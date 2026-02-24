Грибы против микропластика
Лаборатория Утрехтского университета, 2014 год. Австрийский дизайнер Katharina Unger наблюдает, как мицелий вёшенки оплетает капсулу из агара с кусочком пластика внутри. Белые нити прорастают сквозь полимер, словно корни сквозь почву. Через несколько недель пластик исчезнет. Гриб останется съедобным. Unger назовёт своё изобретение Fungi Mutarium — домашнюю систему, где отходы превращаются в пищу. Идея казалась фантастикой. Но фантастикой оказалось другое: к тому моменту пластик уже был внутри нас.
Глубже некуда
В 1998 году камера японского глубоководного аппарата KAIKO сняла пластиковый пакет на дне Марианской впадины — 10,8 километра под поверхностью океана. Давление там в тысячу раз выше атмосферного. Солнечный свет не проникал туда никогда. Но пакет — проник.
Двадцать лет спустя команда Alan Jamieson из Университета Ньюкасла подняла с глубины шести океанических впадин крошечных рачков-амфипод. В Марианской впадине пластик обнаружился в кишечнике ста процентов собранных особей. Не в некоторых — во всех. Волокна полиэтилена, нейлона, поливинилхлорида. Относительно размера тела — это как если бы человек проглотил метр пластиковой верёвки.
В марте 2020 года Jamieson описал новый вид амфиподы, найденный на глубине семи километров. Вид получил латинское имя Eurythenes plasticus — в честь полиэтилентерефталата, обнаруженного в его кишечнике. Существо назвали по имени отравителя прежде, чем успели изучить его биологию.
Внутри нас
Пластик не остался в океане. В феврале 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал исследование Matthew Campen, токсиколога из Университета Нью-Мексико. Его команда изучила образцы тканей людей, умерших в 2016 и 2024 годах. Концентрация микропластика в мозге оказалась в семь-тридцать раз выше, чем в печени или почках. В образцах 2024 года пластик составлял 0,48 процента массы мозговой ткани — почти полпроцента. За восемь лет концентрация выросла на пятьдесят процентов.
Средний человеческий мозг, по расчётам Campen, содержит около семи граммов микропластика. Это вес пластиковой ложки.
История открытия началась случайно. В декабре 2023 года нейропатолог Elaine Bearer из того же университета рассматривала в микроскоп срезы мозга пациентов с деменцией. Она заметила странные коричневые комковатые включения, которых не могла идентифицировать. Это оказались фрагменты полимеров — осколки, невидимые глазу, но достаточно крупные, чтобы застревать в стенках капилляров.
Пластик нашли в плаценте, в грудном молоке, в яичках, в сердце. В крови. В лёгких. Частицы размером меньше пяти миллиметров проникают через гематоэнцефалический барьер — мембрану, которая должна защищать мозг от токсинов. Campen предполагает, что пластик «путешествует автостопом» вместе с липидами: полимеры гидрофобны и легко связываются с жирами, а мозг на шестьдесят процентов состоит из жира.
Что именно пластик делает внутри нас — пока неизвестно. Возможно, закупоривает капилляры. Возможно, нарушает связи между нейронами. Возможно, становится «затравкой» для агрегации белков, связанных с деменцией. Исследования только начинаются. Но пластик уже там.
Гриб из гуавы
Весной 2008 года студентка Йельского университета Pria Anand срезала кору с гуавы в национальном парке Ясуни на востоке Эквадора. Парк — один из самых биоразнообразных регионов планеты: на одном гектаре здесь больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Anand участвовала в ежегодной экспедиции Rainforest Expedition and Laboratory под руководством профессора Scott Strobel. Студенты собирали эндофитные грибы — организмы, живущие внутри растений, не причиняя им вреда, — и проверяли их на биологическую активность.
