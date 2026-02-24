24 февраля 2026 года отмечается 281 год со дня рождения великого русского флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова. Адмирал, не проигравший ни одного сражения, святой покровитель российского флота — но что мы знаем о его детстве, первых шагах на службе и становлении характера?

В новом цикле «Цифровой истории» историк флота Владимир Овчинников, посвятивший изучению Ушакова 40 лет, раскрывает неизвестные страницы биографии адмирала. В этом выпуске:

— Тайна рождения: где и когда на самом деле родился Ушаков

— Слабое здоровье и сильный дух: что судебная экспертиза рассказала о физических данных флотоводца

— Морской корпус: какое образование получил Ушаков

— Боевое крещение: первые сражения и уроки голландского капитана Кинсбергена

— Эпидемия чумы в Херсоне: за что Ушаков заслужил свой первый орден

00:00 – 281 год со дня рождения Фёдора Ушакова

01:01 – 40 лет исследований: как Владимир Овчинников начал изучать биографию адмирала

04:24 – Архивная находка: подлинная дата и место рождения Ушакова

07:13 – Род Ушаковых: обедневшее дворянство и семейные традиции

13:57 – Путь к флоту: почему волжский дворянин поехал учиться в Петербург

20:18 – Первые плавания: Белое море и Архангельск

21:55 – Боевое крещение: Русско-турецкая война и уроки капитана Кинсбергена

26:30 – Строительство Черноморского флота

31:58 – Карьерный рост: от мичмана до командира линейного корабля

36:10 – Эпидемия чумы в Херсоне: подвиг Ушакова по спасению команды

40:59 – Покровительство Потёмкина: как всесильный фаворит заметил талантливого офицера

45:12 – Книга «Непобедимый праведный воин Федор Ушаков»