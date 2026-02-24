ИИ и интеллектуальная импотенция, или Каковы шансы Homo sapiens сохранить разумность
Эдуард Александрович Аванян, экономист, соучредитель Фонда интеграционного развития Азиатско-Тихоокеанского региона, автор концептуальной работы «Цивилизационный стандарт 2050. Альтернатива «новому мировому порядку» — о качественном скачке феномена «Человечество».
Как внедрение искусственного интеллекта и стремительное развитие робототехники меняют человеческую деятельность? Насколько ангажированы продвигаемые ИИ-инструменты, и что скрывается за красивой упаковкой «Мы работаем, чтобы облегчить вам жизнь»? Есть ли шанс построить социализм 2.0, и каким он будет?
Нарастающее напряжение технологического развития и соперничества грозит разразиться глобальным взрывом. Перед человечеством стоит непростая задача — не растерять способность мыслить и понятие о морали в процессе технического прогресса и погоне за прибылью. Опорой может стать российская гуманистическая традиция, где главная цель жизни — творчество и сотрудничество. Пора переходить от «коллекционирования» идей к сборке общего образа будущего.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#ЭдуардАванян #ЕленаАверченко #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Тема беседы – Обсуждается «новая цивилизационная парадигма»: искусственный интеллект, тотальный контроль и перспективы человечества. – Формула: «Искусственный интеллект против законов диалектики» – попытка понять, не вытесняем ли мы живое развитие разума мёртвым алгоритмом. 2. Тотальный контроль и ИИ как глобальная инфраструктура власти – И на Западе, и в Китае идёт гонка технологий контроля: спутниковые группировки (Маск и Китай планируют сотни тысяч и даже миллионы спутников), системы наблюдения и управления войной в реальном времени (Palantir и др.). – Формируется «облако» над Землёй – тотальный информационный панцирь, позволяющий программировать массовое сознание. – Россия в этом не участвует наравне и пока остаётся «геополитическим джокером» – от её позиции многое зависит, но собственной инфраструктуры такого масштаба нет. 3. Роль России и конфликт цивилизационных проектов – Внутри российской элиты (особенно «нулевых» и 90‑х) всё ещё силён вектор «мы – северная цивилизация, естественный союз – с Западом, против Китая». – Китай, в свою очередь, вовсе не видит Россию союзником по умолчанию; его интерес – собственная гегемония. – Пример: обращение к китайскому ИИ с вопросом о «цивилизационном стандарте 2050» дало ответ, где российский проект назван «радикальной теоретической альтернативой», сочетающей «технократический утопизм с геополитическим реваншизмом». – Важно: ИИ лишь отражает заложенные в него нарративы и интересы создателя. Он не «объективен», а структурно ангажирован. 4. Качественный скачок и угроза интеллектуальной деградации – Историческое развитие человечества определяется не только источниками энергии, а прежде всего ростом силы разума – способности открывать новые источники и новые формы организации жизни. – Сейчас мы подошли к парадоксу: обладая колоссальными энергоресурсами (включая ядерную энергетику), человечество одновременно начинает терять интеллектуальный тонус. – Массовое использование ИИ приводит к тому, что студенты и школьники передают ему работу «под ключ», не осмысляя результат – отключается главное человеческое качество: активная работа разума. – Разум – уникальный «орган», который улучшается только от использования. Отказ от мыслительной работы ради удобства – путь к интеллектуальной импотенции. 5. Трансгуманизм: где настоящая опасность – Наибольшая угроза не в чипах и протезах, а в том, что человек перестанет развивать себя как мыслящее существо. – Трансгуманистический дискурс (Харари и др.), где человек человеку враг, усиливает образ человека как конкурента, а не как партнёра. – В противовес этому приводится книга Рутгера Брегмана «Обнадеживающая история человечества»: человек биологически запрограммирован прежде всего на сотрудничество. – Социализм, понятый не как идеология XX века, а как глубинный механизм кооперации, в этом смысле биологически естественен. 6. Российский гуманистический и ноосферный потенциал – Россия исторически часто выступала как источник гуманистических и технических прорывов (радио Попова, телеграф, телевидение Зворыкина, ранние мобильные телефоны, ноосферная философия Вернадского, Фролова, Моисеева). – В советской традиции была заложена идея: наука должна быть моральна, а не просто эффективна и прибыльна. – Ноосферизм как линия мысли о соединении науки, морали и планетарной ответственности: требование, чтобы развитие технологий не разрушало человечность. – Современные российские мыслители развивают идею «ноосферного социализма» – синтеза кооперации, нравственности и научного подхода. 