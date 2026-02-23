Ленин: Австрийский агент? | Александр Колпакиди
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Конференция: https://delib.ru/meetings/1708
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
«Против Ленина работает целая бригада наемников, их задача — дискредитировать саму идею справедливости, чтобы расчистить путь цифровому фашизму». Историк Александр Колпакиди вскрывает механизмы современной фальсификации истории и объясняет, почему обвинения Ленина в связях с австрийской разведкой рассыпаются при первом же анализе архивных документов. Кто такой Григорий Алексинский и как французская разведка пыталась продать англичанам сфабрикованные досье на большевиков? Почему «новые левые» на Западе предали интересы рабочих и как советский опыт межнационального единства может спасти Россию сегодня?
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 – Дети советской элиты: правда и ложь о сыне Щербицкого
05:33 – Анонс: конференция «Феномен советского человека» (4-5 апреля)
11:16 – Фальсификация истории: кто подсовывает нам американские методички
14:54 – Григорий Алексинский: как бывший большевик стал платным агентом Франции
24:25 – Австрийская разведка: почему у Вены не было денег на Ленина
29:14 – Ходатайство за Ленина: почему правые эсдеки заступились за лидера левых
36:24 – Мавзолей и клевета: конечная цель «декоммунизации» в России
50:47 – ЛГБТ-повестка: как спецслужбы Запада перепрошили левое движение
01:00:48 – СССР vs 2026: почему «советский рай» пугает современных олигархов
01:06:34 – Ленин как резидент будущего: влияние на мировое интернациональное движение
#АлександрКолпакиди #Ленин #ИсторияСССР #Спецслужбы #ФальсификацияИстории #СоветскийЧеловек #Геополитика #Социализм #Мавзолей #Конференция #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Медиа‑манипуляция и очернение советского наследия - Телевидение сознательно формирует образ «детей советской элиты» как спившихся, наркоманов и неудачников. - Положительные стороны (образование, научная работа, спорт, семья) игнорируются — остается только грязь и скандал. - Это описывается как элемент спецпропаганды: белое называют черным, а свое черное выдают за белое. 2. Эпштейн, падение элит и моральная деградация - История с сетью Эпштейна показана как пример чудовищного нравственного разложения западной элиты: миллиардеры, ученые, лидеры общественного мнения замешаны в педофильских практиках. - В Польше и других странах создаются комиссии по расследованию, в России тема замалчивается, в том числе участие граждан РФ и судьба вывезенных девушек. - Россия в скандале выставлена в крайне унизительном виде: «символ современной России — не спутник, а трипер» (намек на историю с девушкой и Биллом Гейтсом). 3. Феномен СССР и тема «советского человека» - Анонсируется конференция «Феномен СССР», посвящённая советскому человеку и дружбе народов. - Смысл: понять, почему в СССР при всех недостатках была реальная межнациональная солидарность, отсутствие массовой межэтнической вражды, и как это помогло выиграть войну и стать супердержавой. - Противопоставление: реальное братство народов СССР vs текущие межнациональные конфликты и распад. 4. Общий кризис мира и надежда на социалистические проекты - Колпакиди считает: ситуация плоха не только в России — везде деградация (моральная, социальная, политическая). - Как возможные очаги надежды называются: Китай, Северная Корея, Куба и другие страны, заявляющие о социалистическом векторе. Но под вопросом, дадут ли им развиваться. - Параллельно — внутри России запускается кампания отвлечения сознания: вместо глобального ужаса — дискуссии про Ленина, «агентов», «мумию» и т.