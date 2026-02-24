▶Смотри раньше всех на https://boosty.to/uzhukoffa

Совместно с Алексеем Исаевым начинаем серию выпусков о событиях 1941 года. Начало Великой Отечественной до сих пор сопровождает множество домыслов, мистификаций, а зачастую и попросту гнусной лжи. Роликов будет много, каждый из них посвятим отдельному аспекту крупнейшего военного конфликта в истории. Тема первого выпуска: военная разведка – что она знала наверняка, а о чем могла только догадываться.

Таймкод:

00:01:53 Мифы о Сталине и разведке

00:03:37 Проблемы разведки

00:07:11 Ошибки в подсчёте дивизий

00:10:25 Дезинформация и дипломатические манёвры

00:12:20 Исторические прецеденты

00:12:36 Дипломатические заявления и подготовка к «Барбароссе»

00:13:32 Теории о начале войны с СССР

00:15:34 Проблемы советской разведки

00:17:27 Анализ ситуации Сталиным

00:20:58 Оценка ситуации на 1 июня

00:23:17 Дезинформация и цена решений

00:25:11 Ошибки разведки и последствия

00:25:53 Проблемы разведки перед началом войны

00:26:59 Ограничения разведки

00:28:50 Сравнение с Первой мировой войной

00:29:23 Неверные интерпретации разведданных

00:31:35 Политические соображения

00:33:19 Итоги разведки

