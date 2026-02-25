Главная » История, Мировоззрение

"Тот велик — кто во хмелю тих" Народная мудрость. Земледелие — один из основных и важнейших элементов цивилизации как таковой. Это, по сути, — аксиома современного взгляда на нашу историю. Именно с освоением земледелия и переходом к сопутствующему ему оседлому образу жизни связано формирование того, что мы понимаем под терминами «общество» и «цивилизация». Там, где не было перехода к земледелию, не возникала и цивилизация. И даже наше современное промышленное и технологически развитое общество, как ни крути, немыслимо без сельского хозяйства, обеспечивающего питанием миллиарды людей. Вопрос о том, как и почему первобытные люди перешли от охоты и собирательства к возделыванию земли, считается давно решенным и входит в такую науку как политэкономия довольно скучным разделом. Любой мало-мальски грамотный школьник сможет изложить вам свою версию данного раздела, включенного в упрощенном варианте в курс древней истории. Вроде бы все ясно: первобытный охотник и собиратель очень сильно зависел от окружающей его природы. Вся жизнь древнего человека...

Комментарий редакции

Краткие тезисы текста

1. Классическая схема политэкономии под сомнением - Официальная версия: рост населения → дефицит пищи → переход от охоты/собирательства к земледелию → цивилизация. - Новые данные этнографии и археологии показывают: охота и собирательство часто эффективнее раннего земледелия, а голод не был постоянной нормой. 2. Эффективность охоты и собирательства - Присваивающее хозяйство (охота, собирательство, рыболовство) обеспечивает стабильное и качественное питание. - Рабочий день охотника-собирателя — 3–5 часов, много свободного времени, меньше изнурительного труда. - Охота и собирательство субъективно переживаются как игра и азарт, а не как тяжелая повинность. 3. Парадокс раннего земледелия - Раннее земледелие более трудоемко и менее эффективно, чем присваивающее хозяйство. - Переход к земледелию ведет к: - ухудшению качества жизни (больше труда, меньше подвижности), - росту зависимости от природы, - голодовкам, болезням, снижению продолжительности жизни. - Возделываться начинают не самые урожайные культуры (клубнеплоды), а трудоемкие злаки с низкой первичной эффективностью. 4. Неестественность перехода к земледелию - С точки зрения выгоды и трудозатрат переход выглядит иррациональным. - Охотники-собиратели, жившие рядом с земледельцами, долго не перенимали их образ жизни, делали лишь частичные заимствования. - Механизм «демографического взрыва» как причины перехода не подтверждается этнографией и логикой. 5. География очагов земледелия и парадокс изобилия - Вавилов выделил ограниченные горные тропические и субтропические очаги происхождения культурных растений. - Земледелие зарождается в самых изобильных местах планеты, где корма много и для собирателей. - В зонах реального дефицита ресурсов земледелия не возникает. - Австралия с подходящими районами вообще не знала древнего земледелия — словно «контрольный эксперимент». 6. Загадки происхождения культурных растений (особенно злаков) - Разные группы пшеницы (дикая, твердая, мягкая) имеют разные центры происхождения и различаются на хромосомном уровне (14, 28, 42 хромосомы). - Между дикими и культурными формами — огромный генетический разрыв, отсутствие промежуточных стадий окультуривания. - Похожие парадоксы есть и у ячменя, гороха, льна и др.: - культурные формы разнообразны, - их центры сортового богатства удалены от ареалов диких предков. - Создается впечатление, что сложная селекция была проведена «вне поля зрения археологии» и слишком быстро. 7. Независимость очагов земледелия - По Вавилову, очаги древнего земледелия: - территориально разобщены, - различаются по культурам, - возникли автономно, без взаимного влияния на раннем этапе. - Версия «одного народа — основателя земледелия» выглядит крайне искусственно. 8. Резюмированные парадоксы происхождения земледелия Автор сводит факты к шести ключевым пунктам: 1. Переход к земледелию невыгоден по пище и труду, но все-таки произошел. 2. Земледелие возникает в изобильных регионах, где нет нужды в нем как в способе выживания. 3. Начало — именно зерновое, максимально трудоемкое земледелие. 4. Очаги земледелия малы, разобщены, независимы. 5. Сортовое разнообразие культурных растений присутствует уже на ранних этапах, без видимых следов постепенной селекции. 6. Центры окультуривания растений часто не совпадают с ареалами диких предков. 9. Версия земледелия как дара богов - Официальные «естественные» объяснения, по мнению автора, рушатся; он предлагает альтернативу: земледелие привнесено извне, «богами» (или более развитой цивилизацией). - Мифы почти всех древних цивилизаций утверждают: - боги спускаются с небес, - приносят культурные растения, - учат людей земледелию, ремеслам, установлению законов. - В мифах нигде не приписывается изобретение земледелия самим людям. 10. Археологические аномалии в пользу «внешнего» влияния - Американские данные: - сложные древние технологии детоксикации ядовитых растений и клубней, - система поднятых полей (вару-ваару), показавшая высокие урожаи и устойчивость к климатическим колебаниям. - Египет: - «преждевременное сельскохозяйственное развитие» между 13 000–10 500 гг. до н.