Адмирал Ушаков. Часть 1. Тайна рождения и становления гения/ Владимир Овчинников и Владимир Прямицын
24 февраля 2026 года отмечается 281 год со дня рождения великого русского флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова. Адмирал, не проигравший ни одного сражения, святой покровитель российского флота — но что мы знаем о его детстве, первых шагах на службе и становлении характера?
В новом цикле «Цифровой истории» историк флота Владимир Овчинников, посвятивший изучению Ушакова 40 лет, раскрывает неизвестные страницы биографии адмирала. В этом выпуске:
— Тайна рождения: где и когда на самом деле родился Ушаков
— Слабое здоровье и сильный дух: что судебная экспертиза рассказала о физических данных флотоводца
— Морской корпус: какое образование получил Ушаков
— Боевое крещение: первые сражения и уроки голландского капитана Кинсбергена
— Эпидемия чумы в Херсоне: за что Ушаков заслужил свой первый орден
Краткие тезисы видео
Краткие тезисы видео1. Как появилась тема Ушакова у Авчинникова - Интерес к личности Фёдора Ушакова возник у Владимира Авчинникова ещё в школьные годы через деятельность его матери, связанной с охраной памятников. - Обнаружилось расхождение в справочниках: разные губернии и разное место рождения Ушакова. - Начались запросы в архивы: сначала безрезультатно (ответ: «сведений не имеем»), что парадоксально для столь известной фигуры. - В местном архиве Рыбинска случайно нашли исповедную ведомость 1756 года, где была указана семья Ушаковых, включая десятилетнего Фёдора — первое реальное документальное «заземление» его происхождения. - Позднее через Ярославский архив, дела Рославской духовной консистории в Ростове Великом и работу матери в архивах был найден документ с точной датой рождения: 13 февраля 1745 года (24 февраля по новому стилю). 2. Отношение флота к «историку на атомной лодке» - Авчинников служил на атомной подлодке, был командиром боевой части. - Его исторические интересы вызывали иронию и раздражение начальства: «Историческую сущность пора забыть, утонем — никто про нас исторически его черки писать не будет». - Тем не менее, спустя годы, когда он стал известным историком, бывшие начальники уже с гордостью говорили: «Это же мой офицер». 3. Происхождение и семья Ушакова - Фёдор Ушаков родился в семье дворян: - Отец — солдат Лейб-гвардии Преображенского полка, позже сержант гвардии (офицерский по статусу чин). - Мать — тоже дворянка. - Род Ушаковых — древний, по преданию восходящий к роду князя Мстислава, сына Владимира Святого; от крещёного татарского княжича Романа выводился и род Ушаковых. - К XVIII веку род обеднел, но дед Ушакова имел серьёзную должность, связанную с соляными сборами в Ярославской провинции. - Семья была глубоко верующей; Фёдор, вероятно, обучался при монастыре (по указу Петра I монастыри обязаны были учить дворянских детей). - В роду был ещё один святой — преподобный Филофей Локотский, родной дядя Ушакова, бывший гвардеец, ушедший в леса и монашество. 4. Физический облик и здоровье Ушакова - По данным судебно-медицинской экспертизы останков: - Рост около 166–168 см. - Строение тела — «грациозное», нога около 39-го размера. - Здоровье было слабым, хронические болезни; он не был «богатырём». - Мифы о том, что он гнул монеты руками и лом палкой, не подтверждаются. - По темпераменту — вероятнее всего холерик: резкий, решительный, мог и палкой ударить, но при этом отличался милосердием и внутренней мягкостью. - Важное соединение: физическая слабость + мощная воля и моральный стержень. 5. Формирование характера - Основной стержень личности заложен в семье и культурной среде Ярославской земли — «соль земли» в прямом и переносном смысле. - Ушаков — «плоть от плоти русский человек», но при этом с чётким, твёрдым, независимым характером. 6. Почему флот? Закон, сословие и география - Путь дворян определялся не только личным желанием, но и государственной необходимостью. - По указам Петра I в Морскую академию/кадетский корпус принимали дворян из «водных» губерний (Новгородская, Псковская, Ярославская и др.). - Ушаков родился на Волге, формально попадал под эти критерии. - В его автобиографической «сказке» при поступлении указано: «желает идти в морской кадетский корпус», то есть было и личное стремление. - Морская служба считалась менее престижной, чем армейская; в корпус в основном шли дети потомственных моряков и мелкопоместные дворяне. 