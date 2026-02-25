►FoodBand поздравит пиццей, роллами, салатами круглосуточно, даже в праздники. Скидка на все заказы по коду КЛИМ26 https://clck.ru/3RvN6M

►*Купить набор RingString для создания картины нитью:* https://ringstring.ru/?utm_source=klim&utm_medium=0226

*Промокод: KLIM – скидка 15% на весь заказ*

*На 8 марта для дам сердца выбирайте RingString: она превратит фото в стильный арт и почувствует себя настоящим художником. Универсально для девушек, мам и дочерей – процесс умиротворяет, подарок растрогает и запомнится надолго!*

Реклама ООО "БиБиЭй Групп", erid: 2VtzqwFszQt

Реклама ООО "Рэдфор", erid: 2Vtzqvu38F6

▶ Заметно. Стильно. С вами. Брендированная продукция Клима Жукова – https://uzhukoffa.ru/?erid=2Vtzqwe6p2o

▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/?erid=2Vtzqwe6p2o

▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/?erid=2Vtzqwe6p2o

▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/?erid=2Vtzqwe6p2o

Аудиоверсия – https://mave.stream/e/Jstq3KmMqo

Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:

Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516

Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053

Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611

Мы в соц. сетях:

Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff

Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova

Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa

Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff

Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/

Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862

Таймкод:

Реклама. ИП Жуков К.А. Erid: 2Vtzqwe6p2o