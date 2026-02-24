Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Переслано от: Marina Akhmedova

Как ни странно, но получила несколько писем в защиту мэра Сердобска Марины Ермаковой, выдавшей жилищные сертификаты двум женам одного мужчины. Отправители указывали на то, что Конституция запрещает устанавливать приоритеты по этническому признаку, иначе это – дискриминация. Соответственно, муниципальный чиновник не может заниматься такой дискриминацией и отправлять граждан из приезжих в конец очереди, ведь такое – самоуправство. Вот и не понятно, чем возмущается общественность, когда Ермакова все делала по правилам.   Отвечу, что мне крайне сложно представить, будто бы из 97% русских в администрацию Сердобска никто не обращался за улучшением жилищных условий, а обратились сразу две женщины из того мизера приезжих, что имеется в городе. Или только у приезжих много детей? Пусть с этим разбирается СК. Мы можем лишь выражать свое недоверие и возмущение. Но чтобы такого рода возмущения в дальнейшем не было, мне кажется, нужно перестать выдавать сертификаты тем семьям, которые прожили на территории России менее 10-15 лет. Вот жителям севера надо отработать в условиях крайнего севера 15 лет, и только после этого они получают право претендовать на жилищный сертификат. При этом, по условиям, они не должны иметь иного жилья и начать жить в районах севера до 1992 года. Почему же такие суровые условия мы ставим нашим гражданам, а приезжие с детьми, едва получив гражданство, могут претендовать на жилищный сертификат? У них всегда есть возможность остаться у себя дома. Мне кажется, с жилищными сертификатами надо поступить, примерно как и с материнским капиталом, который перестали давать на детей, рожденных вне России. Пока не прожил 10 лет в России, пока не обрел трудового стажа, не отслужил (отец семьи) в армии – никакой речи о жилищных сертификатах.

Комментарий редакции

Краткие тезисы текста

- Автор получила письма в защиту мэра Сердобска Марины Ермаковой, выдавшей жилищные сертификаты двум женам одного мужчины. - Защитники мэра ссылаются на Конституцию: нельзя устанавливать приоритет по этническому признаку, иначе это дискриминация; чиновник не имеет права «отодвигать» приезжих в конец очереди. - Автор сомневается в естественности ситуации: трудно поверить, что из 97 русских в Сердобске никто не обращался за улучшением жилищных условий, а обратились именно две женщины из немногочисленных приезжих. - Автор предполагает, что с этим должна разбираться Следственный комитет (СК), а общество может лишь выражать недоверие и возмущение. - Предлагается системное решение: перестать выдавать жилищные сертификаты тем, кто живет в России менее 10–15 лет. - В пример приводятся суровые условия получения жилищных сертификатов жителями Крайнего Севера: надо отработать 15 лет, не иметь иного жилья, начать жить там до 1992 года. - Автор задает вопрос: почему к собственным гражданам применяются жесткие условия, а приезжие с детьми, едва получив гражданство, уже могут претендовать на сертификат. - Дополнительный пример — материнский капитал: его перестали выдавать на детей, рожденных вне России, как аналог возможного подхода к жилищным сертификатам. - Предлагаемый критерий: пока семья не прожила в России 10 лет, не обрела трудовой стаж, отец не отслужил в армии — не должно быть права на жилищные сертификаты. - Общий посыл: ограничить доступ приезжих (даже получивших гражданство) к жилищным льготам до выполнения длительных условий лояльности и оседлости.

Подробный вывод и анализ

Текст строится вокруг одного конфликта: формальной законности и внутреннего чувства справедливости. Конституционно — нельзя дискриминировать по этническому признаку, но эмоционально и социально — у части общества возникает ощущение, что «своим» достается меньше, чем «чужим». Автор опирается именно на это ощущение, а не на строгий правовой анализ. Разберем несколько ключевых слоев.

1. Право и справедливость: формальная и ощущаемая

Защитники мэра аргументируют строго в юридической плоскости: - Конституция запрещает дискриминацию по национальности. - Муниципальный чиновник не может «отодвигать» людей по этническому признаку. - Формально, если люди стоят в очереди по закону, чиновник обязан им выдать сертификаты. Автор же реагирует на «маловероятность» ситуации:
трудно представить, будто из 97 русских никто не обращался, а обратились сразу две женщины из приезжих.
Это уже не юридический, а вероятностно-эмоциональный аргумент: «слишком уж подозрительно, чтобы быть случайностью». Здесь нет доказательства нарушения, есть недоверие к системе как таковой. В этом – типичный конфликт современного общества: законы могут быть формально соблюдены, но у людей возникает ощущение «нечестной игры». Похожий механизм можно увидеть и в экономике, и в психологии: – В экономике: когда рынок формально конкурентен, но есть ощущение, что «крупные игроки» имеют скрытые преимущества. – В психике: когда человек рационально понимает, что с ним поступили «по правилам», но внутри остается чувство несправедливости и унижения. И здесь мы упираемся в субъективность истины: с юридической точки зрения истина — в букве закона; с человеческой — в переживании справедливости, которое не всегда доказывается формулами.

