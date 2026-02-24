Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Юрия Емельянова на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/5

Военный эксперт Константин Сивков и председатель движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев разбирают самую острую проблему безопасности в России. Кто защитит приграничные регионы от атак БПЛА и диверсантов: ПВО или добровольные дружины? В этом выпуске мы поднимаем тяжелую тему самообороны: почему закон превращает жертву в преступника, как работают юридические ловушки (сбил дрон — сел в тюрьму) и кому выгодно «душить» легальных владельцев оружия. Обсуждаем риски гибридной войны внутри страны, скрытую угрозу со стороны мигрантов и диаспор, а также почему МВД категорически против легализации короткоствольного оружия для граждан.

Книга "Теплов Б. М. Психология. Учебник для средней школы. 1954 год.":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EXaspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Атаки БПЛА и угроза диверсий: новая реальность

00:58 — Добровольные дружины в приграничье: спасение или имитация?

03:59 — Гибридная война: скрытая угроза мигрантов и диаспор

06:10 — Право на самооборону: где проходит граница допустимого

10:09 — Бригады нацбезопасности и «удушающие» поправки к законам

12:00 — Суровая практика: почему люди боятся защищать себя

14:00 — Судебные кейсы и абсурд статьи 37 УК РФ

16:13 — Личный опыт и презумпция виновности владельца оружия

19:19 — Тероборона и парадоксы выдачи оружия гражданским

21:59 — Мой дом — моя крепость: стресс-фактор и пределы защиты

24:39 — Антидроновые ружья: готовы ли мы к массовым атакам

28:38 — Юридический капкан: сбил вражеский дрон — отвечай по закону

31:00 — Нужны ли гражданским структурам мощные системы ПВО

34:38 — Связанные руки полиции: риск наказания за инициативу

38:03 — Право на ношение оружия: главные аргументы «за»

40:01 — Жесткий конфликт: почему МВД и правительство против

42:54 — «Право на оружие», адвокаты и реальная защита владельцев

43:43 — Снайперы Лобаева и реальная помощь фронту

52:41 — Новые правила для охотников и спортсменов: абсурд ограничений

55:49 — Истинные причины: почему право на оружие урезают

56:59 — Цветные революции как главный инструмент гибридной войны

59:24 — Военно-промышленные поселения и роль казачества в обороне

01:02:41 — Главные итоги выпуска

#КонстантинСивков #ВячеславВанеев #РАРАН #Самооборона #Оружие #Дроны #БПЛА #Тероборона #Закон #Безопасность