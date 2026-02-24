Телеграм канал Екатерины: https://t.me/KirbirevaKaterina

Китаевед Екатерина Кирбирева и Максим Невенчанный разбирают реальную модель управления современного Китая, разрушая популярные западные мифы. Как Коммунистической партии удается тотально контролировать экономику и почему эта система не развалилась по сценарию СССР? В выпуске: жесткая антикоррупционная политика КНР, чистка элит, феномен «возвращения семей» и секрет эффективности китайских пятилеток. Обсуждаем исторические реформы Дэна Сяопина, кадровую ротацию чиновников и глобальный проект «Один пояс — один путь». Как Китай захватывает рынки, предлагая странам не абстрактные ценности, а конкретные технологии, инвестиции и сбыт, и почему у Пекина нет классического «образа врага»?

00:00 — Кто в гостях и почему мы говорим про экономику Китая

00:52 — Великая иллюзия: как западные СМИ формируют образ КНР

02:13 — «Разложение элит»: крах СССР против китайской смены идеологии

04:12 — Инновации против бюрократии: как в Китае «пробивают» проекты

06:12 — Тотальный контроль: партия в экономике, культуре и медиа

07:07 — Реформы Дэн Сяопина: фундамент современного китайского чуда

09:17 — Омоложение и ротация: кадры должны доказывать эффективность

10:49 — Выборы против планов: отличие западных партий от модели управления КНР

12:32 — Информационные вбросы: кому выгодны слухи о переворотах в Пекине

13:21 — Смертная казнь и чистки: как работает антикоррупционная машина

14:22 — Мотивация чиновников: статус, карьера и льготы за реальный результат

15:34 — Внутренняя миграция: как управлять перенаселенной страной

16:08 — Секрет пятилеток: почему в России планы есть, а в Китае — работают

17:42 — Наука и аналитика на жесткой службе реальной экономики

20:12 — Глобальный Юг: логика экспансии Китая до 2020 года

24:22 — «Один пояс — один путь»: заводы, технологии и тихая интеграция

27:07 — Покупка лояльности: как Китай решает проблему сбыта для других стран

30:03 — Новая идеология антигегемонизма: есть ли у Пекина «образ врага»?

39:13 — Марксизм-ленинизм как сугубо практический инструмент управления

43:06 — Цифровой концлагерь или забота? Мониторинг общественного мнения

45:16 — Обратная связь: как система решает проблемы снизу вверх

50:32 — Синхронизация: как внешние амбиции зависят от внутренних планов

52:02 — Планирование или принуждение: где проходит граница свободного рынка

53:32 — Итоги и вопрос зрителям

