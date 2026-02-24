Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

РАЗОРУЖЕНИЕ НАРОДА: Кому выгодно, чтобы мы были беззащитны | Константин Сивков и Вячеслав Ванеев

Военный эксперт Константин Сивков и председатель движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев разбирают самую острую проблему безопасности в России. Кто защитит приграничные регионы от атак БПЛА и диверсантов: ПВО или добровольные дружины? В этом выпуске мы поднимаем тяжелую тему самообороны: почему закон превращает жертву в преступника, как работают юридические ловушки (сбил дрон — сел в тюрьму) и кому выгодно «душить» легальных владельцев оружия. Обсуждаем риски гибридной войны внутри страны, скрытую угрозу со стороны мигрантов и диаспор, а также почему МВД категорически против легализации короткоствольного оружия для граждан.

00:00 — Атаки БПЛА и угроза диверсий: новая реальность
00:58 — Добровольные дружины в приграничье: спасение или имитация?
03:59 — Гибридная война: скрытая угроза мигрантов и диаспор
06:10 — Право на самооборону: где проходит граница допустимого
10:09 — Бригады нацбезопасности и «удушающие» поправки к законам
12:00 — Суровая практика: почему люди боятся защищать себя
14:00 — Судебные кейсы и абсурд статьи 37 УК РФ
16:13 — Личный опыт и презумпция виновности владельца оружия
19:19 — Тероборона и парадоксы выдачи оружия гражданским
21:59 — Мой дом — моя крепость: стресс-фактор и пределы защиты
24:39 — Антидроновые ружья: готовы ли мы к массовым атакам
28:38 — Юридический капкан: сбил вражеский дрон — отвечай по закону
31:00 — Нужны ли гражданским структурам мощные системы ПВО
34:38 — Связанные руки полиции: риск наказания за инициативу
38:03 — Право на ношение оружия: главные аргументы «за»
40:01 — Жесткий конфликт: почему МВД и правительство против
42:54 — «Право на оружие», адвокаты и реальная защита владельцев
43:43 — Снайперы Лобаева и реальная помощь фронту
52:41 — Новые правила для охотников и спортсменов: абсурд ограничений
55:49 — Истинные причины: почему право на оружие урезают
56:59 — Цветные революции как главный инструмент гибридной войны
59:24 — Военно-промышленные поселения и роль казачества в обороне
01:02:41 — Главные итоги выпуска

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

- Россия находится в состоянии гибридной войны с Западом; ключевой инструмент – цветная революция и управляемый внутренний хаос. - На фоне диверсий, ударов беспилотников, терактов и роста этнической напряженности резко выросла реальная угроза для обычных граждан. - В приграничных регионах (Белгородская, Курская, Брянская области) созданы формирования территориальной обороны и добровольные дружины: - формально – для борьбы с диверсантами и дронами; - фактически – их вооружение и правовой статус крайне ограничены. - Законодательство об оружии за последние годы было существенно ужесточено: - усложнен оборот гражданского оружия; - правоприменительная практика фактически демотивирует людей иметь и тем более применять оружие; - многие граждане начали добровольно сдавать оружие. - Типичная ситуация: человек, применивший оружие при очевидной самообороне, рискует сесть быстрее и дольше, чем нападавший. - Пример: девушка в метро с травматом, дело Тармаева с ножом, случай нападения на самого Ванеева. - Статья 37 УК РФ теоретически дает широкое право на необходимую оборону («вплоть до сковородки»), но суды часто трактуют её так, что защищавшийся оказывается виновным. - В быту самооборона с ножом почти автоматически трактуется как «осознанное применение оружия» и провокация. - Отсюда горькая ирония: для «правильной» самообороны лучше носить сковородку, чем нож. - Верховный суд дал разъяснение, частично приблизив ситуацию к доктрине «мой дом – моя крепость»: - у себя дома человек имеет больше прав на жесткую оборону; - рекомендуется не применять термин «превышение необходимой обороны», если есть факт реального нападения в жилище. - При этом любое средство – кухонный нож, кортик, сковородка – в принципе может считаться законным орудием защиты дома; но гарантии адекватной оценки судом в каждом конкретном деле нет. - С территориальной обороной и борьбой с дронами – правовой абсурд: - добровольцев вынужденно оформляют как охотинспекторов и т.п., чтобы легально дать им оружие; - по закону народные дружинники и многие подобные структуры должны быть безоружными; - гладкоствольное охотничье оружие (12 калибр, специальные антидроновые патроны) показало высокую эффективность против дронов, но его применение юридически связано по рукам и ногам. - До сих пор формально существует статья, по которой можно привлечь за «сбитый дрон», если он внезапно окажется «нашим» – юридическая мина под любым гражданином, рискнувшим вмешаться. - Полиция тоже парализована системой: - применение оружия автоматически запускает жесткую проверку, начальство боится брать на себя ответственность; - отсутствие прямой команды – лучше «ничего не делать», чем стрелять и потом сесть за «несанкционированное применение»; - даже при очевидной вражеской атаке с дронами полицейские де-факто оказались выключены из противодействия. - Законодательство об оружии отстает от реальности: - гражданским компаниям предлагают разворачивать системы ПВО и зенитную артиллерию для защиты инфраструктуры, - но правовых механизмов владения тяжёлым вооружением у частных структур просто нет. - Короткоствольное нарезное оружие (пистолеты) для граждан: - в России – фактический запрет; - гражданскому запрещен и обычный «нарезной» пистолет, и даже гладкоствольный пистолет в нормальном режиме ношения; - разрешён только травмат, который крайне трудно отследить по «резинке», и он менее предсказуем и менее надёжен. - МВД и ФСБ, по словам Ванеева, принципиально против легализации краткоствольного нарезного оружия для граждан. - Неофициальный мотив: «Русскому (россиянину) нельзя доверять оружие». - Оружейное сообщество и часть производителей (директор «Калашникова» Лушников, производитель высокоточных винтовок Лобаев) поддерживают идею расширения прав граждан на оружие и считают, что оно дисциплинирует, а не разнуздывает. - Недавние послабления в законе: - немного облегчен доступ к спортивному оружию, в т.ч. с коротким стволом (для спорта, с хранением в тире); - снята абсурдная норма, когда даже неоплаченный штраф за парковку мог лишить права на оружие из-за теоретической возможности административного ареста. - Константин Сивков делает принципиальный вывод: - реальная причина отказа в праве на пистолет – страх властей перед вооруженным народом, - а не забота о том, что «все друг друга перестреляют». - В условиях угрозы цветной революции и возможных фальсификаций выборов вооружённый, правосознательный гражданин становится фактором, мешающим злоупотреблениям и хаотизации. - Парадокс: - преступные и экстремистские структуры находят себе оружие через «награды», ЧОПы и серые схемы; - честный гражданин, офицер в отставке, обычный семьянин – фактически разоружён и юридически запуган.

Подробный вывод: кому выгоден безоружный народ и что мы вообще делаем с оружием и страхом

Если посмотреть на всё, о чём говорят Сивков и Ванеев, за юридическими формулировками угадывается очень простой образ: большой дом, к которому со всех сторон подбираются. Дом – страна. Внутри – семья, то есть общество. Снаружи – те, кто хочет либо дом поджечь, либо заставить жить по чужим правилам. И в этом доме хозяину говорят: «Тебе оружие не положено. Терпите, вызывайте управляющего».

1. Разоружение как системная политика

С юридической точки зрения мы видим цепочку: - Законы об оружии ужесточались не из-за конкретных массовых преступлений с легальным оружием, а превентивно. - Правоприменение устроено так, что: - применение оружия = почти гарантированные проблемы; - самооборона трактуется узко и формально; - удар ножом по нападающему опаснее для судьбы подсудимого, чем сам факт нападения. То, что на уровне УК РФ есть статья 37 о необходимой обороне, – лишь одна плоскость. Вторая – как это читают и применяют суды, следствие, полиция. И здесь проявляется интересный психологический эффект: формальный текст закона о свободе самообороны накладывается на культуру страха перед силовыми структурами и судами. В итоге гражданина воспитывают в режиме: «Лучше терпи и убегай, чем защищайся и сядь». Это и есть то, что Ванеев называет «выученной беспомощностью». Термин из психологии: когда субъект настолько привык к тому, что его действия бесполезны и опасны, что перестаёт даже пытаться что-то менять. Применительно к оружию – это программирование пассивности.

2. Гибридная война и оружие как элемент внутренней устойчивости

Гибридная война опирается не на танки в первую очередь, а на управляемый хаос: бунты, этнические конфликты, теракты, вооружённые группировки. Строго говоря: - Чем более дезорганизовано общество, тем проще организовать массовые беспорядки. - Чем более разоружено и юридически запугано население, тем проще малым, но организованным, радикальным группам навязывать волю большинству. Здесь возникает глубокий парадокс. С военной точки зрения: - наличие массовой культуры владения оружием, - развитых территориальных формирований, - привычки людей думать о самообороне – это естественный элемент национальной обороны. Но политически, в системе, которая боится собственного народа, это воспринимается как угроза, а не ресурс. Мы видим классический разрыв между интересом государства как политической бюрократии (сохранить управляемость, не дать народу стать субъектом) и интересом государства как цивилизации (сохранить себя перед лицом внешней и внутренней агрессии).

3. Оружие как зеркало ответственности

Интересно сравнить два типа страха: - Власти боятся: «Дадим пистолеты – все перестреляют друг друга». - Оружейники и часть военных говорят обратное: - наличие оружия дисциплинирует; - когда у тебя на поясе реальный пистолет, а не кулак, ты десять раз подумаешь, прежде чем ввязаться в конфликт. Это похоже на ситуацию с машиной: право садиться за руль убивает? Да. Но оно же заставляет нас соблюдать ПДД, проходить обучение, понимать ответственность. Если следовать логике «людям нельзя доверять, они вообще ненадёжны», тогда нельзя доверять ни машины, ни кухонные ножи, ни газ, ни электричество. И вот здесь всплывает философский вопрос о доверии к человеку как таковому. Запрет краткоствола – на уровне символики – это не только контролирование оружия, но и выражение отношения государства к своим гражданам: «Вы – скорее опасные дети, чем зрелые субъекты». Но есть и вторая сторона. В обществе, которое десятилетиями отучали от личной ответственности (в том числе за защиту себя и близких), ввести оружие одномоментно – тоже риск. Человек, не привыкший думать о последствиях, может отыгрывать с пистолетом свои комплексы. Поэтому реальный вопрос не «дать/запретить», а «какую культуру вокруг оружия мы строим».

4. Право на оружие и право на достоинство

Сивков и Ванеев многократно возвращаются к теме случаях, когда: - нападавший – получает мягкий срок или оправдание через этнические или политические «решалы»; - оборонявшийся – получает реальные годы. Это порождает ощущение не просто юридической несправедливости, а оскорбления достоинства: если я не имею права эффективно себя защитить, если любое действие обернётся обвинением, то моё тело и моя жизнь – фактически не мои. В христианской и светской традиции достоинство человека связано с его субъектностью: способностью отвечать за свои действия, защищать свою семью, отстаивать границы. Разоружение в сочетании с репрессивным правоприменением рушит это основание. Это уже не просто технический вопрос – это антропологический.

5. Почему травмат хуже боевого, в том числе для государства

Парадоксально, но с точки зрения криминалистики и безопасности: - нарезное оружие оставляет чёткий баллистический след; - его легче «привязать» к конкретному стволу, проще расследовать преступление; - легальный пистолет с жёстким учётом – прозрачен. Травмат, особенно револьверного или бесствольного типа: - не оставляет распознаваемых по стволу следов; - пуля-резинка слабо идентифицируема; - оружие в общем пространстве менее контролируемо. То есть государство, боясь «боевого» короткоствола, оставляет в легальном обороте менее предсказуемый и менее управляемый инструмент, который сложнее «привязать» к владельцу. С точки зрения чистой логики безопасности это выглядит нелепо. Но если допустить, что ключевой страх – не преступник, а «политически активный гражданин», логика становится яснее.

6. Территориальная оборона и «страх перед своим народом»

Когда Сивков говорит о возможном возрождении казачества с обязанностью иметь оружие и быть готовым к защите, он в сущности описывает модель «вооружённого, но встроенного в систему народа» – гражданской милиции, народного ополчения. Но такая модель возможна только там, где государство: - доверяет своим гражданам и - не боится, что они однажды направят оружие против самой бюрократии, если она перестанет быть легитимной. Отсюда его вывод: нежелание расширять права граждан на оружие – это не просто страх преступности, а желание сохранить нынешнюю конструкцию власти, где народ – объект управления, а не партнёр в защите страны. Это тот случай, когда «борьба за стабильность» начинает работать против долгосрочной устойчивости: в коротком горизонте элита чувствует себя защищённее; в длинном – общество остаётся слабым перед лицом реальных угроз.

Практический смысл для обычного человека

На уровне одной жизни всё это сводится к нескольким трезвым тезисам: 1. Юридическая реальность такова, что применять оружие – в России всё ещё чрезвычайно рискованно, даже в самообороне. Это не значит, что защищаться не надо, но значит, что каждый шаг требует продуманности и учёта последствий, в т.ч. правовых. 2. Система воспитывает привычку к беспомощности. Чтобы не раствориться в этом, нужно сознательно работать с внутренней установкой: «я имею право на жизнь, на границы, на защиту», даже если формальные нормы этому мешают. 3. Оружие – лишь один из инструментов. Физподготовка, тактика избегания, наблюдательность, умение читать обстановку, медподготовка – это всё такие же элементы личной обороны, как и пистолет. Вооружённость без культуры и дисциплины – не даёт свободы, а создаёт новые риски. 4. Общественная дискуссия об оружии – это на самом деле разговор о доверии и зрелости общества. Легализация/запрет краткоствола – вторично по сравнению с вопросом: готовы ли мы как общество нести ответственность за силу, которой обладаем?

Открытый вопрос

Если принять, что оружие – это концентрированная форма свободы и ответственности, то к чему нам важнее стремиться как обществу: к миру, построенному на контроле и разоружении, или к миру, в котором у человека есть право на силу, но он учится нести за неё реальную ответственность – моральную, юридическую, человеческую?
