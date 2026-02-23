Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

«Против Ленина работает целая бригада наемников, их задача — дискредитировать саму идею справедливости, чтобы расчистить путь цифровому фашизму». Историк Александр Колпакиди вскрывает механизмы современной фальсификации истории и объясняет, почему обвинения Ленина в связях с австрийской разведкой рассыпаются при первом же анализе архивных документов. Кто такой Григорий Алексинский и как французская разведка пыталась продать англичанам сфабрикованные досье на большевиков? Почему «новые левые» на Западе предали интересы рабочих и как советский опыт межнационального единства может спасти Россию сегодня?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Дети советской элиты: правда и ложь о сыне Щербицкого

05:33 – Анонс: конференция «Феномен советского человека» (4-5 апреля)

11:16 – Фальсификация истории: кто подсовывает нам американские методички

14:54 – Григорий Алексинский: как бывший большевик стал платным агентом Франции

24:25 – Австрийская разведка: почему у Вены не было денег на Ленина

29:14 – Ходатайство за Ленина: почему правые эсдеки заступились за лидера левых

36:24 – Мавзолей и клевета: конечная цель «декоммунизации» в России

50:47 – ЛГБТ-повестка: как спецслужбы Запада перепрошили левое движение

01:00:48 – СССР vs 2026: почему «советский рай» пугает современных олигархов

01:06:34 – Ленин как резидент будущего: влияние на мировое интернациональное движение

#АлександрКолпакиди #Ленин #ИсторияСССР #Спецслужбы #ФальсификацияИстории #СоветскийЧеловек #Геополитика #Социализм #Мавзолей #Конференция #КнижныйДень #Delib