п. 5. Кампания против Ленина: Дюков и «австрийский шпион» - Ведётся системная, хорошо финансируемая кампания по очернению Ленина (и шире — всего советского проекта). - Историк Дюков и его окружение подаются как часть сетевой пропагандистской структуры, работающей по неким «американским методичкам». - Схема: собираются пожертвования «на честную историю», создаётся иллюзия независимого исследователя, а по сути идёт фальсификация и перекладывание вины за современные катастрофы (Украина, 1991 год и пр.) на Ленина. - Главная политическая цель, по мнению Колпакиди, — подготовить общественное мнение к закрытию Мавзолея и символическому «убийству» Ленина. 6. Кто стоял за обвинениями Ленина в шпионаже - Колпакиди подробно разбирает фигуры, которые исторически обвиняли Ленина в связях с разведками: - Григорий Алексеевский: бывший популярный социал‑демократ, затем эмигрант, склочник, перессорившийся со всеми; в 1920‑е годы работал на французскую разведку. Вывод: его антиленинская кампания была, вероятно, частью разведдеятельности. - Пьер Ларан, сын крупного французского банкира и политика, занимался подрывной работой против большевиков, мог участвовать в изготовлении фальшивых документов (по аналогии с делом Сиссона). - Различные деятели типа Асендовского, оформлявшие антибольшевистские фальшивки, выступают как авантюристы и проходимцы, которые зарабатывали на лжи. - Колпакиди подчеркивает: ни русская, ни австро‑венгерская, ни немецкая разведка при ближайшем рассмотрении не предъявляют серьёзных подтверждений «ленинского шпионажа». 7. Сомнительные источники: петлюровцы, бундовцы и антисоветчики - Для обвинений в «шпионаже» используются мемуары и слухи людей вроде: - Хайма‑Янкеля Гельфанда (Литвак), бундовца, который во время гражданской войны оказался на стороне Петлюры и входил в Центральную Раду. - Логика Колпакиди: как те, кто опирается на таких персонажей (поддерживавших петлюровцев и находившихся по сути по ту сторону баррикад), могли «побеждать бандеровщину» или быть реальными борцами с украинским национализмом? Это внутреннее противоречие нынешних «антиленинцев». 8. Отсутствие доказательств сотрудничества Ленина со спецслужбами - Исследования австрийских и других специалистов по истории спецслужб не нашли документов о работе Ленина на разведку. - Австрийская разведка была бедна и слаба: содержание большого числа «конфидентов» там выглядит нереалистично. - Немецкие спецслужбы и нацистская пропаганда (Геббельс, Николаи) никогда не предъявляли реальных документов о связи Ленина с разведкой — если бы что‑то было, оно было бы использовано с максимальной силой. - Колпакиди выстраивает парадокс: опираясь на методы Дюкова, можно с не меньшей «убедительностью» назвать Ленина резидентом русской разведки, так как его деятельность объективно ослабляла врагов России в годы войны, организуя интернационалистское движение в Германии и Австро‑Венгрии. 9. Поддержка Ленина западными социалистами - Минимум 25 влиятельных деятелей — лидеры социалистических партий, депутаты, культурные деятели Австро‑Венгрии и Польши — ходатайствовали о его освобождении. - Среди них Адлер, Диамант, Марик, Дашинский — руководители крупнейших партий с сотнями тысяч членов. - Они хорошо знали Ленина по работе в Международном социалистическом бюро, нередко спорили с ним, и всё же выступили в его защиту — не из симпатии, а из уважения к фигуре и под давлением многих авторитетов. - Это описывается как косвенный, но важный показатель того, что Ленин воспринимался как крупный и честный политический деятель, а не как марионетка спецслужб. 10. Ленин, Пилсудский и вопрос «агентства» - Пилсудский документально брал деньги у японцев, австро‑венгров и немцев для борьбы за независимую Польшу. Это в самой Польше мало афишируют, но не отрицают. - Формально его можно назвать «агентом» – но по сути он преследовал национальные цели, используя противоречия великих держав. - У Ленина, напротив, нет реальных фактов получения денег от разведок — при этом его объявляют шпионом. Колпакиди подчеркивает: Ленин не брал денег ни у немцев, ни у австрийцев, хотя сам бывал в крайне стеснённых условиях. - Вопрос: почему национальному герою Польши можно признать сложные связи и оправдать их высшей целью, а Ленина в России демонизируют без доказательств? 11. Ленин как организатор международного движения - В Швейцарии Ленин развивает анти‑военную, интернационалистскую сеть: - Связи с Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом, Францем Мерингом. - Работа с польской и немецкой левыми: Люксембург, Иогихес, Мархлевский, Пик и др. - Влияние на радикальные крылья партий в Германии и Австрии (Кружок Карла Маркса, молодежные союзы, радикалы Венгрии и др.). - Это не похоже на работу «на одну разведку» — это скорее сознательная надгосударственная, классовая стратегия: связать левое движение разных стран в единое антиимпериалистическое поле. 12. Современная кампания и её цели - По версии Колпакиди, нынешняя антиленинская волна: - оплачивается крупными ресурсами (миллиарды, не миллионы), - обслуживается сетью «ботов», псевдо‑историков и блогеров, - преследует практическую цель — разорвать связь общества с советским прошлым, выхолостить память о Ленине, обелить «олигархическое настоящее». - Антисоветская, антимарксистская повестка тесно связана с глобальной повесткой деградации: педофильские скандалы, цифровой контроль, циничный капитализм. 13. Западное «левое» движение и фальшивая повестка - Критикуются «новые левые» и неомарксисты 1960–1970-х: Маркузе, студенческие движения 1968 года, часть «зелёных», некоторые европейские интеллектуалы. - По мнению Колпакиди, левому движению навязали повестку прав ЛГБТ и культурных меньшинств как центральную, отодвинув на задний план классовый вопрос и трудящийся народ. - Лидеры типа Даниэля Кон‑Бендита (выявленный педофил, впоследствии европарламентарий) и «новые философы» представлены как пример морального разложения и перехвата левого дискурса. 14. Сионизм, Ближний Восток и двойные стандарты - Колпакиди признаёт, что долго не читал советскую антисионистскую литературу, считал её антисемитской, ориентировался на западные источники. - Наблюдая современную политику Израиля и роль израильских и про‑израильских фигур в скандалах типа дела Эпштейна, он начинает переосмыслять собственные установки и видит в религиозном сионизме мощную мракобесную и агрессивную силу. - При этом он ясно говорит: есть и евреи‑коммунисты, борцы за освобождение, и он работает над книгой о них — не из любви к балансу ради баланса, а чтобы не дать повесить на себя ярлык «антисемита» и в то же время критиковать националистическую и религиозную идеологию. 15. СССР как моральная планка и «если СССР нет, всё позволено» - СССР, со всеми недостатками, в его интерпретации был: - проектом прогресса, науки, космоса, социальной справедливости, - реальным противовесом западному циничному капитализму. - После его крушения: «если СССР нет, значит, всё позволено» — элиты перестали иметь внешний (и внутренний) моральный ограничитель, превратилось всё в чистый грабёж и паразитизм. - Нынешнее «отставание» позднего СССР по темпам развития по сравнению с Западом подаётся как предмет зависти, если смотреть с позиции сегодняшних темпов деградации. 16. Ленин как символ альтернативы - Ленин для Колпакиди: - не только исторический политик, но и символ пути человечества к справедливости и научно обоснованному прогрессу; - противоположность цифровому фашизму, педофильскому разложению элит и олигархической диктатуре. - Образ Ленина описывается почти мифологически: «не человек, а персонаж Стругацких», «махакала», человек нечеловеческой воли и интеллекта, который даже в состоянии тяжёлой болезни реагирует на разговор о революции. - Отсюда моральный вывод: борьба за имя Ленина и за Мавзолей — не про прошлое, а про выбор цивилизационного вектора. 17. Призыв к действию: книги, конференции, защита памяти - Колпакиди объявляет сбор средств на выпуск сборника «в защиту Ленина» (рабочее название по аналогии с «Защитой Лужина»). - Эту инициативу он позиционирует как противовес грандиозным финансовым вливаниям в антисоветские и антиленинские проекты. - Планируется участие известных историков (Спицын, Кремлёв и др.), задача — не только разоблачение фальсификаторов, но и позитивное описание масштаба личности Ленина и его вклада. - Параллельно — работа по проведению конгрессов, съездов, конференций, популяризация ленинских идей как реальной альтернативы.
Подробный вывод и философско‑практическое осмыслениеВ этом видео Колпакиди, по сути, проводит связку между тремя уровнями реальности: 1. Микроуровень — образ отдельной личности (Ленин, дети советской элиты, отдельные социалисты, бывшие революционеры). 2. Мезоуровень — нарративы и пропаганда (телевидение, псевдоисторики, «методички», кампании по демонизации и героизации). 3. Макроуровень — глобальная траектория цивилизации (эпштейновская сеть, падение элит, цифровой фашизм, развал СССР, судьба России). Он показывает, как современная идеологическая машина работает через фильтрацию и перекраивание прошлого: - Советское наследие сводят к карикатуре: дети «номенклатуры» = алкоголики и наркоманы; Ленин = австрийский шпион; СССР = тоталитарный кошмар. - Параллельно собственное настоящее (массовая проституция, социальное неравенство, моральный разрыв элит) прикрывается разговором о «кровавых большевиках» и «сектанте Ленине». - На глобальном уровне педофильский скандал с Эпштейном как будто вскрывает подлинную суть правящего класса: за масками гуманизма и прогресса — эксплуатация тел и сознаний. И здесь появляется вопрос: если это «элита», то куда она ведёт весь мир? Важно, что Колпакиди не идеализирует СССР как рай — он признаёт дефицит, очереди, блат. Но он утверждает, что при всех недостатках это было пространство иной ценностной оптики: культ науки, вера в будущее, реальная социальная мобильность. В этом смысле советский опыт для него — не музейный экспонат, а своего рода этическая шкала, по которой можно измерять деградацию настоящего. В центре видео стоит фигура Ленина — как узел, в котором сходятся: - борьба за историческую правду, - выбор цивилизационной альтернативы, - вопрос о том, кому и зачем нужно превращать лидерa революции в шпиона, авантюриста, «нечеловека». Колпакиди делает несколько важных шагов: 1. Деконструкция обвинителей. Показывается, что многие «свидетели» и идеологические предшественники нынешних антиленинцев: - были связаны с иностранными разведками, - участвовали в фальсификации документов, - стояли на позициях антисоветизма и сотрудничества с силами, враждебными России и трудящимся. Это не отменяет автоматически их аргументы, но ставит под сомнение их моральную и политическую легитимность. 2. Переоценка понятия «агент». В современном дискурсе «агент» — ярлык, который сам по себе заменяет анализ мотивации, целей, контекста. Колпакиди показывает: - Пилсудский, Мандела, сандинисты и многие другие объективно взаимодействовали с зарубежными структурами, но при этом выражали интересы своих народов. - Ленину приписывают агентство без доказательств, игнорируя его реальную деятельность — создание международной сети, борьбу против войны, организацию рабочего движения. Тем самым он переходит от формальной «юридической» логики к логике политической и этической: вопрос не только в том, кто чьи деньги брал, а в том, какую реальность он строил. 3. Ленин как символ сопротивления деградации. Колпакиди рисует контраст: с одной стороны — мир Эпштейна, цифровой фашизм, олигархи, пресыщенные интеллектуалы, которые распадаются морально; с другой — фигура Ленина как человека исключительной собранности, дисциплины, ориентации на «проект для всех», а не для узкого класса. В этом образе есть, конечно, доля идеализации. Но он нужен автору не только как ностальгия, а как контур альтернативы: либо мы идём по пути «эпштейновского мира», либо по пути, где прогресс и справедливость связаны. 4. Критика «ложного левого» дискурса. Он замечает, что левому движению подменили повестку: - вместо фокуса на трудящихся, эксплуатации, классовых противоречиях — доминирование тем гендера, сексуальности, культурных меньшинств. - лидеры, выдвинувшиеся на этой волне (новые философы, часть «зелёных»), часто оказываются либо морально сомнительными, либо встроенными в систему, против которой якобы боролись. Это не negирует важность прав меньшинств — но показывает, как легко борьба за справедливость может быть перехвачена и использована для размывания главного противоречия: между трудом и капиталом. 5. Россия и страх перед Лениным после смерти - Смысл антиленинской кампании не только в исторической полемике: это борьба за память и символы. - Пока Ленин остаётся фигурой, с которой многие подсознательно связывают идею справедливости и сопротивления, остаётся и возможность возвращения к социалистическому проекту в каком‑то новом виде. - Потому и Мавзолей, и образ Ленина становятся точками напряжения – власть не может их просто «переписать», поэтому пытается разрушить репутацию до основания. Если попытаться вынести практический вывод из этой многословной, эмоциональной, но по‑своему цельной речи, он будет примерно таким: - История — это поле борьбы. Не только за факты, но за смысл прошлого, который оправдывает или осуждает настоящее. - Любой громкий ярлык — «агент», «тоталитарный вождь», «мумия» — всегда нужно развинчивать на части: - Кто говорит? - От чьего имени? - С какой целью? - Какой социальный проект стоит за этим образом? - Ленин у Колпакиди становится не иконой и не идолом, а проверочным камнем: насколько мы вообще способны отличать фальсификацию от анализа, пропаганду от исследования, и готовы ли мы думать о будущем не только как о продолжении сегодняшнего олигархического порядка. С философской точки зрения, вся лекция — это спор о природе истины и памяти: - Истина о прошлом здесь явно понимается как процесс, а не готовый результат. - Но этот процесс всегда кто‑то направляет: либо монополия медиа и спецслужб, либо «низовая» работа историков, активистов, читателей. И, пожалуй, главный вопрос, который невысказанно витает над всем этим: