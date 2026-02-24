Еврейский партизанский отряд братьев Бельских действовал на территории Белоруссии в 1941-1944 годах. Он был самым крупным и, пожалуй, стал самым известным в истории еврейского партизанского движения. О его деятельности снято по крайней мере два документальных фильма и один художественный - "Вызов" в 2009 году с Дэниелом Крейгом в главной роли.

Что же это был за отряд, чем он отличала от всех остальных, а также какое отношение он имеет к Дональду Трампу?

Бельские — четыре брата (Тувья, Асаэль, Зусь и Арон), создавшие во время Второй мировой войны в Белоруссии еврейский партизанский отряд.

братья Бельские: Асаэль, Тувья и Зусь братья Бельские: Асаэль, Тувья и Зусь

Предки семьи Бельских в XIX веке поселились в деревне Станкевичи, расположенной между городами Лида и Новогрудок, недалеко от Налибокской пущи. Они были в этой деревне единственной еврейской семьей.

В начале XX века семья Давида и Белы Бельских пережили немецкую оккупацию, после окончания Первой мировой войны жили при Польше, после 1939 года стали гражданами СССР. В семье было 11 детей.

Старший сын Давида и Белы — Тувья — родился в 1906 году, учился в религиозной еврейской школе, затем в польской. Знал 6 языков — идиш, русский, белорусский, польский, иврит и немецкий. Служил в польской армии и дослужился до унтер-офицера. В приданое за женой ему достался небольшой магазин. После вхождения Западной Белоруссии в состав СССР магазин был национализирован, а Тувья устроился в Белостоке помощником бухгалтера.

Двух младших братьев Тувьи — Асаэля и Зуся — после вхождения Западной Белоруссии в СССР призвали в Красную Армию.

Создание отряда

После вторжения немецких войск в Белоруссию летом 1941 года и массовых расправ над еврейским населением, Тувья, а также пришедшие домой из окружения Асаэль и Зусь, в декабре 1941 года создали в лесу недалеко от родной деревни еврейский партизанский отряд.

Двух братьев Бельских — Якова и Абрама — нацисты расстреляли ещё летом. 7 декабря родители и младшая сестра Бельских, а также Сила (жена Зуся) и их новорожденная дочь были расстреляны в числе 4 000 местных евреев. Младший брат — 12-летний Арон — чудом избежал гибели и присоединился к старшим братьям.

Братья успели вывести в лес часть родственников, которые и составили костяк будущего отряда. Вначале в отряде было 17 человек, а из оружия — один пистолет с неполной обоймой. Командиром избрали Тувью Бельского.

Многочисленные свидетельства, собранные Институтом «Яд-Вашем» (в т.ч. и от критиков братьев), рисуют схожий образ Бельского – харизматичный лидер, внешне привлекательный, постоянно думающий о миссии спасения евреев. Тувья специально высылал эмиссаров в гетто с призывами сбегать, лучше всего с оружием, лекарствами, ценностями, но обещал принять каждого.

На протяжении года, вплоть до августа 1942г. отряд постоянно маневрировал по лесу, чтобы не быть обнаруженным. Хорошее знание местности и связи с местным населением позволяли Бельским избегать столкновений с немцами. В августе 1942г. им удалось наладить связь с Новогрудским гетто и организовать переход людей из гетто в отряд, который за короткое время вырос с 80 человек до 250.

26 сентября 1943 года из Новогрудского гетто бежали 235 евреев. Спастись удалось далеко не всем, а выжившие - около 100 человек - также оказались в отряде братьев Бельских.

Среди тех, кто спасся, был Зейдель Кушнер и его дочери - Рая и Лея. В отряде Рая познакомилась с Юзефом Берковичем. Уже после войны они поженились и переехали в США. А один из их внуков - Джаред в 2009 году женился на Иванке Трамп.

Бойцы отряда братьев Бельских Бойцы отряда братьев Бельских

Осенью 1942 года отряд Бельских начал боевую деятельность. Тувья Бельский зарекомендовал себя как решительный и опытный командир. Совместно с соседними партизанскими отрядами было совершено несколько нападений на автомобили, посты жандармерии и железнодорожные разъезды, сожжен лесопильный завод на станции Новоельня и восемь сельскохозяйственных имений. Кроме трофейного оружия, отряд Бельских завоевал еще и определенный авторитет среди партизан.

Всё это сыграло большую роль в официальном признании отряда Бельских со стороны руководителей советского партизанского движения. В феврале 1943 года отряд Бельских был включен в состав партизанского отряда «Октябрь» Ленинской бригады.

Деятельность отряда

Командование отряда имело следующую структуру:

Тувья Бельский — командир отряда;

Асаэль Бельский — командир боевой группы, ответственный за разведку

Зусь Бельский — заместитель командира по разведке, ответственный за вооружённую оборону

Арон Бельский — связной с другими партизанскими отрядами, гетто и теми, кто помогал евреям скрыться из гетто и добраться до партизан;

Лазарь Мальбин — начальник штаба (с 25 марта 1944 года — И. В. Шемятовец);

Соломон Волковысский — начальник особого отряда;

Танхель Гордон — заместитель командира по политической части (с января 1944 года);

Элияху Бляхер — заместитель командира.

Тувья, который владел несколькими языками и мог сойти за нееврея, часто пробирался в еврейские гетто, уговаривая людей бежать в лес. Он принимал всех евреев, включая женщин, стариков и детей. Тем не менее, отряд представлял собой серьёзную боевую силу, с которой были вынуждены считаться все — немцы, советские партизаны, окружающее население.

Но главной своей задачей Тувья Бельский считал спасение как можно большего количества евреев. При всей своей ненависти к нацистам, братья Бельские исходили из принципа «лучше спасти одну старушку-еврейку, чем убить десять немецких солдат».

Весной 1943г. за счет беглецов из лидского гетто отряд Бельских вырос до 750 человек. Приведённым им в отряд узникам лидского гетто Тувья Бельский сказал:

«Друзья, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Вот ради таких моментов я и живу: посмотрите, сколько людей сумело выбраться из гетто! Я ничего не могу вам гарантировать. Мы пытаемся выжить, но мы все можем погибнуть. И мы будем стараться сохранить как можно больше жизней. Мы принимаем всех и никому не отказываем, ни старикам, ни детям, ни женщинам. Нас подстерегает множество опасностей, но если нам суждено будет умереть, мы, по крайней мере, умрём как люди» (С).

Немцы несколько раз атаковали лагерь, отряд отступал, но оказывал жёсткое вооружённое сопротивление. Во время самой крупной антипартизанской операции «Герман», которая началась 15 июля 1943 года, отряд перешёл на небольшой остров посреди болота, где немцы не сумели их достать.

После этого отряд всё-таки разделился на семейную и боевую части. Семейный лагерь, включавший на тот момент приблизительно 700 человек и названный «отряд имени Калинина», обосновался в Налибокской пуще; командовал им Тувья. Евреи же именовали свой отряд «Лесной Иерусалим». Бойцы под командованием Зуся — «отряд имени Орджоникидзе» — вернулись в район Станкевичей. Асаэль возглавил отдел разведки в штабе бригады имени Кирова.

Партизаны отряда Бельских на месте строительства партизанского аэродрома в Налибокской пуще. Партизаны отряда Бельских на месте строительства партизанского аэродрома в Налибокской пуще.

В Налибокской пуще размещались несколько крупных советских партизанских отрядов, состоящих из местных жителей и окруженцев 1941 года. Польское подполье оценивало количество советских партизан в пуще в 10 тыс. человек. В окрестных городках и сёлах действовало польское подполье, которое со временем приступило к формированию партизанских отрядов Армии Крайовой. Непосредственно в Налибокской пуще в начале 1943 г. действовал партизанский отряд АК им. Т. Костюшко (400-600 чел.). С его командиром, поручиком Милашевским, Тувья несколько раз встречался.

Самую жестокую атаку отряд выдержал накануне освобождения Белоруссии. 9 июля 1944 года отступавшие немецкие части напали на партизан, десятки людей были ранены, девять человек погибли. На следующий день Красная Армия вошла в район Налибокской пущи.

Отряд Бельских и другие партизанские отряды

Отношения с партизанами не всегда складывались лучшим образом, однако обижать членов отряда Бельского не рисковали — братья могли немедленно поставить под ружьё больше сотни бойцов, готовых защищать своих от любых посягательств.

В советские партизанские отряды, согласно воспоминаниям очевидцев, принимать беженцев из гетто практически всегда отказывались (за исключением врачей, ряда мастеров, боеспособных мужчин с оружием). На это накладывались и нередкие случаи антисемитских настроений среди партизан, что признаётся и в докладных записках руководителям подпольных обкомов. Спасением для евреев был отряд Тувьи Бельского.

Гирш Смоляр в книге «За проволокой гетто» рассказывает о том, что в отряде имени Пархоменко, созданном евреями Минского гетто, назначенный в августе 43-го командир Н. Гулинский зачитал приказ белорусского партизанского командования, предписывающий женщинам и старикам покинуть отряды «в целях повышения их боеспособности и маневренности».

Тувья, очевидно зная о неоднозначном отношении руководства партизанского движения к еврейским партизанам и семейным отрядам, поступил хитро – пригласил посетить базу своего отряда секретаря Барановичского подпольного обкома партии генерал-майора Василия Чернышева. Тот увидел хорошо оборудованные и замаскированные подземные блиндажи, в которых не только жили люди, но и располагались различные мастерские: сапожные, пошивочные, оружейные, кожевенные, а также подземный госпиталь. Генералу подарили кожаное обмундирование и сапоги, изготовленные в мастерских лагеря. После посещения отряда Бельских Чернышев прекратил всякие разговоры о ликвидации «семейного лагеря».

Будучи неплохим дипломатом, Тувия Бельский поддерживал хорошие отношения с местным населением и соседними партизанскими отрядами. К тому же, по воспоминаниям Леонида Окуня (он бежал из Минского гетто в 12 лет, и был проводником отряда им. Пархоменко), «Бельского определенно боялись. У отряда Бельского были «острые зубы» и отборные ребята-головорезы, польские евреи, не отличавшиеся излишней сентиментальностью. Подрывники Бельского вообще считались асами диверсий и пользовались большим уважением и авторитетом в партизанской среде».

Жизнь в отряде

Согласно польским данным в 1944 г. лагерь братьев Бельских насчитывал 941 человек, в т.ч. большое количество женщин и детей. Из них только 162 имели оружие. Расположенный в той же местности еврейский семейный лагерь Зорина (беглецы из Минского гетто), также признавший верховенство советского партизанского командования, насчитывал 562 человека, из них с оружием – 73. В лагере Бельских были свои хлебопекарня, мыловарня, баня, больница, школа. Были собственные мясник, кузнецы, гончары, повара и портные, были даже музыканты, игравшие по праздникам и на свадьбах. Была и синагога, где вел службы освобожденный из гетто раввин Давид Брук. В лагере был собственный суд, вынесший, в частности, ряд приговоров евреям-коллаборационистам. Также тут была оружейная мастерская и гауптвахта. В то же время не следует понимать, что на протяжении всей оккупации был один постоянный лагерь – место дислокации приходилось неоднократно менять, спасаясь от преследователей.

Еврейские партизаны Еврейские партизаны

Члены отряда жили в землянках. Те, кто не был занят в боевых операциях, ремонтировали оружие, шили одежду и предоставляли другие услуги советским партизанам, получая взамен боеприпасы, еду и медикаменты. Подрывники отряда Бельских считались лучшими диверсантами и пользовались большим уважением в среде партизан.

Главной проблемой была добыча пропитания для огромного числа людей. Крестьяне начали сотрудничать с партизанами после того, как поняли, что Бельские — не объект для охоты. Когда местный крестьянин выдал нацистам группу евреев, команда мстителей из отряда Бельских уничтожила его вместе со всей семьёй — они сожгли дом доносчика. В дальнейшем отряд Бельского был известен, в том числе и тем, что активно карал коллаборационистов.

Партизаны отряда Бельского в Налибокской пуще, 1944 г. Партизаны отряда Бельского в Налибокской пуще, 1944 г.

Результаты

Бельские сумели спасти от уничтожения 1230 евреев. Все братья пережили оккупацию и дождались освобождения Белоруссии Красной Армией. Вскоре Тувью вызвали в Минск, где он составил полный отчёт о деятельности своего отряда.

Как пишет доктор исторических наук Давид Мельцер, отряд «пустил под откос 6 вражеских эшелонов, шедших на фронт, взорвал 20 железнодорожных и шоссейных мостов, провёл 12 открытых боёв и засад, уничтожил 16 автомашин с живой силой, а всего — более 250 немецких солдат и офицеров». Зусь Бельский лично уничтожил 47 нацистов и коллаборационистов. За голову Тувьи немцы назначили награду в 100 тыс. рейхсмарок.

В то же время польский историк Пётр Гонтарчик утверждает, что «Большинство битв, в которых принимали участие еврейские отряды, были полностью высосаны из пальца. 90 процентов акции, которые потом были описаны как бои с немцами, были на самом деле нападениями на гражданское население».

Следует понимать, что главная цель, которая была у жителей еврейских семейных лагерей – выжить. Этим объясняется и небольшая антинемецкая активность. Ещё одним объяснением разночтений в количестве и качестве боёв еврейских партизан с оккупантами может стать то, как именно считать: по отряду-лагерю Тувьи или же по боевой группе Зуса, действовавшей, по сути, с конца 1943 г. автономно.

Польские обвинения

Польские общественные организации обвиняют бойцов отряда Бельских в участии вместе с советскими партизанами в карательных акциях против местных польских отрядов самообороны. По утверждению Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, в мае 1943г. бойцы Бельского участвовали в карательной акции против польского населения местечка Налибоки, отряд самообороны которого не пожелал присоединиться к партизанам.

В польских источниках утверждается, что атакой на городок руководили его бывшие жители-евреи, которыми в лагере Бельских командовал Израэль Кеслер, до войны бывший профессиональным вором. К этой группе принадлежали также братья Ицек и Борис Рубежевский. Жена последнего Сулия Воложинская-Рубин в своих воспоминаниях, изданных в 1980 г. в Израиле, а также озвученных в документальном фильме в 1993 г., утверждала, что нападение на неназваное нею польское село, в результате которого было убито ок. 130 человек (число совпадает с количеством жертв в Налибоках), было инициировано её мужем из мести за нападения местных жителей на евреев, сбежавших из гетто, и на евреев-партизан, в частности – за убийство отца Рубежевских. Позже Кеслер был убит Т. Бельским за попытку захватить власть над лагерем (по другим данным Кеслера казнили по приговору суда лагеря за попытки развалить отряд).

26 августа 1943 г. группа бойцов отряда Бельских вместе с другими советскими партизанами уничтожила ок. 50 бойцов АК во главе с поручиком Антонимом Буржиньским-«Кмицицем». В мае 1944 г. произошло ещё одно столкновение отряда Бельских с бойцами АК – шестеро аковцев были убиты, остальные отступили.

Но и бойцы Армии Крайовой беспощадно уничтожали советских партизан-евреев, попавших к ним в плен. Например, осенью 1943г. такая участь постигла партизан из отряда Зорина.

Вообще, отношение партизан и местного населения — тема очень сложная.

Польское подполье особенно сильно обвиняло в реквизициях и грабежах польских мирных жителей именно еврейские отряды. В т.ч. одним из условий на переговорах с советской стороной, выдвигаемых поляками, было ограничение деятельности еврейских отрядов. Так, на первой встрече офицеров Новогрудского округа АК с командирами Ленинской партизанской бригады 8 июня 1943 г. аковцы потребовали, чтобы на реквизиции не высылались еврейские группы: «…не присылайте евреев, они по своему усмотрению хватаются за оружие, насилуют девушек и малых детей… оскорбляют местное население, угрожают дальнейшей местью советской стороны, не имеют меры в своей необоснованной злости и в грабежах».

Польский историк Мариян Турский так описывает эту ситуацию: «Брали ли партизаны Бельского еду у людей? Брали. Точно так, как её брала АК и все другие партизаны в мире. Это была армия и они должны были есть, должны были как-то жить. Очевидным источником обеспечения в этой ситуации было местное население...» Его коллега Л. Жебровский, в свою очередь, делает акцент на том, что еврейские партизаны действовали во время своих экспроприационных акций особенно жестоко. В противовес ему М. Турский утверждает, что жёсткость еврейских партизан при конфискациях продуктов понятна – крестьяне (большей мерой белорусы, а также поляки) отчаянно защищали своё, нередко наводя на партизан белорусскую полицию и немецкую жандармерию. При этом указывает на запрет Т. Бельского реквизировать в ближних сёлах, чтобы не подвергнуть лагерь облавам.

Обе стороны были полны старых обид. Евреи помнили антисемитские настроения во второй Речи Посполитой, поляки – не могли простить сотрудничество евреев с советской властью в 1939-41 гг. В докладной записке уполномоченному ЦК ВКП(б) Чернышеву от 10 ноября 1942г. констатируется: «Население евреев здесь [в Западной Беларуси] не любит, иначе не называют, как «жиды». Если еврей входит в хату и просит продовольствия, крестьянин говорит, что евреи его ограбили. Когда же вместе с евреем приходит русский, все обходится благополучно».

Жестокость и ожесточённость у всех сторон в то время шли рука об руку. «Убить человека все равно, что выкурить сигарету», — вспоминал позже о тех временах один из бойцов отряда Бельских Ицке Резник.

После оккупации и войны

В марте 1944г. обитатели семейного лагеря отряда Бельских собрали и передали в фонд обороны страны 5321 рубль, 1356 немецких марок, 45 долларов, более 250 золотых и серебряных монет, около 2 кг золота и серебра ломом.

В 1944 году после освобождения Белоруссии Асаэль вместе с частью отряда вступил в Красную Армию и погиб незадолго до окончания войны. Его жена Хая, с которой они поженились в отряде, в это время была на последнем месяце беременности.

После окончания войны Тувья и Зусь сперва перебрались в Польшу, а затем переехали в Палестину, жили в Рамат-Гане и Холоне.

Позже Тевье иммигрировал в Нью-Йорк и умер в 1987 году в возрасте 81 год. Через год его прах был перезахоронен с воинскими почестями на Кладбище Героев на горе Герцль в Иерусалиме. Зусь также переехал в США и умер в 1995 г. Последний из четырех братьев, Арон, умер в сентябре 2025 года, ему было 98 лет.

Арон Бельский (слева) с женой Хенрикой (вторая справа), сыном и племянницей покойных братьев на открытии Стены Памяти. Фото: Музея еврейского сопротивления в Новогрудке. Арон Бельский (слева) с женой Хенрикой (вторая справа), сыном и племянницей покойных братьев на открытии Стены Памяти. Фото: Музея еврейского сопротивления в Новогрудке.

В 1949 г. Тувья Бельский опубликовал в Израиле книгу воспоминаний «Лесные евреи». А полноценные научные исследования, посвященные его отряду начались, уже после его смерти.

По имеющимся данным, на территории Белоруссии действовало 14 еврейских партизанских отрядов и групп, в которых сражалось не менее 1650 бойцов, а всего в партизанских отрядах Белоруссии находилось от 10 до 15 тысяч евреев. И хотя в масштабе всего партизанского движения, официальное число участников которого в Беларуси превышало 370 тыс., число партизан-евреев относительно невелико, все эти люди сражались в меру своих сил и возможностей, выжили и помогли выжить другим.

В вопросе об отряде братьев Бельских никогда не будет единого мнения. Для кого-то они всегда будут героями, несмотря на компрометирующую информацию, для других – всегда злодеями, без оглядки на условия и обстоятельства тех времён. Для одних Тувья Бельский всегда будет ассоциироваться с 1230 спасенными евреями, для других — с убитыми 130 жителями Налибок.

Автор: Евгения Свет