Лаборатория Утрехтского университета, 2014 год. Австрийский дизайнер Katharina Unger наблюдает, как мицелий вёшенки оплетает капсулу из агара с кусочком пластика внутри. Белые нити прорастают сквозь полимер, словно корни сквозь почву. Через несколько недель пластик исчезнет. Гриб останется съедобным. Unger назовёт своё изобретение Fungi Mutarium — домашнюю систему, где отходы превращаются в пищу. Идея казалась фантастикой. Но фантастикой оказалось другое: к тому моменту пластик уже был внутри нас.

Что-то вроде инкубатора для платикоядных грибов, а каких именно - читайте далее! Что-то вроде инкубатора для платикоядных грибов, а каких именно - читайте далее!

Глубже некуда

В 1998 году камера японского глубоководного аппарата KAIKO сняла пластиковый пакет на дне Марианской впадины — 10,8 километра под поверхностью океана. Давление там в тысячу раз выше атмосферного. Солнечный свет не проникал туда никогда. Но пакет — проник.

Никогда не угадаешь как далеко уйдет пакетик... Никогда не угадаешь как далеко уйдет пакетик...

Двадцать лет спустя команда Alan Jamieson из Университета Ньюкасла подняла с глубины шести океанических впадин крошечных рачков-амфипод. В Марианской впадине пластик обнаружился в кишечнике ста процентов собранных особей. Не в некоторых — во всех. Волокна полиэтилена, нейлона, поливинилхлорида. Относительно размера тела — это как если бы человек проглотил метр пластиковой верёвки.

Жертва пакетиков и прочего пластика Жертва пакетиков и прочего пластика

В марте 2020 года Jamieson описал новый вид амфиподы, найденный на глубине семи километров. Вид получил латинское имя Eurythenes plasticus — в честь полиэтилентерефталата, обнаруженного в его кишечнике. Существо назвали по имени отравителя прежде, чем успели изучить его биологию.

Внутри нас

Пластик не остался в океане. В феврале 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал исследование Matthew Campen, токсиколога из Университета Нью-Мексико. Его команда изучила образцы тканей людей, умерших в 2016 и 2024 годах. Концентрация микропластика в мозге оказалась в семь-тридцать раз выше, чем в печени или почках. В образцах 2024 года пластик составлял 0,48 процента массы мозговой ткани — почти полпроцента. За восемь лет концентрация выросла на пятьдесят процентов.

Средний человеческий мозг, по расчётам Campen, содержит около семи граммов микропластика. Это вес пластиковой ложки.

Пластмассовый мир победил(( Пластмассовый мир победил((

История открытия началась случайно. В декабре 2023 года нейропатолог Elaine Bearer из того же университета рассматривала в микроскоп срезы мозга пациентов с деменцией. Она заметила странные коричневые комковатые включения, которых не могла идентифицировать. Это оказались фрагменты полимеров — осколки, невидимые глазу, но достаточно крупные, чтобы застревать в стенках капилляров.

Пластик нашли в плаценте, в грудном молоке, в яичках, в сердце. В крови. В лёгких. Частицы размером меньше пяти миллиметров проникают через гематоэнцефалический барьер — мембрану, которая должна защищать мозг от токсинов. Campen предполагает, что пластик «путешествует автостопом» вместе с липидами: полимеры гидрофобны и легко связываются с жирами, а мозг на шестьдесят процентов состоит из жира.

Что именно пластик делает внутри нас — пока неизвестно. Возможно, закупоривает капилляры. Возможно, нарушает связи между нейронами. Возможно, становится «затравкой» для агрегации белков, связанных с деменцией. Исследования только начинаются. Но пластик уже там.

Гриб из гуавы

Весной 2008 года студентка Йельского университета Pria Anand срезала кору с гуавы в национальном парке Ясуни на востоке Эквадора. Парк — один из самых биоразнообразных регионов планеты: на одном гектаре здесь больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Anand участвовала в ежегодной экспедиции Rainforest Expedition and Laboratory под руководством профессора Scott Strobel. Студенты собирали эндофитные грибы — организмы, живущие внутри растений, не причиняя им вреда, — и проверяли их на биологическую активность.

Маленькие поедатели пластика Маленькие поедатели пластика

Anand решила проверить, способны ли её образцы разлагать синтетические полимеры. Она поместила грибы на плёнку из полиуретана — пластика, который используется в строительной пене, подошвах кроссовок, автомобильных деталях, матрасах. Результат удивил всех. Один из грибов — Pestalotiopsis microspora — не просто выживал на пластике. Он питался им как единственным источником углерода.

Следующий этап провёл Jonathan Russell, выпуск 2011 года. Он выделил фермент, ответственный за разложение полиуретана, и обнаружил главное: гриб работает в анаэробных условиях — без кислорода. Это означало, что его можно применять на свалках, где тонны пластика спрессованы в толщу без доступа воздуха.

Статья вышла в журнале Applied and Environmental Microbiology в 2011 году. Авторов — семнадцать, большинство — студенты. Образцы, изменившие представление о биоремедиации, были срезаны с гуавы и черимойи в эквадорских джунглях.

Гриб со свалки

Шесть лет спустя, в 2017 году, Dr Sehroon Khan из Куньминского института ботаники собирала образцы почвы на городской свалке в секторе H-10 Исламабада. Она искала организмы, способные питаться пластиком так же естественно, как другие питаются мёртвой органикой. На свалке, среди гор мусора, она нашла штамм Aspergillus tubingensis — гриба, обычно обитающего в почве.

Еще один герой в борьбе с пластиком Еще один герой в борьбе с пластиком

В лаборатории гриб поместили на плёнку полиуретана. Через два месяца плёнка распалась на фрагменты. Aspergillus tubingensis выделял ферменты, разрушающие химические связи между молекулами полимера, а его гифы — нитевидные структуры мицелия — физически проникали в материал, разрывая его изнутри.

Статья «Biodegradation of Polyester Polyurethane by Aspergillus tubingensis» стала первым описанием этого вида как деструктора пластика. Гриб, который миллионы лет разлагал растительные остатки, адаптировался к синтетике за несколько десятилетий — мгновение по эволюционным меркам.

Ферменты, которые режут

Грибы разлагают пластик с помощью тех же инструментов, которыми миллионы лет разрушали лигнин — сложный полимер древесины. Лакказы и пероксидазы окисляют длинные цепочки молекул, разрывая связи углерод-углерод. Кутиназы и липазы гидролизуют сложноэфирные связи в полиуретане и полиэтилентерефталате. Ферменты работают как молекулярные ножницы: режут полимер на короткие фрагменты, которые гриб может усвоить.

К 2022 году учёные насчитали более двухсот видов грибов, способных в той или иной степени разлагать пластик. Среди них — роды Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, Alternaria. Четырнадцать типов ферментов участвуют в процессе. Но есть проблема: большинство из них работают медленно. Полиэтилен — самый распространённый пластик на планете — разлагается хуже всего. Ферменты, эволюционировавшие для атаки на природные полиэфиры, с трудом справляются с синтетическими полимерами высокой кристалличности.

Тот самый Fusarium Тот самый Fusarium

Исследователи пытаются ускорить процесс генной инженерией. В 2015 году немецкие учёные модифицировали кутиназу из Fusarium solani — расширили активный центр фермента, чтобы он лучше захватывал крупные молекулы полиэтилентерефталата. Эффективность выросла в шестнадцать раз. Но от лабораторных экспериментов до промышленного применения — годы работы и миллиарды долларов.

Вёшенка на пластике

Pleurotus ostreatus — обыкновенная вёшенка — продаётся в любом супермаркете. Она же разлагает полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. В 2023 году нигерийские исследователи показали, что вёшенка и её родственница Pleurotus pulmonarius разрушают ПЭТ — пластик, из которого делают бутылки для воды — за тридцать-шестьдесят дней. Лакказа, которую выделяет гриб, окисляет полимерные цепи, а гифы врастают в материал, оставляя на поверхности трещины и каверны.

Согласны, узнали? Согласны, узнали?

Именно вёшенку использовала Katharina Unger в своём Fungi Mutarium. Пластик обрабатывали ультрафиолетом, чтобы ослабить структуру, затем помещали в капсулы из агара — питательной среды на основе морских водорослей. Мицелий прорастал сквозь капсулу, поглощая пластик и превращая его в биомассу. Через несколько недель капсулу можно было съесть. Вкус, по описанию Unger, нейтральный — как у грибов, выращенных на обычном субстрате.

Идея звучит утопически: домашний прибор, который превращает мусор в еду. Но за ней стоит реальная биохимия. Вёшенка не накапливает токсины из пластика в плодовом теле — по крайней мере, в тех концентрациях, которые исследовали. Полимеры распадаются на углекислый газ и воду, а гриб использует углерод для роста.

Гонка

Человечество производит около четырёхсот миллионов тонн пластика ежегодно. Четырнадцать миллионов тонн попадает в океан. Восемь миллиардов тонн произведено с начала эры пластика в 1950-х — большая часть до сих пор существует в виде отходов. Пластик разлагается естественным путём от четырёхсот пятидесяти до тысячи лет. Грибы сокращают этот срок до недель — но пока только в лабораториях, на отдельных типах полимеров, в контролируемых условиях.

Между тем пластик уже внутри нас. Он в мозге, концентрация растёт. Он в плаценте — исследования показывают, что у женщин с преждевременными родами микропластика в плаценте почти вдвое больше, чем у родивших в срок. Он в артериях — и связан с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

Грибы учатся есть пластик. Но учатся ли они достаточно быстро?

Соперники неравного боя Соперники неравного боя

В лаборатории Утрехтского университета мицелий вёшенки по-прежнему оплетает капсулы с полимерами. Белые нити прорастают сквозь синтетику, превращая её в живую ткань. Fungi Mutarium так и остался прототипом — слишком медленным для промышленного масштаба, слишком странным для массового потребителя. Но сама идея — что мусор может стать пищей, что разрушение может стать созиданием — уже не кажется фантастикой. Она кажется единственным выходом. Вопрос только в том, успеем ли мы им воспользоваться.

Друзья, помогите нам собрать средства на работу в феврале. Мы не размещаем рекламу в своих статьях и существуем только благодаря вашей поддержке. Каждый донат — это новая статья о замечательных грибах с каждого уголка планеты!