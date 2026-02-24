Откуда взялись вампиры. Исторические корни. История вампиров, часть 2 / Ксения Чепикова и Егор Яковл
Вампиры не родились в Трансильвании, они существуют в каждой культуре: от шумерской Лилит до китайских цзянши. Но почему люди разных эпох и континентов верили в оживших мертвецов? И что общего у сербского вампира, скандинавского драуга и греческой ламии?
Второй выпуск цикла «История вампиров» с Ксенией Чепиковой посвящён суевериям о кровопийцах, бытовавших с античности и до Нового времени. Вы узнаете:
— Универсальный страх: как в разных культурах представляли существ, высасывающих жизненную силу
— Античные корни: ламии и эмпузы — кто они были на самом деле
— «Неправильно умершие»: почему отлучённых от церкви хоронили с особыми ритуалами
— Германские нахцереры: как представляли вампиров в Центральной Европе
— Медицинские гипотезы: могла ли порфирия или бешенство породить миф о вампирах?
00:00 – Вампиры как универсальный миф: от Шумера до Филиппин
08:07 – Античные корни: ламии, лярвы и эмпузы
13:36 – Стриги: от хищных птиц к вампирам
18:34 – Почему страх перед мёртвыми един для всех культур?
20:55 – Страх быть похороненным заживо и определение смерти в XVIII веке
30:06 – Свидетельства об «оживших покойниках»
45:15 – География эпидемий: почему вампиры «любят» Восточную Европу
54:16 – Экзотические версии: греческое влияние и критика католицизма
57:33 – Трактат Кальме: случаи «вампиризма» до появления термина
01:08:41 – Почему верили: язык, религия, голод и отсутствие медицины
01:10:24 – Порфирия и бешенство: медицинские гипотезы
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Термин «вампир» и более древние корни - Слово «вампир» впервые зафиксировано в 1725 г. в немецком рапорте врача Эрнста Фромбальда о таинственных смертях в сербской деревне, вошло в оборот через венскую газету. - Но вера в «неупокойных покойников», вредящих живым, существовала задолго до этого и распространена по всей Европе и за её пределами. - Слово связано со славянским «упырь» и тюркским «убыр» – общий тип представлений: покойник продолжает вредить живым. 2. Вампиры как универсальный архетип - Подобные существа (кровососы, душители, демоны, атакующие слабых) есть практически везде: - Месопотамия: акшару, лилу/лилиту– демоны, нападающие на беременных и младенцев; образ Лилит переходит в еврейский фольклор. - Филиппины: манананггал – существо, разделяющееся пополам, верхняя часть по ночам высасывает кровь, особенно у беременных. - Индия: виталы (духи, вселяющиеся в мертвецов), Брахма-Ракшаса/Брахма-Паруша – поедает внутренности, пьёт кровь как жизненную силу. - Африка: ансамбасам – волосатое крылатое существо с железными зубами, нападает с деревьев и пьёт кровь (скорее чудовище, чем дух). - Китай: цзянши – «прыгающий мертвец», который ночью высасывает не кровь, а жизненную энергию «ци»; устойчивый образ в массовой культуре. 3. Античные и византийские корни - Греция и Рим: - Ламия – бывшая возлюбленная Зевса, сведённая Герой с ума и убившая своих детей; превращается в демоническую сущность, убивающую и «кровососущую» чужих детей. - Гелло – дух умершей девушки; с VII в. до н.э. упоминается как демон, пожирающий детей и нападающий на беременных. Образ жив до современности в греческом фольклоре. - Мормо / Мормолика – демоническая спутница Гекаты, пугало для детей, по функции близка к ламии. - Эмпуза – сначала безобидная сущность, позже у Аристофана – меняющий облик призрак (то кобыла, то собака, то красавица); у Филострата – демон, соблазняющий юношу, чтобы пить кровь и пожирать плоть. - Импуса и ламия постепенно становятся общими именами женских кровососущих демонов-соблазнительниц. - Рим: - Лимуры и лярвы – неупокоенные души умерших «неправильной» смертью. - Праздник Лимурии (май): сложные ритуалы изгнания злых духов (омовения, чёрные бобы, заклинания, стук по медному тазу). 