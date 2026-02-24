Галина Иванкина: «Иди и смотри» – есть ли фильм страшнее?
Собственно, я – большая любительница хорроров и триллеров, а с 1986 года (когда я получила доступ к видаку) и по сей день моё любимое занятие по вечерам – наблюдать какой-нибудь зомби-апокалипсис, благо на Западе этого добра, как ромашек за баней. Что характерно, я потом нормально сплю, и никакая ведьма из Блэр мне не является, ибо всё это – поверхностно и просто щекочет нервы. Подсознание никак не откликается на эти спецэффекты.
Единственный фильм, который я не могу смотреть без содрогания, даже не относится к хоррорам и значится, как «военная драма». В отрочестве, а точнее – в свои четырнадцать лет я просто выбежала из зала посреди сеанса. Сейчас могу это созерцать лишь в записи – есть возможность остановить. Наверное, все поняли, что я говорю о ленте «Иди и смотри» (1985) Элема Климова, снятого в содружестве с писателем Алесем Адамовичем.
В этом фильме практически нет диалогов и вообще люди мало говорят. Всё понятно и так. Белоруссия – боль. На Западе снимают очень много антифашистского кино – по большей части на единую тему, рассматривая лишь одно преступление нацизма. Они там не в курсе белорусских кошмаров и всё той же Хатыни – это им лишнее знание о каких-то неведомых славянах, подлежавших утилизации несмотря на то, что голубоглазые блондины.
Пишу, а закипает ненависть. Центральная фигура сюжета – белорусский парень Флёра, то бишь Флориан, обычный и незамысловатый. Однако ему довелось пройти через ад и поседеть за несколько дней. Леса, болота, разорённые сёла и – родная земля, кажущаяся теперь словно бы чужой. Она более не защищает – вокруг свирепствуют каратели. Первая часть картины выглядит не то, чтобы скучновато, но неярко.
Самый ужас – сцены расправ с мирными жителями, когда людей гонят, как скот, избивают, а потом и вовсе заталкивают в амбар, чтобы сжечь заживо. До какой степени могли дойти немцы, чтобы так проявить себя? Это были не солдаты, исполнявшие приказ, как любили некогда вещать «либерал-интеллектуалы» – к счастью, теперь за такое мнение можно поиметь уголовное преследование. Им и приказа было не надобно. Наци вели себя, как распоясавшиеся подонки, которых «освободили от химеры совести».
Причём, так действовали не только лавочники-булочники, но и прославленные германские интеллигенты, изучавшие пьесы Шиллера, музыку Гайдна или философию Гегеля. В них – ничего от сверхчеловеков, а сплошное тупое скотство, замешанное на расовой ереси. Там есть персонаж – молодой эсэсовец и сразу видно – не из простых. В СС водилось (и роилось) много дворян и даже принцев. Он сам не участвует в кровавой вакханалии – только руководит сквозь зубы. Уничтожение – это «привилегия полубога».
Он краток: «Вас не должно быть. Не все народы имеют право на будущее. И миссия будет исполнена. Сегодня или завтра. Сегодня или завтра!». То есть издеваться и топтать – это миссия. Сжигать целыми сёлами – тоже миссия. Слушать крики сжигаемых – и получать моральное удовлетворение от хорошо проделанной работы. Это – сверхлюди? Это …люди? «Иди и смотри» настолько гениален, что в конечном итоге начинаешь чувствовать себя… внутри фильма.
Полное ощущение документальности и включённости. Гениальная игра на всех уровнях – от главных персонажей до эпизодических. Актёры настолько вжились, что их сложно отделять от их героев. Юный Алексей Кравченко -гениален. Я не знаю, что он пережил и прожил за время съёмок, но мне почему-то кажется, что он поседел не по роли, а сам собой. Это не волшебная-сила-искусства, а что-то большее. Игра – это лицедейство. Тут его нет. Просто иди и – смотри.
Подробный вывод«Иди и смотри» в этом тексте выступает не как произведение искусства в развлекательном или даже просто познавательном смысле, а как психологический и нравственный эксперимент над зрителем. Автор честно признаёт: привычные ужасы – зомби, ведьмы, кровь, темнота – не задевают её глубоко, они работают на уровне игры с нервной системой. Подсознание остаётся спокойным, тело не верит в происходящее, как мы не верим в цирковой номер, хотя и можем вздрагивать. С этим резко контрастирует опыт «Иди и смотри». Страх здесь не физиологический, а экзистенциальный – это не про «пугает» или «нет», а про то, что рушится чувство защищённости мира. Нечто внутри человека понимает: это не монстры из вымышленного леса, это человек как реальное, историческое существо, дошедший до предельного разложения.
1. Почему этот фильм страшнее хоррора?Хоррор опирается на условный, символический страх (монстр, потустороннее, неизвестное). Он пугает, но в глубине мы знаем: это конструкция. Здесь же: - Нет мистики, есть историческая реальность – карательные акции, сожжённые деревни, Хатынь, массовое уничтожение мирных жителей. - Ужас не объясняется «проклятием» или «дьяволом»; он вырастает из человека, из идеологии, из холодного убеждения, что «не все народы имеют право на будущее». - В итоге подсознание не может отмахнуться: это «не спецэффекты», это отзвуки реальных событий, которые могли коснуться любого, и потенциально могут повториться в иной форме. Отсюда и описанный парадокс: любительница десятков фильмов ужасов не может досмотреть именно эту картину, в 14 лет выбегает из зала, а во взрослом возрасте смотрит только с возможностью поставить на паузу. Это уже не развлечение, а испытание на внутреннюю готовность встретиться с правдой о человеке.
2. Молчание, которое говорит громче словАвтор подчёркивает почти полное отсутствие диалогов. Это важный момент: когда исчезают слова, остаются: - лица, - жесты, - крики, - пейзаж — лес, болото, разорённые сёла, земля, которая уже не защищает. Это похоже на документальный репортаж из «инферно», а не на художественную «военную драму». Сюжет перестаёт быть историей одного героя и превращается в телесный опыт зрителя: будто ты сам движешься через эту землю, где перестали действовать привычные правила мира. Кино здесь становится чем-то вроде йогической «практики сознания», только не к просветлению, а к болезненному прозрению: тебе показывают, что может сделать человек, если в нём расчеловечить совесть и задать «миссию» уничтожения.
3. Флёра как жертва и свидетельФлёра – подросток, который за несколько дней: - теряет детство, - теряет ощущение безопасного мира, - почти теряет человеческий облик (седые волосы, пустой взгляд). Это не герой в традиционном смысле, не носитель идеи, а свидетель. В христианской традиции есть мученики-свидетели, показывающие верность вере; здесь Флёра – мученик-свидетель человеческой жестокости. Он не умирает, но в каком-то смысле «умирает внутри», и это показано не как красивая метафора, а как физическое, психическое разрушение. В терминах психологии это похоже на посттравматический срыв, доведённый до художественной ясности: подросток за считанные дни проживает такое количество ужаса, с которым не всякий взрослый способен справиться. И мы, через экран, идём с ним.
4. Нацисты: образованные люди без совестиОсобенно важен в тексте акцент на том, что каратели – не только «пьяные мужланы» или «монстры низов». Среди них: - лавочники-булочники – обычный «маленький человек»; - но также представители интеллигенции: знающие Шиллера, слушающие Гайдна, читавшие Гегеля; - и аристократия – дворяне, даже принцы, оказавшиеся в СС. Это разрушает удобный стереотип «зла как дикости» и показывает интеллигентное, эстетствующее зло, которое: - рационально, - идеологично, - уверено в своей правоте: «Вас не должно быть. Не все народы имеют право на будущее». Такое зло страшнее звериного: зверь убивает из инстинкта, человек – из идеи. По сути, это идеология как чёрная метафизика: миссией объявляется не созидание, а уничтожение. И в этом «миссионерстве» — извращённая форма духовного рвения: вместо спасения душ – их сжигание в амбаре. Здесь встаёт большой философский вопрос: насколько далёк от нас такой срыв? Сколько нужно человеку – или целой культуре – чтобы заменить совесть «миссией» и начать искренне верить, что уничтожение других – это правильный, даже «священный» путь?
5. Документальность как способ разрушить защитуАвтор говорит об «ощущении документальности и включённости». Формально фильм художественный, но эмоционально он работает как хроника. Этот эффект достигается: - натурной съёмкой, - предельным реализмом сцен насилия, - игрой актёров, где «нет лицедейства». Юный Алексей Кравченко, по описанию, не просто «играет роль», а проживает травму. Автор интуитивно чувствует: поседение – не только грим и художественный приём, но и внутреннее старение человека, которому пришлось пройти эти состояния, пусть и в искусстве. И вот здесь возникает важная грань между искусством и этикой: насколько допустимо доводить актёров (и зрителя) до такой степени проживания ужаса? Но, с другой стороны, без этой честности, без крайней степени правды, фильм не смог бы так глубоко проникнуть в сознание.
6. Почему именно белорусский ад?Фильм сосредоточен на белорусском опыте войны: сожжённые деревни, массовые казни, карательные экспедиции. Автор подчёркивает, что Запад: - знает антифашистское кино, - но в основном фокусируется на Холокосте, - почти не осознаёт масштаб «остарбайтерского» и восточноевропейского ада – утилизации славян, сожжения деревень, тотального террора. Здесь важный историко-философский момент: у разных культур – разные травмы. Там, где для одной цивилизации нацизм – прежде всего вопрос геноцида евреев, для другой – ещё и вопрос тотального уничтожения мирного сельского населения, целых регионов. «Иди и смотри» становится голосом той части памяти, которую «мировое кино» часто оставляет в тени. Не потому, что один ужас важнее другого, а потому, что без полноты картины мы не понимаем, чем был нацизм как явление.
7. Искусство, которое не даёт забытьСтрах, который описывает автор, не самоцель. Он становится инструментом: - памяти (чтобы не стереть из опыта факт белорусской трагедии), - противоядия от романтизации войны (когда война превращается в красивую картинку или просто фон для приключений), - напоминанием о хрупкости человеческого. Фильм как будто говорит: посмотри. Не отворачивайся. Не утешай себя мыслью, что это «какие-то монстры» или «сумасшедшая эпоха». Это мы. Это человек в определённых обстоятельствах и под воздействием определённой идеологии. Такое искусство опасно в том смысле, что оно разрушает иллюзию комфортного мира. Но, возможно, именно эта опасность и делает его этически необходимым: без неё мы слишком легко идеализируем и войну, и человека.
Итоговый смысловой вывод Страх, который вызывает «Иди и смотри», – не страх перед нечистой силой, а страх перед чисто человеческим злом, доведённым до предела. Фильм лишает нас удобной дистанции: - отнимает право смотреть на войну как на исторический фон, - ломает иллюзию, что образованность и культура гарантируют моральность, - заставляет пережить разрушение детства, мира и человеческого лица – через судьбу Флёры и целых сожжённых сёл. В отличие от привычного хоррора, где после титров мир «возвращается на место», здесь после просмотра что-то меняется в самом зрителе: - ты уже не можешь смотреть на войну как на набор героических сюжетов; - сложнее повторять абстрактные фразы о «исполнении приказа»; - труднее воспринимать человека как существо, по природе своей «доброе» или «разумное». Фильм становится опытом истины – болезненной, частичной, но необходимой: истины о том, чего способен достичь человек, когда совесть подменяется идеологией, а «миссия» – сострадание. И, может быть, главный вопрос, с которым остаёшься после такого произведения, звучит так: Если человек способен на такое зло, то откуда тогда в нём берутся те редкие, упрямые проблески добра — и что в нас нужно сохранять и укреплять, чтобы ужасы вроде показанных в «Иди и смотри» оставались не повторяющейся реальностью, а только страшным напоминанием?