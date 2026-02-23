- Николай Стариков представляет свою 22-ю книгу «Русские не сдаются. Жизнь за Россию».
- Книга посвящена реальным героям России – известным и почти забытым, чьи имена есть на памятниках, но чьи биографии и подвиги мало кто помнит.
- Главная цель книги – дать обществу примеры для подражания (рольевые модели), которые формируют характер, мировоззрение и готовность служить стране, а не только потреблять.
О влиянии идей и «ролевых моделей»
- Стариков связывает мотивацию к подвигу или к предательству с тем, какие книги человек читал, какие сайты посещал, кого считал авторитетом.
- Примером негативной ролевой модели он называет Навального и участника теракта против генерала Алексеева – взрослого человека, но с «поломанной головой».
- Идеи никогда не бывают безобидными: они либо ведут человека к служению и ответственности, либо сбивают с пути к террору и предательству.
Герои и истории из книги
Стариков называет несколько главных фигур книги и через них раскрывает целые пласты истории.
1. Василий Иванович Чуйков
- В массовом сознании – «герой Сталинграда».
- Стариков показывает его полную биографию, а не только Сталинград:
- участник Гражданской войны (выбор Красной армии против Белой);
- война с поляками;
- военный советник в Китае, участие в построении разведсети там;
- участие в советско-финской войне (не очень успешное – об этом обычно молчат);
- командир дивизии, которая до начала войны стояла в районе Брестской крепости; за полгода до нападения его перевели в Китай. Стариков подчеркивает парадокс: Чуйков мог стать героем, погибшим в Бресте, а стал героем Сталинграда.
- Чуйков в мемуарах недоумевает, зачем Гитлер так упорно лез в Сталинград, нарушая здравый смысл стратегии. Стариков анонсирует отдельную книгу, где будет разбирать реальные мотивы Гитлера – сложнее, чем просто «перерезать дорогу к бакинской нефти».
2. Александр Иванович Казарский и бриг «Меркурий»
- В центре Севастополя стоит памятник бригу «Меркурий» с надписью Николая I: «Потомству в пример». Но имя Казарского многие не помнят.
- Контраст двух эпизодов Русско-турецкой войны:
1. Корабль «Рафаил» – новейший, крупный, окружён турецким флотом, командир под предлогом «матросы хотят жить» сдается противнику. Нарушение петровских правил – по идее, государственная измена. Николай I шокирован, но никого не расстреливает.
2. Бриг «Меркурий» – гораздо меньший корабль, против него два огромных турецких линейных корабля. Турки предлагают сдаться, зная про судьбу «Рафаила». Казарский маневрирует так, что турки попадают друг в друга, сбивает мачты врагу, оба турецких корабля теряют ход, а «Меркурий» с малыми потерями уходит.
- Николай I понимает: вот «норма» поведения русского офицера. Казарского приближают к царю, делают ревизором флота.
- Казарский вскрывает огромные масштабы воровства и саботажа на флоте, доходит до Николаева – и там его травят (скорее всего, за разоблачения).
- Царь лично требует расследования, но «ничего не находят». Стариков делает важный вывод:
- если даже самодержец не мог добиться правды по делу о своем доверенном лице,
- это значит, что система управления прогнила, и воля одного человека (даже царя) часто бессильна перед системой интересов и коррупцией.
3. Граф Алексей Алексеевич Игнатьев
- Представитель старинного дворянского рода, генерал, армейский офицер Российской империи, военный агент во Франции в Первую мировую.
- После Февраля и Октября 1917 г. он оказывается за рубежом, но собирает на своём личном счёте все казённые российские деньги во Франции – эквивалент около 8 миллиардов современных долларов.
- К нему приходят:
- белые;
- «полу-белые»;
- французы;
- просто аферисты – все под лозунгами борьбы за Россию, за монархию, против большевиков и т.п.
- Все требуют денег «на святое дело».
- Игнатьев никому не отдаёт ни копейки, живёт бедно, выращивая шампиньоны, не снимает деньги со счёта.
- В конце 1920-х / начале 1930-х, когда установлены дипломатические отношения СССР с Францией, он выходит на связь с советской стороной, заявляя, что хочет вернуть все средства Родине.
- Деньги передаются СССР (Сталину), Игнатьев получает звание генерала, в 1937 г. переезжает в Советский Союз, участвует в создании:
- Суворовских училищ;
- Института иностранных языков, готовившего военных переводчиков и разведчиков.
- В юности его отец был убит террористом-эсэром; Игнатьев подозревал участие охранки, чувствовал обиду к имперской власти. Тем не менее он не озлобился на Россию как таковую, а остался верен стране, а не конкретному режиму.
- Память о нём почти не увековечена – только доска на доме и могила. Стариков подаёт Игнатьева как пример абсолютной честности и верности Родине, несмотря на личные обиды и уникальный соблазн украсть 8 миллиардов.
4. Граф Мезенцев и тема терроризма
- Глава петербургской спецслужбы (III отделение) Мезенцев убит террористом на улице Итальянской.
- Охрана была, но ни у него, ни у сопровождающего не было оружия – «только доброе слово», которое против ножа не работает.
- Убийца после этого спокойно уезжает в Лондон, где «с Лондона выдачи нет». Там якобы гибнет под поездом – Стариков и Пучков видят в этом характерную для спецслужб «аварию».
- Стариков через образ Мезенцева показывает, как:
- терроризм в России переплетается с внешними интересами (время русско-турецкой войны, армия подходит к Константинополю – и внезапно вспышка политического террора внутри России, которая мешает довести успех до конца);
- террористы становятся инструментом чужих геополитических игр.
Системный взгляд на историю: коррупция, прогнивание, революции
Стариков и Пучков несколько раз возвращаются к теме повторяющихся системных изъянов в российской истории.
1. Империя – СССР – современная Россия
- Российская империя к 1917 г. – прогнившая система:
- коррупция;
- саботаж;
- высшее офицерство, часть царской семьи и «общественности» готовы сменить царя во время войны (по сути, нарушение присяги, государственная измена).
- 1991 год – похожая картина:
- прогнившая позднесоветская система;
- семейственность, коррупция;
- элиты готовы «слить» страну ради перехода в новый формат и приватизации.
- После 1991 ожидалось, что придут «эффективные менеджеры» и создадут идеальную систему. Но:
- сегодняшняя система тоже несовершенна;
- присутствуют те же патологии – коррупция, управленческая инерция;
- нет моделей, которые имели бы только плюсы и не имели минусов.
- Вывод Старикова: ломка государства ради улучшения системы приводит только к катастрофам, а не к идеалу.
2. Про «фидбек» и предотвращение катастроф
- Стариков говорит о важности обратной связи:
- люди жалуются на ямы, дороги – это решаемый уровень;
- но есть заводы, крупная промышленность, стратегические вопросы – там нужна реальная государственная воля, честные ревизоры уровня Казарского или Игнатьева.
- Альтернатива – ждать «нового 1917 года» или другого обрушения системы.
Терроризм, спецслужбы и манипуляция недовольством
Здесь беседа становится особенно многослойной: психологический, политический, исторический и спецслужбистский уровни пересекаются.
1. Вечный цикл: недовольство → радикализация → внешнее управление
- Суть позиции Старикова:
- в любом обществе всегда есть недовольство;
- именно это недовольство – почва, на которой радикалы растят свои организации;
- внешние силы (в прошлом – британские спецслужбы, ныне – США, ЕС и т.п.) активно подключаются к этим процессам, направляя протест против государства.
- Примеры:
- террористы XIX века (народовольцы, эсэры), совпадение их активности с внешнеполитическими кризисами (русско-турецкие войны);
- нынешний украинский конфликт и теракты на территории России – официально это СБУ, фактически за ними стоит блок западных спецслужб;
- история Навального: Запад моментально политизирует каждую ситуацию, превращает человека в символ, в инструмент давления на Россию.
2. «Воспитание» террориста: от котёнка до убийства
- Стариков описывает методические практики подпольных революционных кружков:
- обучение конспирации;
- путешествия без документов;
- убийство животных (например, щенков, которых сначала растят, а потом заставляют убить и съесть) – как слом эмпатии и формирование жестокости.
- Параллель: дело «Сети» – современная группировка, где одним из «испытаний» было убийство котёнка.
- Это показывает, что радикализация почти всегда включает ломку человеческого в человеке, а не только «борьбу за идею».
3. Роль спецслужб и внутренняя логика революционного насилия
- Пучков отстаивает мысль, что многое революционеры могли придумать и отточить сами – криминальная среда, лагеря, «торпеды» (убийцы), боевое крыло.
- Стариков настаивает: масштабность, синхронность и эффективность ряда акций (например, слежка за царем, подготовка тоннеля для взрыва, качество взрывчатки, моментальное получение информации о передвижениях монарха) свидетельствуют:
- о наличии людей высоко в системе, которые сливают информацию;
- о вероятном участии или поддержке иностранных спецслужб.
- Они сходятся в одном:
- как только революция побеждает, боевики становятся угрозой для новой власти;
- большевики после 1917 г. логично уничтожают террористов, анархистов, неконтролируемых радикалов – они не нужны для строительства государства, они умеют только разрушать.
- Этот же принцип применим ко всем революциям:
- те, кто умеет только взрывать, редко остаются у руля надолго;
- власть в итоге принадлежит тем, кто готов строить и удерживать систему, а не только ломать.
Философский и практический вывод
Стариков в книге и разговоре выстраивает несколько базовых линий размышления.
1. Личность vs система
- История Казарского, Игнатьева, Чуйкова показывает:
- один честный человек может стать точкой сопротивления гниению системы;
- но одной личности мало, если сама система позволяет безнаказанно травить ревизоров и воровать на уровне флотов и министерств;
- империя, советская система, нынешняя Россия – все они сталкиваются с одними и теми же пороками: коррупция, предательство, слабость институтов.
- При этом:
- честные, стойкие люди не исчезают ни при царе, ни при Сталине, ни сейчас;
- именно они становятся несущими балками истории, хотя часто остаются почти неизвестными.
2. Роль примера и памяти
- Стариков подчёркивает: мы живём в стране, где полно памятников людям, о которых никто не знает.
- Без живых примеров:
- молодёжь легко превращается в «квалифицированных потребителей», бегущих через Верхний Ларс при первом кризисе;
- или, при иных «ролевых моделях», в террористов или циничных предателей.
- Память о героях – это не культ прошлого ради прошлого, а инструмент воспитания будущего:
- кто для тебя герой – тот и задаёт форму того, каким человеком ты станешь.
3. Опасность иллюзий и соблазна «сломать систему»
- Через сравнение 1917 и 1991 годов Стариков подводит к идее:
- разрушение государства во имя улучшения системы заканчивается всегда хуже, чем было;
- гниение надо лечить не ломкой, а постепенным исправлением, контролем, усилением честных звеньев и реальной обратной связью с обществом.
- Интернет и открытые жалобы – хороший, но частичный инструмент;
- необходимы люди типа Казарского и Игнатьева в современной бюрократии и армии – те, кто не продаётся и не боится называть вещи своими именами, даже рискуя жизнью.
4. Терроризм и «серая зона героизма»
- Стариков задаёт неудобный вопрос:
- кого считать героем: террориста, убившего главу спецслужбы, или главу спецслужбы, служившего России?
- Советская традиция часто романтизировала революционных террористов;
- Стариков предлагает переопределить героизм:
- герой – это тот, кто служит России, а не тот, кто убивает своих же ради абстрактной идеи или чужих интересов.
- Здесь возникает важная моральная граница:
- искренняя вера и «высокие идеалы» не оправдывают методов, если эти методы разрушают страну и служат внешнему врагу.
Итоговый смысл книги и разговора
«Русские не сдаются. Жизнь за Россию» – это не просто набор биографий, а попытка:
- связать частную судьбу с историческим контекстом: каждый герой становится поводом рассказать о целой эпохе – русско-турецких войнах, Китае и Японии, Первой мировой, терроризме XIX века, предвоенной и военной истории СССР;
- помочь читателю увидеть, что:
- история России не сводится к «списку ошибок власти» или «списку преступлений режима»,
- но и не является гладкой легендой о безупречных царях и вождях;
- это сложная ткань, где рядом живут предательство и верность, коррупция и подвиг, гниение и жертва.
- показать, что подлинный патриотизм – не в крике лозунгов, а в способности:
- хранить доверенные ресурсы, когда никто не контролирует (как Игнатьев);
- идти против системы воровства, даже если цена – собственная жизнь (как Казарский);
- не замыкаться в своей обиде, а искать, как послужить стране в новых условиях, даже когда меняется строй и флаг.
С философской точки зрения Стариков говорит о правде как о живом процессе:
мы никогда не увидим историю «объективно», но можем шаг за шагом очищать своё понимание – по мере того как открываем для себя забытые судьбы, честно смотрим на повторяющиеся ошибки и задаём себе простой вопрос:
А если бы в подобных обстоятельствах оказался я – кем бы я стал: тем, кто берёт деньги и молчит, или тем, кто рискует всем ради того, что считает правдой и долгом перед страной?
Как тебе ближе – видеть в этих историях лишь патриотическую иллюстрацию или воспринимать их как зеркало, в котором приходится честно спрашивать себя: а моя личная правда о служении и ответственности – в чём она сегодня?
