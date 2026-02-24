Как ни странно, но получила несколько писем в защиту мэра Сердобска Марины Ермаковой, выдавшей жилищные сертификаты двум женам одного мужчины. Отправители указывали на то, что Конституция запрещает устанавливать приоритеты по этническому признаку, иначе это – дискриминация. Соответственно, муниципальный чиновник не может заниматься такой дискриминацией и отправлять граждан из приезжих в конец очереди, ведь такое – самоуправство. Вот и не понятно, чем возмущается общественность, когда Ермакова все делала по правилам. Отвечу, что мне крайне сложно представить, будто бы из 97% русских в администрацию Сердобска никто не обращался за улучшением жилищных условий, а обратились сразу две женщины из того мизера приезжих, что имеется в городе. Или только у приезжих много детей? Пусть с этим разбирается СК. Мы можем лишь выражать свое недоверие и возмущение. Но чтобы такого рода возмущения в дальнейшем не было, мне кажется, нужно перестать выдавать сертификаты тем семьям, которые прожили на территории России менее 10-15 лет. Вот жителям севера надо отработать в условиях крайнего севера 15 лет, и только после этого они получают право претендовать на жилищный сертификат. При этом, по условиям, они не должны иметь иного жилья и начать жить в районах севера до 1992 года. Почему же такие суровые условия мы ставим нашим гражданам, а приезжие с детьми, едва получив гражданство, могут претендовать на жилищный сертификат? У них всегда есть возможность остаться у себя дома. Мне кажется, с жилищными сертификатами надо поступить, примерно как и с материнским капиталом, который перестали давать на детей, рожденных вне России. Пока не прожил 10 лет в России, пока не обрел трудового стажа, не отслужил (отец семьи) в армии – никакой речи о жилищных сертификатах.

