Вообще, война с картелем “Новый Халиско” это не просто борьба с криминалом. Коллеги верно отметили, что картели в Мексике это больше чем просто разветвленные и хорошо организованные ОПГ.
По официальным только данным, на сегодня мексиканские картели контролируют треть территории страны. НУ то есть контролируют не фигурально, а буквально. Не будет ошибкой сказать, что сейчас в Мексике воюют две параллельные системы власти. Два госаппарата – официальный и теневой. У каждого есть силовые структуры, финансовые, армия, министерства, культмассовый сектор. Итоги этих дней демонстрируют, что потери у армии и Халиско почти одинаковые. При условии, что вообще-то армия оснащена лучше. Даже несмотря на то что у боевиков есть дроны.
Численность, скажем так, сотрудников картелей в Мексике превышает 175 тысяч человек. Это не только боевики, это и продавцы, логисты, безопасники, водители, сотрудники фабрик по производству фентанила и амфетаминов. Картели это пятый крупнейший работодатель страны. В условиях, когда в Мексике примерно 35 процентов населения живут в нищете, это очень много значит Как и то, что свои социальные программы у картелей есть. “Синалоа” когда-то создал отдельный фонд помощи семьям погибших членов организации.
То есть смотрите, что происходит. Криминал дает работу, платит пособия, обеспечивает порядок и безопасность. Территорию картели контролируют через систему участков plazas. В каждой plasa есть свой глава района, отвечающий за сбор денег и безопасность. Это вот я и имел ввиду, когда говорил про параллельную систему власти. Поборы с бизнеса де факто аналог налога. Откат за коммерческую деятельность платят все. О владельца бара до фабрики по производству текилы. И даже автомобилей. Каждый четвёртый бизнес в Мексике отдаёт криминальным структурам от четверти до половины своего дохода.
Картель “Новый Халиско” по форме выстроен, как корпорация, продающая франшизу. В данном случае криминальную. Руководство картеля определяет стратегию (ну и корпоративные ценности видимо, как это принято). Представительства в 28 из 32 мексиканских штатов, являются филиалами картеля. Они могут пользоваться инфраструктурой, юристами, маркетологами (да. у картеля есть служба маркетинга), но филиалы работают практически автономно. Деньги в общак несите, за бренд платите, а как вы достигаете показателей ваше личное дело. КиПиАй себе рисуйте сами.
Когда арестовали лидера “Синалоа” Исмаэля Самбаду, началась борьба между группами влияния “Лос Чапитос” и “Лос Майитос” не только за власть борются. Они имеют, судя по сообщениям американской прессы, разные взгляды на развитие картеля в будущем. Вот что такое настоящие корпоративные войны, а не эти ваши адвокаты в лондонском суде. У “Синалоа” в борьбе за власть больше тысячи убитых, стрельба, резня мачете и бензопилами.
Ну и коррупция, которая позволяет картелям контролировать чиновников и местные власти в стране. Из 7 тысяч агентов местного аналога ФБР полторы тысячи подозревались в коррупционных связях с картелями. Купленные мэры и депутаты, министры, губернаторы, военные в доле. Горизонтальные связи. Вертикальные связи. Снова напомню про количество граждан в нищете.
Собственно, картели пример того, что происходит, когда государство хоть немного позволяет себе отдать маааленький кусочек монополии на власть и насилие кому-то еще. Что? Кто сказал “диаспоры”? Вам послышалось. Вообще не похоже. Правда же?
А, и кстати. Картели позиционируют себя, как настоящие патриоты Мексики. Что выражается как минимум, их войной с американскими агентами на границе. То есть в глазах простого народа, да еще с учетом культа Иисуса Мальверде, картели выглядят для сельской и городской бедноты, неким почти справедливым, хоть и совершенно отмороженным разбойником, у которого в социальном лифте все кнопки есть.
Ну и ответ на вопрос “кто кого победит?” очевиден же. Картели. Не вывезет мексиканское государство. В том числе и потому, что взять на себя трудоустройство и социальную нагрузку, которую тянут картели, государство не может. Замкнутый круг.
Подробный вывод и философский разборТекст описывает не просто криминал, а альтернативную модель власти, вырастающую там, где официальный государственный аппарат оказался слабым, коррумпированным и социально слепым. Здесь важно увидеть несколько уровней реальности.
1. Картель как “черное государство”Если убрать эмоциональную окраску, картель в Мексике — это: - неформальное государство с: - территориальным контролем (plazas), - налоговой системой (поборы с бизнеса), - системой занятости (175 тыс. “сотрудников”), - социальной политикой (фонды помощи, поддержка семей), - силовыми структурами (боевики, карательные отряды), - идеологией и мифологией (патриотизм, культ Мальверде). С точки зрения политической теории, главная черта государства — монополия на насилие. В Мексике эта монополия де-факто разорвана: насилие, налоги и “правосудие” распределены между официальным государством и картелями. Особенно показателен момент “корпоративной” организации: Картель Новый Халиско — это уже почти транснациональная корпорация с брендом, франшизой, KPI и маркетингом. То, что мы привыкли связывать с легальным бизнесом, здесь просто перенесено в криминальную плоскость. Разница — не в форме, а в допустимых средствах: для корпорации “наверху” неважно, как филиал достиг KPI — через маркетинг или через резню. Это обнажает неприятный парадокс: современная управленческая логика (эффективность, KPI, франшизы) морально нейтральна. Ее можно встроить и в IT-компанию, и в наркокартель. Структура — та же, меняется только “этический софт”.
2. Социальная функция криминалаКлючевая мысль: картели выполняют функции, которые государство не выполняет: - дают работу там, где ее нет; - обеспечивают социальную поддержку (пособия семьям погибших); - создают предсказуемые правила, пусть жестокие; - формируют образ справедливого мстителя/защитника бедных. В условиях, когда 35% населения живут в нищете, разговоры о законности и демократии звучат абстрактно. Для человека на пороге выживания релевантен другой вопрос: “Кто мне конкретно дает деньги, защищает мою семью и объясняет, как жить?” И если государство отвечает туманными реформами, а картель — наличными, едой, “пенсией” и быстрым ответом на обиду, то симпатии бедноты закономерны. Психологически криминал перестает быть абстрактным злом и превращается в: - работодателя, - покровителя, - мстителя “за своих”. Это напоминает феодализм: крестьянин мог ненавидеть барина, но зависел от его защиты и земли. Картель здесь — современный феодал, а государство — слабый, далеко живущий монарх.
3. Коррупция как клей между мирамиКоррупция в описании — не просто “испорченность чиновников”, а механизм сращивания двух систем власти: - 1,5 тыс. коррумпированных агентов из 7 тыс. — это уже не сбой системы, а новая норма. - Чиновники, мэры, депутаты, военные — “в доле”. Картина: есть не два отдельный мира (государство и картель), а единая серая зона, где все договариваются. В этой точке граница между “легальным” и “нелегальным” размывается — остается лишь вопрос силы и выгод, а не закона и справедливости. С философской точки зрения это показывает хрупкость юридического идеализма: в реальности власть — это не только институты и законы, но еще и экономические интересы, страх, привычка и выгода. Когда эти факторы работают не в пользу государства, “буква закона” превращается в декорацию.
4. Идеология: патриотизм и святость бандитаИнтересен образ культа Иисуса Мальверде — “святого покровителя наркоторговцев и бедных”. Это типичный пример того, как: - социальная несправедливость → - рождает фигуру бандита-мстителя → - со временем он обретает религиозный ореол, превращается в своего рода “народного святого”. Картели подхватывают это и оформляют в идеологию: - мы — за Мексику, против американцев; - мы защищаем “народ” от внешних и внутренних врагов; - мы — “свои”, а государство — далекая, продажная, зависимая от США бюрократия. Человек в нищете, на периферии — часто видит в государстве чужую силу, а в криминале — “своих, хоть и жестоких”. Это интересный психологический парадокс: чем жестче картели, тем более “сильными” они кажутся на фоне слабого государства, и тем легче им строить культ силы и справедливости “по понятиям”.
5. Замкнутый круг и структурная ловушкаАвтор приходит к выводу, что картели победят, потому что: - государство не способно взять на себя: - такой же объем занятости; - такую же “оперативную” социальную поддержку; - такой же уровень локального контроля. - Любая серьезная война с картелями: - обрушит существующие теневые рабочие места; - оставит десятки и сотни тысяч людей без дохода; - создаст еще большее недовольство и почву для новых структур насилия. Получается структурный парадокс: - Чтобы убрать картели, нужно: - дать людям работу, - восстановить доверие к государству, - предложить альтернативную систему защиты и справедливости. - Но именно потому, что этого нет, картели и стали такими сильными. Это напоминает проблему “захваченных государств” в политологии: система настолько пронизана нелегальной властью, что любое “чистое” решение (просто посадить, просто разогнать) рушит социальную ткань. Как в организме: если опухоль уже прорастает во все органы, радикальная операция убивает не только рак, но и тело.
Философский слой: кто на самом деле преступник?Если отойти от моралистики и посмотреть на картину как на системный сбой, возникают неудобные вопросы: - Кто преступник: наркобарон, который платит “зарплату” и дает пособия, или государство, которое десятилетиями не может вывести тридцать с лишним процентов населения из нищеты? - В какой момент общество начинает легитимировать зло, если оно дает хлеб и порядок? - И где проходит граница между “государством” и “картелем”, если и там, и там — коррупция, силовые структуры, борьба за влияние, идеология, только у одних легальный флаг, а у других — криминальный? С этой точки зрения картели — не “аномалия”, а радикальное, оголенное проявление тех же механизмов власти, которые в мягкой форме присутствуют в любой стране: лоббизм, неформальные договоренности, сращивание крупного бизнеса с политикой, использование насилия — просто в Мексике это доведено до гротеска и лишено приличий.
Практический выводЕсли отбросить иллюзии, текст показывает: 1. Бороться с феноменом уровня картелей только силовыми методами — бессмысленно. Это борьба с симптомом при сохранении причин: бедности, безработицы, социальной пустоты и институциональной слабости. 2. Картели стали сильными не только потому, что “злые и жестокие”, а потому что: - заполнили функциональный вакуум: работу, социальная защита, справедливость “по понятиям”. - использовали те же современные принципы управления, что и легальный бизнес. 3. Пока государство: - не вернет себе легитимность в глазах бедных, - не даст людям осязаемую альтернативу — работу, защиту, понятные правила, картели действительно будут выглядеть “почти справедливыми разбойниками”, а их поражение будет восприниматься как удар по “социальной защите низов”, а не как триумф закона. 4. И, пожалуй, главный вывод: как только государство уступает даже “маленький кусочек” монополии на насилие, налоги и справедливость — оно запускает процессы, которые очень быстро выходят за рамки управляемого. Сегодня это кажется удобным компромиссом, завтра — уже параллельной властью, послезавтра — фактическим дуализмом государства.
Всё это приводит к более общему вопросу: где проходит грань между “легитимной властью” и “организованной преступностью”, если критерий на практике часто не моральный, а лишь формально-юридический и силовой — кто сильнее, тот и “закон”? И что тогда для нас значит “справедливость”: соответствие букве закона, социальный результат (хлеб и работа) или что-то третье?