7. Учёба в Морском кадетском корпусе - Корпус был реформирован при Елизавете Петровне; к моменту поступления Ушакова его состояние улучшилось благодаря директору Голенищеву-Кутузову (отцу будущего полководца). - В корпусе: - Были привлечены сильные преподаватели — учёные, навигаторы, практики. - Серьёзно преподавались математика, навигация, гидрография, фортификация, архитектура, искусствоведение. - Изучали три иностранных языка. - Закупались книги на огромные по тем временам суммы (2400 рублей и больше). - Ушаков закончил корпус четвёртым по списку, то есть имел очень высокий уровень подготовки. - На него сильно повлияли идеи французского теоретика Поля Госта, чьи труды по военно-морскому искусству в это время были переведены и использовались в обучении. 8. Первые плавания и практика - После выпуска (1766 год) по регламенту он был направлен на пинг «Норгин» для плавания Санкт-Петербург–Архангельск. - Переходы в Белое море давали: - Навигационную практику. - Опыт управления судном. - Зимовку в Архангельске, где офицеры участвовали в строительстве судов на верфях (Соломбала). - Это сочетание теории и практики напоминает современный «штурманский поход» и стажировки на верфи — традиция, идущая ещё с XVIII века. 9. Первая русско-турецкая война (1768–1774) - Формально участие было, но полноценным боевым крещением этот период назвать сложно. - Ушакова направили в Азовско-донскую экспедицию к адмиралу Синявину. - На Дону строились суда (прамы — плавучие батареи, новые типы кораблей с малой осадкой). - Ушаков командовал такими судами и получил уникальный опыт речного и прибрежного флота. 10. Учитель-практик: Кинсберген - Ушаков служил в отряде капитана второго ранга Кинсбергена (голландца на русской службе). - Кинсберген провёл первые бои в открытом море для русского флота того времени, умело сосредотачивал силы на главном направлении. - По делам и тактике Кинсбергена можно проследить истоки ушаковской тактики: смелость, решительность, навязывание инициативы противнику. - В послужных списках нет прямого указания об участии Ушакова именно в боях, но он точно был в составе отряда и знал о происходящем. 11. Дальний поход Балтика – Средиземное – Чёрное море - После войны встала задача создания флота на Чёрном море, где Турция имела около 30 линейных кораблей, а Россия — ни одного. - Екатерина II распорядилась строить верфи в устье Днепра (Херсон, 1778; линейные корабли с 1779). - Параллельно был задуман манёвр: три фрегата переоборудовали под «торговые» суда: - сняли пушки и спрятали их в трюмах под песком; - орудийные порты заколотили; - команда была переодета в гражданское платье. - Охранением шёл военный фрегат «Святой Павел» (балтийский), под командованием Козлянинова. - Ушаков находился на судне, которое в Средиземном море также получит имя «Святой Павел», и стал его командиром. - На борту в этот период были будущий адмирал Шишков и раненый Кутузов — удивительная концентрация личностей. - При прохождении Босфора турки осматривали суда, протыкивали песок железными прутьями, но были «успокоены» звуком монет. - Из-за нестабильной ситуации в Крыму фрегатам пришлось вернуться обратно, но само плавание стало для Ушакова ценнейшей океанской практикой. 12. Служба «на лесах»: заготовка корабельного леса - Следующее назначение Ушакова — не бой, а руководство заготовкой леса на Волге (в том числе в родных местах). - Это не наказание, а нормальная часть системы: действовал «вольдмейстерский устав» по лесам, и флотские офицеры вовлекались в такие работы. - Ушаков столкнулся с местными купцами, отличавшимися «жуликоватостью» и самостоятельностью; это тоже была школа характера и управления. - Именно за спасение судов с лесом на Дону, когда из‑за мели он разгрузил материал, провёл его по суше, а затем перегнал суда дальше, он получил первое официальное поощрение — благодарность адмиралтейской коллегии. - Уже здесь заметно: он решает задачу нестандартно, но эффективно. 13. Карьерный рост - После выпуска — мичман, затем лейтенант, капитан-лейтенант. - Командиром линейного корабля Ушаков стал уже в чине капитана-лейтенанта — для того времени это был довольно ранний и исключительный случай. - В походе ему присвоили чин капитана 2-го ранга. 14. Создание Черноморского флота и эпидемия чумы в Херсоне - Для строительства флота в Херсоне Потиёмкин просил «хороших офицеров», а не «дрянь». - Ушаков был направлен туда как один из лучших и опытных. - Прибыв к строящемуся кораблю «Святой Павел» (66-пушечный), он застал вспышку чумы. - Эпидемия унесла в том числе и главнокомандующего — вице-адмирала Клокачёва. - Действия Ушакова: - вывел команду в степь; - организовал изолированный лагерь; - разграничил контакты с заражённым городом; - одежда после выходов за припасами сжигалась, людей окуривали. - В результате: - у него эпидемия длилась около двух месяцев; - в других командах — почти до весны следующего года. - За сохранение людей и борьбу с чумой Ушаков получил орден Святого Владимира 4-й степени — его первую орденскую награду, причём не за бой, а за спасение. 15. Ушаков и Потёмкин, Крым и политика - Потёмкин, человек, способный подбирать людей под задачи, заметил Ушакова и использовал его в деле создания Черноморского флота. - В это время шла большая политическая игра вокруг Крыма: - после войны 1768–1774 гг. Крым формально стал независимым от Турции. - в Архиве внешней политики РФ существует документ: декларация независимости Крыма 1771 года. - Турция постоянно провоцировала бунты, менялись ханы. - Потёмкин анализировал ситуацию и говорил Екатерине: «Матушка, решайтесь, Крым будет или российский, или турецкий». - Был и «греческий проект» (захват европейских владений Турции и создание государства Дакия), но сил не хватило, и усилия сосредоточились на Крыме. - Перед присоединением Крыма была проведена тонкая комбинация: - просчитана реакция европейских держав; - 8 апреля 1783 г. был подготовлен манифест; - 28 декабря 1783 г. под Константинополем подписана конвенция, по сути признававшая Крым российским. - Фотон момент: турки уже тогда официально признали Крым российским, что вносит свои коррективы в современные споры о «чьём» Крыме. 16. Переход флота в Ахтиарскую (Севастопольскую) бухту - Построенные в Херсоне суда переходили в Ахтиарскую бухту (будущий Севастополь). - Флот как таковой официально оформился по штату 13 августа 1785 года. - Корабль Ушакова «Святой Павел» в 1785 году также перешёл в Севастополь. - Ушаков к этому моменту — уже капитан 1-го ранга, заметный офицер черноморского флота. 17. Книга Авчинникова об Ушакове - Книга — итог более чем 40-летней работы, результат прямой работы с архивами. - Структура работы: сначала накопление документов и их хронологическое упорядочение, затем «достраивание» историографией. - Каждое новое издание существенно дорабатывается, появляются новые сведения — это живой, развивающийся труд. - Книга богато иллюстрирована: около 45 музейных собраний, картины и документы, создающие своеобразную «визуальную энциклопедию» XVIII века и жизни Ушакова. - Роскошные экземпляры в коже были вручены патриарху, президенту РФ, высшим лицам государства и военного руководства. - Книга активно распространяется по флоту, епархиям, музеям; люди цитируют её и используют как опорный труд. - Для Авчинникова это своего рода подтверждение, что его жизненный путь и труд были осмысленными. 18. Переход к следующей части цикла - В этом видео доведена история до момента, когда Ушаков, капитан 1-го ранга, окончательно оказывается на Черноморском флоте и в Крыму. - Следующая часть будет посвящена уже флотоводцу Ушакову: его тактике, боям, командованию.
Подробный вывод: что раскрывает это видео о рождении и становлении генияВ этом разговоре вырисовывается фигура Ушакова не как мифического героя из учебника, а как живой, противоречивый и при этом удивительно цельный человек — и параллельно показывается, как сама историческая истина постепенно вырывается из тумана легенд. 1. Рождение гения: не «божий дар», а сплетение среды и труда То, что мы часто называем «гением флотоводца», в этой истории раскладывается на несколько человечески понятных слоёв: - Дворянское, но обедневшее происхождение: это даёт и привилегию (доступ к Гвардии, к корпусу), и трезвость: ты не из толстых родов, пробиваться надо умением. - Глубоко религиозная, стойкая семейная среда: в роду святой монах и гвардейцы, а не просто «помещики, живущие на доходы». Это модель жизни, где служение и ответственность выше личного комфорта. - Культурное пространство Ярославской земли: не случайно Авчинников использует метафору «соль земли». Соль — то, что сохраняет и подчёркивает вкус, но само остаётся в тени. Ушаков как раз такой: человек-соль, не декоративный герой, а внутренний носитель плотной, честной жизни. Всё это задаёт не «предназначение», а вектор: он рождается в точке, откуда естественным образом ведущей линией оказывается служба — но как именно он реализует её, зависит от его учёбы и воли. 2. Учёба как антипод мифа о “простом солдате, гениальном от природы” Историография любит сказку: «гений вырастает почти из ничего». Здесь наоборот: - Ушаков — продукт строгой, дорогой и сложной системы образования. - Он осваивает не только навигацию и артиллерию, но и архитектуру, фортификацию, языки, теорию войны. - Он впитывает европейский военно-морской мыслительный контекст (Гост и др.), но через русскую школу и конкретных наставников. То есть его гений — это смесь таланта, дисциплины и системной подготовки. Это опровергает как идеалистическую версию («Бог дал, и всё»), так и примитивно-материалистическую («чистая социальная конструкция»). Здесь виден диалог: человек, окружённый определённой системой, использует её максимально, но не растворяется без остатка. 3. Ключевой мотив: решать задачу, а не играть в роль В нескольких эпизодах проявляется один и тот же тип мышления: - Застрявшие на мели суда с лесом — он разгружает, проводит лес по суше, а не ждёт милости природы. - Чума в Херсоне — он выводит команду в степь, вводит карантин и дезинфекцию, фактически действуя как полевой эпидемиолог, а не как формальный моряк. - Переходы в опасных водах, переодевания под торговцев, скрытая перевозка пушек — это готовность пользоваться хитростью и гибкостью, а не только «честным строевым маршем по уставу». Это важно: Ушаков не просто храбр, он практичен и креативен. Его отличает не фанатизм идеи («таки надо по инструкции»), а предельная ориентированность на результат при сохранении людей. Здесь возникает интересный парадокс: глубоко верующий, внутренне жёсткий человек — и в то же время крайне гибкий в выборе инструментов. Он не заложник собственных идеалов, а служит им. 4. Отношение к людям: милосердие как военная доблесть Первый орден он получает не за потопленный корабль, а за спасённых людей. Это сильный символический жест эпохи, но и внутренний маркер самого Ушакова: - Для него солдат — не «расходный материал», а ресурс, который надо беречь. - В ситуации эпидемии он мыслит не только задачей строительства флота, но и задачей выживания команды. В военной традиции часто превозносится готовность класть людей «во имя цели». Ушаков, напротив, показывает иной идеал: эффективность и человечность совместимы. С точки зрения христианской традиции это логично; с точки зрения голой военной рациональности — тоже: живой, обученный моряк ценнее, чем новый рекрут. 5. Сочетание слабого тела и сильной воли Литература любит сильных героев — в прямом смысле: высоких, крепких. Здесь иначе: - Невысокий рост. - Хронические болезни. - Никакого богатырства. И при этом — стальная воля, вспыльчивость холерика, способность принимать решения в критической обстановке. Этот контраст невольно заставляет задуматься: возможно, именно ощущение собственной телесной хрупкости усиливает у некоторых людей волю, самодисциплину и внимание к другим. Там, где крепкое тело соблазняет уверенностью, слабое тело часто делает человека более внимательным к реальности. 6. Роль учителей и наставников В становлении Ушакова важны не только его род и характер, но и: - Голенищев-Кутузов — как организатор среды обучения. - Кинсберген — как практик морского боя. - Потёмкин — как политик, способный дать нужный участок работы нужному человеку. С одной стороны, это «протекция» — но не в коррумпированном смысле, а в смысле узнавания и продвигания таланта. Это напоминает работу хорошего алгоритма: система, которая распознаёт наиболее продуктивные паттерны и усиливает их. Без таких «алгоритмов» в лице живых наставников даже гений легко может раствориться в рутине. 7. Историк внутри моряка и моряк внутри историка История самого Авчинникова — офицера-подводника, который в отпуска роется в архивах — параллельна истории Ушакова: - Для флотского начальства он был почти «аномалией», несоответствием привычному образу офицера (как и Ушаков, который, будь он карьеристом, остался бы в «теплых» местах — при дворе, на яхте). - Но именно эта внутренняя несводимость к роли — моряк, который одновременно мыслит как исследователь, — и даёт нам сегодня ту реальность, что мы знаем реальную дату и место рождения Ушакова, а не повторяем мифы из справочников. Мы видим, как «истина о прошлом» появляется не сама по себе, а через усилие конкретного человека, готового врать в архив, спорить с устоявшимися версиями, тратить отпуска и нервы на то, что никакой карьеры ему поначалу не добавляет.
Практическая суть этой историиЕсли отойти от фактов и взглянуть на это как на жизненную модель, здесь вырисовывается несколько практических выводов: - Гений — это не вспышка, а длинный путь. Ушаков не стал «гением флота» внезапно в одном бою; он — результат многолетнего обучения, сложной службы, тяжёлых эпизодов от заболоченного дона до чумного Херсона. - Субъективная правда важнее официальной легенды. Авчинников начинал с того, что не поверил «энциклопедическому» месту рождения и пошёл проверять. Правда оказалась сложнее и интереснее. Так и в нашей личной биографии: то, что про нас «принято говорить», и то, что есть на самом деле, часто расходится — и только собственное исследование даёт подлинный стержень. - Сила — не в образе, а в умении решать задачи. Ушаков не соответствовал мифу о богатыре, не гнался за придворной карьерой, но раз за разом показывал главное: он умеет делать то, что нужно — защищать, строить, спасать, учить. И здесь возникает, пожалуй, главный вопрос, который этот рассказ подбрасывает нам уже не как любителям истории, а как людям, живущим свою жизнь: