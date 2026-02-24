Борис Марцинкевич и Александр Фролов проводят глубокий анализ противоречивых отчетов Bloomberg о сокращении добычи нефти в России на фоне новых санкций США. Вы узнаете, почему, несмотря на официальное снижение показателей, экспортные доходы достигли максимума, и как на это повлияли атаки на НПЗ. Мы разберем реальную стоимость ресурсов для Китая и Индии, а также обсудим будущее проекта «Северный поток» и секретные переговоры. Подробнее в новом видео

00:00 Добыча нефти в РФ рухнула: План США сработал?

00:49 Россия и ОПЕК+: Секреты добычи и вопросы квот

02:34 Что на самом деле происходит с добычей нефти в РФ?

03:48 Мифы Bloomberg: Рост экспорта нефти и доходы бюджета РФ

09:10 Атаки Украины на НПЗ: Влияние на экспорт нефти и работу заводов

10:31 Куда уходит российская нефть после санкций?

13:10 Как СМИ формируют "правду" о российской нефти

15:18 Кубинский казус: Нефть из России и геологоразведка на Кубе

16:09 Цены на бензин в РФ: Локальные аномалии и реальная картина

17:21 Кризис в Украине: Проблемы с ремонтом и поставками оборудования

17:50 Газовые интриги: Северные потоки, Европа и американские амбиции

19:16 Нефть и газ РФ: Ценообразование для Китая и глобальных рынков

