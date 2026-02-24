План США СРАБОТАЛ?! Куда РЕАЛЬНО исчезла российская нефть?
Борис Марцинкевич и Александр Фролов проводят глубокий анализ противоречивых отчетов Bloomberg о сокращении добычи нефти в России на фоне новых санкций США. Вы узнаете, почему, несмотря на официальное снижение показателей, экспортные доходы достигли максимума, и как на это повлияли атаки на НПЗ. Мы разберем реальную стоимость ресурсов для Китая и Индии, а также обсудим будущее проекта «Северный поток» и секретные переговоры. Подробнее в новом видео
00:00 Добыча нефти в РФ рухнула: План США сработал?
00:49 Россия и ОПЕК+: Секреты добычи и вопросы квот
02:34 Что на самом деле происходит с добычей нефти в РФ?
03:48 Мифы Bloomberg: Рост экспорта нефти и доходы бюджета РФ
09:10 Атаки Украины на НПЗ: Влияние на экспорт нефти и работу заводов
10:31 Куда уходит российская нефть после санкций?
13:10 Как СМИ формируют "правду" о российской нефти
15:18 Кубинский казус: Нефть из России и геологоразведка на Кубе
16:09 Цены на бензин в РФ: Локальные аномалии и реальная картина
17:21 Кризис в Украине: Проблемы с ремонтом и поставками оборудования
17:50 Газовые интриги: Северные потоки, Европа и американские амбиции
19:16 Нефть и газ РФ: Ценообразование для Китая и глобальных рынков
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #сша #россия #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new #украина #venezuela #maduro #usa
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Bloomberg сообщает о «падении добычи» нефти в РФ - Озвучена цифра: 9,28 млн баррелей нефти в сутки (без конденсата). - Это на 46 тыс. баррелей в сутки меньше декабря и на ~300 тыс. меньше «разрешённого» лимита по ОПЕК+. - При этом данные подаются как «обвал», «серьёзное снижение», «успех санкций США». 2. Источники данных и проблема прозрачности - Россия засекретила официальную статистику по добыче и экспорту, поэтому данные идут через «анонимные источники, знакомые с секретной информацией». - Российские СМИ в результате перепечатывают именно Bloomberg, фактически встраиваясь в его нарратив. 3. Разбор графиков Bloomberg: картина не совпадает с заголовками - На графике видно, что текущая добыча: - Чуть ниже лимита ОПЕК+, но - При этом более чем на 200 тыс. баррелей в сутки выше, чем в те же даты прошлого года. - «Падение» на 46 тыс. баррелей в сутки — это около 0,5%, что укладывается в пределы нормальных колебаний и статистической погрешности (часто до 2%). - Начало графика — уже от 9 млн баррелей, поэтому визуальное «обрушение» выглядит драматичнее, чем есть. 4. Конденсат не учитывается, но физически есть - В российской статистике газовый конденсат считается нефтью, а в ОПЕК — нет. - В России дополнительно добывается порядка 1 млн баррелей в сутки конденсата, который к этой картине не прибавлен. - В реальном физическом объёме добыча выше, чем выглядит по «чистой нефти» без конденсата. 5. Экспорт: «катастрофа» превращается в рост - Bloomberg в одной статье пишет о «сокращении добычи и экспорта», но в публикации от 17 февраля признаёт: - За 4 недели до 15 февраля экспорт нефти РФ составлял 3,39 млн барр./сутки. - Это на 480 тыс. барр./сутки больше, чем до 8 февраля. - При этом говорится, что доходы «военной казны» достигли максимума за почти два месяца из-за роста и объёма, и цен. - Формулировка: рост экспорта «не считается», потому что ранее прогнозировали дальнейшее падение. 6. Объяснения Bloomberg: атаки на НПЗ - Bloomberg связывает рост экспорта с атаками дронов на российские НПЗ, заявляя: - Мощности поражённых НПЗ суммарно ~500 тыс. барр./сутки (в другой статье — 900 тыс.). - Логика: если был удар по НПЗ, значит переработка «как бы» встала, сырьё пошло на экспорт. - Авторы видео указывают: - Удары по объекту ≠ полная остановка завода на месяцы и годы. - Мощность НПЗ ≠ фактическая загрузка. - Другие НПЗ могут временно увеличить переработку. - Есть временной лаг между добычей, переработкой, отгрузкой — нефть не «телепортируется» в танкеры мгновенно. 7. Графики морского экспорта: «обвала» не видно - На графике морских поставок: - Красная линия — недельные объёмы, - Черная — скользящая средняя за 4 недели, - Оранжевая — среднегодовой уровень. - Визуально нет резкого падения, сопоставимого с риторикой «обвал», «крах экспорта». - Начало 2024 и 2025 годов показывает примерно такие же или даже меньшие уровни экспорта, чем текущие. 8. «Неизвестная Азия» и «другие неизвестные» как направление экспорта - В графиках Bloomberg растут поставки в категорию «Unknown Asia» — «неизвестная Азия», плюс «Other unknown». - На словах: Индия и Китай «отказываются» от российской нефти, на деле: - Часть поставок формально не привязывается к конечному покупателю, - Работают посредники, схемы переадресации, реэкспорт. - Российские СМИ охотно повторяют нарратив «Индия отказалась», игнорируя, что графики показывают растущий спрос со стороны «неизвестной Азии». 9. Санкции: не «не работают», а работают сложнее, чем в новостном заголовке - Авторы подчёркивают: - Проблемы у России реально есть: санкции, давление США на Индию и других покупателей, страховые и логистические ограничения. - Но сама картина намного сложнее, чем «План США сработал, российская нефть исчезла». - Данные Bloomberg, если их смотреть целиком, не подтверждают панический нарратив, которым российские же СМИ пугают собственную аудиторию. 10. Локальные детали и вопросы из чата - Отмечено: в Омске немного снизились цены на бензин (92-й и 95-й), что воспринимается как аномалия и повод «обвести день в календаре». - Обсуждение сроков восстановления украинской энергетики: - Если повреждены трансформаторы 750/330 кВ, их реальное восстановление до следующего отопительного сезона маловероятно (цикл изготовления ~1,5 года + доставка + монтаж). - Слухи о перезапуске «Северных потоков»: - Немецкая пресса («Berliner Zeitung») пишет о мифических переговорах США–Россия с идеей «американского управления» трубой. - Проблема: в ЕС действует политическое решение о запрете импорта российского газа; никакое управление трубой это не отменяет. - Технически гораздо проще запустить «Ямал–Европа», если бы была политическая воля. - Вопросы о поставках нефти на Кубу: - Bloomberg пишет о танкере с российским топливом, который должен прибыть в начале марта. - Фактический ответ: «Скоро узнаем по факту прихода судна, всё остальное — гадание». - О ценах на нефть и газ для Китая: - Нефть: Китай покупает в основном смесь ESPO (ВСТО, «Восточная Сибирь – Тихий океан»). Цена ниже Brent, но это в основном логистика и дисконт к марке, а не «почти бесплатно». - Газ по «Силе Сибири»: цена привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов за 9 месяцев до текущего квартала. - Для 1 кв. 2026 года считается по средним ценам нефти 2-го квартала 2025 года. - Ориентировочно это ~240 долл. за 1000 м³ — это не демпинг «в ноль», а вполне рыночная формула.
Подробный вывод и философский разборСодержательно это видео — не столько о нефти, сколько о том, как формируется восприятие реальности через цифры, графики и заголовки.
1. Когда «полпроцента» превращается в «катастрофу»Снижение добычи на 46 тыс. баррелей в сутки при общем уровне около 9,3 млн — это примерно 0,5%. В инженерной, статистической, экономической логике это: - либо нормальный сезонный шум, - либо эффект праздников, ремонтов, погоды, логистики, - либо статистическая погрешность. Но в логике медиа это превращается в доказательство успеха санкций и «сработавшего плана США». Это напоминает философский парадокс: та же самая реальность, но интерпретация меняется радикально в зависимости от фрейма. Объективные данные — одни и те же, а «смысл» им придаёт нарратив. Здесь мы видим, как субъективная интерпретация подменяет собой реальность: не то, что происходит, важно, а то, как это названо. Это очень близко к тому, как мы в личной жизни из редкой ссоры делаем «конец отношений», а из временной усталости — «жизненный крах». И там, и тут вопрос не в факте, а в масштабе, которым его обвешивают.
2. Проблема «чужих очков»: когда страна узнаёт о себе из BloombergРоссия засекретила статистику по нефти; это можно понимать по‑разному: как элемент энергетической войны, как бюрократическую паранойю, как попытку снизить уязвимость перед санкциями. Практический эффект один: граждане и местные СМИ начинают узнавать о собственной экономике из зарубежных агентств. Получается странный слой иронии: - формально — защита данных, - фактически — зависимость от чужой оптики. Это похоже на ситуацию человека, который принципиально «не ведёт дневник», но затем верит любому чужому рассказу о нём: «раз сказали, значит так и есть». Субъект прячется от собственного отражения, но в итоге оказывается заложником чужих зеркал. Философски это напоминает утрату автономии: если я не описываю сам, что со мной происходит, мою реальность опишут другие — с их интересами и смыслами.
3. Санкции и реальность: между «не работает» и «всё рухнуло»Авторы видео подчёркивают важный баланс: - говорить «санкции не работают вообще» — самообман и пропагандистский оптимизм; - говорить «санкции уже уничтожили российскую нефтянку» — тоже манипуляция. Реальность, как всегда, тоньше: - изменяются маршруты поставок; - появляются цепочки посредников, «неизвестная Азия» и «другие неизвестные»; - растут транзакционные издержки: логистика, страхование, флот, дисконты; - государства (и корпорации) перестраивают свои стратегии: кто-то экономит, кто-то зарабатывает на перепродаже. Это напоминает поведение сложной нейросети: давление на один кусок входных данных не выключает сеть, а заставляет её искать обходные пути. Энергосистема, мировая нефтеторговля, человеческая психика — все три системы схожи: прижимая одно звено, вы толкаете энергию в обход, но не отменяете саму динамику. Смысл в том, что санкции — не магическая палочка, а инструмент: они создают трение, а не «выключатель». Но заголовку нужна простая сказка: «план сработал» или «план провалился».
4. «Неизвестная Азия» как метафора слепых зонКатегории вроде «Unknown Asia» и «Other unknown» на графиках Bloomberg — уже почти философские образы. На уровне практики это: - либо транзит через третьи страны, - либо схемы, где реальный конечный покупатель не раскрывается (юридически или технически), - либо неоперативно обновляемые базы. Но символически это прекрасный образ: часть реальности уходит в туман, и мы начинаем жить в мире «известной» и «неизвестной» экономики. На этом тумане охотно строятся и санкционные победные реляции, и внутренний конспирологический оптимизм («всё давно налажено, просто никто не говорит»). Истина в том, что и те, и другие сильно недооценивают масштаб незнания. И тут возникает философский вопрос: насколько честно мы вообще признаём себе: «я не знаю, куда идёт эта нефть, я не знаю всех игроков, мне виден только кусок сети»? В личной жизни «неизвестная Азия» — это наши неосознанные мотивы: то, что явно двигает действиями, но не проговаривается. Санкции, экономические хитросхемы, человеческая психика — везде есть зона «Unknown».
5. Масштаб и контекст: почему графики важнее заголовковВ лекции постоянно возвращаются две простые вещи: 1. Смотрите на масштаб оси графика. - Если график начинается с 9 млн, то колебания в пределах 100–200 тыс. визуально выглядят «резкими провалами», но по сути это +/– пару процентов. 2. Сравнивайте с одинаковыми периодами прошлого года, а не только с абстрактными «лимитами» и красивой теоретической линией. Это не просто методика работы с данными — это методика работы с реальностью вообще. В психологии это звучит так: - Не вырывай событие из контекста (сегодняшняя усталость «хуже, чем лимит ожиданий») — сравни себя хотя бы с собой годовой давности. - Учти масштаб: если всё в жизни оценивается по линейке «максимум/катастрофа», неизбежно получается драма, не описание. И тут полезная практическая мысль: когда нам говорят «всё упало» или «всё выросло», первыми вопросами должны быть: «Относительно чего?» и «В каком масштабе?»
6. Слухи, медиа и ответственность за перепостВ лекции проходятся и по российским, и по западным СМИ: одни драматизируют для своей аудитории, другие бездумно подхватывают нарративы, не дойдя даже до графиков в той же статье. Это хороший пример информационной инерции: - Есть «всемирный источник истины» (Bloomberg, Reuters, условный «один Бомбер сказал»). - Есть локальные медиа, которые воспроизводят эту истину без критики. - Есть аудитория, живущая в мире, нарисованном в три хода: заголовок → перепечатка → мемы. С точки зрения философии это напоминает идею Платона о пещере: люди смотрят не на саму реальность (не на графики, не на данные, не на реальные потоки нефти), а на тени интерпретаций на стене. Разница лишь в том, что сейчас тени цветные, а свет проектора идёт из мировых информационных агентств. И здесь практический вывод: если мы не хотим жить в чьей-то медийной пещере, приходится самим — насколько возможно — смотреть на первичные данные, а не только на чужие комментарии. Это справедливо и для экономики, и для собственной жизни.
7. Между идеализированной картинкой и реальностьюЕсть соблазн: либо представить Россию как жертву идеального «плана Запада», либо как непобедимую державу, у которой «всё под контролем». Обе картины — идеализации, удобные, но лживые. Реальность же: - Санкции реально усложняют жизнь: меняются потоки, растут издержки, перегружаются региональные НПЗ, возникают логистические риски. - Нефтяной сектор адаптируется: ищет новых покупателей, заворачивает поставки через «неизвестную Азию», живёт с дисконтом и политическим риском. - Экспорт далеко не исчез, усилие США не привело к «исчезновению российской нефти», но и «без потерь» эта история не проходит. Это тот редкий случай, когда честная позиция — неудобна обеим пропагандам. Она не утешает, но и не парализует, оставляет пространство для действия: да, ситуация сложная, да, возможностей много, да, неопределённость высокая.
Практический смысл всего сказанногоЕсли убрать технику и оставить суть, эта лекция — о трёх вещах: 1. Не верить заголовку без масштаба. Любая цифра без контекста — потенциальное оружие манипуляции. Нефть, курс рубля, оценки в дневнике, количество шагов за день — всё. 2. Не отдавать право описывать свою реальность только внешним источникам. Когда страна узнаёт о себе через Bloomberg, а человек — через «что думают обо мне другие», и тот, и другой становятся управляемыми в зонах, где могли бы быть субъектны. 3. Признавать сложность, не впадая в паралич. Нефтяная геополитика, как и человеческая жизнь, редко укладывается в формулу «план сработал / не сработал». Истина — в динамике, в балансе сил, в том, как системы адаптируются, а не в одном удачном заголовке. И здесь неизбежно встаёт более общий вопрос, за рамками нефти: