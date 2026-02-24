Собственно, я – большая любительница хорроров и триллеров, а с 1986 года (когда я получила доступ к видаку) и по сей день моё любимое занятие по вечерам – наблюдать какой-нибудь зомби-апокалипсис, благо на Западе этого добра, как ромашек за баней. Что характерно, я потом нормально сплю, и никакая ведьма из Блэр мне не является, ибо всё это – поверхностно и просто щекочет нервы. Подсознание никак не откликается на эти спецэффекты.

Единственный фильм, который я не могу смотреть без содрогания, даже не относится к хоррорам и значится, как «военная драма». В отрочестве, а точнее – в свои четырнадцать лет я просто выбежала из зала посреди сеанса. Сейчас могу это созерцать лишь в записи – есть возможность остановить. Наверное, все поняли, что я говорю о ленте «Иди и смотри» (1985) Элема Климова, снятого в содружестве с писателем Алесем Адамовичем.

В этом фильме практически нет диалогов и вообще люди мало говорят. Всё понятно и так. Белоруссия – боль. На Западе снимают очень много антифашистского кино – по большей части на единую тему, рассматривая лишь одно преступление нацизма. Они там не в курсе белорусских кошмаров и всё той же Хатыни – это им лишнее знание о каких-то неведомых славянах, подлежавших утилизации несмотря на то, что голубоглазые блондины.

Пишу, а закипает ненависть. Центральная фигура сюжета – белорусский парень Флёра, то бишь Флориан, обычный и незамысловатый. Однако ему довелось пройти через ад и поседеть за несколько дней. Леса, болота, разорённые сёла и – родная земля, кажущаяся теперь словно бы чужой. Она более не защищает – вокруг свирепствуют каратели. Первая часть картины выглядит не то, чтобы скучновато, но неярко.

Самый ужас – сцены расправ с мирными жителями, когда людей гонят, как скот, избивают, а потом и вовсе заталкивают в амбар, чтобы сжечь заживо. До какой степени могли дойти немцы, чтобы так проявить себя? Это были не солдаты, исполнявшие приказ, как любили некогда вещать «либерал-интеллектуалы» – к счастью, теперь за такое мнение можно поиметь уголовное преследование. Им и приказа было не надобно. Наци вели себя, как распоясавшиеся подонки, которых «освободили от химеры совести».

Причём, так действовали не только лавочники-булочники, но и прославленные германские интеллигенты, изучавшие пьесы Шиллера, музыку Гайдна или философию Гегеля. В них – ничего от сверхчеловеков, а сплошное тупое скотство, замешанное на расовой ереси. Там есть персонаж – молодой эсэсовец и сразу видно – не из простых. В СС водилось (и роилось) много дворян и даже принцев. Он сам не участвует в кровавой вакханалии – только руководит сквозь зубы. Уничтожение – это «привилегия полубога».

Он краток: «Вас не должно быть. Не все народы имеют право на будущее. И миссия будет исполнена. Сегодня или завтра. Сегодня или завтра!». То есть издеваться и топтать – это миссия. Сжигать целыми сёлами – тоже миссия. Слушать крики сжигаемых – и получать моральное удовлетворение от хорошо проделанной работы. Это – сверхлюди? Это …люди? «Иди и смотри» настолько гениален, что в конечном итоге начинаешь чувствовать себя… внутри фильма.

Полное ощущение документальности и включённости. Гениальная игра на всех уровнях – от главных персонажей до эпизодических. Актёры настолько вжились, что их сложно отделять от их героев. Юный Алексей Кравченко -гениален. Я не знаю, что он пережил и прожил за время съёмок, но мне почему-то кажется, что он поседел не по роли, а сам собой. Это не волшебная-сила-искусства, а что-то большее. Игра – это лицедейство. Тут его нет. Просто иди и – смотри.