4. Стрига / стригон – переходный образ - Исходно в античности: стриги – хищные ночные птицы, нападающие на младенцев и пьющие кровь (образ, возможно, вырос из реальных нападений крупных хищных птиц). - Постепенно: - Птица → гибрид птицы и женщины → ведьма, колдун, умеющий превращаться в птицу. - В Средневековье в ряде регионов (Хорватия, часть Сербии и др.) «стрига/стригон» – уже не птица, а: - колдун/ведьма, способный после смерти возвращаться, - живой мертвец, эквивалент «упыря», «вампира» или «мороя». - В новейшей культуре слово «стрига» всплывает, например, у дель Торо («Штамм»), а в русской традиции – через заимствования (стригой). 5. Три типа кровососущих/потусторонних сущностей Можно грубо разделить на три большие группы: 1. Монстры/чудовища – реальные или мифические звероподобные существа (ансамбасам, некоторые варианты ламий и др.). 2. Духи и демоны – нематериальные, нападающие на людей, особенно на младенцев и женщин. 3. Неупокойные мертвецы – покойники, которые: - либо «поднимаются» из могил, - либо действуют как призраки, но связаны с конкретным телом. Именно третья группа постепенно кристаллизуется в том, что в новое время будет называться «вампиром». 6. Почему суеверия о вампирах универсальны - Универсальность смерти и страха перед ней: во всех культурах есть мир живых и мир мёртвых, с особым богом загробного мира и своими законами. - Граница между ними долго была расплывчатой: - мифы о героях, спускающихся в мир мёртвых и возвращающихся; - сказки об оживлении с помощью «мертвой» и «живой» воды; - позднее – некромантия, спиритизм. - До XX века понятие смерти было не медицинским, а духовным: момент «ухода души» плохо совпадал с наблюдаемыми физиологическими признаками. - Лишь с 1968 г. в медицине закреплён критерий смерти мозга. Раньше: - смерть определяли по отсутствию дыхания и пульса; - XIX век ещё знает страх «похоронить заживо» (колокольчики на гробах, сигнальные системы); - каталепсия и летаргия часто были неразличимы с «смертью». 7. Трехчастная природа человека и «сбой» после смерти - В христианской (богословской) антропологии: тело – душа – дух. - Смерть – разделение этих трёх начал. - Богословы XVIII века рассуждали, что: - душа может уйти «куда положено», - а дух (сознание, привычки, «характер») может остаться связанным с телом и «бродить», влияя на живых. - Если нарушены правила умирания и погребения, эта связь «ломается» – и появляется неупокоенный покойник. 8. Нарушенная смерть как источник вампиризма - В разных традициях сформировался огромный список «неправильных смертей», после которых душа/дух не находит покоя: - убитые, жертвы несчастных случаев; - умершие внезапно, от «злой болезни»; - умершие в родах; - утонувшие, умершие от голода; - умершие с тяжёлой виной, не покаявшиеся, не исповедавшиеся; - не выполнившие обетов; - те, над кем не совершили или нарушили погребальный обряд; - вплоть до мелочей: «не те люди у постели», «не так стояли вещи», «было открыто окно». - В периоды войн, голода, эпидемий таких смертей становится много, община живёт в состоянии хронической травмы – и вера в возвращающихся покойников усиливается. 9. Ранние христианские упоминания в Европе - Уже около 1000 г. епископ Бурхард Вормсский описывает: - ритуалы, препятствующие возвращению покойников (вынос ногами вперёд, чтобы не нашли дорогу назад); - случаи, когда мать и ребёнок, умершие в родах, прибиваются к гробу деревянными гвоздями. - XII–XIII вв.: - Уильям Мальмсберийский и Уильям Ньюбургский в Англии рассказывают о покойниках, которые ходят по ночам и душат людей – их приходится выкапывать, рубить на куски и сжигать. - Саксон Грамматик упоминает особый обычай пригружать могилы камнями или отрубать голову и класть её к ногам. - Скандинавия: - Драуги – ожившие покойники, часто с физическим обликом, способные вредить, плеваться ядовитой слюной, иногда используемые магами как медиумы. - В сагах: Гельги, которого Один отпускает из Вальхаллы повидаться с женой – граница между мирами проницаема. 10. Средневековые и ранне-новые примеры Центральной Европы - Богемия / Чехия (XIV в.): - пастух Мышлата: после смерти ломает людям шеи, кого назовёт по имени – тот через 8 дней умирает; его колют колом, он шутит; в итоге сжигают. - жена гончара: считалась ведьмой, после смерти является людям, даже как «домашняя скотина»; в могиле обнаружена полусъеденный саван, кровь во рту – образ типичного немецкого «нахцерера» (ночного грызуна). - XVI в., Север Чехии: богатый горожанин Штефан Хубер после смерти «не желал разлагаться» и якобы удушал людей во сне. Ему отрубили голову – всё прекратилось. 11. Германские типы «возвращающихся» - В немецком пространстве широко использовались обобщающие термины: - Wiedergänger – «снова ходящий», возвращенец. - Revenant (через фр.) – «тот, кто вернулся». - Виды: - Nachzehrer – «посмертный пожиратель»: лежит в гробу и грызёт саван или собственное тело; считалось, что этим он «высасывает» жизненную силу из живых родственников. - Aufhocker – «напрыгивающий»: покойник, который вскакивает на жертву (часто на спину) и душит. - Neuntöter («убивающий девятерых»): ребёнок с двумя зубными рядами, который рано умирает и якобы «утащивает» за собой девять родственников. - Doppel-Sauger и др. – варианты образов, где покойник как бы «сосёт» жизнь из живых, иногда буквально через движения рта в могиле. При этом в жизни такие люди были вполне обычны: «монстр» появляется только постфактум, через интерпретацию смерти. 12. Славянские и западнославянские эпидемии - В немецкоязычной литературе XVIII века вампиризм часто приписывали «дикости» и «суеверию» славян, но те же учёные замечали, что аналогичные верования есть и у немцев, и в античной традиции. - В Восточной и Центральной Европе, особенно в пограничных регионах (Моравия, Силезия, Польша, Литва, часть сербских и хорватских земель), фиксируются повторяющиеся вспышки «вампирских эпидемий»: - массовые раскопки кладбищ, - вынимание трупов, - забивание колов, отрезание голов, сожжение останков. - Пример: историк и политик Кристиан Дельвер (XIX в.), изучавший приходские записи в Моравии: - указывал на серии случаев в нескольких городках (1660–1730-е), когда каждые несколько лет проводились такие разборки с «вампирами»; - жители буквально росли в атмосфере ожидания, что кто‑нибудь из мёртвых непременно «поднимется». 13. Религия и особая роль православия / Бруколаки - В некоторых православных традициях существовало убеждение: - отлучённые от церкви не разлагаются; - в формуле отлучения встречаются слова о том, что «да не истлеет тело, будет как камень и железо». - В греческой среде появилась фигура βρυκόλακας / вруколак / бруколак: - отлучённый от церкви покойник, тело которого остаётся целым; - он встаёт, ходит по деревне, стучится в двери, называет по имени – и после этого люди умирают. - Немецкий теолог Харенберг считал, что подобные представления православного Востока (и их активное использование духовенством) сильно подпитали веру в вампиров. Интересный культурный «обратный ход»: - Иоанн Конрад Гмелин предположил, что наоборот: русы, активно контактируя с Византией, могли принести туда свои суеверия, а греки их «православизировали». - Современная география верований указывает, что всё сложнее: подобные сюжеты есть и у католиков, и у протестантов, и у мусульманских тюрков (убыр), и у совершенно иных культур. 14. Граница: Восточная Европа vs «просвещённый» Запад - В германских землях, Франции, Англии к XVIII в. вера в таких покойников уже не достигала масштабов массовой истерии: - развитая городская культура, - университеты и наука, - бюрократия, контролирующая «порядок». - На славяно-тюркских пограничьях (Балканы, западные окраины Речи Посполитой, Моравия, Силезия, часть «польской Руси» и др.): - частые войны, смена властей, бедность, низкий уровень образования; - слабый контроль центра; - то есть более «рыхлый» социальный организм, где коллективная тревога легче прорывается в форму суеверий. 15. Медицинские и рациональные объяснения (XVIII–XIX вв.) Учёные эпохи Просвещения пытались объяснить происходящее без мистики: - Психология и культура: - сила воображения, самоубеждение, - отсутствие медицинских знаний, - непонимание процессов разложения тела (газы, вздутие, кровь в полостях, «румянец смерти»). - Фармакология и наркотики: - Османская империя в европейском воображении – «страна опиума»; - предполагалось, что сербы, жившие под турками, заимствовали привычку к опиуму: видения, ночные кошмары, галлюцинации – удобное объяснение встреч с «вампирами». - Харенберг резонно видел в шабашах ведьм и их полётах тоже эффект растительных психоактивных мазей (белладонна, дурман и др.), а не «дьявольские чудеса». - Реальные болезни: - Туберкулёз в «скачущей» форме – человек долго выглядит относительно здоровым, а потом быстро «сгорает», кашляет кровью. Позднее это плотно свяжут с образом романтического вампира XIX века. - Летаргия и каталепсия – реальные случаи ошибочного захоронения заживо (о которых ещё пишет Кальмет), дают почву для легенд о «оживших в гробу». - Клинический вампиризм – редкое психическое расстройство, при котором человек испытывает навязчивую потребность пить человеческую кровь. Это уже вопрос современной психиатрии, не объясняющий массовые суеверия, но любопытно иллюстрирующий, как культурный образ может «обратиться» в патологию. Популярные современные «диагнозы» для вампиров: - Порфирия, бешенство – удобны для популярной литературы (страх света, агрессия, изменения внешности), но почти не соотносятся с реальными описаниями исторических «вампиров»: - те в жизни выглядели обычно, не боялись солнца, не имели «кровавых клыков» и замечены были только после смерти. 16. Сдвиг в образе: от невидимого вредителя к романтическому монстру - Средневековый и ранне-новый «вампир»: - чаще призрак или неясная сущность; - душит, давит во сне, высасывает «жизненные силы», но не обязательно кровь; - действует в первую очередь внутри маленькой общины, бьёт по семье, деревне. - Романтический вампир XIX века (Байрон, Полидори, Стокер и далее): - аристократ, индивидуализированный персонаж; - кровь как буквальный и символический источник жизни; - эротика и соблазнение, экзистенциальный мотив бессмертия. - Лекция пока описывает фундамент – переход от древних демонов и неупокоенных мертвецов к образу, который литература потом превратит в «Дракулу» и прочих.
Подробный вывод: истина о вампирах как о зеркале человеческого страхаЕсли убрать мистическую оболочку, в вампирах остаётся не чудовище, а довольно прозрачная человеческая тревога. 1. Страх смерти и непринятие конечности - Почти все приведённые сюжеты крутятся вокруг одной проблемы: человеку трудно согласиться, что смерть — это жёсткая и необратимая граница. - Отсюда: - герои, спускающиеся в подземный мир; - ожившие воины; - неупокоенные покойники, продолжающие вмешиваться в дела живых. - В этом смысле вампир — это как бы «доказательство», что смерть – не конец. Но цена за это доказательство высока: вместо утешения – фигура пугающего, враждебного бессмертия. 2. Неупорядоченная смерть как социальный яд - Любая община вырабатывает ритуалы смерти, чтобы сделать непереносимое – переносимым. Если они нарушаются, психика ищет виноватого: - «Неправильно умер» – значит, его дух/тело вернётся. - Вампир здесь – метка сломанного порядка: - войны, эпидемии, голод, «плохие смерти» множатся; - социальная ткань рвётся; - и коллективное сознание выталкивает образ неупокоенного мертвеца. Это удивительно похоже на работу психики отдельного человека: травма, которую не удалось «оплакать» и интегрировать, возвращается ночными кошмарами. Вампир – коллективный ночной кошмар, травма, которую общество не смогло переварить. 3. Религия как усилитель и как инструмент контроля - Вера в то, что некоторые тела не разлагаются (отлучённые, святые, проклятые) усиливает ощущение, что между смертью и жизнью есть «серые зоны». - При этом: - церковь одновременно и пугает (бруколаки, отлучение), и обещает защиту (экзорцизм, литургии, ритуалы). - Религиозный дискурс как будто конструирует пространство, где: - и мир мёртвых реален, - и нужно послушание установленным правилам, чтобы этот мир не прорвался в деревенскую избу. Это уже вопрос не только веры, но и власти: кто имеет право объявить кого‑то «вампиром», отлучить, разрешить сожжение тела? Суеверие становится частью социальной иерархии. 4. География страха: почему именно эти регионы? - Пограничные территории, где истончается контроль центра, — идеальная среда для «заражения» такого рода верованиями: - война, смена империй, налоги, произвол; - низкая грамотность, слабое здравоохранение; - высокий уровень случайности и насилия. - Человек, живущий в условиях перманентного кризиса, совсем иначе переживает смерть ближнего: - если нет ясного объяснения (болезнь, война, старость), включается мифологический модуль; - в этом смысле образ вампира – способ «собрать» разорванный мир в цельную картинку, пусть и жуткую. Здесь мы видим любопытный парадокс: чем больше объективного хаоса, тем сильнее потребность в объяснениях – и тем охотнее принимаются самые иррациональные. 5. Медицина, наука и границы рационального - Просвещение пытается вытеснить вампира за пределы допустимого: - объяснить всё опиумом, порфирией, туберкулёзом, летаргией. - Но сам факт, что врач XVIII века серьёзно обсуждает случаи «оживших в гробу», показывает: - граница между научным и мифическим тоже не жёсткая; - наука долго живёт «в диалоге» с суеверием, используя его кейсы как материал. - И до сих пор мы видим, как культурный образ (вампир) начинает жить как психопатология (клинический вампиризм): миф создаёт реальность, а не только её отражает. В каком-то смысле это напоминает работу нейросети: на вход подаётся множество страхов, обрывков опыта, историй; сеть (культура) «обучается» и начинает выдавать устойчивый паттерн — вампира. Потом этот паттерн начинает влиять на сами данные: люди уже болеют и умирают «как вампиры». 6. Вампир как зеркало отношений к телу - От языческих сожжений к христианскому земному погребению: - тело перестаёт исчезать и «перерабатываться» огнём; - оно сохраняется в земле, становится пугающим объектом: «если оно цело – может ли оно встать?». - Отсюда власть кладбища над воображением: - земля – не просто место памяти, а потенциальный источник угрозы; - тело – не только «останки личности», но и возможный носитель зла. Это любопытный переворот: в античности «нетление» свято; в народных вампирских верованиях – проклятие. Один и тот же феномен (мало разложения) может считываться диаметрально противоположно в зависимости от контекста и фигуры умершего. 7. От демона к романтическому герою - Сначала у нас: - безымянные демоны, болячки младенцев, смертельные роды; - коллективная тревога по поводу выживания рода. - Потом: - конкретные покойники, которые возвращаются к семье, деревне; - страх разрушения локального сообщества (родственники умирают один за другим). - Позже литература превращает это: - в индивидуальную историю бессмертного героя, - в личную драму и романтический конфликт (страсть, вина, бессмертие, потеря души). Исторически вампир эволюционирует от «анонимной угрозы телу» к символу экзистенциального кризиса личности. Это почти то же движение, через которое прошла западная культура в целом.
Если смотреть на всё это не как на «историю монстров», а как на историю человеческого сознания, вампир оказывается не существом «с той стороны», а метафорой наших попыток справиться с тем, что необратимо и не подвластно нам — смертью, утратой, виной. И тут напрашивается вопрос к размышлению: если бы у нас была возможность абсолютно точно знать, что происходит с человеком после смерти — исчезает ли личность или продолжается в каком-то виде, — уменьшило бы это страх и суеверия, или, наоборот, породило бы новые, ещё более тонкие и страшные формы «вампиров» уже не телесных, а психических и духовных?