2. Логика предложения: «10–15 лет до льготы»

Автор пытается решить проблему не в плоскости «виновен/невиновен мэр», а в плоскости изменения правил для всех: - Вводится идея: жилищные сертификаты — только после 10–15 лет проживания в России. - Аргумент: к жителям Крайнего Севера применяются жесткие критерии, почему бы не ввести сопоставимые барьеры для приезжих? Это риторический прием сравнения: – «Нашим» ставят жесткие условия. – «Чужим» дают льготы почти сразу. => вывод: надо «уравнять» условия, ужесточив правила для приезжих. Но тут важно несколько моментов: 1. Категории разных порядков: - Северяне — это уже граждане России, нередко родившиеся там, работающие в тяжелых условиях. - Приезжие (получившие гражданство) — это формально такие же граждане, но автор фактически предлагает ввести «двухскоростное гражданство»: одни граждане — «полноценные», другие — «в ожидании прав». 2. Конституционный конфликт: Законно ли делить гражданина на «старого» и «нового» в правах на социальную поддержку? Тут уже возникает противоречие с идеей равенства граждан перед законом. 3. Коллизия с демографией и интеграцией: Если государство заинтересовано, чтобы приезжие интегрировались, работали, служили в армии, рожали детей, то слишком жесткие барьеры могут иметь обратный эффект: - Они закрепляют статус «второсортного» гражданина. - Порождают ощущение: «меня тут не ждут, только используют». С философской точки зрения это очень напоминает старую дилемму: – Что важнее: «кровь и почва» (этническое/историческое коренение) или реальное участие человека в жизни общества (работа, служба, налоги, язык, культура)? Материалист бы сказал: «Главное — вклад в экономику и общество». Идеалист-националист — «Главное — происхождение и историческая принадлежность». Автор текста склоняется скорее ко второму полюсу, хотя не называет этничность напрямую, оперируя термином «приезжие».

3. Скрытая ось конфликта: «свои» и «чужие»

На поверхности речь идет о сертификатах, Конституции и бюрократии. В глубине — о вечной теме: - Кто имеет право считать себя «полноценным» членом сообщества? - Можно ли быть своим по паспорту, но чужим в восприятии окружающих? Исторически это повторяется постоянно: – В европейских странах: к мигрантам второго-третьего поколения все еще относятся как к «не вполне своим». – В Российской империи и СССР: были «правильные» национальности и «подозрительные». – В религии: формально человек может быть крещен, но община не всегда принимает его как «своего». Автор апеллирует к чувству несправедливости именно через конструкцию «наши страдают, чужим дают». Это типичная схема мобилизации недовольства, которая одновременно очень понятна психологически и очень опасна политически: она делает из сложной системы (коррупция, неэффективность, бюрократия) простого виноватого — «чужих». Интересная параллель с нейросетью: если её обучать только на данных «свои хорошие, чужие подозрительные», она неизбежно начнет выдавать дискриминирующие решения. Так и общество, подкармливаемое такой логикой, будет каждый сбой системы объяснять не коррупцией или несовершенством институтов, а «чужими, которые всё забрали».

4. Боль за «своих» и слепые зоны

При этом у текста есть понятное, очень человеческое ядро: – Люди видят бедность вокруг. – Видят, что «свои» годами стоят в очереди. – Слышат историю, как некие приезжие быстро получают сертификаты. – Возникает гнев и чувство предательства. Это эмоции, которые нельзя просто отменить ссылкой на закон. Они реальны, как боль. Но, как и любая боль, они нуждаются не только в выплеске, но и в анализе: - Кто реально формирует очереди? - Каковы критерии и прозрачность распределения сертификатов? - Есть ли коррупция, лоббизм, «свои люди» у чиновников? - Сколько вообще приезжих реально получают поддержку, а сколько — лишь становятся удобным образом для проекции недовольства? Если не задавать этих вопросов, то субъективная «истина» (меня обделили из-за приезжих) может стать коллективной иллюзией, которая закрывает настоящую проблему — качество управления, отсутствие прозрачности и ответственности.

5. Практический вывод

Из текста можно извлечь несколько практических идей, даже если не соглашаться с его радикальной риторикой: 1. Нужна максимальная прозрачность при распределении жилищных сертификатов: – открытые списки, – понятные критерии, – возможность обжалования, – независимый контроль. 2. Разумные критерии оседлости могут обсуждаться, но: – они не должны превращать граждан в «второго сорта», – не должны противоречить Конституции, – должны быть едины для всех категорий граждан, а не завуалированно этнически окрашены. 3. Обществу полезно переключить гнев с абстрактных «чужих» на конкретные институциональные вопросы: кто, как и по каким правилам распределяет ресурсы. 4. Важен общественный диалог: если молчать, возникают мифы и накрученные страхи; если говорить жестко, но по существу, можно менять правила без разжигания вражды. В философском плане текст — это симптом: люди плохо доверяют институтам, поэтому ищут простой ответ, кто виноват. Но чем проще ответ (в духе «чужие виноваты»), тем дальше он от реальной, более сложной истины.
Если отбросить эмоции и идеализации — что для вас лично важнее в такой ситуации: равенство прав по паспорту или приоритет «исторически своих», и на чем вы были бы готовы пойти на компромисс ради реальной социальной справедливости, а не только ощущения справедливости?
Редактор: novafone
Источник: https://t.me/Marinaslovo/11935
