Мещанско-крестьянские революции, или Как мексиканский опыт может помочь России
Геостратег Андрей Школьников рассказывает об истории мексиканских революций и анализирует, что будет происходить на американском континенте в ближайшие 10 лет.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Латинская Америка как особая цивилизация - Обычно ее просто выделяют как отдельную цивилизацию, не вникая в внутренние различия. - По сути это ответвление европейской христианской цивилизации, главным образом католической Европы, унесенной в Новый Свет до протестантизма и Просвещения. - Индейское и африканское влияние есть, но на глубинном цивилизационном уровне они не определяющие: культурный каркас – европейский. 2. Структура европейских цивилизаций - Исходная христианская цивилизация – Рим/Ромейская империя (Византия как западный ярлык). - Далее раскол на восточное (православное) и западное (католическое) христианство. - Современный Запад – это синтез: - южный католицизм, - северный протестантизм, - французский антиклирикализм (просвещение). - Современная Россия – продолжение ромейско-византийской традиции: русско-византийская → советская → современная восточноевропейская цивилизация (русский мир), сочетающая православие и научный агностицизм. 3. Культурный код и идентичность - Принадлежность к народу – не кровь, а культура, язык, ценности и признание своими. - Русский, принявший западный религиозно-культурный код (католицизм, протестантизм и т.п.), постепенно уходит в другую цивилизацию. - Тот же механизм – для мигрантов: если принимаешь морально-нравственные принципы другой цивилизации (например, арабизированные нормы), перестаешь быть «своим» здесь. - Для русских естественны два «нормальных» состояния: православие или научный агностицизм; экзотические религии и секты – путь к выпадению из культурного ядра. 4. Латинская Америка этнически и цивилизационно - Внешний вид обманчив: «латиносы» – в массе своей европеоиды южноевропейского типа, а не «чужая раса». - Популяционная генетика: в среднем около 2/3 европейской крови, остальное – индейцы и африканцы в сопоставимых долях. - Латинская Америка – продолжение Европы, а не экзотический «третий мир»; по духовным и культурным корням она ближе России, чем современный постмодернистский Запад. 5. Специфика религии в Латинской Америке - Доминанта – католицизм, при растущей доле протестантов, но глубинный культурный код остается католическим. - Влияние иудаизма – элитное и ограниченное; мифы о «судном проценте» и мировых заговорах преувеличивают его роль. - Местные культы, суеверия, культ смерти, «святые наркомафии» – периферия, надстроенная над базовой католической основой. 6. Предпосылки мексиканской крестьянской революции - Мексика начала XX века – сугубо аграрная страна, слаборазвитый рабочий класс, слабая интеллектуальная среда. - XIX век: либералы и местная креольская элита создают гигантские латифундии за счет отъема общинных земель; приватизация в стиле «90‑х» – только растянутой на столетие. - Община владела землей веками без документов; законы объявляют ее «пустующей» и передают «эффективным собственникам». - Крестьяне регулярно бунтуют, но долгое время это локальные, бессистемные восстания без положительной программы – как классический «бунт бессмысленный и беспощадный». 7. Мексиканская революция 1910–1920-х - Начало – как буржуазная революция (аналог России февраля 1917). - Затем контрреволюция, затем вторая волна – крестьянская революция 1914–1917 годов, которая действительно побеждает. - В отличие от России, где решающую роль сыграли партия, Генштаб, городские силы, в Мексике нет сильного рабочего движения, нет организованной интеллигенции – остаются только крестьяне. - К власти, в нашем языке, приходят «правые эсеры» – крестьянский социализм, близкий по духу к раннему интернационалу, с акцентом на землю, общины и социальную справедливость. 8. Крестьянская социалистическая республика Мексика - Создается Национальная революционная партия (позже – Институционно‑революционная), которая становится стержнем системы. - Страна управляется крестьянско-мещанским слоем, который последовательно: - вытесняет пассионариев (военных, предпринимателей, сильных лидеров), - держит армию, церковь, крупный бизнес вне реальной политики, - культивирует «идеологию» болота: как бы чего не вышло. - Партия делится на три «корпорации»: - рабочие и крестьяне, - «национальный» сектор – чиновники, интеллигенция, студенты (по сути мещанство), - военные присутствовали до 1940-х, потом их сознательно вытолкнули из политики. - Официально – революционная риторика, деидеологизация, патриотизм; фактически – инерционный, осторожный, компромиссный строй без стратегического развития. 9. Социал-демократия по‑мексикански - Мексика выступает как ранний эксперимент социал-демократической модели, но в крестьянском, провинциальном варианте. - Важные решения (национализация инфраструктуры и др.) принимаются, но с запозданием на 10–20 лет, ритуально и без системы. - Идеология заменена формулами вроде «революционная традиция», «национальное единство», «патриотизм», но нет морально-нравственного стержня и ясного образа будущего. - Вся пассионарность выдавливается из легальной политики: сильным людям остается эмиграция в США, служба внешним силам или уход в криминал. 10. Результат: картели как вытесненная пассионарность - Поколения выдавленных из государственной системы активных людей формируют криминальные структуры. - Картели фактически берут на себя множество функций государства: контроль территорий, «правосудие», безопасность, экономика. - В 1980-е к власти приходят «кулаки» – деревенская буржуазия, дорвавшаяся до управления, и запускается мексиканский НЭП: - либерализация, - превращение общинной собственности в ресурс для обогащения узких групп, - окончательная дискредитация государства в глазах общества. - Государство и общество начинают жить в параллельных реальностях: формальные институты существуют, но реальная сила – у кланов и картелей. 11. Перспектива: метагосударство и «Бера Америка» - Значительная часть территории Мексики уже фактически контролируется не государством, а картелями + общинами + леворадикальными группами. - Идет их сращивание – формируется нечто вроде метагосударства, параллельной системы власти. - В случае ослабления США и потенциальной «реконкисты» (латинский ответ Северу) возможно: - возникновение крупного надгосударственного образования – условной «Bera America», - формальное сохранение мексиканских государственных институтов, но их фактическое обезвреживание, высыхание. - События могут быть растянуты на 15–20 лет, но тенденция – усиление неконтролируемых сил и ослабление классического государства. 12. Уроки для России - Опасность деидеологизированного патриотизма: патриотизм без морально-нравственного фундамента превращается в ритуал, маскирующий пустоту. - Невозможность заменить настоящую идеологию лишь «удержанием власти» и общими словами о «стабильности» и «любви к Родине». - Если из политики выдавить всех субъектных, сильных людей и оставить только «удобных» мещан, то пассионарность уйдет: - либо в криминал, - либо под внешнее управление, - либо в разрушительные формы протеста. - Государство, которое слишком долго живет по принципу «как бы чего не вышло», рано или поздно сталкивается с тем, что что-то неизбежно «выходит» – но уже вне его контроля.
Подробный вывод и философский ракурсИстория Мексики в этом видео показана не как экзотический кейс «далекой страны у границы с США», а как зеркало возможного будущего для любой цивилизации, которая: - забывает о глубинных смыслах, - отказывается от субъектной политики, - выдавливает активных людей за пределы легального поля, - заменяет идеологию патриотическими обрядам.
1. Крестьянская революция как редкий исторический экспериментОбычно крестьянские войны в истории – это: - вспышка ярости низов, - попытка вернуть «старый добрый порядок», - отсутствие позитивной программы будущего, - неизбежное поражение или использование их как топлива для чужой революции (буржуазной, национально-освободительной, социалистической). Мексика XX века стала уникальным случаем, когда: - крестьяне не только восстали, но и реально закрепили победу в политике; - выстроили собственный социально-политический режим на десятилетия; - оформили его в виде устойчивой партии и модели управления. И вот здесь обнаружилась простая, но болезненная истина: экономический и культурный тип крестьянина, будучи помещен в центр политической системы, воспроизводит инерцию, страх перемен и короткий горизонт планирования. Крестьянину, как социальному типу, важны земля, стабильность, предсказуемость. Это нормально и здорово для базиса жизни, но смертельно опасно, если такой тип ментальности становится ядром стратегии государства. Революция, исходя из языка фильма, превращается в «победу мещанско-крестьянского сознания», которое: - боится пассионариев, харизматиков, сильных лидеров; - тормозит развитие под предлогом сохранения «мирного баланса»; - не выдерживает столкновения с внешними вызовами – капиталом, глобальной конкуренцией, новыми элитами, криминалом. То есть крестьяне выиграли, но именно их победа заложила в будущее задержанный, медленный кризис.
2. Когда пассионариев выталкивают – они возвращаются как мафияЗдесь возникает перекличка с психикой и нейросетями. Если в психике человека подавлять агрессию и творческий импульс, они не исчезают – они спускаются в тень и вылезают в иных, более разрушительных формах: неврозы, зависимости, вспышки насилия. В социальном теле Мексики: - агрессия и энергия активных людей не была встроена в конструктивные государственные рамки: не армия, не крупный бизнес, не сильная политическая оппозиция. - система предпочла спокойных, удобных, предсказуемых – и тем самым освободила нишу для силы, которая не просит разрешения. Картели – это, по сути, извращенная форма элиты, теневая аристократия: - они берут на себя ответственность за риск, - принимают жесткие решения, - управляют территориями, - формируют свои коды чести, свои «правила игры». Они аморальны, но субъектны. Крестьяне и мещане – морально куда «чище», но политически беспомощны. И реальность, как всегда, выбирает субъектность, а не мораль как таковую. Отсюда вырастает более общий урок: если не создаешь легальный канал для сильных людей, они создадут нелегальный. Если государство не терпит пассионариев, пассионарии не терпят государство – и строят свое.
3. Деидеологизация и патриотизм как ритуалЕще один важный урок мексиканского опыта – о природе идеологии. - Формально у Мексики была революционная риторика, национальные символы, единая партия, «традиции борьбы». - Но за этим не стояло ясного морального кода, построенного на глубинных принципах: справедливость, достоинство, ответственность, жертва, образ человека будущего. Патриотизм, не опирающийся на эти принципы, превращается в обряд лояльности, а не в живую веру. Это как в религии: можно ходить в храм «по привычке», но если внутреннего опыта нет – достаточно серьезного кризиса, и привычка рассыпается. Мексика прожила почти весь XX век на таком обрядовом патриотизме: - символы революции были, - реальные моральные ориентиры – размыты, - идеология не была оформлена, обсуждена, осмыслена – она жила в виде набора рефлексов и лозунгов. И в итоге это привело к тому, что государство стало восприниматься как что-то внешнее, формальное. А «настоящая жизнь» — в семье, общине, на рынке, в криминале, но не в официальной политике. Для России это особенно чувствительный урок: когда говорят «нам не нужна идеология, достаточно патриотизма», — это дорога к той же мексиканской ловушке. Патриотизм без осмысленных ценностей – это украшение пустой витрины.
4. Четыре европейских ветви и наше местоИнтересен и более широкий цивилизационный контекст: - Восточная Европа / Русский мир – православие + научный агностицизм. - Латинская Америка – католицизм «старого образца» + местный менталитет + влияние современного Запада. - Западная Европа / США – католицизм + протестантизм + антиклирикальное просвещение → нынешний постхристианский, постмодернистский Запад. - Атлантическая цивилизация – уже выродившаяся форма Запада, с ультралиберализмом и размыванием всех традиционных идентичностей. Здесь есть любопытный парадокс: по духу, по базовым морально-нравственным матрицам Латинская Америка сегодня ближе России, чем Брюссель или Лондон. Там еще сохраняется: - уважение к семье, - религиозная чувствительность, - память о традиционных ценностях, - неприятие крайнего культурного разложения. Но при этом – политическая система там максимально слаба, разъедена коррупцией и криминалом. То есть дух есть, но нет формы. На Западе – наоборот: форма сложна и отточена (институты, законы, процедуры), но дух выветривается. В России – иное противоречие: дух все еще жив, форма модерна имеется, но мы как будто постоянно колеблемся между крестьянско-мещанской тягой к покою и необходимостью быть субъектными в мире кризисов.
5. Российские риски по мексиканскому сценариюИз этой перспективы мексиканская история начинает звучать как застережение: - Если из российской политики последовательно выдавливать сильных, независимых, мыслящих людей – «чтобы не мешали стабильности», - Если общество сводить к роли «молчаливых потребителей патриотизма», - Если криминал и кланы будут постепенно брать на себя неформальные функции власти в регионах, - Если государственная идеология будет заменена набором ритуальных клише без проработанного морального фундамента, то через 20–30 лет мы можем обнаружить, что: - формально государство есть, - а реально значимая субъектность переместилась: - в криминальные структуры, - в транснациональный капитал, - в неподконтрольные государству информационные и сетевые сообщества. И тогда Россия, как и Мексика, рискует превратиться в государство-фасад, вокруг которого вырастает «метагосударство» – не всегда видимое, но куда более действенное.
Практический выводМексиканский опыт подсказывает несколько очень конкретных выводов, применимых к России: 1. Нельзя бесконечно жить на «инерции больших побед» Революционные, военные, исторические подвиги – это важный фундамент, но не замена живой идеологии. Если их превращать только в ритуал памяти, а не в источник обновляющего смысла, они выдыхаются. 2. Идеология – не лозунги, а морально-нравственный кодекс Нужна не «официальная доктрина ради галочки», а согласованный (хотя бы в основных чертах) образ: - что такое справедливая власть, - что допустимо и недопустимо для элиты, - как мы видим человека и его достоинство, - ради чего вообще сто́ит жить и трудиться в этой стране. 3. Пассионариев нужно включать, а не выдавливать Любая система, которая старается оставить «только тихих и послушных», в итоге получает шумных и неподконтрольных – но уже в криминале или подполье. Нам нужны: - открытые лифты для талантливых, - поле для политической и экономической субъектности, - пространство, где можно проявлять силу и волю в легальных формах. 4. Деидеологизированный патриотизм – слишком мексиканская роскошь В мире, где цивилизации снова открыто сталкиваются, жить «без идеологии» – значит жить с чужой идеологией, но не называя ее по имени. Это медленная сдача позиций – как в Мексике, где формальные лозунги революции сосуществовали с реальным подчинением внешнему капиталу и внутреннему криминалу.
И, может быть, главный вопрос, который рождается из этой беседы о Мексике: