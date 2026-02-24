Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Историк Александр Колпакиди разбирает главные конспирологические и реальные механики переворотов на Ближнем Востоке. Была ли Исламская революция 1979 года французской спецоперацией? Как США руками ЦРУ и администрации Картера сами уничтожили режим иранского шаха? В этом выпуске: тайны «Сафари Клаб», влияние Ротшильдов, Помпиду и Генри Киссинджера на мировую политику. Разбираем фигуру Аднана Хашогги — главного теневого решалы и «Эпштейна» прошлого века. Отдельный блок посвящен России: почему прямо сейчас идет системная атака на фигуру Владимира Ленина, кто вливает фейки в головы подростков и зачем историки Спицын и Кремлёв готовят новый сборник разоблачений. И главное — насколько уязвимы современные иранские аятоллы и грозит ли стране скорая смена элит?

00:00 — Духовный лидер Ирана: версия о несамостоятельности аятолл

01:29 — Спецслужбы и революция 1979 года: как Франция упаковала Хомейни

03:14 — Анонс конференции «Феномен советского человека» (4–5 апреля)

05:39 — Администрация Картера: как США сами демонтировали поддержку шаха

08:22 — Вторая мировая: зачем СССР и Британия ввели войска в Иран

11:03 — Холодная война, давление Трумэна и национальное движение

14:29 — Переворот по шаблону: как ЦРУ покупало иранские элиты

15:03 — Системная атака на Ленина: фейки, Мавзолей и цель на подростков

16:23 — Зачем нужен сборник статей-разоблачений без госфинансирования

19:08 — Кто готов защищать историю: Спицын, Кремлёв и другие историки

22:08 — Молодёжные радикалы 60–70-х: маджахидины, федоины и теракты

25:43 — Решения Андропова и их глобальные последствия в регионе

29:18 — «Сафари Клаб»: кто на самом деле стоял за теневой сетью 70-х

30:58 — Ротшильды, Помпиду и французская разведка

31:53 — Аднан Хашогги: деньги, разведки и почему он «Эпштейн» прошлого

33:41 — Как «Сафари Клаб» менял расклады в Египте, Африке и Анголе

35:46 — Операция «Кондор» и кровавый след в Латинской Америке

36:30 — Иран и западные спецслужбы: где заканчиваются пределы влияния

41:11 — Уязвимость аятолл: сценарии скорой смены поколений в Иране

