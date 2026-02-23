Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

МАХ для Европы. Новая Свобода

Переслано от: История Пи

https://en.wikipedia.org/wiki/EU_Digital_Identity_Wallet
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/EUDIGITALIDENTITYWALLET/pages/694487738/EU+Digital+Identity+Wallet+Home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1183&qid=1716986198888

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. В России с марта 2025 года действует мессенджер «Мак», который объединяет: - чаты и звонки - финансовые сервисы - доступ к Госуслугам и другим цифровым сервисам государства. 2. Автор иронично замечает, что европейцы якобы «завидуют» такому приложению и что о жителях ЕС «тоже позаботились». 3. В ЕС планируется запуск сервиса EUDaA (EU Digital Identity Wallet – цифровой идентификационный кошелёк ЕС) ориентировочно к декабрю 2026 года: - позиционируется как электронный паспорт - привязывается ко всем банковским счетам пользователя - с его помощью можно: - пересекать границы - оплачивать электронные сервисы - покупать билеты, еду, лекарства - посещать врача - заходить только в «одобренные» социальные сети. 4. Главное отличие от «Макса» — глубина учёта и контроля: - кошелёк хранит все транзакции: завершённые и незавершённые - фиксируются: - дата и время - контрагент - запрошенные и переданные данные - эта информация должна сохраняться даже при несостоявшейся транзакции - «не должно быть возможности опровергнуть подлинность» истории. 5. Следствие: - все платежи, покупки, подписки, поездки, даже отклонённые операции (например, на Pornhub), будут храниться в единой системе - у гражданина фактически исчезает возможность сказать «я этого не делал / не заказывал». 6. Автор саркастически описывает «солнце цифровой свободы», которое взойдёт над Европой: - невозможно будет оплатить сервисы, не прошедшие сертификацию EUDaA - в пример приводятся: - «экстремистская» платформа X Илона Маска - Pornhub и другие «опасные» социальные сети/ресурсы. 7. Под лозунгом «заботы» о детях: - детям до 16 лет якобы будет перекрыт доступ к YouTube и TikTok - при этом, подчёркивает автор, дети спокойно изучают «трансгендерную идентичность» в школе — контраст как элемент сатиры. 8. К декабрю 2026 года, по логике автора: - человек больше не выбирает социальные сети — за него выбирает система - можно зарегистрироваться только в «правильной» сети - оставлять только «одобренные» комментарии. 9. Видео заканчивается ироничным рефреном: - «великая забота коснётся всех» - «Иуда скоро придёт» — очевидная игра слов (EUDaA ↔ Иуда), намёк на предательство и тотальный контроль под видом заботы.

Подробный вывод и философский разбор

Ключевая линия этого видео — не столько описание очередного цифрового сервиса, сколько критика логики «цифровой заботы», которая превращается в инструмент тотального контроля. Автор использует сарказм, чтобы показать, как под словами «удобство», «безопасность», «забота о детях» скрывается что-то гораздо более жёсткое: слияние идентичности, финансов и социальной жизни в одну управляемую точку.

1. Цифровой кошелёк как новый «паспорт души»

С технической точки зрения идея цифрового кошелька выглядит вполне логично: - единая идентификация - меньше бумажной бюрократии - быстрый доступ к госуслугам, медицине, банкам. Но в видео подчёркивается другое измерение: когда все транзакции, попытки платежей, подписки и даже незавершённые действия хранятся в одной системе, она становится не просто «кошельком», а чем-то похожим на: - финансовый досье - цифровую биографию - карту желаний, слабостей и привычек человека. Это уже не только про деньги — это про поведение. А поведение — это то, на основе чего легко: - оценивать лояльность - ограничивать доступ - «подправлять» выборы — от контента до мировоззрения. В каком-то смысле такой кошелёк — это нейросеть, обученная на одном человеке: он накапливает все его цифровые действия и превращает их в структуру, по которой можно предсказывать реакции и управлять ими.

2. От свободы выбора к «свободе от выбора»

Автор тонко высмеивает формулу: «вам станет легче, больше не нужно выбирать». - Нельзя оплатить неподходящий сервис — «значит, вы защищены». - Нельзя зайти в «опасную» соцсеть — «значит, вы в безопасности». - Нельзя оставить неподходящий комментарий — «значит, вы защищены от последствий». С психологической точки зрения это напоминает инфантилизацию общества: как будто взрослому человеку говорят: «мы лучше знаем, что тебе полезно и безопасно, просто доверься системе». Здесь возникает важный вопрос: где граница между реальной заботой (например, защита ребёнка от насилия и откровенной порнографии) и мягкой диктатурой, скрытой под слоем «комфорта» и «правильных ценностей»? Исторически идеологические системы — от религиозных институтов до тоталитарных режимов — всегда стремились: - контролировать информацию - определять «правильные» книги, газеты, лекции - оберегать людей от «вредных» идей. Цифровой кошелёк с привязкой ко всем социальным действиям — это просто современная, технологически более совершенная форма этого же импульса.

3. Невозможность отвергнуть прошлое: «ты это сделал, и точка»

Особенно показателен фрагмент о том, что:
«не должно быть возможности опровергнуть подлинность информации, содержащейся в истории транзакций».
С юридической и финансовой точки зрения это выглядит как защита от мошенничества. Но с экзистенциальной и философской точки зрения — это удар по праву на ошибку, на заблуждение, на «я был не тем человеком тогда». Человек по своей природе изменчив: - сегодня он может искать порносайты - завтра — религиозную литературу - послезавтра — психолога и духовные практики. Но если каждая его попытка, даже отклонённая транзакция вроде посещения Pornhub, навсегда запечатлена в единой системе, а её подлинность недоступна для оспаривания, то прошлое превращается в некое окончательное «цифровое евангелие» о человеке — без права на пересмотр. Это напоминает: - с одной стороны — религиозный образ «книги жизни», где записаны все грехи и добрые дела - с другой — поведение машинного обучения: модель не забывает данные, на которых обучалась, и её поведение всегда отчасти определяется этим историческим грузом. Парадокс: идея прогресса говорит нам, что человек может измениться, а цифровой контроль фиксирует его в бетон: «ты такой, как твои логи».

4. Забота о детях и скрытая идеология

Автор использует резкий контраст: - «детям до 16 лет нельзя YouTube и TikTok» - при этом «их обучают трансгендерной идентичности». Это не столько про конкретную тему трансгендерности, сколько про двойные стандарты: - одна информация признаётся «опасной» и блокируется - другая информация признаётся «правильной» и активно внедряется. Когда выбор доступных площадок, контента и комментариев жёстко фильтруется системой, возникает вопрос: это ещё защита, или это уже насаждение определённой картины мира? Здесь пересекаются: - педагогика (что показывать детям?) - идеология (какие ценности «правильные»?) - технологии (как это реализовать технически?). Если раньше спор вёлся на уровне идей, текстов, дискуссий, то теперь он ведётся на уровне: - чёрных списков IP-адресов и доменов - сертификации сервисов - допуска или недопуска транзакций. Идеологический конфликт превращается в архитектуру кода и финансовых шлюзов.

5. Игра слов «Иуда»: предательство под видом заботы

Назвать EUDaA «Иудой» — не просто шутка. Это метафора: - Иуда в христианской традиции — тот, кто предал близкого под видом «дела» (политического, исторического, как угодно). - Цифровой кошелёк, который обещает безопасность и удобство, может стать предательством базового доверия между человеком и обществом. Тотализация прозрачности разрушает интимность выбора. Свобода — это не только возможность сделать «правильный поступок», но и возможность сделать, с точки зрения других, глупость, ошибку, грех — и пережить это, переосмыслить, измениться. Если же каждый шаг записан, оценен и привязан к вашей идентичности, свобода превращается в имитацию: вы можете выбирать лишь из того, что система уже признала «дозволенным». В терминах нейросетей это похоже на сильно ограниченное пространство допустимых ответов: модель как бы может сгенерировать любой текст, но сверху сидит фильтр, который не даёт пройти всему, что выходит за рамки утверждённой нормы.

Практический слой: что с этим делать человеку?

Если отвлечься от иронии автора и посмотреть практично, то можно увидеть две тенденции: 1. Цифровые идентичности и кошельки почти неизбежны. Мир усложняется, бюрократия оцифровывается, границы становятся всё более виртуальными. Сама идея «одного кошелька для всего» слишком удобна, чтобы от неё отказаться. 2. Вопрос — не в существовании таких систем, а в их архитектуре и контроле: - кто владеет данными? - кто имеет право ограничивать доступ? - есть ли возможность анонимных или частично анонимных действий? - существует ли право на «цифровое забвение» хотя бы в каких-то аспектах? - допускается ли использование альтернативных систем, не сертифицированных государством? Тут, как ни странно, пересекаются либеральные ценности, христианская идея свободы воли и технические дискуссии о приватности, шифровании и децентрализации. Материалисты, идеалисты и инженеры внезапно оказываются в одной лодке: все они упираются в вопрос — насколько глубоко общество вправе контролировать отдельного человека ради «его же блага»?

Открытый вопрос

Если принять, что полностью отказаться от цифровых идентичностей уже почти нереально, то главный вопрос становится таким: какая мера прозрачности допустима, чтобы общество было защищено, но человек при этом оставался не только объектом контроля, а живым существом с правом на ошибку, изменение и тёмные зоны своей свободы?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZXh_c96V4O8
