ПОЧЕМУ У РОССИИ ПЛАНЫ ЕСТЬ, А У КИТАЯ РАБОТАЮТ | Екатерина Кирбирева
00:00 — Кто в гостях и почему мы говорим про экономику Китая
00:52 — Великая иллюзия: как западные СМИ формируют образ КНР
02:13 — «Разложение элит»: крах СССР против китайской смены идеологии
04:12 — Инновации против бюрократии: как в Китае «пробивают» проекты
06:12 — Тотальный контроль: партия в экономике, культуре и медиа
07:07 — Реформы Дэн Сяопина: фундамент современного китайского чуда
09:17 — Омоложение и ротация: кадры должны доказывать эффективность
10:49 — Выборы против планов: отличие западных партий от модели управления КНР
12:32 — Информационные вбросы: кому выгодны слухи о переворотах в Пекине
13:21 — Смертная казнь и чистки: как работает антикоррупционная машина
14:22 — Мотивация чиновников: статус, карьера и льготы за реальный результат
15:34 — Внутренняя миграция: как управлять перенаселенной страной
16:08 — Секрет пятилеток: почему в России планы есть, а в Китае — работают
17:42 — Наука и аналитика на жесткой службе реальной экономики
20:12 — Глобальный Юг: логика экспансии Китая до 2020 года
24:22 — «Один пояс — один путь»: заводы, технологии и тихая интеграция
27:07 — Покупка лояльности: как Китай решает проблему сбыта для других стран
30:03 — Новая идеология антигегемонизма: есть ли у Пекина «образ врага»?
39:13 — Марксизм-ленинизм как сугубо практический инструмент управления
43:06 — Цифровой концлагерь или забота? Мониторинг общественного мнения
45:16 — Обратная связь: как система решает проблемы снизу вверх
50:32 — Синхронизация: как внешние амбиции зависят от внутренних планов
52:02 — Планирование или принуждение: где проходит граница свободного рынка
53:32 — Итоги и вопрос зрителям
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Источник знаний о Китае - В России и на Западе представление о Китае в основном формируется западными медиа. - Реальность сильно отличается: Китай почти не вписывается в привычные западные политические и экономические шаблоны. 2. Особая роль партии в Китае - Коммунистическая партия Китая — не «партия для выборов», как на Западе, а структура, которая пронизывает всю хозяйственную, культурную, идеологическую и медийную жизнь. - Партия реально управляет экономикой и социальными процессами, а не просто выдвигает лозунги. 3. Китай — не «предавший социализм» - Расхожее мнение: Дэн Сяопин «продал социализм» и сделал Китай капиталистическим. - Позиция Кирбиревой: Дэн — марксист-ленинец, который исходил из принципа: социализм не может быть бедным. - Цель реформ: сделать страну богатой, а не перейти к капитализму. Использовать любые эффективные инструменты («неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей»), при этом сохраняя социалистический вектор. 4. Экономическая стратегия Дэна Сяопина - В 1979 году цель: за 20 лет увеличить промышленное производство и ВВП на душу населения в 4 раза — цель выполнена. - Логика: рост богатства страны → - повышение уровня жизни каждого, - рост общественных фондов (наука, образование, инфраструктура, медицина, оборона, соцсфера). 5. Омоложение и ротация партийной элиты - Дэн Сяопин настаивал на: - омоложении партии, - постоянной ротации кадров, - продвижении по заслугам, а не по родству. - Проблема, общая для всех стран: элита перерождается, начинает ставить личное выше общественного, продвигать родственников и «своих». 6. Борьба с коррупцией и «расстрелы генералов» - Регулярные «посадки» в Китае — элемент очистки партии и системы. - Случай с военными: тех, чьи семьи и капиталы осели на Западе и кто не вернул их обратно, наказали — вплоть до высшей меры (часто заменяется пожизненным). - Логика: если ты служишь народу, но живёшь как глобальный олигарх, это дискредитирует и тебя, и саму идею социализма. 7. Чиновник как служащий, а не «хищник» - «Буржуазная логика»: во власть идут, чтобы обогатиться. - Китайская модель: - чиновник получает уважение, статус, льготы, карьерный рост, обеспечение семьи, - но не должен превращать должность в машину для личного обогащения. - Главное вознаграждение — возможность реализовать амбиции через развитие территории, отрасли, города. 8. Партии Запада vs партия Китая - Западные партии: созданные для победы на выборах, работают циклично — перед выборами активность, потом спячка. - Китайская партия: постоянно включена в хозяйственную жизнь: от микроуровня до глобальных проектов. - Вход в партийную и управленческую систему связан с реальной эффективностью, а не просто с медийной лояльностью. 9. Планирование: пятилетки и реализация - В Китае пятилетки живы и реальны: планы директивны, по ним спрашивают. - В России тоже есть «стратегическое планирование» и нацпроекты, но: - планы зачастую носят рекомендательный характер, - уровень исполнения и ответственности слабый. - У России есть специалисты и теоретики, есть хорошие «бумажные» стратегии — но нет связки «наука → практика», как в Китае. 10. Китайские аналитические центры - В Китае множество структур, постоянно анализирующих экономическую и социальную ситуацию. - Понимание: любая система без постоянной борьбы с негативными тенденциями загнивает. - Развитие — это не покой, а постоянное разрешение противоречий (марксистская логика). 11. Образ врага: у США и у Китая - США и Запад регулярно нуждаются в «образе врага»: СССР, терроризм, вирусы, Россия, теперь Китай. - Главный враг империализма, по марксистской логике, — социализм как такой. - Китай, напротив, не строит внешнюю политику на демонизации отдельных стран, продвигает идею антигегемонизма и равноправия. 12. Китай и глобальный Юг - Дэн Сяопин: - Китай был страной глобального Юга, - станет богатой страной, но всегда будет считать себя частью глобального Юга, - развитие бедных стран — это не альтруизм, а условие развития всех, включая развитых. - Идея: соседи должны богатеть, иначе не будет рынка сбыта и нормального сотрудничества. 13. «Один пояс, один путь» vs программы МВФ - Внешне похоже: богатая страна вкладывает деньги в бедные. - Но содержание разное: - МВФ: кредиты под условия, долговая зависимость, структурные реформы под интересы центра. - Китай: инвестиции в инфраструктуру, технологии, совместные предприятия, создание производств и обеспечение сбыта. - Китай не забирает порты и активы «как США» по умолчанию. Основной упор — на технологическое развитие партнёра и устойчивый обмен. 14. Китайские инвестиции и российская неспособность воспользоваться - Пример: проект с российскими НИОКР, китайскими инвестициями и сбытом, с китайским оборудованием, с производством в России. - Проект в России не реализовали из-за внутренних препятствий — перенесли в соседнюю страну. - Вывод: часто не Китай «не даёт», а российская система не в состоянии принять и реализовать. 15. Китай как «оплот мира» - Дэн Сяопин ещё тогда говорил: по мере развития Китай будет оплотом мира. - Современный Китай реально не развязывает войн, ведёт себя на международной арене гораздо более мирно, чем США. - Параллельно создаёт альтернативные институции, когда Запад блокирует полноценное участие Китая в существующих. 16. Антигегемонизм и новые международные структуры - Китай выступает против гегемонии США и вообще против любой гегемонии (включая потенциальную собственную). - Акцент: равноправие стран в международных организациях, один голос — одна страна, нельзя подминать всех под одну силу. - Отсюда: БРИКС, ШОС, «параллельные» структуры, экономические и политические проекты вне контроля Запада. 17. Китай и мировая валюта - Китай осознанно не стремится сделать юань мировой главной валютой, потому что это слишком жёстко привяжет внутреннюю политику к внешним ожиданиям и ограничениям. - Они хотят усиливать роль юаня, но не копировать путь доллара как «валюты-гегемона». 18. Отношение к гуманизму и «цветущим цветам» - Политика «пусть расцветают сто цветов» в культуре и идеологии в Китае ограничена: - допускается разное, но всё должно проходить через марксистскую критику и призму пользы для общества. - Не всякий «цветок» полезен: Запад может поставлять не только технологии, но и разлагающие культурные образцы. 19. Марксизм-ленинизм и идеи Мао как «основа» - В Китае закреплены четыре опоры: 1) социалистический путь, 2) диктатура пролетариата, 3) руководство партии, 4) марксизм-ленинизм и идеи Мао. - Это не ставится под сомнение. Дискуссии идут внутри этих рамок, а не о них самих. 20. Борьба с догматизмом внутри марксизма - Дэн критиковал «кабинетных теоретиков», застрявших в текстах Маркса–Энгельса–Ленина–Мао, и боящихся смотреть на жизнь. - Теория нужна только как инструмент изменения реальности, а не как идол. - Нужен баланс: - нельзя отрицать теорию и действовать вслепую, - нельзя и прятаться в книгах, убегая от конкретных проблем. 21. Культурная политика и контроль медиа - В Китае медиа и интернет жёстко регулируются: - фильтрация насилия, порнографии, антигосударственной агитации, - партийная линия обязательна. - Роскомнадзор по сравнению с китайским регулированием — мягче и фрагментарнее. - Китайские сервисы (WeChat и др.) уже стали всеобъемлющими, что облегчает контроль. 22. Система «управдомов» и мониторинг недовольства - На самом низовом уровне есть фигуры вроде «управдомов», ответственных не только за быт, но и за общественные настроения. - Логика: любая проблема должна решаться на минимальном уровне. - Если человек доходит со своей жалобой до Пекина, все уровни управления по пути получают «по шапке». - Это создаёт реальную мотивацию чиновников работать, а не просто делать вид. 23. Проблемные и «сложные» граждане - Есть и одиночки, и странные, и конфликтные — как везде. - Но система в целом настроена на то, чтобы: - вовлекать людей в общественные организации (спорт, культурные кружки и т.п.), - максимально локализовать и разруливать конфликты на месте. 24. Долгосрочное внешнеполитическое планирование Китая - У Китая есть долгосрочные планы по внешней политике и экономике (5, 10, 20, 30 лет), но это не «заговор в подпольном совете», а сложная система документов: - пятилетки, - программы типа «Один пояс, один путь», - отраслевые и региональные стратегии. - Детали можно найти в открытых источниках, в т.ч. на сайте МИДа КНР и других официальных ресурсах.
Подробный вывод: почему «у России планы есть, а у Китая работают»Если сжать суть обсуждения до одного нервного вопроса: почему Китай смог реализовать то, что России не удаётся, то картина получается такой.
1. Не в том дело, что «у них гении, а мы дураки»И у России, и у Китая есть сильные экономисты, инженеры, теоретики. Разница не в уровне мозгов, а в: - связке «идеология → институты → ответственность», - и в том, что для Китая марксизм и социализм — не музейный экспонат, а действующий каркас. Китай исходит не из абстрактного либерального принципа «рынок всё рассудит», а из марксистской идеи, что рынок — инструмент в руках социалистического государства. Поэтому планы для них — не пиар, а способ выживания и развития. Россия же формально сохранила инструменты планирования, но фактически: - планы не директивны, - ответственность размыта, - идеологического стержня нет (есть патриотизм, но экономической и социальной доктрины — целостной — нет).
2. Китайская партия — не «клуб по интересам», а нервная система страныКоммунистическая партия Китая: - пронизывает хозяйственную, культурную, образовательную, медийную, оборонную сферы; - контролирует не только «верхнюю политику», но и низовой уровень: управдомов, районных руководителей, местные комитеты; - постоянно омолаживается и ротируется, чтобы хотя бы частично сдерживать перерождение элит. Западные и российские партии в капиталистическом формате: - заточены под выборы и медиацикл, - редко глубоко встроены в реальное управление экономикой, - часто превращаются в бренды и пиар-проекты. Получается своеобразный парадокс: Россия исторически унаследовала от СССР плановую культуру, но потеряла идеологическую и институциональную основу, которая давала этой культуре силу. Китай, напротив, подстроил планирование под новый период, сохранив ядро идеологии и встроив рынок в план.
3. Идеология как рамка, а не как тюрьмаИнтересный момент: Китай видит марксизм-ленинизм и идеи Мао не как мягкую «точку зрения», а как истину, но при этом не хочет, чтобы эта истина превращалась в слепую догму. У них есть четыре «неприкосновенных» принципа (социалистический путь, диктатура пролетариата, руководство партии, марксизм-ленинизм-маоизм) — это рамка, а не предмет дискуссии. А внутри этой рамки: массовая адаптация, корректировка, поиск решений. То есть они выбирают жёсткий каркас и гибкое содержание. Россия после 90-х поступила наоборот: сняла жёсткий каркас, но так и не создала внятную общую рамку — идеологический «скелет» для экономики и политики.
4. Ответственность за результат vs имитацияВ Китае: - чиновник отвечает за конкретный, очень приземлённый результат: - доходы населения, - инфраструктура, - экология, - снижение преступности и т.д. - жалобы граждан учитываются всерьёз, а не формально: - если дело доходит до Пекина — это провал всех промежуточных уровней. - борьба с коррупцией — не просто символика: реальные посадки, вплоть до пожизненного и смертной казни (хотя часто с отсрочкой). В России: - много стратегий и концепций, но - слабый механизм принуждения чиновников к выполнению этих планов, - часто нет связки «не сделал → потерял должность / свободу». Идея проста и неприятно прагматична: у кого ошибки реально стоят карьеры и свободы, у того планирование перестаёт быть бумажным.
5. Внешняя политика: не крестовый поход, а инфраструктураЗапад несёт миру: - абстрактные ценности: демократия, права, «правильный» образ жизни; - а на практике — кредитную зависимость, политический контроль, условности МВФ и НАТО. Россия часто говорит: - о духовности, традициях, особом пути, - но странам глобального Юга сложно «оплатить коммуналку духовностью» — им нужны дороги, заводы, сбыт продукции. Китай приносит: - инфраструктуру, - технологии, - инвестиции, - и главное — рынок сбыта. Проекты типа «Один пояс, один путь» дают не столько «красивую идею», сколько понятную сделку: «Мы строим у вас, вы производите, мы покупаем». На этом фоне Россия, даже при всей своей духовной и исторической глубине, выглядит менее понятным партнёром: мы часто не доводим до конца то, что сами объявляем.
6. Образ врага и образ мираСША: - нуждаются в постоянном образе врага, чтобы мобилизовать общество и экономику. Китай: - строит свою риторику вокруг антигегемонизма и равноправия, - не разыгрывает открытую карту «мы — центр мира, подчиняйтесь», - спокойно создаёт параллельные структуры (БРИКС, ШОС, собственные банки, коридоры). В этом есть своя философия: Китай не отрицает силу, но не делает из доминирования сверхсмысла. И в этом, кстати, его схожесть с некоторыми мотивами раннего христианства или марксизма: сила нужна не для господства, а для построения устойчивого порядка — хотя на практике, конечно, всё не так идеально.
7. Почему Россия не копирует Китай просто «как есть»?Во-первых, Россия и Китай исторически разные: - Россия с мощной имперской и православной традицией, - Китай с конфуцианской, даосской, буддийской и коммунистической синтетикой. Во-вторых, копировать без внутренней веры нельзя. Китай верит в своё социалистическое ядро (пусть и в своём, специфическом понимании). Россия в массовом сознании всё ещё разрывается между: - советским прошлым, - либеральными реформами, - патриотизмом без чёткой экономической доктрины, - и размытым представлением «куда вообще идём». Планирование без идеологического стержня превращается в Excel-таблицу. А Китай показывает: план начинает работать, когда он вписан в живую идеологию, которая разделяется и наверху, и, в какой-то мере, внизу.
Если отойти от политики и посмотреть шире, то в этом сравнении России и Китая вырастает один старый вопрос: чтобы планы работали — что важнее: правильная идея, честные люди или жёсткая система ответственности? Может быть, всё вместе? И если так, то какой элемент, на ваш взгляд, сегодня больше всего не хватает России — ясной идеологии, работающих институтов или личной ответственности тех, кто принимает решения?