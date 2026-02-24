Патриотизм на расстоянии, или Кто вернётся в страну | Николай Азаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Демография Украины за годы независимости - 1991 год: около 51,5 млн человек. - Начало 2014 года: примерно 45 млн. - Потери за 1991–2014 гг. — около 6,5 млн человек (естественная убыль + эмиграция). - Азаров сопоставляет это сокращение с потерями Украины во время Великой Отечественной войны (около 6 млн). 2. Причины демографического провала - 1990-е: коллапс экономики, падение ВВП на 65%, разрушение ~70% промышленности. - Массовая бедность (около 85% населения за чертой бедности). - Разрушение советской системы социальных гарантий, бесплатного жилья, льгот. - Падение рождаемости, рост смертности — формирование «демографических ножниц». 3. Период правительства Азарова (2002–2013) - Задача — стабилизировать демографию через экономический рост, соцпрограммы и медицину. - К 2012 году: достигнуто примерно равенство рождаемости и смертности (демографическая стабилизация). - Уровень бедности по оценке ООН снижен до ~15% (минимум за весь период независимости). - По мнению Азарова, возник шанс перейти к росту населения. 4. Перелом 2014 года (государственный переворот по версии Азарова) - Все планы, по его словам, разрушены. - Резкий рост бедности снова до 80+%. - Нынешние показатели: - Смертность ~550 тыс. в год. - Рождаемость ~150 тыс. в год (в 3,5 раза меньше смертности). - Украина снова стремительно вымирает. 5. Реальная численность населения сегодня (оценка Азарова) - Официальная цифра киевских властей и международных структур: 35 млн (с Крымом и территориями вне фактического контроля Киева). - Азаров предлагает вычесть: - Около 12 млн населения Крыма, Донбасса, Харьковской, Запорожской, Херсонской областей (вышедших из-под контроля Киева). - Эмиграцию: - В ЕС — около 9,5 млн получателей пособий. - В России — ~5 млн переехавших с 2014 года. - Миграция в сумме: ~14,5 млн. - Естественная убыль (разница рождаемости и смертности за 12 лет) — около 4 млн. - Потери на фронте — примерно 1 млн. - В результате Азаров оценивает фактическое население Украины примерно в 22–23 млн человек. 6. Эмиграция и вопрос «диаспоры» - Большинство уехавших в Россию получили российское гражданство, часть сохранила украинские паспорта (точных данных нет). - В ЕС многие сохраняют статус беженцев и украинские паспорта, так как получение гражданства означает потерю пособий и обязательство работать. - Азаров считает, что говорить о полноценной политически оформленной «диаспоре» пока рано: люди разрознены и организационно не объединены. 7. Репрессии и уничтожение оппозиции на Украине - После 2014 года, по словам Азарова: - Уничтожены все левые, нейтральные и пророссийские силы. - Физическое и политическое подавление партии регионов (около 1,5 млн членов, разветвлённая структура). - Убийства, тюремные заключения, преследования, разгром штабов, контроль СМИ. - В Европе и России проводятся теракты и покушения против оппозиционеров (пример: покушение на Анатолия Шария, убийство юриста Андрея Портнова и другие случаи). - В Европе — аресты и задержания по запросам Киева (пример с Аниченко в Германии). 8. Критика нынешних украинских политических элит - Партия Порошенко («Европейская солидарность»), по мнению Азарова: - Фактически пустая структура без реализованной программы. - За годы правления Порошенко — рост коррупции, разрушение инфраструктуры, отсутствие реального социального прогресса. - Партия Зеленского «Слуга народа»: - Случайный «сброд» людей, занятых личным обогащением. - Зеленский окружил себя людьми из своего предшествующего окружения (95-й квартал, Шефиры, Ермак, Медведчук и др.), ориентированными на доступ к ресурсам, а не на государственное управление. - По утверждениям Азарова — многомиллиардные состояния, нажитые на разворовывании западной помощи и бюджетных средств. - Другие партии (включая Тимошенко) он описывает как структуры, чьи программы сводятся к лозунгу «за всё хорошее против всего плохого», без реальных механизмов реализации. 9. Западные страны и поддержка режима Зеленского - Несмотря на многочисленные коррупционные скандалы, лидеры западных стран (Меркель, Стармер, Макрон и др., здесь Азаров скорее говорит об обобщённом образе) не осуждают и не дистанцируются от киевского руководства. - Из этого он делает вывод: - Они «покрывают» преступления, - Находятся «в связке» с украинскими элитами, - Потенциально сами на этом зарабатывают. - Оппозиционная деятельность в Европе затруднена: аресты, задержания, депортации по политическим мотивам. - В России, по его словам, условия для оппозиции к киевскому режиму свободнее. 10. Украинцы в эмиграции и оппозиционная деятельность - В России действует около 100 активных политиков/публичных фигур с украинским происхождением, работающих через сайты и соцсети. - Ежедневный охват их ресурсов — около 2 млн пользователей с территории Украины (сопоставимо с влиянием объединённого украинского «телемарафона»). - Это создаёт определённый «канал доступа к правде» (в терминологии Азарова) и формирует задел для будущей политической роли этих людей. 11. Возможные выборы и послевоенное устройство Украины - Внутри самой Украины сейчас отсутствует настоящая оппозиция: - Политическое поле «зачищено», - Остались только квази-партии, не представляющие реальные интересы народа. - Для участия в возможных будущих выборах, по мнению Азарова, нужно: - Объединение оппозиционных политиков, известных украинскому обществу. - Обеспечение их физической безопасности. - Устранение карательных структур и монополии на насилие у нынешнего режима. 12. Социальная программа как ключ к будущему - Азаров настаивает: главная тема для любой новой политической силы — не только территория и внешнеполитический вектор, а: - Орезультат бедности (сейчас более 80% за чертой бедности). - Восстановление инфраструктуры. - Возвращение и обновление социальных гарантий. - Выполнение конституционного принципа: Украина как социальное государство (фактически сейчас, по его словам, «антисоциальное»). - Цены и тарифы растут, реальные доходы и пенсии падают, смертность растёт — это требует системного и приоритетного решения. 13. Патриотизм, ненависть и перспектива выхода из кризиса - Режим, основанный на антироссийской истерии и культивировании ненависти, по мнению Азарова, не способен построить жизнеспособное государство. - Надежду он видит в: - Формировании оппозиционных центров за пределами Украины. - Их объединении вокруг внятной социальной и экономической программы. - Медленном отходе населения от идеологического «зомбирования» и возвращении к прагматике: как жить, работать, растить детей.
Подробный вывод и философский ракурсВ этом видео разговор формально посвящён украинцам в эмиграции, но по сути превращается в анализ глубокого вымывания страны — демографического, социального, экономического и политического.
1. Исчезновение людей как индикатор провала проектаАзаров постоянно возвращается к цифрам: 51,5 млн → 45 млн → примерно 22–23 млн. Человек здесь становится своеобразной «метрикой истины» о государстве. Не лозунги, не флаги, не декларации — а простая вещь: людей становится меньше, причём уезжают и умирают в основном самые активные, трудоспособные, перспективные. Это напоминает логику биологии и программирования одновременно. В биологии популяция либо приспосабливается, увеличивая шансы на выживание, либо деградирует и исчезает. В программировании — если система регулярно теряет данные, не восстанавливается и не создаёт новых устойчивых структур, она обречена. Население — это «данные» и «вычислительные ресурсы» общества, без которых никакой «алгоритм развития» не работает. Субъективная правда, в которой «Украина идёт в Европу», сталкивается с объективной правдой: людей становится меньше, жизнь хуже, перспектив у семей нет. И как бы ни интерпретировать события 2014 года, игнорировать этот демографический результат сложно — он сам по себе уже диагноз.
2. Независимость и её парадоксВ беседе звучит болезненная мысль: годы независимости принесли потери населения, сопоставимые с войной. Это парадоксально: страна обрела формальную свободу, но значительная часть людей проголосовала за эту свободу ногами — эмиграцией или отказом рожать. Можно провести аналогию с личной жизнью: человек, который внезапно получает полную свободу от всех ограничений, часто сначала рушит старую структуру (работу, семью, привычки), но не создаёт ничего нового взамен. Результат — хаос и разрушение. Свобода без ответственности и без понятного образа будущего превращается в механизм саморазрушения. Украинский опыт, в изложении Азарова, очень похож на это: отказ от советской структуры, но отсутствие работающей новой модели государства, социального контракта и, как следствие, — демографический обвал.
3. Эмиграция: диаспора или рассеяние?Автор вопроса пытается говорить о «диаспоре», о её возможной организованности и влиянии на будущее страны. Азаров отвечает трезво: пока что это больше стихийное рассеяние, чем осознанное политическое сообщество. Есть несколько уровней этого феномена: - Бытовой: люди уезжают, чтобы просто выжить, выйти из бедности, спасти детей от мобилизации или от нищеты. Это прагматичный шаг, мало связанный с идеологиями. - Психологический: значительная часть эмигрантов всё ещё эмоционально связана с Украиной. Информационный век облегчает патриотизм на расстоянии: ты в другой стране, но в интернете продолжаешь «жить» в украинской повестке. - Политический: для превращения рассеянных людей в политическую силу нужна организация, единая программа, безопасность лидеров и источники финансирования. Этого пока нет. Важно, что эмиграция — это не только потеря людей «здесь и сейчас», но и размывание идентичности. Человек, который, скажем, получает российский или европейский паспорт, фактически оказывается между двумя мифологиями: своей родной и новой. Для многих проще уйти в частную жизнь и не связываться с политикой вообще — это психологическая самозащита.
4. Уничтожение оппозиции и монополия на истинуАзаров многократно подчёркивает: внутри Украины политическое поле «зачищено». Это создает ситуацию, когда власть претендует на монополию на истину: есть единственный правильный нарратив, а все, кто ему противоречит, — «враги», «предатели», «агенты». Интересно, что такая логика одинаково характерна и для авторитарных режимов, и для религиозного фундаментализма, и для радикализованных идеологий. С точки зрения философии истины это признак слабости, а не силы: там, где нет альтернативных точек зрения, нет и механизма самокоррекции. Азаров, конечно, сам говорит из своей позиции, тоже субъективной и заинтересованной. Но факт системного подавления оппонентов (аресты, убийства, закрытие партий и СМИ) создаёт ситуацию, когда гражданин Украины лишён нормального инструмента выбора. В такой среде даже честные выборы технически невозможны — некому участвовать кроме заранее отфильтрованных сил.
5. Социальный вопрос как точка сборкиСквозной мотив выступления: любые будущие политические силы, способные что-то изменить, должны быть смещены с идеологических войн на социальный вопрос. Ключевые задачи, которые он выделяет: - Снижение бедности (с нынешних 80+%). - Восстановление инфраструктуры. - Реальные социальные гарантии, достойные зарплаты и пенсии. - Доступная медицина как инструмент снижения смертности. - Условия, при которых люди не боятся заводить детей. По сути, это возвращение к базовой идее социального государства — идеи, которая во многом роднит и европейскую модель, и позднесоветскую. И это интересно: после периода националистических и геополитических споров разговор вновь упирается в простую вещь: может ли обычный человек нормально жить, лечиться, работать, растить детей. С философской точки зрения здесь проявляется важный сдвиг: от больших нарративов (нация, цивилизация, геополитический выбор) к конкретной, телесной, почти биологической правде: человек хочет есть, быть в безопасности, не умирать раньше времени. Истина оказывается не в лозунгах, а в повседневном опыте — в том самом «я пью кофе», «у меня есть работа», «мои дети не голодают».
6. Патриотизм на расстоянии и вопрос возвращенияНазвание беседы — «Патриотизм на расстоянии» — очень точно формулирует внутреннее противоречие многих эмигрантов: - С одной стороны, они уехали, потому что в стране стало невыносимо: опасно, бедно, бессмысленно оставаться. - С другой — внутренняя связь с родиной не исчезает, особенно усиливается в периоды войны и кризиса. Но патриотизм «издалека» неизбежно меняется: - На расстоянии легче видеть структуру, замечать системные разрушения, меньше поддаваться ежедневной пропаганде. - Но одновременно возникает риск идеализации или, наоборот, демонизации страны. Реальная жизнь людей там становится для эмигранта абстракцией, набором новостей и символов. Азаров, говоря о будущей роли эмиграции, фактически ставит вопрос: будут ли украинцы за пределами страны не только зрителями, но и участниками в формировании будущего Украины? Или же они окончательно встроятся в новые общества — российское, польское, немецкое — и перестанут воспринимать Украину как пространство личной ответственности? Это не только политический вопрос, но и вопрос идентичности: где проходит граница между «я там родился» и «я там отвечаю»?
7. Надежда и пределы субъективной правдыАзаров завершает мыслью о том, что надежда всё-таки есть, но связывает её с: - объединением оппозиционных фигур; - разработкой внятной, прежде всего социальной, программы; - постепенным выходом людей из-под идеологического давления. Его взгляд сам по себе субъективен: он бывший премьер, у него есть свои раны, проигрыши, интересы и, возможно, собственные иллюзии. Но даже в этой субъективности есть важное зерно: оптика, которая оценивает состояние страны прежде всего через судьбы людей, а не через величие лозунгов. Можно не соглашаться с его трактовками 2014 года, с оценкой нынешних элит, с причинами войны и с его методами подсчёта населения — но сложно спорить с тем, что страна, из которой бегут миллионы и в которой рождается в 3,5 раза меньше, чем умирает, переживает не просто кризис, а глубокий системный обвал. И тогда вопрос уже не в том, кто прав в политическом смысле, а в том, кто готов взять на себя труд восстановления — инфраструктуры, социальных лифтов, демографии, доверия между людьми.
Если отбросить политическую оболочку, в этом видео звучит очень простой и в то же время непростой вопрос: может ли патриотизм быть честным, если он не выражается в заботе о конкретной человеческой жизни — о том, чтобы люди перестали массово уезжать и умирать раньше времени? И что для вас лично является более убедительным признаком «любви к родине» — громкие слова или то, как в этой стране живут реальные люди здесь и сейчас?