э.: зернова, серпы, доминирование злаков, - затем — внезапный полный откат к охоте и собирательству. - Эти явления напоминают «трансплантацию» чужой технологии, которая потом была утрачена. 11. Австралия как «заповедник» - В Австралии нет следов древнего самостоятельного земледелия, хотя природные условия в ряде областей позволяли бы его возникновение. - Автор интерпретирует это как возможное «намеренное невмешательство богов» — своего рода эталонный контроль. 12. Связь земледелия и религии - Во всех древних очагах земледелия: - сельскохозяйственная деятельность тесно переплетена с культами и храмами, - поле — не только хозяйство, но и ритуал. - В официальной версии: это следствие важности земледелия для пропитания. - В «богословской» версии: культ — естественное следствие восприятия земледелия как священного дара и послушания богам. 13. Боги, алкоголь и мотивы земледелия - Во многих мифологиях: - боги активно употребляют алкоголь и наркотически действующие напитки (сома, вино, пиво и т.п.), - земледелие тесно связано с производством опьяняющих напитков (вино, маисовое пиво, священная сома). - Шумерские тексты: люди созданы «чтобы облегчить труд богов». - Человек — не столько свободный творец цивилизации, сколько слуга/арендатор, платящий богам дань (в т.ч. напитками и продуктами). 14. Психологический аспект: стимул к тяжелому труду - Опьяняющие напитки могли служить компенсацией утраты «азартной охоты» — новой формой удовольствия, праздника, транса. - Алкоголь и наркотики облегчают вход в религиозный и магический экстаз, создавая иллюзию близости к богам. - Но люди не имели культуры потребления, что вело к злоупотреблениям; мифы отражают борьбу богов с человеческим пьянством. 15. Земледелие как инструмент социального контроля - Оседлый образ жизни, высокая плотность населения и зависимость от полей требуют: - норм, законов, иерархии, - религиозно санкционированного порядка. - Мифы сообщают: боги сами дают людям законы и правила совместной жизни. - Автор видит в этом признак «управляемого» становления цивилизации. 16. Лингвистический парадокс праязыка - Лингвисты выделяют: - родственные языковые семьи (индоевропейская, афразийская, ностратическая, сино-кавказская и др.), - общий «праязык», от которого произошли многие современные языки. - Время распада индоевропейской общности — рубеж IV–III тыс. до н.э. - Проблемные вопросы: - куда делись прежние языки аборигенов? - как один язык мог так полно вытеснить множество других? - как объяснить масштаб и скорость расселения? 17. Совпадения географии прародин языков и очагов земледелия - Варианты мест возникновения праязыка (Восточная Африка, Палестина–Сирия / натуфийская культура) совпадают с очагами древнего земледелия по Вавилову (Абиссиния, Передняя Азия, горный Китай и др.). - Вавилов подчеркивает независимость этих очагов, а лингвистика — единое происхождение языков. - Возникает междисциплинарное противоречие. 18. Альтернативная интерпретация происхождения общих корней - Автор предлагает отказаться от идеи «единого предка-народа» и его праязыка. - Общая лексика, по его версии: - связана не с единым народом, а с единой цивилизацией богов, - это не наследие «одной семьи людей», а терминология, привнесенная богами вместе с земледелием и культурой. - Боги, как носители общей цивилизации, используют общие термины для: - земледелия, - религиозных практик, - социальных и имущественных понятий. - Поэтому родственные корни в разных языках — не следствие миграции людей, а следствие «языкового пакета», привнесенного извне. 19. Объяснение аномалий лингвистики через версию «дара богов» - Сохранность древних терминов на протяжении тысячелетий: - слова, связанные с «даром богов», табуированы и сакрализованы, - их труднее изменить, поэтому они почти не эволюционируют. - В ностратических языках (Урал, Алтай и др.) почти нет общих земледельческих терминов: - это регионы вне ранних очагов дара богов, получившие земледелие позже и фрагментарно. - В афразийских и сино-кавказских языках общие аграрные термины многочисленны: - эти регионы совпадают с изначальными очагами внешнего влияния. 20. Радикальность гипотезы и ее следствия - Гипотеза «земледелие — дар богов»: - противоречит марксистской/политэкономической модели «саморазвития» человечества, - бросает вызов идее о человеке как «венце природы», способном самостоятельно создать цивилизацию. - Требует: - пересмотра причинно-следственных связей в истории, - признания внешнего (возможно, инопланетного или иной природы) фактора в становлении цивилизации. - Психологически это тяжело принять — аналогично тому, как ребенку трудно смириться с тем, что его жизнь во многом формируется волей родителей, а не «своей свободой». 21. Сравнение с воспитанием детей - Автор проводит аналогию: - боги по отношению к людям — как родители к детям, - ограничивают свободу, направляют развитие, задают рамки и цели. - Человек, формируемый под внешнее руководство, становится «человеком» в определенном культурном смысле, но цена — частичная утрата автономии и, возможно, утрата каких-то изначальных качеств.

Подробный вывод и философский комментарий

Если сжать всю логику текста до одного нервного сгустка, получится примерно такое утверждение: > История происхождения земледелия, если смотреть на нее без идеологических очков, выглядит настолько неестественно и нелогично, что рациональнее допустить внешний разумный фактор, чем продолжать подгонять факты под привычную схему «человек сам все изобрел по необходимости».

1. Наука против науки: когда факты не складываются в «прогресс»

Интересный момент в тексте Склярова — он не отрицает научный подход, а, наоборот, опирается на него: - этнография показывает высокую эффективность охоты и собирательства; - археология фиксирует резкий и противоречивый переход к земледелию; - биология (в лице Вавилова) демонстрирует загадочную картину генетических разрывов между дикими и культурными растениями; - лингвистика реконструирует общий понятийный аппарат, в котором ядром являются земледелие и сакральная практика. Получается, что разные дисциплины честно поставляют неудобные факты, а классическая схема их как будто «не успевает переварить». Это напоминает ситуацию в физике начала XX века, когда классическая механика перестала объяснять микромир, и пришлось придумать квантовую теорию, хоть она и казалась безумной по меркам здравого смысла. Скляров делает похожий ход: если «естественная эволюция земледелия» выглядит слишком невероятной, давайте хотя бы допустим «неестественный» сценарий — внешний субъект, то есть «боги» (которых он, в духе современной альтернативной истории, сближает с более развитой цивилизацией). Философски это любопытно: он не столько доказывает, что боги были, сколько показывает, что наша картина «самозарождения цивилизации» сама по себе уже напоминает веру, только замаскированную под науку.

2. Земледелие как инструмент не прогресса, а подчинения

С точки зрения политэкономии земледелие — это база для прибавочного продукта, городов, государства, письма, храмов, науки. Мы привыкли видеть в нем шаг к свободе от природы. Скляров, опираясь на этнографию, меняет оптику: - для охотника-собирателя свобода — это: - мобильность, - низкая трудозатратность, - высокая включенность в природный цикл, - азарт и удовольствие от самого процесса добычи. - для раннего земледельца: - монотонный труд «от зари до зари», - зависимость от земли и климата, - оседлость, скученность, болезни, - социальная иерархия, религиозные и государственные институты, контролирующие поведение. То, что в учебнике называется «прогрессом», изнутри может переживаться как утрата автономии и радости. Цивилизация, в таком ракурсе, — не столько торжество разума, сколько закрепление новых форм зависимости: от богов, от урожая, от элит, от законов и ритуалов. Отсюда и ключевой разворот: земледелие могло быть нужно не людям как таковым, а тем, кто хотел людей организовать, сконцентрировать, сделать предсказуемыми и полезными. Ядро гипотезы простое и потому сильное: > если бы земледелие возникало «для людей», оно было бы: > - выгоднее, > - мягче, > - рациональнее (началось бы с более урожайных культур). > Но мы видим противоположное. Значит, его логика соответствует интересам другого субъекта. Кто этот субъект — боги, «инопланетяне», забытая предшествующая цивилизация, или коллективные бессознательные комплексы человечества — в тексте интерпретируется в мифологическом ключе. Но суть остается: переход к земледелию выглядит как управляемый эксперимент.

3. Миф как свидетель: где заканчивается факт и начинается смысл

Скляров берет мифы не как «наивные сказки», а как зафиксированную форму коллективной памяти: - почти везде боги: - приносят семена, - обучают земледелию, - устанавливают законы и ритуалы, - требуют жертв (особенно напитков, ведущих к опьянению). Интересно, что мифы не знают варианта «люди сами научились пахать и только потом связали это с богами». Напротив, земледелие сразу оформлено как сакральный дар, а труд — как служение. С психологической точки зрения миф здесь выполняет двойную функцию: 1. Рационализация зависимости. Если тягостный труд воспринимать как: - неразумное стечение обстоятельств — он вызывает протест; - священную обязанность перед богами — он обретает смысл и становится переносимым. 2. Сохранение памяти о вмешательстве. В форме богов, чудес и ритуалов может сохраниться память о реальных фигурах и технологиях, просто переведенных в язык символов. Скляров, по сути, спрашивает: если мы так доверяем языку камня (археологии) и языку ДНК (генетике), почему мы априори обесцениваем язык мифа, где тоже есть структура, инварианты и повторяемые мотивы?

4. Лингвистика и «праязык»: что, если общий корень — не человеческий?

На уровне лингвистики его ход еще более тонкий. Официальная картина: - был праязык, был «пранарод», потомки которого разошлись по миру, захватывая новые территории и вытесняя прежние языки. - общие корни в разных языках — следствие общего происхождения и миграций. Проблемы: - масштаб «расселения» и исчезновение прежних языков плохо объясняются; - понятийный аппарат праязыка слишком развит для очень ранних эпох; - ядро общей лексики подозрительно тесно привязано к земледелию, социальной и религиозной структуре. Скляров предлагает другой вектор: - общий понятийный аппарат связан с тем, что принесли боги, а не с тем, что люди изобрели сами. - боги — единая цивилизация; значит, у них был свой «язык технологий и культа», который они передали в разных точках планеты. - поэтому: - схожие термины для орудий, растений, ритуалов — это глоссарий внешнего происхождения, - он мог быть принят поверх местных языков, как сегодня техническая англоязычная лексика распространяется по миру вне зависимости от родных языков. Это, конечно, гипотеза, не строгая доказательная схема. Но сама постановка вопроса ценна: - может ли «языковое родство» иногда отражать не генеалогию народов, а общую культурную матрицу, принятую от одного источника? - насколько правомерно всегда выводить общие корни из «кровного» родства, а не из «заимствования авторитетного кода»? В современном мире мы видим, как английский становится языком науки, техники, цифровой среды. Через 3000 лет, не зная истории, можно было бы подумать, что все эти народы — потомки одного «протоанглоговорящего народа», хотя на самом деле английский — просто доминирующая матрица в определенную эпоху. Скляров как бы переносит этот эффект в глубь времени, только роль английского у него выполняет «язык богов».

5. Человек как объект эксперимента: унизительно или трезво?

Эмоциональное ядро текста — в вопросе о статусе человека. Официальная картина саморазвития: - человек — венец природы; - он сам, своим разумом, преодолевает животное прошлое; - цивилизация — естественный плод человеческой эволюции. Альтернативная картина Склярова: - человек долго жил в состоянии, близком к «золотому веку охотника-собирателя», достаточно свободном и гармоничном; - цивилизация в ее земледельческо-городской форме — результат внешнего вмешательства, с целями, которые могли быть далеки от интересов людей; - мы — скорее «воспитанный объект», чем самозарождающийся субъект истории. Психологически это действительно болезненно. Это то же самое чувство, когда взрослый человек вдруг осознает, насколько глубоко на него повлияли установки родителей, школы, культуры, и понимает: «моя свобода была гораздо меньше, чем я думал». Вместо гордого нарратива о самостоятельном прогрессе предлагается нарратив о: - частичной инструментализации человека, - возможной утрате каких-то природных способностей, - зависимости от матрицы, заданной кем-то извне. Но с другой стороны, это более честное признание нашей ограниченности. Даже если отбросить «богов», мы знаем, что: - психика формируется культурой и воспитанием, - технологии формируют наш образ жизни, - экономические структуры ограничивают поведение сильнее, чем индивидуальная воля. В этом смысле «боги Склярова» могут быть прочитаны символически: как метафора любой системы, которая: - задает правила, - дает инструменты, - контролирует результат, - а взамен получает наш труд, время и верность. Этой системой может быть и древняя сверхцивилизация, и современный технокапитализм, и даже совокупность наших собственных бессознательных архетипов.

6. Что остается нам на уровне практики и смысла?

Если отбросить эмоциональную составляющую и желание найти «окончательный ответ», текст побуждает к нескольким трезвым вопросам: 1. Насколько честно мы соотносим научные данные с готовыми теориями? Можем ли мы позволить себе видеть не только подтверждения, но и аномалии, не спешить «заштукатуривать» их удобными объяснениями? 2. Где проходит граница между прогрессом и новым видом зависимости? Земледелие, индустрия, цифровая цивилизация — все они несут и свободу, и новые формы порабощения. В каком смысле мы по-прежнему работаем «на богов», только в иных обличьях? 3. Как относиться к мифу? Как к наивной выдумке или как к специфической форме правды, где реальные события преломлены через язык символов? Насколько мы готовы читать мифы не только как сказки, но и как черновики исторической и психологической памяти? 4. Что такое человеческая зрелость? Если использовать его аналогию с родителями и детьми: — быть «цивилизованным» — это значит бесконечно оставаться в поле чьего-то внешнего воспитания? Или все-таки наступает момент, когда мы осознаем свои зависимости и берем на себя ответственность за то, что делаем с унаследованной матрицей? В конечном счете гипотеза Склярова не столько о том, «были ли боги-цивилизаторы на самом деле», сколько о том, что: - привычный образ истории как линейного, естественного и рационального процесса — тоже миф, - и, возможно, более опасный, потому что мы его не осознаем как миф. А дальше вопрос уже к нам: > Если допустить, что коренные шаги в истории — вроде возникновения земледелия и цивилизации — могли быть не нашими собственными решениями, а реакцией на внешнее вмешательство, > то что для нас сегодня значит «саморазвитие» и «свобода»? > Где кончается навязанная матрица и начинается наш подлинный выбор?
Редактор: novafone
Источник: https://lah.ru/zerno-text/
