Вампиры не родились в Трансильвании, они существуют в каждой культуре: от шумерской Лилит до китайских цзянши. Но почему люди разных эпох и континентов верили в оживших мертвецов? И что общего у сербского вампира, скандинавского драуга и греческой ламии?

Второй выпуск цикла «История вампиров» с Ксенией Чепиковой посвящён суевериям о кровопийцах, бытовавших с античности и до Нового времени. Вы узнаете:

— Универсальный страх: как в разных культурах представляли существ, высасывающих жизненную силу

— Античные корни: ламии и эмпузы — кто они были на самом деле

— «Неправильно умершие»: почему отлучённых от церкви хоронили с особыми ритуалами

— Германские нахцереры: как представляли вампиров в Центральной Европе

— Медицинские гипотезы: могла ли порфирия или бешенство породить миф о вампирах?

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

Предыдущая серия: https://youtu.be/JBmDDhqLWlQ

Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#вампиры #мифология #суеверия

00:00 – Вампиры как универсальный миф: от Шумера до Филиппин

08:07 – Античные корни: ламии, лярвы и эмпузы

13:36 – Стриги: от хищных птиц к вампирам

18:34 – Почему страх перед мёртвыми един для всех культур?

20:55 – Страх быть похороненным заживо и определение смерти в XVIII веке

30:06 – Свидетельства об «оживших покойниках»

45:15 – География эпидемий: почему вампиры «любят» Восточную Европу

54:16 – Экзотические версии: греческое влияние и критика католицизма

57:33 – Трактат Кальме: случаи «вампиризма» до появления термина

01:08:41 – Почему верили: язык, религия, голод и отсутствие медицины

01:10:24 – Порфирия и бешенство: медицинские гипотезы