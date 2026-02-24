Эдуард Александрович Аванян, экономист, соучредитель Фонда интеграционного развития Азиатско-Тихоокеанского региона, автор концептуальной работы «Цивилизационный стандарт 2050. Альтернатива «новому мировому порядку» — о качественном скачке феномена «Человечество».

Как внедрение искусственного интеллекта и стремительное развитие робототехники меняют человеческую деятельность? Насколько ангажированы продвигаемые ИИ-инструменты, и что скрывается за красивой упаковкой «Мы работаем, чтобы облегчить вам жизнь»? Есть ли шанс построить социализм 2.0, и каким он будет?

Нарастающее напряжение технологического развития и соперничества грозит разразиться глобальным взрывом. Перед человечеством стоит непростая задача — не растерять способность мыслить и понятие о морали в процессе технического прогресса и погоне за прибылью. Опорой может стать российская гуманистическая традиция, где главная цель жизни — творчество и сотрудничество. Пора переходить от «коллекционирования» идей к сборке общего образа будущего.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

