Лаборатория Утрехтского университета, 2014 год. Австрийский дизайнер Katharina Unger наблюдает, как мицелий вёшенки оплетает капсулу из агара с кусочком пластика внутри. Белые нити прорастают сквозь полимер, словно корни сквозь почву. Через несколько недель пластик исчезнет. Гриб останется съедобным. Unger назовёт своё изобретение Fungi Mutarium — домашнюю систему, где отходы превращаются в пищу. Идея казалась фантастикой. Но фантастикой оказалось другое: к тому моменту пластик уже был внутри нас.

Что-то вроде инкубатора для платикоядных грибов, а каких именно - читайте далее!Что-то вроде инкубатора для платикоядных грибов, а каких именно - читайте далее!

Глубже некуда

В 1998 году камера японского глубоководного аппарата KAIKO сняла пластиковый пакет на дне Марианской впадины — 10,8 километра под поверхностью океана. Давление там в тысячу раз выше атмосферного. Солнечный свет не проникал туда никогда. Но пакет — проник.

Никогда не угадаешь как далеко уйдет пакетик...Никогда не угадаешь как далеко уйдет пакетик...

Двадцать лет спустя команда Alan Jamieson из Университета Ньюкасла подняла с глубины шести океанических впадин крошечных рачков-амфипод. В Марианской впадине пластик обнаружился в кишечнике ста процентов собранных особей. Не в некоторых — во всех. Волокна полиэтилена, нейлона, поливинилхлорида. Относительно размера тела — это как если бы человек проглотил метр пластиковой верёвки.

Жертва пакетиков и прочего пластикаЖертва пакетиков и прочего пластика

В марте 2020 года Jamieson описал новый вид амфиподы, найденный на глубине семи километров. Вид получил латинское имя Eurythenes plasticus — в честь полиэтилентерефталата, обнаруженного в его кишечнике. Существо назвали по имени отравителя прежде, чем успели изучить его биологию.

Внутри нас

Пластик не остался в океане. В феврале 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал исследование Matthew Campen, токсиколога из Университета Нью-Мексико. Его команда изучила образцы тканей людей, умерших в 2016 и 2024 годах. Концентрация микропластика в мозге оказалась в семь-тридцать раз выше, чем в печени или почках. В образцах 2024 года пластик составлял 0,48 процента массы мозговой ткани — почти полпроцента. За восемь лет концентрация выросла на пятьдесят процентов.

Средний человеческий мозг, по расчётам Campen, содержит около семи граммов микропластика. Это вес пластиковой ложки.

Пластмассовый мир победил((Пластмассовый мир победил((

История открытия началась случайно. В декабре 2023 года нейропатолог Elaine Bearer из того же университета рассматривала в микроскоп срезы мозга пациентов с деменцией. Она заметила странные коричневые комковатые включения, которых не могла идентифицировать. Это оказались фрагменты полимеров — осколки, невидимые глазу, но достаточно крупные, чтобы застревать в стенках капилляров.

Пластик нашли в плаценте, в грудном молоке, в яичках, в сердце. В крови. В лёгких. Частицы размером меньше пяти миллиметров проникают через гематоэнцефалический барьер — мембрану, которая должна защищать мозг от токсинов. Campen предполагает, что пластик «путешествует автостопом» вместе с липидами: полимеры гидрофобны и легко связываются с жирами, а мозг на шестьдесят процентов состоит из жира.

Что именно пластик делает внутри нас — пока неизвестно. Возможно, закупоривает капилляры. Возможно, нарушает связи между нейронами. Возможно, становится «затравкой» для агрегации белков, связанных с деменцией. Исследования только начинаются. Но пластик уже там.

Гриб из гуавы

Весной 2008 года студентка Йельского университета Pria Anand срезала кору с гуавы в национальном парке Ясуни на востоке Эквадора. Парк — один из самых биоразнообразных регионов планеты: на одном гектаре здесь больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Anand участвовала в ежегодной экспедиции Rainforest Expedition and Laboratory под руководством профессора Scott Strobel. Студенты собирали эндофитные грибы — организмы, живущие внутри растений, не причиняя им вреда, — и проверяли их на биологическую активность.

Маленькие поедатели пластикаМаленькие поедатели пластика

Anand решила проверить, способны ли её образцы разлагать синтетические полимеры. Она поместила грибы на плёнку из полиуретана — пластика, который используется в строительной пене, подошвах кроссовок, автомобильных деталях, матрасах. Результат удивил всех. Один из грибов — Pestalotiopsis microspora — не просто выживал на пластике. Он питался им как единственным источником углерода.

Следующий этап провёл Jonathan Russell, выпуск 2011 года. Он выделил фермент, ответственный за разложение полиуретана, и обнаружил главное: гриб работает в анаэробных условиях — без кислорода. Это означало, что его можно применять на свалках, где тонны пластика спрессованы в толщу без доступа воздуха.

Статья вышла в журнале Applied and Environmental Microbiology в 2011 году. Авторов — семнадцать, большинство — студенты. Образцы, изменившие представление о биоремедиации, были срезаны с гуавы и черимойи в эквадорских джунглях.

Гриб со свалки

Шесть лет спустя, в 2017 году, Dr Sehroon Khan из Куньминского института ботаники собирала образцы почвы на городской свалке в секторе H-10 Исламабада. Она искала организмы, способные питаться пластиком так же естественно, как другие питаются мёртвой органикой. На свалке, среди гор мусора, она нашла штамм Aspergillus tubingensis — гриба, обычно обитающего в почве.

Еще один герой в борьбе с пластикомЕще один герой в борьбе с пластиком

В лаборатории гриб поместили на плёнку полиуретана. Через два месяца плёнка распалась на фрагменты. Aspergillus tubingensis выделял ферменты, разрушающие химические связи между молекулами полимера, а его гифы — нитевидные структуры мицелия — физически проникали в материал, разрывая его изнутри.

Статья «Biodegradation of Polyester Polyurethane by Aspergillus tubingensis» стала первым описанием этого вида как деструктора пластика. Гриб, который миллионы лет разлагал растительные остатки, адаптировался к синтетике за несколько десятилетий — мгновение по эволюционным меркам.

Ферменты, которые режут

Грибы разлагают пластик с помощью тех же инструментов, которыми миллионы лет разрушали лигнин — сложный полимер древесины. Лакказы и пероксидазы окисляют длинные цепочки молекул, разрывая связи углерод-углерод. Кутиназы и липазы гидролизуют сложноэфирные связи в полиуретане и полиэтилентерефталате. Ферменты работают как молекулярные ножницы: режут полимер на короткие фрагменты, которые гриб может усвоить.

К 2022 году учёные насчитали более двухсот видов грибов, способных в той или иной степени разлагать пластик. Среди них — роды Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, Alternaria. Четырнадцать типов ферментов участвуют в процессе. Но есть проблема: большинство из них работают медленно. Полиэтилен — самый распространённый пластик на планете — разлагается хуже всего. Ферменты, эволюционировавшие для атаки на природные полиэфиры, с трудом справляются с синтетическими полимерами высокой кристалличности.

Тот самый FusariumТот самый Fusarium

Исследователи пытаются ускорить процесс генной инженерией. В 2015 году немецкие учёные модифицировали кутиназу из Fusarium solani — расширили активный центр фермента, чтобы он лучше захватывал крупные молекулы полиэтилентерефталата. Эффективность выросла в шестнадцать раз. Но от лабораторных экспериментов до промышленного применения — годы работы и миллиарды долларов.

Вёшенка на пластике

Pleurotus ostreatus — обыкновенная вёшенка — продаётся в любом супермаркете. Она же разлагает полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. В 2023 году нигерийские исследователи показали, что вёшенка и её родственница Pleurotus pulmonarius разрушают ПЭТ — пластик, из которого делают бутылки для воды — за тридцать-шестьдесят дней. Лакказа, которую выделяет гриб, окисляет полимерные цепи, а гифы врастают в материал, оставляя на поверхности трещины и каверны.

Согласны, узнали?Согласны, узнали?

Именно вёшенку использовала Katharina Unger в своём Fungi Mutarium. Пластик обрабатывали ультрафиолетом, чтобы ослабить структуру, затем помещали в капсулы из агара — питательной среды на основе морских водорослей. Мицелий прорастал сквозь капсулу, поглощая пластик и превращая его в биомассу. Через несколько недель капсулу можно было съесть. Вкус, по описанию Unger, нейтральный — как у грибов, выращенных на обычном субстрате.

Идея звучит утопически: домашний прибор, который превращает мусор в еду. Но за ней стоит реальная биохимия. Вёшенка не накапливает токсины из пластика в плодовом теле — по крайней мере, в тех концентрациях, которые исследовали. Полимеры распадаются на углекислый газ и воду, а гриб использует углерод для роста.

Гонка

Человечество производит около четырёхсот миллионов тонн пластика ежегодно. Четырнадцать миллионов тонн попадает в океан. Восемь миллиардов тонн произведено с начала эры пластика в 1950-х — большая часть до сих пор существует в виде отходов. Пластик разлагается естественным путём от четырёхсот пятидесяти до тысячи лет. Грибы сокращают этот срок до недель — но пока только в лабораториях, на отдельных типах полимеров, в контролируемых условиях.

Между тем пластик уже внутри нас. Он в мозге, концентрация растёт. Он в плаценте — исследования показывают, что у женщин с преждевременными родами микропластика в плаценте почти вдвое больше, чем у родивших в срок. Он в артериях — и связан с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

Грибы учатся есть пластик. Но учатся ли они достаточно быстро?

Соперники неравного бояСоперники неравного боя

В лаборатории Утрехтского университета мицелий вёшенки по-прежнему оплетает капсулы с полимерами. Белые нити прорастают сквозь синтетику, превращая её в живую ткань. Fungi Mutarium так и остался прототипом — слишком медленным для промышленного масштаба, слишком странным для массового потребителя. Но сама идея — что мусор может стать пищей, что разрушение может стать созиданием — уже не кажется фантастикой. Она кажется единственным выходом. Вопрос только в том, успеем ли мы им воспользоваться.

Комментарий редакции

Краткие тезисы статьи 1. Пластик повсюду — от Марианской впадины до нашего мозга - Пластиковый пакет зафиксирован на дне Марианской впадины (10,8 км). - В глубоководных амфиподах найден пластик у 100 % особей. - Новый вид рачка назван Eurythenes plasticus — по имени токсина, а не по своим свойствам. - Микропластик обнаружен в мозге, плаценте, молоке, лёгких, сердце, крови. - В мозге людей, умерших в 2024 году, пластик составляет до 0,48 % массы ткани; за 8 лет концентрация выросла на 50 %. - В среднем в мозге человека около 7 граммов микропластика — вес пластиковой ложки. 2. Неизвестные последствия микропластика для здоровья - Частицы проходят через гематоэнцефалический барьер, вероятно, «путешествуя» вместе с липидами. - Варианты воздействия: закупорка капилляров, нарушение связи между нейронами, возможная роль в деменции. - Исследования только начинаются, но факт присутствия — уже очевиден. 3. Грибы как «поедатели пластика» - В тропических лесах Эквадора найден гриб Pestalotiopsis microspora, который питается полиуретаном как единственным источником углерода и работает без кислорода — перспективен для свалок. - На свалке в Исламабаде обнаружен Aspergillus tubingensis, разрушающий полиуретан: ферменты расщепляют полимер, гифы физически проникают и ломают материал. - Грибы используют ферменты (лакказы, пероксидазы, кутиназы, липазы) как «молекулярные ножницы», режущие полимер на усвояемые фрагменты. - К 2022 году известно более 200 видов грибов, способных в какой-то мере разлагать пластик; задействовано как минимум 14 типов ферментов. 4. Ограничения естественной грибной «утилизации» - Большинство ферментов работает медленно, особенно с полиэтиленом (самым массовым пластиком). - Эволюционно они приспособлены к природным полиэфирам, а не к синтетике высокой кристалличности. - Учёные повышают эффективность с помощью генной инженерии (пример: модифицированная кутиназа Fusarium solani разлагает ПЭТ в 16 раз эффективнее). 5. Вёшенка: съедобный разрушитель пластика - Обычная вёшенка (Pleurotus ostreatus) разлагает полиэтилен, ПВХ, полистирол и ПЭТ. - В 2023 году показано, что вёшенка и Pleurotus pulmonarius разрушают ПЭТ за 30–60 дней. - Применение в проекте Fungi Mutarium: пластик облучают УФ-licht, помещают в агаровые капсулы; мицелий врастает и превращает его в биомассу, капсулу затем можно есть. - По имеющимся данным, гриб не накапливает токсины пластика в плодовых телах, полимеры распадаются до CO₂ и воды. 6. Fungi Mutarium — символ возможного будущего - Домашний прототип-«инкубатор», где мусор превращается в еду. - Слишком медленный для индустрии и слишком странный для массового потребителя, остался концептом. - Но он наглядно показывает принцип: отход может стать ресурсом, разрушение — созиданием. 7. Гонка скоростей: человечество vs грибы - Мы производим ~400 млн тонн пластика в год; 14 млн попадает в океан. - С 1950-х — около 8 млрд тонн пластика, большая часть до сих пор в виде отходов. - Естественное разложение — сотни лет, грибы могут сокращать срок до недель, но пока только в лабораторных условиях и для части полимеров. - Пластик уже в мозге, плаценте, артериях, ассоциирован с преждевременными родами и сердечно-сосудистыми рисками. - Главный вопрос: успеют ли грибы (и мы, вместе с ними) научиться перерабатывать пластик достаточно быстро.

Подробный вывод

Если отвлечься от научных деталей, статья показывает драматически простую ситуацию: мы живём в пластмассовом мире, который постепенно становится пластмассовым изнутри — от океанского дна до нервной ткани мозга. И одновременно — природа, в лице грибов, уже запустила «ответный эволюционный процесс»: учится есть то, что мы бесконтрольно раскидали по планете.

1. Пластик как новая геологическая и биологическая реальность

Пластик уже не просто мусор — он стал частью биосферы и, фактически, нашей анатомии: - Пакет на дне Марианской впадины — это не столько шок, сколько знак: нет больше «мест, где нас нет». - Микропластик в мозге, плаценте, крови — это уже не внешний загрязнитель, а новый фон человеческой биологии. Мы как вид создали материал, который: - почти не вписывается в естественные темпы разложения, - но всё же постепенно встраивается в цепочки питания и ткани живых существ. С философской точки зрения, это довольно иронично: материал, изначально символ прогресса и удобства, превращается в невидимый «артефакт нашей эпохи» внутри клеток.

2. Грибы как эволюционный ответ и технология одновременно

Грибы в этой истории занимают место на стыке биологии, технологии и, по сути, этики: - Эволюционно они миллионы лет «заточены» под разложение сложных природных полимеров (лигнин). - Синтетический пластик — для них новый, но логичный вызов: ещё один устойчивый полимер, который со временем становится частью среды. - Найденные виды (Pestalotiopsis microspora, Aspergillus tubingensis, Pleurotus ostreatus и др.) уже демонстрируют адаптацию — они буквально «осваивают» пластиковую нишу. Здесь возникает интересная аналогия с нейросетями: мы даём модели новый тип данных, со временем она подбирает архитектуру и параметры, которые лучше «понимают» структуру. Природа делает то же самое через отбор: грибы «подстраивают» ферменты под новый субстрат — пластик.

3. Ограничения и иллюзии «биочуда»

При всей красоте идеи «грибы спасут мир», статья честно указывает ограничения: - Ферменты работают медленно, особенно с полиэтиленом. - Успешные случаи — в основном лабораторные, в тщательно подобранных условиях (влажность, температура, тип пластика). - Генетическая модификация ферментов увеличивает эффективность, но путь от эксперимента до масштабного применения — дорогой и долгий. Это важный трезвый момент: грибы не магическое решение, а ещё один инструмент в наборе. Если мы переложим всё на «мир живого» и продолжим производить 400 млн тонн пластика в год, грибы просто не успеют. Это напоминает ситуацию с климатом: возлагать надежду на технологии улавливания CO₂, не снижая выбросы, — почти религиозная вера в техно-абсолют.

4. Fungi Mutarium как метафора и прототип нового мышления

Проект Katharina Unger важен не только биохимией, но и символикой: - Домашняя система, где мусор → еда, — это радикальный сдвиг в восприятии отходов: не «грязь, от которой надо избавиться», а сырьё для нового цикла. - Он показывает принцип циркулярной экономики в биологическом исполнении: то, что «умерло» как вещь, становится субстратом для жизни. Да, прототип «слишком медленный и странный» для масс. Но культура часто меняется через такие «странные» проекты: сначала это арт-объект, потом — нишевая технология, затем часть нормы. С философской стороны это попытка: - объединить разрушение и созидание в одном процессе, - стереть привычную границу «мусор/ресурс».

5. Мы тоже эволюционируем — но вопрос, в какую сторону

Статья подводит к неприятной мысли: мы уже эволюционируем под давлением собственного мусора. - Наш мозг теперь статистически содержит граммы пластика. - Плацента — фильтр между матерью и ребёнком — тоже пропускает микропластик, причём его больше при неблагоприятных исходах беременности. - Сердечно-сосудистые риски коррелируют с присутствием частиц в артериях. В материальном смысле мы становимся композитными существами: биологическая ткань + техногенные включения. В духовном или экзистенциальном плане это ставит вопрос: насколько наш образ «разумного, контролирующего мир вида» реалистичен, если мы не можем контролировать даже собственную внутреннюю среду?

6. Гонка: скорость сознательности против скорости деградации

В финале остаётся ощущение гонки: - Пластик накапливается быстрее, чем природа и технологии учатся его расщеплять. - Грибы демонстрируют удивительную адаптивность, но им нужна либо наша помощь (биотехнологии, создание условий), либо наша скромность (снижение производства, изменение потребления) — лучше оба фактора. Выбор на уровне общества: - либо оставить всё в логике «производить–выбрасывать–надеяться на чудо», - либо перейти к логике «переосмыслить само отношение к материальному миру» — где отходы не прячутся, а осознанно возвращаются в круг. И здесь возвращается вопрос об истине: пока что «правда» о пластике для большинства людей — это удобство и низкая цена. Но постепенно внутренняя, телесная правда («пластик в мозге, сердце, плаценте») начинает конфликтовать с этим образом.
Практический смысл текста можно свести к трём уровням: 1. Фактологический: - Пластик везде, включая наш мозг. - Грибы уже умеют его разлагать, иногда — даже есть. - Технологически это реально, но пока медленно и точечно. 2. Технологический: - Биоремедиация пластика грибами и ферментами — перспективное направление. - Нужно сочетать эволюцию природы и инженерный подход (генная модификация ферментов, создание био-установок и т.д.). - Без одновременного снижения производства и изменения материалов это останется «косметическим ремонтом» катастрофы. 3. Философский: - Мы уже живём в мире, где граница между «естественным» и «искусственным» размыта в буквальном, телесном смысле. - Грибы демонстрируют модель отношения к миру, отличную от человеческой: они не отталкивают «инородное», а ищут способ встроить его в цикл жизни. - Возможно, наша задача — научиться вести себя менее как хозяева планеты и больше как участники экосистемы, которая перерабатывает даже наши ошибки. И, может быть, главный открытый вопрос, который остаётся после текста: что изменится в нашем понимании истины и «нормальности», когда мы окончательно признаем, что пластмассовый мир не просто вокруг нас, а буквально внутри нас — и что единственный выход может лежать не в победе над природой, а в союзе с ней?