7. Социализм как фактическая реальность, а не «устаревшая идея» – Европа давно живёт в различных версиях социализма (шведская модель и др.), где государство гарантирует социальные права, образование, перераспределение. – Советский опыт часто опережал лозунг «каждому по труду» и фактически приближался к принципу «по потребностям» (пример с оплатой труда на стройке, вне зависимости от простаев). – Вопрос не в слове «социализм», а в структуре: степень сотрудничества, справедливости и гарантированности базовых благ. 8. Упущенный шанс конца 80‑х и институциональный вакуум – В позднем СССР существовали серьёзные разработки по идеальной социальной системе (Фролов, институт человека и др.), обсуждались модели вроде шведской. – Но не было «бенефициара» выбора пути, выгодного всем, но не выгодного никому отдельно; были бенефициары дикого капитализма и приватизации. – Сегодня ситуация иная: благодаря цифровым коммуникациям идея может стать «материальной силой» гораздо быстрее, чем во времена кружков и подполья. 9. Проблема атомизации интеллектуального поля в России – Наблюдается распад общего дискурса: мыслители и эксперты уходят в платные закрытые платформы, аудитория дробится на маленькие сегменты. – В результате сильные идеи и анализ перестают быть частью общего информационного поля; общественное сознание дезинтегрируется. – Нужна «точка сборки» не как коллекция мнений, а как механизм синтеза и оформления в программу и план‑график. 10. Триединная структура осмысленного действия – Любая серьёзная деятельность требует трёх компонентов: 1. Целеполагание – что именно мы хотим получить и к какому сроку. 2. План‑график – ресурсы, этапы, организационная схема. 3. Контроль исполнения – дисциплина, качество, сроки. – В позднем СССР обрушилась именно исполнительская дисциплина, что ломало длинные производственные цепочки. – Сегодня в России отсутствует и цель на уровне государства (нет внятной идеологии, долгосрочного планирования), и полноценные механизмы реализации; горизонт бюджетного планирования – максимум 3 года, постоянно пересматривается. 11. Новая точка сборки: от идей к плану‑графику развития – Предлагается: – Сначала чётко формулировать цели, выгодные одновременно России, её партнёрам и всему человечеству. – Затем строить план‑график в нескольких «слоях»: Россия – союзное государство – СНГ – ЕАЭС – БРИКС – ШОС – ООН. – Россия как «матрёшка», включённая во множество уровней – от локального до глобального. – С учётом современных возможностей ИИ интеграция этих уровней в единую модель развития – технически решаемая задача. 12. ИИ как инструмент не контроля, а созидательного планирования – Сейчас ИИ в крупных российских структурах (Сбер, Яндекс и др.) в основном работает на прибыль, оптимизацию, сбор данных. – Предлагается запустить национальный проект ИИ и больших моделей в интересах будущих поколений, а не корпораций или внешних центров силы. – Использование ИИ для: – интеграции идей и научных разработок, – моделирования долгосрочных сценариев, – выработки морально и социально ориентированных решений. – Но для этого нужен иной «код» – ценностный каркас: не «максимизация прибыли», а «максимизация общего блага при сохранении человеческого достоинства». 13. Проблема эго автора и необходимость надличностного «арбитра» – Каждый автор относится к своей идее как к части собственной идентичности. Любая критика воспринимается как угроза жизни этой идентичности. – Отсюда конфликты, грызня, неспособность объединить усилия даже единомышленников. – Один из вариантов выхода – признанный всеми «надличностный инструмент» (возможный кандидат – специально настроенный ИИ с прозрачными принципами работы), которому доверяют роль модератора и интегратора идей. – Но такой инструмент должен быть гуманен и объективирован в ценностном смысле – а не служить одной нации или корпорации. 14. Проблема государства и «движения снизу» – Государственный аппарат обладает ограниченными инструментами и коротким горизонтом интересов; бюджет постоянно «секвестируется». – Китай и США планируют «навсегда», исходя из своих интересов, не вместив в них интересы других. – Российская инициатива в этой логике не должна ждать сигнала сверху: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». – Движение снизу – интеллектуальное, гражданское, экспертное – может начать формировать повестку, которую государство будет вынуждено учитывать. 15. Объединяющая идея: взять всё лучшее – снизу и сверху, из прошлого и будущего – На форуме в «Россия – страна возможностей» цитата на толстовке: «Нам надо брать всё лучшее» (В. В. Путин). – Смысл – не избирательная ностальгия, а сбор и синтез: – лучших практик планирования (советский ВПК, китайское долгосрочное планирование); – лучших социальных моделей (шведский и другие варианты «мягкого» социализма); – лучших технологических инструментов (ИИ, цифровая интеграция); – лучшего гуманистического наследия (ноосферизм, идея нравственной науки). – Задача «точки сборки» – перевести это из области разговора и аналитики в область реальной программы и дорожной карты.
Подробный вывод и философский ракурсВ этом видео говорится не просто о рисках искусственного интеллекта. На самом деле обсуждается куда более болезненный вопрос: а не утрачивает ли Homo sapiens свою разумность именно в тот момент, когда создаёт разумоподобные системы? ИИ здесь выступает как лакмус: - с одной стороны, он обнажает глобальную жажду контроля – желание элит видеть, слышать и управлять всем: от поведения войск до мыслей граждан; - с другой – он подсвечивает усталость человеческого разума: нежелание думать, анализировать, брать на себя ответственность за понимание мира. Парадокс очевиден: человечество формально усложняет свои технологии, но внутренне упрощает себя. Мы строим более сложные машины, чтобы упростить собственное мышление до нажатия кнопки «сгенерировать». И здесь диалектика вступает в конфликт с техницизмом: – развитие, в гегелевско-марксистском смысле, – это борьба противоположностей, напряжённый процесс становления; – технократическая утопия мечтает убрать это напряжение: «пусть машина решает сложное за нас, а мы останемся в зоне комфорта». Но сознание без напряжения, без внутренней работы – деградирует. Как мышца без нагрузки атрофируется, так и разум без труда превращается в декоративный орган, а затем просто в интерфейс для внешнего ИИ. Автор беседы предлагает иную линию: не делать ИИ субъектом, а использовать его как инструмент ноосферного развития – продолжения мыслительной работы человечества, а не её замены. Здесь интересно сопоставление: - Трансгуманизм в его поп-форме говорит: «человек – несовершенный биологический носитель, его надо модифицировать, оптимизировать, заменить». В этой логике нет места внутренней работе, нравственному росту, самодисциплине – всё это признаётся «устаревшим». - Ноосферизм говорит иначе: «человек – не случайный дефект природы, а необходимый этап развития планетарного разума; задача – не сбросить человека как балласт, а раскрыть его кооперативный и творческий потенциал». С точки зрения психологии и нейросетей тут любопытна аналогия: человек, передающий всё мышление ИИ, очень напоминает пользователя, который перестал тренировать «свою модель» и живёт на аутсорсе. Алгоритм – быстрее, дешевле и чужой. А то, что не упражняется, рано или поздно становится рудиментом. Не случайно в разговоре появляется фигура России. Не как мифического «спасителя мира», а как носителя определённого культурного кода: - склонность к гуманистическим утопиям (иногда наивным, иногда величественным); - исторический опыт планового мышления и долгосрочного целеполагания (с его плюсами и драматическими перекосами); - развитая традиция ноосферного мышления, где научность и мораль должны быть связаны. Россия здесь рассматривается как пространство, где возможно соединить: 1. Научную строгость и технологическую мощь (математическая школа, ИИ, инженерный потенциал). 2. Идею социализма как институционализированного сотрудничества, а не как догму. 3. Ноосферное требование нравственного измерения науки и политики. 4. Готовность не только копировать Запад или Восток, но предлагать третий путь – не в смысле «мы лучше», а в смысле «мы иначе». При этом авторы честно признают: сейчас этого нет. Есть: - атомизация интеллектуального поля; - отсутствие внятного долгосрочного целеполагания; - ориентированность сильнейших ИИ‑разработок на прибыль и контроль, а не на общее благо; - короткий горизонт политического планирования и вечные «секвестры». В таком контексте «точка сборки» – это не медийный бренд, а образ утраченного центра, где: - идеи не просто обсуждаются, а интегрируются в программы; - авторское эго не разрушает сотрудничество; - ИИ используется как инструмент синтеза, а не как ещё один идол или надзиратель. Фактически предлагается вернуть себе способность к коллективному разуму – не в виде толпы, а в виде кооперации мыслящих субъектов, усиливаемых, но не подменяемых ИИ. И вот здесь главная диалектическая развилка: - Либо ИИ становится продолжением воли капитала и власти – и тогда он усиливает контроль, манипуляцию, интеллектуальную лень и фрагментацию. - Либо ИИ становится частью ноосферного проекта – инструментом объединения, планирования, просчёта сценариев, при этом подчинённым человеческой этике и идее сотрудничества. Разговор, по сути, об одном: сумеет ли Homo sapiens сохранить в себе Homo sapiens – вид, способный мыслить, сотрудничать и не сводить разум к алгоритму максимизации выгоды? И если Россия действительно обладает уникальным сочетанием опыта, культурных архетипов и научных школ, то её шанс – не в том, чтобы «догнать и перегнать» США или Китай в количестве спутников и андроидов, а в том, чтобы задать принципиально иную цель: не тотальный контроль над ноосферой, а её гуманное раскрытие. Вопрос, который остаётся открытым и к которому тонко подводит беседа: Готовы ли мы – каждый на своём уровне – не просто пользоваться ИИ как удобным сервисом, а сознательно формировать те ценности и цели, которым будут подчинены и наши технологии, и наши коллективные решения? Или мы предпочтем отдать право на целеполагание машинам и тем, кто за ними стоит?