Anand решила проверить, способны ли её образцы разлагать синтетические полимеры. Она поместила грибы на плёнку из полиуретана — пластика, который используется в строительной пене, подошвах кроссовок, автомобильных деталях, матрасах. Результат удивил всех. Один из грибов — Pestalotiopsis microspora — не просто выживал на пластике. Он питался им как единственным источником углерода.
Следующий этап провёл Jonathan Russell, выпуск 2011 года. Он выделил фермент, ответственный за разложение полиуретана, и обнаружил главное: гриб работает в анаэробных условиях — без кислорода. Это означало, что его можно применять на свалках, где тонны пластика спрессованы в толщу без доступа воздуха.
Статья вышла в журнале Applied and Environmental Microbiology в 2011 году. Авторов — семнадцать, большинство — студенты. Образцы, изменившие представление о биоремедиации, были срезаны с гуавы и черимойи в эквадорских джунглях.
Гриб со свалки
Шесть лет спустя, в 2017 году, Dr Sehroon Khan из Куньминского института ботаники собирала образцы почвы на городской свалке в секторе H-10 Исламабада. Она искала организмы, способные питаться пластиком так же естественно, как другие питаются мёртвой органикой. На свалке, среди гор мусора, она нашла штамм Aspergillus tubingensis — гриба, обычно обитающего в почве.
В лаборатории гриб поместили на плёнку полиуретана. Через два месяца плёнка распалась на фрагменты. Aspergillus tubingensis выделял ферменты, разрушающие химические связи между молекулами полимера, а его гифы — нитевидные структуры мицелия — физически проникали в материал, разрывая его изнутри.
Статья «Biodegradation of Polyester Polyurethane by Aspergillus tubingensis» стала первым описанием этого вида как деструктора пластика. Гриб, который миллионы лет разлагал растительные остатки, адаптировался к синтетике за несколько десятилетий — мгновение по эволюционным меркам.
Ферменты, которые режут
Грибы разлагают пластик с помощью тех же инструментов, которыми миллионы лет разрушали лигнин — сложный полимер древесины. Лакказы и пероксидазы окисляют длинные цепочки молекул, разрывая связи углерод-углерод. Кутиназы и липазы гидролизуют сложноэфирные связи в полиуретане и полиэтилентерефталате. Ферменты работают как молекулярные ножницы: режут полимер на короткие фрагменты, которые гриб может усвоить.
К 2022 году учёные насчитали более двухсот видов грибов, способных в той или иной степени разлагать пластик. Среди них — роды Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, Alternaria. Четырнадцать типов ферментов участвуют в процессе. Но есть проблема: большинство из них работают медленно. Полиэтилен — самый распространённый пластик на планете — разлагается хуже всего. Ферменты, эволюционировавшие для атаки на природные полиэфиры, с трудом справляются с синтетическими полимерами высокой кристалличности.
Исследователи пытаются ускорить процесс генной инженерией. В 2015 году немецкие учёные модифицировали кутиназу из Fusarium solani — расширили активный центр фермента, чтобы он лучше захватывал крупные молекулы полиэтилентерефталата. Эффективность выросла в шестнадцать раз. Но от лабораторных экспериментов до промышленного применения — годы работы и миллиарды долларов.
Вёшенка на пластике
Pleurotus ostreatus — обыкновенная вёшенка — продаётся в любом супермаркете. Она же разлагает полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и полиэтилентерефталат. В 2023 году нигерийские исследователи показали, что вёшенка и её родственница Pleurotus pulmonarius разрушают ПЭТ — пластик, из которого делают бутылки для воды — за тридцать-шестьдесят дней. Лакказа, которую выделяет гриб, окисляет полимерные цепи, а гифы врастают в материал, оставляя на поверхности трещины и каверны.
Именно вёшенку использовала Katharina Unger в своём Fungi Mutarium. Пластик обрабатывали ультрафиолетом, чтобы ослабить структуру, затем помещали в капсулы из агара — питательной среды на основе морских водорослей. Мицелий прорастал сквозь капсулу, поглощая пластик и превращая его в биомассу. Через несколько недель капсулу можно было съесть. Вкус, по описанию Unger, нейтральный — как у грибов, выращенных на обычном субстрате.
Идея звучит утопически: домашний прибор, который превращает мусор в еду. Но за ней стоит реальная биохимия. Вёшенка не накапливает токсины из пластика в плодовом теле — по крайней мере, в тех концентрациях, которые исследовали. Полимеры распадаются на углекислый газ и воду, а гриб использует углерод для роста.
Гонка
Человечество производит около четырёхсот миллионов тонн пластика ежегодно. Четырнадцать миллионов тонн попадает в океан. Восемь миллиардов тонн произведено с начала эры пластика в 1950-х — большая часть до сих пор существует в виде отходов. Пластик разлагается естественным путём от четырёхсот пятидесяти до тысячи лет. Грибы сокращают этот срок до недель — но пока только в лабораториях, на отдельных типах полимеров, в контролируемых условиях.
Между тем пластик уже внутри нас. Он в мозге, концентрация растёт. Он в плаценте — исследования показывают, что у женщин с преждевременными родами микропластика в плаценте почти вдвое больше, чем у родивших в срок. Он в артериях — и связан с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.
Грибы учатся есть пластик. Но учатся ли они достаточно быстро?
В лаборатории Утрехтского университета мицелий вёшенки по-прежнему оплетает капсулы с полимерами. Белые нити прорастают сквозь синтетику, превращая её в живую ткань. Fungi Mutarium так и остался прототипом — слишком медленным для промышленного масштаба, слишком странным для массового потребителя. Но сама идея — что мусор может стать пищей, что разрушение может стать созиданием — уже не кажется фантастикой. Она кажется единственным выходом. Вопрос только в том, успеем ли мы им воспользоваться.
Комментарий редакции
Подробный выводЕсли отвлечься от научных деталей, статья показывает драматически простую ситуацию: мы живём в пластмассовом мире, который постепенно становится пластмассовым изнутри — от океанского дна до нервной ткани мозга. И одновременно — природа, в лице грибов, уже запустила «ответный эволюционный процесс»: учится есть то, что мы бесконтрольно раскидали по планете.
1. Пластик как новая геологическая и биологическая реальностьПластик уже не просто мусор — он стал частью биосферы и, фактически, нашей анатомии: - Пакет на дне Марианской впадины — это не столько шок, сколько знак: нет больше «мест, где нас нет». - Микропластик в мозге, плаценте, крови — это уже не внешний загрязнитель, а новый фон человеческой биологии. Мы как вид создали материал, который: - почти не вписывается в естественные темпы разложения, - но всё же постепенно встраивается в цепочки питания и ткани живых существ. С философской точки зрения, это довольно иронично: материал, изначально символ прогресса и удобства, превращается в невидимый «артефакт нашей эпохи» внутри клеток.
2. Грибы как эволюционный ответ и технология одновременноГрибы в этой истории занимают место на стыке биологии, технологии и, по сути, этики: - Эволюционно они миллионы лет «заточены» под разложение сложных природных полимеров (лигнин). - Синтетический пластик — для них новый, но логичный вызов: ещё один устойчивый полимер, который со временем становится частью среды. - Найденные виды (Pestalotiopsis microspora, Aspergillus tubingensis, Pleurotus ostreatus и др.) уже демонстрируют адаптацию — они буквально «осваивают» пластиковую нишу. Здесь возникает интересная аналогия с нейросетями: мы даём модели новый тип данных, со временем она подбирает архитектуру и параметры, которые лучше «понимают» структуру. Природа делает то же самое через отбор: грибы «подстраивают» ферменты под новый субстрат — пластик.
3. Ограничения и иллюзии «биочуда»При всей красоте идеи «грибы спасут мир», статья честно указывает ограничения: - Ферменты работают медленно, особенно с полиэтиленом. - Успешные случаи — в основном лабораторные, в тщательно подобранных условиях (влажность, температура, тип пластика). - Генетическая модификация ферментов увеличивает эффективность, но путь от эксперимента до масштабного применения — дорогой и долгий. Это важный трезвый момент: грибы не магическое решение, а ещё один инструмент в наборе. Если мы переложим всё на «мир живого» и продолжим производить 400 млн тонн пластика в год, грибы просто не успеют. Это напоминает ситуацию с климатом: возлагать надежду на технологии улавливания CO₂, не снижая выбросы, — почти религиозная вера в техно-абсолют.
4. Fungi Mutarium как метафора и прототип нового мышленияПроект Katharina Unger важен не только биохимией, но и символикой: - Домашняя система, где мусор → еда, — это радикальный сдвиг в восприятии отходов: не «грязь, от которой надо избавиться», а сырьё для нового цикла. - Он показывает принцип циркулярной экономики в биологическом исполнении: то, что «умерло» как вещь, становится субстратом для жизни. Да, прототип «слишком медленный и странный» для масс. Но культура часто меняется через такие «странные» проекты: сначала это арт-объект, потом — нишевая технология, затем часть нормы. С философской стороны это попытка: - объединить разрушение и созидание в одном процессе, - стереть привычную границу «мусор/ресурс».
5. Мы тоже эволюционируем — но вопрос, в какую сторонуСтатья подводит к неприятной мысли: мы уже эволюционируем под давлением собственного мусора. - Наш мозг теперь статистически содержит граммы пластика. - Плацента — фильтр между матерью и ребёнком — тоже пропускает микропластик, причём его больше при неблагоприятных исходах беременности. - Сердечно-сосудистые риски коррелируют с присутствием частиц в артериях. В материальном смысле мы становимся композитными существами: биологическая ткань + техногенные включения. В духовном или экзистенциальном плане это ставит вопрос: насколько наш образ «разумного, контролирующего мир вида» реалистичен, если мы не можем контролировать даже собственную внутреннюю среду?
6. Гонка: скорость сознательности против скорости деградацииВ финале остаётся ощущение гонки: - Пластик накапливается быстрее, чем природа и технологии учатся его расщеплять. - Грибы демонстрируют удивительную адаптивность, но им нужна либо наша помощь (биотехнологии, создание условий), либо наша скромность (снижение производства, изменение потребления) — лучше оба фактора. Выбор на уровне общества: - либо оставить всё в логике «производить–выбрасывать–надеяться на чудо», - либо перейти к логике «переосмыслить само отношение к материальному миру» — где отходы не прячутся, а осознанно возвращаются в круг. И здесь возвращается вопрос об истине: пока что «правда» о пластике для большинства людей — это удобство и низкая цена. Но постепенно внутренняя, телесная правда («пластик в мозге, сердце, плаценте») начинает конфликтовать с этим образом.
Практический смысл текста можно свести к трём уровням: 1. Фактологический: - Пластик везде, включая наш мозг. - Грибы уже умеют его разлагать, иногда — даже есть. - Технологически это реально, но пока медленно и точечно. 2. Технологический: - Биоремедиация пластика грибами и ферментами — перспективное направление. - Нужно сочетать эволюцию природы и инженерный подход (генная модификация ферментов, создание био-установок и т.д.). - Без одновременного снижения производства и изменения материалов это останется «косметическим ремонтом» катастрофы. 3. Философский: - Мы уже живём в мире, где граница между «естественным» и «искусственным» размыта в буквальном, телесном смысле. - Грибы демонстрируют модель отношения к миру, отличную от человеческой: они не отталкивают «инородное», а ищут способ встроить его в цикл жизни. - Возможно, наша задача — научиться вести себя менее как хозяева планеты и больше как участники экосистемы, которая перерабатывает даже наши ошибки. И, может быть, главный открытый вопрос, который остаётся после текста: что изменится в нашем понимании истины и «нормальности», когда мы окончательно признаем, что пластмассовый мир не просто вокруг нас, а буквально внутри нас — и что единственный выход может лежать не в победе над природой, а в союзе с ней?