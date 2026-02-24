Финляндская и коллаборационистская пресса во время ВОВ
Канал Баира Иринчеева: https://t.me/true_bair_irincheev
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_finpress.mp3
Плейлист: https://rutube.ru/plst/199413
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В видео разбирается, как во время Второй мировой войны выглядели: - финская пресса, - немецкая пресса в Финляндии, - русскоязычные нацистские издания, - газеты для советских военнопленных. - Показано, насколько целенаправленно и системно работала пропаганда: для фронта, тыла, пленных, эмиграции, оккупированных территорий. - Финляндия де-факто воевала как союзник Германии, несмотря на попытки после войны и в наше время выдавать себя за «нейтральную» сторону. - Тон финской прессы меняется по мере хода войны: - 1941–42 — эйфория побед, «братство по оружию», демонизация «большевизма»; - 1943 — после Сталинграда вкрадывается тревога и раздражение Германией; - 1944–45 — осторожный отход от терминов «большевики», переход к «Советский Союз», переориентация на антигитлеровскую коалицию. - Русскоязычные коллаборационистские газеты («Новое слово», «Северное слово» и др.): - созданы белоэмигрантами, открыто служившими нацистской пропаганде; - активно используют антисоветскую, антисемитскую, «освободительную» риторику; - удивительно созвучны современной риторике о «цивилизованной Европе» и «вале» Украины против «варварского Востока». - Газеты для советских военнопленных в Финляндии: - рисуют идиллическую картину «богатой, культурной Финляндии» и нищей, лживой Советской России; - публикуют якобы «дневники красноармейцев» и письма пленных, где Финляндия восхваляется, а советская власть выставляется тотальным злом. - Советская сторона тоже вела пропаганду, но по сравнению с нацистской: - менее «шоу», больше сухой фактологии (переводы сводок ТАСС), - опора на реальные военные события (Сталинград, наступления, трофеи). - Проводятся параллели между: - пропагандой 1940-х и нынешними нарративами в Европе о России и Украине; - газетными «листовками» прошлого и цифровыми «листовками» — постами и комментариями — сегодня. - Отдельная линия — Маннергейм и финская элита: - в 1941 г. – прямые заявления о «братстве по оружию» с Германией и уничтожении «угрозы большевизма»; - дипломатические манёвры 1944–45 гг., резкое переобувание и переход к дружескому тону с СССР; - финская традиция многоразовой смены внешнеполитического курса в зависимости от конъюнктуры. - Вся подборка газет будет оцифрована и выложена для свободного доступа, с акцентом: это материал для осмысления и осуждения нацизма, а не его пропаганда.
Подробный вывод и философский разбор1. Что нам показывают эти газеты? Не просто «как писали в те годы», а как мир сам себе объяснял войну, кто «свой», кто «чужой», кто «варвар», кто «цивилизованный». Факты войны — одна линия реальности. Интерпретации этих фактов — другая. В газетах мы видим именно вторую: способ упаковки реальности для массового сознания. - Финские газеты 1941 г. откровенны: - приказ Маннергейма о «славном братстве по оружию» с немецкими войсками; - благодарности Гитлеру, Герингу; - описания совместных операций на Севере, попытка отрезать Ленинград и Дорогу жизни. - Спустя годы этот же политический класс (и его наследники) уже рассказывают: «Мы не были союзниками, мы просто воевали рядом». Газеты же — немой, но упрямый свидетель обратного. Это важно: газета — слепок момента, еще до того, как включился механизм послевоенного оправдания и ретуши. То, что в 1941 г. считается «гордостью», в 2020-х становится «неудобным прошлым», которое лучше не оцифровывать.
2. Как работает военная пропаганда (на примере Финляндии и нацистов) Видно несколько устойчивых техник: 1. Демонизация противника - «Большевизм как бич человечества»; - рассказы о зверствах НКВД, о «варварах» с Востока; - мифы о собаках-камикадзе, «нелюдях», мутантной жестокости. 2. Героизация себя - «Воины свободы Финляндии»; - «освободительная война» против СССР; - акцент на «культурности» и «образованности» своих солдат. 3. Экономическая пропаганда - бесконечные сюжеты о процветании под немецкой оккупацией: - в Украине, в Житомире, Бердичеве — «открываются театры, заводы, мельницы»; - в Финляндии — полки магазинов полны, у всех велосипеды, крестьяне «живут как помещики». - параллельно — рассказы о нищете и голоде в СССР. 4. Работа с религией - открытие церквей на оккупированных территориях; - священники-агенты гестапо; - газеты, где в одном номере: - рождественские проповеди, гимны любви и «закона Голгофы», - и в тех же полосах — оправдание массового уничтожения людей как «борьбы со злом». 5. Адресная пропаганда по группам - отдельные газеты: - для финского обывателя, - для немецкого солдата на Севере, - для русской эмиграции, - для советских военнопленных. - В каждом случае — своя смесь лести, страха и обещаний. 6. Затушевывание поражений - при Москве, под Сталинградом, под Курском: - или молчат, - или выдают как «плановый отход на заранее подготовленные позиции»; - внезапный провал подается как частный эпизод на фоне «гигантских успехов в Африке или на Тихом океане». Отдельно показательно: в газетах для пленных – не только агитационные статьи, но и «бытовая мимика» — анекдоты, хроника, «уголок юмора», кроссворды, объявления, «розыск родственников». Это создает иллюзию нормальной, живой, почти «родной» газеты: зерна лжи всегда удобнее сеять в знакомую текстуру повседневности.
3. Русскоязычные коллаборационисты: зеркала и предвестия Газеты «Новое слово», «Северное слово» и им подобные — особенно болезненный пласт: - их делают не немцы, а русские; - это дети и внуки первой белой эмиграции, люди с реальными обидами, травмами, потерями; - их тексты: - эстетика «освобождения Украины от азиатской Москвы»; - злорадство от взятия городов, которые они помнят еще по гражданской войне; - откровенное оправдание нацистской войны как «культа порядка и цивилизованности» против «обезьяньей жестокости» большевизма. Важный момент: к языку о «вале Европы» против «московских степей», о «житнице Европы», о том, что «без Украины Россия не выживет» — мы сегодня узнаем риторику ЕС и отдельных политиков почти слово в слово. Это не просто страшная рифма, это демонстрация интеллектуальной бедности Европы: за сто лет для Востока у них не появилось иных смыслов, кроме переработанного наследия нацизма. Здесь философский вывод неприятный, но важный: идеологии меняют вывески, но часто не меняют глубинной структуры. То, что вчера называлось «борьбой арийцев с унтерменшами», сегодня переименовано в «борьбу либеральной демократии с авторитаризмом», а логика — все та же: «есть цивилизованный центр» и «варварская периферия, которую нужно либо перевоспитать, либо отгородиться валом».
4. Финляндия как пример политической пластичности Финляндия в этих газетах — своего рода учебник по гибкой национальной мимикрии: - 1918 — война за независимость, опора на Германию против большевиков; - 1939–40 — советско-финская война; миф о «одиноком героическом маленьком народе» против империи; - 1941–44 — де-факто союзник Третьего рейха, «братство по оружию» с вермахтом, общие операции против СССР; - 1944–45 — резкий разворот: - Рыти уходит, Маннергейм становится президентом, - «гарантийные письма Гитлеру писал не я», - Финляндия спешно выходит из войны и пытается встроиться в систему послевоенной безопасности; - послевоенные десятилетия — позиция «нейтрального, демократического, цивилизованного государства», которое как бы «между блоками»; - 1990-е–2020-е — постепенное смещение к ЕС и, наконец, к НАТО, при этом: - старая риторика «мы не были союзниками Гитлера» продолжает транслироваться. Это демонстрирует серьезную истину о «малых странах»: нейтралитет часто лишь красивая маска, скрывающая очень прагматичный и иногда циничный расчет: быть всегда с тем, кто, по их мнению, победит, и всегда успевать сказать: «Это был не мы, это были предыдущие». Маннергейм здесь — идеальный символ такой пластичности: человек, который в 1941 г. благословляет сотрудничество с Германией, а в 1945 г. поздравляет Сталина с победой и позиционирует себя как «ответственного партнера СССР». Истина о нем не черная и не белая — она в этой странной смеси гордости, страха, ненависти к большевизму и инстинкта самосохранения.
5. Советская пропаганда: другая крайность На фоне нацистской прессы советская выглядит почти аскетично: - мало карикатур, религиозной риторики, «расовых» теорий; - много цифр: сколько дивизий окружено, какие города освобождены, сколько взято пленных; - серьезный, даже сухой тон. Но и здесь не стоит идеализировать: это тоже пропаганда, просто с другой стороны баррикад, тоже выборочный взгляд, тоже работа с эмоциями — только через другие инструменты (патриотизм, героизм, классовую солидарность). Интересный момент честности — или, точнее, вынужденной правды: после Сталинграда, Курска, операций 1944 г. советская пресса говорит о действительно произошедших крупных победах, а нацистская до последнего строит нарратив «мы уходим на заранее подготовленные позиции». Истина здесь не «у советской стороны», а в сочетании источников — но именно сравнение показывает, кто в какой момент ближе к реально происходящему.
6. Уроки для сегодняшнего дня: интернет как бесконечная газета В лекции несколько раз проводится параллель: - раньше листовки сбрасывали с самолетов, газеты развозили в окопы и лагеря; - сегодня листовка — это: - пост в соцсети, - скоординированный вброс комментариев, - «новостной» сайт с нужным акцентом. Принцип тот же: - многократное повторение одних и тех же формул; - создание у читателя ощущения: «ну раз везде об этом пишут, значит, правда». Добавляется новое звено — нейросети, которые: - уже генерируют потоки текстов, превышающие объем всего, что человечество создало ранее; - обучаются на собственных же выхлопах; - сливают в одно поле реально исследованные факты, пропаганду, мемы, ошибки и откровенный бред. В такой среде ключевой навык — не способность «найти информацию», а способность выдержать паузу между чтением и верой. То, чего не хватало читателям «Нового слова» в 1942-м, не хватает и нам сегодня: привычки задать себе вопрос:
7. Об опасности односторонней памяти Лекция пробивает одну особенно болезненную иллюзию: что белая эмиграция — это сплошь «рыцари чести» и «жертвы большевизма». Реальность, зафиксированная в этих газетах, сложнее и мрачнее: - часть эмиграции действительно сочувствовала СССР в борьбе с нацизмом, участвовала в сопротивлении; - другая часть сознательно встала под знамена Гитлера, оправдывала Холокост, участвовала в пропаганде и в карательных акциях; - их тексты, полные бредовой смеси православия, антисемитизма, антикоммунизма и восторга перед «европейской миссией Германии», — важное напоминание: ненависть к одному злу легко превращает человека в слугу другого зла, если нет внутреннего нравственного стержня. История здесь не предлагает нам уютного лагеря «светлых» и «темных», она показывает цепь выборов людей и наций, зачастую сделанных не из благородства, а из страха, мести, обиды, желания выжить любой ценой.
8. Практический вывод Сканирование и выкладка этих газет — это не коллекционерский фетиш, а важный акт исторической гигиены: - это помогает: - увидеть, как выглядели лжи и самооправдания в момент их произнесения; - сопоставить риторику 1940-х и 2020-х; - понять, что многие нынешние идеологические формулы — не новые, а просто сменившие декорации. - это защищает от манипуляций вида: - «Маннергейм спас Ленинград», - «Финляндия была лишь невинной жертвой», - «Европа всегда боролась за свободу против тоталитаризма», - «Русская эмиграция была монолитной совестью нации». Историческая честность редко совпадает с удобством. Но если мы не посмотрим на эти материалы в глаза, ими будут пользоваться те, кто хотят переписать прошлое в своих интересах.
Чтобы не сводить все к односложному «пропаганда — это плохо», полезнее спросить себя: