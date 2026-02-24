Экономические итоги СВО. Что с нами стало за 1460 дней? // Комолов & Абдулов. Числа недели
Как СВО изменила контуры российской экономики и повлияла на жизнь каждого из нас? Об этом – в беседе Олега Комолова и Рафаэля Абдулова.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Центральная проблема – бюджетный дефицит и война как его мотор - На 5‑м году боевых действий ключевая экономическая проблема – растущий дефицит бюджета. - Главный драйвер инфляции – не «оживление спроса населения», а именно государственные военные расходы и ВПК. - Запланированный дефицит бюджета систематически занижается: вместо 1,5 трлн руб. фактически вышло около 5,7 трлн. - Доходы бюджета от нефти и газа заметно упали: санкции, ценовой потолок, дисконт при продаже нефти в Азию, дорогая логистика через танкеры, «охота» на серый танкерный флот. - Сборы по НДПИ и нефтегазовым налогам просели более чем на треть, при одновременном снижении цен на нефть. 2. Чем закрывают дыру в бюджете - Два главных инструмента: 1) рост налогов, 2) рост госдолга. - Повышен НДС до 22%, усиливается налоговое давление на бизнес и трудящихся. - Идёт фактическое свёртывание института ИП и малого бизнеса через «обеление» рынка и выравнивание налоговой нагрузки с крупным капиталом. - Повышаются пошлины и сборы (утильсбор на авто, далее на электронику и др.), вводятся новые системы контроля (честный знак и прочие базы данных), чтобы отслеживать каждую единицу товара и выжимать НДС и пошлины. - Маркетплейсы превращают в налоговых агентов: с импортного товара обязаны взыскивать НДС – это неминуемо ведёт к росту цен. - Госдолг растёт, его обслуживание на десятилетия вперёд ложится на будущие поколения: уже сейчас берут новые займы, чтобы обслуживать старые. 3. Война и доходы населения: кому стало лучше, кому хуже - По официальным данным Росстата, с 2021 по 2025 гг. реальные зарплаты в среднем по экономике выросли на ~23% (при номинальном росте на 55–60% и накопленной инфляции ~35%). - Но это очень неравномерный рост: - Максимальный реальный рост в отраслях, связанных с ВПК: - оптические приборы: +73%, - станкостроение: +60%, - транспортные средства: +56%, - одежда: +53%, - летательные аппараты: +50%, - ножевые изделия: +46%, - химия, патроны, электрическое оборудование: более +40%. - При этом добыча полезных ископаемых (включая нефть и газ) почти не выросла: менее +10%. - Добыча природного газа – реальные зарплаты даже снизились на ~3%. - Научные исследования в обществоведении: –2%. - Правовая защита граждан: –11%. - Организация конференций и выставок: –5%. - Дизайн: –25%. - Письменный и устный перевод: –33% (следствие деглобализации и сжатия внешнеэкономических связей). - Формально средние реальные доходы выросли, но: - рост сосредоточен в военных и околовоенных отраслях; - многие сектора (гуманитарные науки, сервисы, правовая и творческая сферы) беднеют; - официальная инфляция занижает реальные ощущения людей (учёт удешевления «поездок в Дубай» никак не отражает реальность пенсионерки в российской провинции). 4. Неравенство: война не «выравнивает» систему, а усиливает разрыв - Либеральная экономическая традиция XX века (Пигу, Кент и др.) нередко трактовала войну как фактор полной занятости, роста зарплат и смягчения неравенства. - В России наблюдается обратное: - коэффициент фондов (разрыв доходов между 10% беднейших и 10% богатейших) остался выше 15, не сократившись; - имущественное расслоение по данным UBS (2024 г.) – одно из максимальных в мире: коэффициент Джинни по богатству >80, Россия делит 1–2 место с Бразилией; - число миллиардеров достигло рекорда за всё постсоветское время. - Санкции и СВО стали механизмом перераспределения активов в пользу крупного капитала, а не в пользу трудящихся. 5. Демография, труд и эксплуатация - Сотни тысяч погибших и раненых, потеря трудоспособности – создают дефицит рабочей силы, особенно в определённых отраслях. - Это локально повышает ценность рабочей силы и зарплаты в ВПК, но: - не приводит к общему смягчению неравенства; - сопровождается ростом эксплуатации: доля зарплаты в национальном доходе падает, доля прибыли растёт. - Реальные доходы в расчётах фиксируют официальную инфляцию, которая не отражает разрыв между «инфляцией для богатых» и «инфляцией для бедных» (особенно по продуктам и базовым услугам). 6. Международное положение российского капитала: от экспансии к сжатию - До СВО у России был набор «союзников» и точек опоры за рубежом (Сирия, Венесуэла, Куба, постсоветское пространство). - Сейчас: - Сирия остаётся, но перспективы российских баз и проектов туманны; - Мадуро «вытащен» в орбиту США, Венесуэла переориентируется на американский капитал; - Куба из‑за проблем с венесуэльской нефтью переживает острый топливный и энергетический кризис; Россия обещает помочь, но возможности ограничены; - в Закавказье Россия теряет влияние (пример – Карабах, транспортные коридоры); - с Ираном не удалось выстроить эффективное военное сотрудничество (ПВО и защита инфраструктуры). - Крупные российские корпорации вытесняются с ключевых внешних рынков: - Лукойл, Роснефть, Газпром вынуждены были свернуть многие проекты в Венесуэле ещё до активной фазы конфликта США–Каракас. - Сейчас Лукойл под давлением американских санкций практически отказывается от международной деятельности: активы за рубежом (20–30 млрд долларов) вынужденно продаются (потенциальный покупатель – саудовская MEDAT Energy). - Лукойл рискует потерять статус транснациональной корпорации и стать крупной, но внутренней российской компанией. 7. Как адаптировался крупный бизнес внутри России - Потеряв часть внешних активов, российский крупный капитал быстро: - «присосался» к бюджетным потокам; - диверсифицировал активы и усилил присутствие на внутреннем рынке. - Пример Мордашова: от стали – к золоту, туризму, ритейлу и прочим секторам. - Суммарное состояние российских миллиардеров – около 630 млрд долларов, что превышает весь федеральный бюджет России. - Рост их богатства обеспечивается: - повышением эксплуатации труда (снижение доли зарплаты в национальном доходе); - перекладыванием военных и санкционных издержек на население через налоги, инфляцию и будущие долги. - Госзаимствования под высокие проценты означают: - нынешние прибыли олигархата – это, по сути, залог наших будущих доходов, поскольку обслуживание долга ляжет на экономику в следующие 10–20 лет. 8. Внешняя торговля: от «бензоколонки Европы» к «сырьевому придатку Китая» - До СВО главный внешнеторговый партнёр России – ЕС; Россия – «европейская бензоколонка». - После ухода Европы её место занял Китай: - Россия стала чистым экспортёром в торговле с КНР; - 2/3 экспорта в Китай – энергоресурсы (нефть, газ, уголь, нефтепродукты). - Китай, пользуясь доминированием, диктует условия, выбивает дисконты, а будущие газопроводы типа «Силы Сибири‑2» могут оказаться экономически сомнительными по ценам. - Экспорт в Китай – это преимущественно сырьё (железо, сталь, алюминий, медь, никель, рыба, древесина), а импорт – готовое оборудование, автомобили, электроника, станки, инструменты. - Труба на Запад заменилась трубой на Восток, но структура осталась прежней: Россия – сырьевой придаток, только теперь уже Китая, да ещё и на менее выгодных условиях, чем с Европой. 9. Общий стратегический вывод по экономике России - Вместо перехода к высокотехнологичной модели хозяйства, о чём много говорили в начале санкций, произошла: - консервация сырьевой структуры; - частичная милитаризация экономики; - усиление роли крупного капитала и ослабление малого бизнеса. - «Военное кейнсианство» дало кратковременный всплеск: - 2022–2023 гг. интерпретировались официозом как «Россия выдержала»; - к концу 2025 г. проявляются пределы роста: вырисовывается сценарий стагфляции – стагнация производства при высокой инфляции. - Инвестиционная активность низкая: - российские и иностранные инвесторы не видят долгосрочных перспектив; - отрасли, завязанные на экспорт в старые рынки, деградируют (металлургия, уголь, нефтегаз). - Отток малого и среднего бизнеса: - селлеры и предприниматели уезжают в страны с мягким налогообложением (Камбоджа, Китай, Кыргызстан и др.); - закручивание гаек внутри страны не увеличивает сбор, а сжимает базу налогообложения. 10. Деглобализация и мировая шахматная доска - Ещё до СВО авторы говорили о тренде на деглобализацию и возможной реиндустриализации США. - Сегодня: - США стремятся «сделать Америку снова великой», возвращая промышленность и укрепляя империалистическое лидерство; - «старая Европа» ослабляется: стагнация Германии, закрытие заводов (пример – Volkswagen в Бельгии), рост цен на энергию, частичная деиндустриализация; - Китай и отчасти Индия выступают бенефициарами перестройки мировых цепочек; - соседи России и страны транзита обогащаются на параллельном импорте и реэкспорте; - Россия и ряд других государств всё больше оказываются в роли промежуточных или зависимых звеньев – пешек и заложников конфликта крупных империалистических центров. - Марксистская теория империализма, по мысли авторов, сохраняет объяснительную силу: - миром правят монополии и крупные корпорации; - столкновения интересов крупных империалистических хищников перераспределяют пространство и ресурсы; - более слабые и периферийные игроки становятся объектами, а не субъектами этой игры.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли отойти на шаг от цифр, в этой лекции рисуется довольно цельная картина, где война перестаёт быть «исключением» и становится логическим продолжением логики системы. 1. Война как продолжение капитализма другими средствами Марксистская традиция, которой опираются авторы, видит в войне не временный сбой, а один из механизмов перераспределения богатства внутри и между странами. С этой точки зрения: - СВО стала удобным оправданием для: - усиления налогового гнёта, - «чистки» малого бизнеса, - перераспределения активов в пользу крупного капитала, - расширения госзаймов, которые платить будем мы и наши дети. - Издержки легитимируются риторикой безопасности и патриотизма, но экономическое содержание остаётся прежним: война ведётся за счёт трудящегося большинства. 2. Миф о благотворной войне для трудящихся Исторические либеральные концепции XX века (Пигу, Кент и др.) строились на тезисе: «Война создаёт полную занятость, сокращает безработицу, повышает зарплаты и смягчает неравенство». В современных российских условиях: - да, в ряде отраслей ВПК зарплаты выросли существенно; - да, формально реальные доходы в среднем подросли; - но: - неравенство по доходам не сократилось, - имущественное неравенство стало одним из самых высоких в мире, - многие сектора (наука, гуманитарные профессии, культура, сервисы) обеднели, - реальная инфляция для бедных выше официальной. То есть война не «лечит» противоречия капитализма, а перераспределяет их: - от одного сегмента общества к другому (от низов к верхам); - от будущих поколений к сегодняшним бенефициарам; - от слабых стран к сильным. 3. Сырьевой придаток остаётся сырьевым придатком Здесь особенно важен один момент: даже гигантский внешний шок, разрыв с Европой, санкции, переориентация на Восток – не изменили базовой структуры экономики. По сути: - Россия как была экспортером сырья и полуфабрикатов – такой и осталась; - роль Европы как покупателя сырья замещает Китай; - изменился лишь адрес и степень зависимости, но не сама зависимость. Это иллюстрирует глубинное противоречие: в рамках периферийно‑сырьевого капитализма война и санкции не ведут к модернизации, а наоборот – закрепляют отсталость: - деньги от экспорта уходят на дивиденды и обслуживание долга, - государство выступает «распределителем» средств в пользу крупных компаний, - структурный разворот к высокотехнологичному производству не происходит. 4. Будущее, заложенное в долг Рост госдолга под высокие ставки – это не только макроэкономический факт, это ещё и этический вопрос: - сегодня общество терпит инфляцию, рост налогов и сжатие социальных расходов; - завтрашнее поколение получит: - необходимость обслуживать накопленный долг, - ограниченные ресурсы для образования, медицины, инфраструктуры; - экономику, в которой рента от сырья и ВПК уже заранее заложена в процентные платежи. В философском плане это означает своеобразную «продажу времени»: мы монетизируем будущее, чтобы поддержать текущее равновесие элитной пирамиды в настоящем. 5. Стагфляция как образ замороженного конфликта Прогноз авторов на ближайшие годы – стагфляция: - производство стоит или падает, - цены растут, - инвестиции не идут, - предприниматели и квалифицированные работники уезжают. Это не только экономический сценарий, но и онтологический образ: общество, зажатое между желанием «не признавать поражения» и невозможностью развивать экономику на старых основаниях, живёт в состоянии затянувшегося, вязкого кризиса, где война становится фоном, а не событием. 6. Глобальный контекст: империализм без романтики В мировой картине: - США проводят реиндустриализацию и укрепляют статус центра. - Китай растёт и становится равным по масштабу полюсу. - Европа деградирует промышленно, теряя роль самостоятельного центра силы. - Остальные страны, включая Россию, колеблются между тем, чтобы быть: - полем боя интересов крупных империалистов; - транзитным коридором; - поставщиком сырья. С точки зрения марксистского анализа, никакой «новой гармоничной многополярности» не наступило. Просто изменились пропорции между хищниками, но не характер игры. 7. Социальная цена иллюзий На одном полюсе – пропагандистская картинка «военного кейнсианства», роста зарплат и «стойкости экономики». На другом – статистика: - общее обеднение многих профессий, - рост имущественного неравенства, - уход малого бизнеса, - рост эксплуатации. Между этими полюсами – частная человеческая жизнь: человек, который ощущает рост цен, но не чувствует «+23% реальной зарплаты»; специалист, который видит, как его отрасль вымывается, а будущее сужается до работы в сырье, военке или обслуживании этого контура.
Можно сказать, что в этом видео показывается не одна «большая истина», а несколько уровней относительных истин: - Истина власти: «экономика выдержала». - Истина крупного капитала: «мы адаптировались и даже обогатились». - Истина статистики: «в среднем всё не так уж плохо, кое-где даже рост». - Истина повседневности: «инфляция выше официальной, налоги тяжелей, перспектив меньше». И все эти истины правдивы в своих рамках, но вместе они складываются в более мрачную картину, чем любая из них по отдельности. Остаётся неизбежный вопрос: если война встраивается в логику системы, укрепляя сырьевой характер экономики, усиливая неравенство и закладывая долги в будущее, то где проходит граница, за которой общество начинает искать не просто «лучшую адаптацию» к текущему порядку, а саму возможность выхода за его пределы?