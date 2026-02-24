Вообще, война с картелем “Новый Халиско” это не просто борьба с криминалом. Коллеги верно отметили, что картели в Мексике это больше чем просто разветвленные и хорошо организованные ОПГ.

По официальным только данным, на сегодня мексиканские картели контролируют треть территории страны. НУ то есть контролируют не фигурально, а буквально. Не будет ошибкой сказать, что сейчас в Мексике воюют две параллельные системы власти. Два госаппарата – официальный и теневой. У каждого есть силовые структуры, финансовые, армия, министерства, культмассовый сектор. Итоги этих дней демонстрируют, что потери у армии и Халиско почти одинаковые. При условии, что вообще-то армия оснащена лучше. Даже несмотря на то что у боевиков есть дроны.

Численность, скажем так, сотрудников картелей в Мексике превышает 175 тысяч человек. Это не только боевики, это и продавцы, логисты, безопасники, водители, сотрудники фабрик по производству фентанила и амфетаминов. Картели это пятый крупнейший работодатель страны. В условиях, когда в Мексике примерно 35 процентов населения живут в нищете, это очень много значит Как и то, что свои социальные программы у картелей есть. “Синалоа” когда-то создал отдельный фонд помощи семьям погибших членов организации.

То есть смотрите, что происходит. Криминал дает работу, платит пособия, обеспечивает порядок и безопасность. Территорию картели контролируют через систему участков plazas. В каждой plasa есть свой глава района, отвечающий за сбор денег и безопасность. Это вот я и имел ввиду, когда говорил про параллельную систему власти. Поборы с бизнеса де факто аналог налога. Откат за коммерческую деятельность платят все. О владельца бара до фабрики по производству текилы. И даже автомобилей. Каждый четвёртый бизнес в Мексике отдаёт криминальным структурам от четверти до половины своего дохода.

Картель “Новый Халиско” по форме выстроен, как корпорация, продающая франшизу. В данном случае криминальную. Руководство картеля определяет стратегию (ну и корпоративные ценности видимо, как это принято). Представительства в 28 из 32 мексиканских штатов, являются филиалами картеля. Они могут пользоваться инфраструктурой, юристами, маркетологами (да. у картеля есть служба маркетинга), но филиалы работают практически автономно. Деньги в общак несите, за бренд платите, а как вы достигаете показателей ваше личное дело. КиПиАй себе рисуйте сами.

Когда арестовали лидера “Синалоа” Исмаэля Самбаду, началась борьба между группами влияния “Лос Чапитос” и “Лос Майитос” не только за власть борются. Они имеют, судя по сообщениям американской прессы, разные взгляды на развитие картеля в будущем. Вот что такое настоящие корпоративные войны, а не эти ваши адвокаты в лондонском суде. У “Синалоа” в борьбе за власть больше тысячи убитых, стрельба, резня мачете и бензопилами.

Ну и коррупция, которая позволяет картелям контролировать чиновников и местные власти в стране. Из 7 тысяч агентов местного аналога ФБР полторы тысячи подозревались в коррупционных связях с картелями. Купленные мэры и депутаты, министры, губернаторы, военные в доле. Горизонтальные связи. Вертикальные связи. Снова напомню про количество граждан в нищете.

Собственно, картели пример того, что происходит, когда государство хоть немного позволяет себе отдать маааленький кусочек монополии на власть и насилие кому-то еще. Что? Кто сказал “диаспоры”? Вам послышалось. Вообще не похоже. Правда же?

А, и кстати. Картели позиционируют себя, как настоящие патриоты Мексики. Что выражается как минимум, их войной с американскими агентами на границе. То есть в глазах простого народа, да еще с учетом культа Иисуса Мальверде, картели выглядят для сельской и городской бедноты, неким почти справедливым, хоть и совершенно отмороженным разбойником, у которого в социальном лифте все кнопки есть.

Ну и ответ на вопрос “кто кого победит?” очевиден же. Картели. Не вывезет мексиканское государство. В том числе и потому, что взять на себя трудоустройство и социальную нагрузку, которую тянут картели, государство не может. Замкнутый круг.