Украина через призму истории и философии распада | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
24 февраля исполняется 4 года с начала СВО. О том изменилась ли Украина за эти годы, об исторических корнях украинства, о логике формирования политических наций на постсоветском пространстве, о логике развития конфликта с позиций США и Европы, о цивилизационном выборе и будущем этого противостояния говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Четыре года СВО и Украина как феномен распада единого народа - Конфликт рассматривается как первый столь длительный и масштабный раскол когда‑то единого народа, разделившегося на «русских» и «украинцев». - Эти годы резко ускорили формирование украинской политической нации, базирующейся на русофобии. 2. Украинская нация как продукт войны и русофобии - Первое поколение украинцев сегодня — это по сути русские, которые по разным (часто материальным) причинам «отвлеклись» от русскости и стали украинцами. - Они воюют за что угодно (против России, за выживание, за статус, за деньги), но в исторических учебниках это будет подано как война за «украинскую идентичность». - Если останется хоть клочок украинской государственности, вокруг него будет выстроена мифология: «героический украинский народ сдерживал огромную Россию, потерял территории, но сохранил идею и государственность». 3. Опасность сохранения Украины как государства - Любое украинское государство в будущем, по логике, будет видеть в России главного врага и искать внешние «костыли» (поддержку) у любых сил, враждебных Москве. - Аналогии: - Польша: когда‑то тот же корень с Русью, затем столетия вражды и реваншизма. - Крымские татары: без своего ханства они рассеялись по России, Турции, Украине – есть индивидуальная неприязнь, но нет опасного государства‑опоры. - Если материальная база (государство) остается — получаем долгую, упорную, идеологически подпитанную вражду на столетия. 4. Логика исчезновения Украины как политического субъекта - Если украинское государство ликвидировано, диаспоры в Канаде, Европе и т.д. через 2–3 поколения растворятся: станут канадцами, немцами, испанцами, а «украинство» останется лишь в графе «происхождение». - Поэтому Ищенко говорит: - гуманный вариант — сохранить людей, убрать украинство как политический проект; - менее гуманный — если иначе нельзя, «чтобы люди исчезли» вместе с этим проектом (он проговаривает это как крайний, жесткий сценарий, диктуемый логикой борьбы, а не гуманизма). 5. Механизм формирования новой нации - Новая нация почти всегда собирается против кого‑то, а не «за что‑то»: ей нужен враг, образ обидчика, который «ущемлял, не любил, не кормил». - Для украинского проекта таким «Другим» является Россия/русские. - Из этого вытекает: - постоянное конструирование исторических мифов (анекдоты про «казаков, научивших венцев пить кофе» и т.п.); - наращивание легенд о «великой украинской нации», существующей будто бы «извечно»; - разрыв с реальными историческими корнями и подмена их вымышленными. 6. Советский опыт: как вместо единой нации получили мины распада - Российская империя шла к формированию единой имперской (буржуазной) нации, но Октябрь прервал процесс. - СССР попытался построить коммунизм без реальной материальной базы, что привело к гибридному образованию: - по экономике – ускоренная модернизация, промышленность; - по структуре общества – во многом возврат к феодальному по типу устройству (колхоз как реинкарнация крестьянской общины; жесткая централизация). - Одновременно: - идеологически – «новая историческая общность – советский народ»; - политически – конструирование национальных республик, фактически зачатков будущих национальных государств. - Управление шло через партию как «надгосударственный феодальный центр»: государств много, но партия одна – как император и «бароны». - Историю не обманешь: вместо единой имперской нации в итоге сформировались отдельные национальные проекты — украинский, белорусский и др. 7. Нации на постсоветском пространстве: процесс не завершен - Белорусская и украинская нации до конца не сформированы: многие все еще воспринимают себя и белорусами/украинцами, и русскими. - В Белоруссии процесс может дойти до конца, если Лукашенко уйдет, а курс изменится. - В случае Украины сейчас открылось «окно возможностей» — полностью убрать украинское государство и тем самым не дать оформиться закрепленной, устойчивой антироссийской нации. 8. Украинский вирус идентичности как угроза - Пока украинство — «заразный» вирус: из любого русскоязычного человека можно за одно поколение сделать украинца (через идеологию, язык, чувство вины за «русскость»). - Пример: люди, которые всю жизнь говорили по‑русски, вдруг начинают стыдиться, что не знают украинский и пытаются учить его как «язык настоящего украинца». - Этот вирус стремится не только к отрыву территории, но и к отбору собственно русских людей, изменению их идентичности. 9. Неизбежная мифологизация и долгий горизонт - Если Украину оставить, через 50–300 лет построят гигантский пантеон героев, мифы о «страшных жертвах ради свободы», «Куликовские битвы» местного разлива, памятники вымышленным героям, «очевидцев» тех войн. - Это нормальный механизм рождения нации, но в данном случае он работает на закрепление вражды с Россией. - Альтернатива: - забрать территории; - вернуть часть людей в русскую идентичность; - десятилетиями (Ищенко говорит о горизонте до 300 лет) контролировать ситуацию, чтобы новая русофобская нация не возникла снова. 10. Европа, США и «украинский вопрос» - США и Европа смотрят на мир по‑разному: - американцы реалистичнее: «закончим войну, пусть что‑то от Украины останется, а дальше посмотрим». - европейцы: «воевать до последнего», потому что они уже вложились и слишком зависят от исхода. - Причины европейской жесткости: - они сделали ставку на «разорванную в клочья» российскую экономику, на победу санкциями – не получилось; - сейчас они в панике наращивают военный потенциал, переводят экономику в режим милитаризации. - Пока Украина воюет, Европа: - разворачивает ВПК; - наращивает армии; - набивает склады боеприпасами. - Цель: чтобы, если война с Россией станет неизбежной, она не истощала их экономику – чтобы расход восполнялся производством. 11. Логика гонки вооружений: война как «экономическая неизбежность» - Любая армия и вооружение – это не разовый, а постоянный расход: - каждая дивизия, корпус, корабль, ракета — деньги не только на создание, но и на десятилетия содержания. - Когда вы вкладываетесь в вооружения и ВПК, постепенно война становится почти неизбежной: - если армии кормить, а «прибыли» (территории, ресурсы, контроль путей) нет, вы либо их сокращаете, либо начинаете войну. - Европа сейчас вкладывается в ВПК и армии — значит, по логике истории, идет к реальной войне, а не просто к шантажу. - Схема Чехова: если ружье висит на сцене – оно выстрелит; если склады забиты снарядами – их рано или поздно где‑то начнут тратить. 12. Ядерный фактор и стремление к «ядерному зонтику» США - Российское руководство все чаще прямо говорит: при прямом столкновении с Европой ядерное оружие будет применено. - У Британии и Франции ядерных сил недостаточно, чтобы «уравновесить» Россию: удар по ним будет для Европы фатальным. - Поэтому европейцы стремятся втянуть США в тесный военный союз и получить полноценный американский ядерный зонтик, чтобы: - угрожать России войной, в которой ставки симметричны; - предъявлять ультиматумы уже не как просто «Европа», а как «Запад» с сопоставимым ядерным потенциалом. 13. Переговоры и логика Запада - И США, и ЕС в глубине готовы к миру примерно по линии текущего разграничения, но: - без признания новых российских территорий; - с сохранением большой части Украины как плацдарма. - Это делает возможным: - достроить украинскую нацию; - накачать ее оружием и реваншизмом; - в любой момент, под предлогом «освобождения оккупированных земель», возобновить войну против России. - Европа хотела бы еще и компенсаций: репараций, доступа к российским ресурсам, экономических соглашений наподобие колониальных. 14. Авторская (ведущего) личная рефлексия о четырех годах - Ведущий говорит, что за эти четыре года стал глубже понимать: - опыт своих предков в войнах 1812 и 1941–1945 гг.; - глубину конфликта Востока и Запада как цивилизаций; - ощущение «матч‑пойнта» в мировой истории, когда мяч завис над сеткой и исход еще может быть любым. - Он чувствует сильнее, что сейчас решается цивилизационный выбор России на столетия вперед. - Говорит о необходимости «собраться» – меньше расслабленности в тылу, больше внутренней мобилизации, по аналогии с поколением дедов и прадедов. - Подчеркивает личное ощущение сопричастности: друзья на фронте, связь с ними, чувство общенародного испытания.
Подробный вывод: Украина, нации и исторический нерв моментаЕсли убрать эмоциональный слой и оставить голую логику, картина, которую рисует Ищенко, выглядит так: 1. Нации – не вечные сущности, а исторические проекты Украинская «нация» в его интерпретации – не нечто древнее и предзаданное, а скоростной исторический конструкт. Классический марксистско‑веберовский взгляд: нация оформляется вокруг государства, буржуазного или псевдо‑буржуазного, на почве общих институтов, школы, армии, идеологии. В этом смысле украинский проект похож на польский, чешский, словацкий и многие другие, но с одной ключевой разницей: его «цементирующий миф» — антироссийский. Не просто «мы отдельные», а «мы отдельные, потому что нас угнетала Россия, и наше предназначение — сопротивляться». Это напоминает, например, как часть немецкого и французского национального самосознания XIX–XX веков строилась на образе многовекового противостояния друг с другом. Но там в конечном итоге они оказались способны договориться и встроиться в наднациональный европейский проект. В украинском случае Ищенко считает такой сценарий маловероятным именно потому, что Россия — соседний «центральный» для них Другой, иное цивилизационное ядро, к которому слишком много претензий и эмоциональных проекций. 2. СССР как «лаборатория» парадоксальных наций Парадокс советского опыта в том, что он пытался одновременно: - формировать наднациональную идентичность («советский народ»); - и конструировать национальные республики с собственной элитой, историей, символикой. Это напоминает попытку соединить несовместимое: - сверху – надэтатистский, почти имперский каркас (партия и центр); - снизу – ростки будущих этнонациональных государств. Теоретически это можно было бы стабилизировать, если бы «советский проект» сумел стать самостоятельной цивилизационной моделью, пережив несколько смен элит и поколений. Но он рухнул раньше, оставив после себя уже намеченные границы национальных государств и элит, для которых Москва перестала быть безусловным центром. И вот в этой пустоте, по мысли Ищенко, и выросли постсоветские национальные вирусы – от украинского до латвийского. Украина просто оказалась самым ярким и радикальным кейсом, потому что совпали интересы внешних игроков и внутренние элиты, готовые конструировать идентичность «против России». 3. «Вирус украинства» как психологический и политический феномен Важно, что Ищенко не сводит украинство только к языку или этнографии. Для него это прежде всего психополитическая программа: - чувство вины и стыда за «русскость»; - использование языка как символического разделителя («настоящий украинец обязан знать мову»); - переосмысление истории в логике вечной борьбы с «московитами»; - героизация любой вооруженной конфронтации с Россией. По сути, это не только надстройка над реальностью, но и попытка перепрошить внутреннюю картину мира миллионов людей. И именно это, с его точки зрения, делает украинство опасным не только «там», но и «здесь»: любой русский может подсознательно захотеть быть «более европейцем», а значит – перенять эту идентичность. Здесь уместна аналогия с работой нейросетей: если много раз прогонять через одну и ту же модель набор данных «Россия = угнетатель», «Украина = жертва и борец», то через время любая новая информация автоматически классифицируется по этим шаблонам. Мозг, как и модель, просто переобучается. Вырвать такую матрицу потом очень трудно. 4. Дилемма: принять нацию или демонтировать государство? В классической логике европейской истории Альтернатива звучит мягче: - либо признать существование отдельной нации, - либо пытаться ассимилировать ее мягко, через экономику, культуру, политические права. Ищенко же ставит вопрос жестче: учитывая, что нынешний украинский проект не просто «отдельный», а системно антироссийский, - либо его ликвидировать как государство, - либо смириться с долгой, кровавой и изматывающей враждой на 200–300 лет. Это, по сути, спор между реальным политическим цинизмом (геополитическая логика «или мы, или нас») и гуманистическими представлениями о праве народов на самоопределение. В этом напряжении и проявляется трагизм ситуации: любая выбранная линия несет большие жертвы и долгие последствия. 5. Европа, война и «экономика насилия» Когда речь заходит о милитаризации Европы, Ищенко, по сути, описывает экономику войны: - каждая новая армейская часть, корабль, танк – это долговременное обязательство; - ВПК – это бизнес, которому нужны заказы; - если вы годами вкладываетесь в инфраструктуру насилия, рано или поздно вы ищете для нее «дело». И здесь снова проявляется тема исторической инерции: даже если элиты Европы сегодня искренне не хотят прямой войны с Россией, сама структура расходов, производства и политических заявлений ведет их к точке, когда мир станет менее выгоден, чем управляемый конфликт. Это напоминает предвоенные периоды начала XX века: никто якобы не желал мировой войны, но система альянсов, мобилизационных планов и военных бюджетов фактически делала войну почти неизбежной. 6. Ядерное равновесие как новый «бог войны» В классической европейской геополитике все упиралось в баланс сухопутных и морских сил. В современной – в баланс ядерных потенциалов. Европа объективно слишком слаба ядерно, чтобы играть в игру «в шантаж с Россией» без США. Отсюда: - навязчивая попытка втянуть Соединенные Штаты в углубленный союз; - необходимость «общего ядерного зонтика» для того, чтобы их угрозы воспринимались всерьез. Но у этой логики есть темная сторона: когда вы ставите на кон возможность глобальной ядерной эскалации, вы играете уже не только судьбами государств, но и судьбой цивилизации как таковой. И в этом контексте вопрос об «украинской нации» становится почти второстепенным — он просто спусковой крючок больших процессов. 7. Личная рефлексия и смысл происходящего для России Завершение беседы – не про геополитику, а про внутреннее переживание. Ведущий описывает узнаваемое состояние многих людей: - ощущение, что мы живем в «историческом сгущении», где десятилетия спрессованы в годы; - чувство близости к предкам, воевавшим в 1812 и 1941–1945 годах; - осознание, что «цивилизационный выбор» перестал быть абстракцией и стал частью личной биографии. При этом звучит и критика: тыл, по его ощущениям, иногда живет слишком беспечно по сравнению с фронтом. Здесь нет милитаристского восторга, скорее тревога: соответствуем ли мы уровню ставки, которую делает история? Это важный момент: в любой войне есть два измерения — внешнеполитическое (границы, режимы, ресурсы) и внутренне‑экзистенциальное (кем мы становимся в этом испытании, не разрушаем ли себя изнутри, пока защищаем себя снаружи).
Если попытаться все это собрать воедино, вырисовывается философски неудобный вопрос: где граница между легитимным правом народа на отдельную идентичность и той точкой, после которой эта идентичность превращается в оружие, угрожающее существованию другого народа и, в пределе, всей цивилизации? И еще глубже: если любая нация в своем рождении опирается на образ врага, возможно ли вообще построить идентичность, не основанную на ненависти к Другому, а на чем‑то более зрелом – и если да, то как это сделать там, где кровь уже пролита и мифы уже написаны?