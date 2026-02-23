Какой была Русь до Петруши Первого – Антихриста
Таким ли уж совсем никчемным было стрелецкое войско?
Было ли на Руси совершенное для того времени огнестрельное оружие?
Что говорили «продвинутые» европейцы о руской армии?
На эти и другие подобные вопросы я попробую ответить в этом видео.
Краткие тезисы видео1. Общая идея - Автор утверждает, что до Петра I Русь была не отсталой окраиной Европы, а главной военной и политической силой континента, фактической «империей Европы». - Образ «дикой Московии» и «отсталой армии» до Петра, по его мнению, — результат целенаправленной западной и романовской фальсификации истории. 2. Пётр I как разрушитель, а не реформатор - Петровская армия численно меньше и слабее допетровской. - Побед немного (Полтава, частично Азов), поражений — множество. - Пётр, по версии автора, уничтожил старую имперскую военную систему, перелил лучшие орудия, опирался на иноземцев и тем самым ослабил военную мощь Руси. 3. Военные успехи допетровских царей - Алексей Михайлович: - Союз с Богданом Хмельницким: целая серия побед над Польшей. - В состав Руси входят огромные территории Малороссии (от Днепра до Дуная, до Карпат). - Захват Смоленска, Минска, Полоцка, Ковно, Гродно, Вильно; фактическое подчинение Великого княжества Литовского и значительной части Польши. - Иван Грозный: - Ливонский поход: полное разгромление Ливонского ордена, исчезновение немецких рыцарских орденов. - Захват Ливонии, блистательные осады с применением мощнейшей артиллерии. 4. Численность и организация русской армии - По ряду европейских свидетельств XVI–XVII вв., русские цари могли выставить: - до 300–400 тыс. воинов в походное войско; - общие мобилизационные ресурсы — до 900 тыс. человек; - конница — до 150–200 тыс. и более, включая калмыков, татар, башкир, казаков и др. - Для сравнения: - армии крупнейших европейских держав в XVII веке — 10–35 тыс. человек; - объединённая армия Европы при осаде Вены — около 55 тыс. - Структура войска: - строгое деление на отряды (десятки, сотни, тысячи), - четыре полка/легиона, - развитая система командиров (генералы, полковники, майоры и т.д.). 5. Состав и многонациональность войска - Войско включает: - стрельцов, казаков (донских, яицких, запорожских), - калмыков, татар, башкир, ногайцев, - сибирские, казанские и астраханские силы. - Автор подчёркивает: это не «татаро-монгольские захватчики», а часть единой русской имперской армии. - Конница описывается как аналог «монгольской орды», но «русской», с высокой мобильностью и лучной тактикой. 6. Дисциплина и мотивация - По иностранным источникам: военная дисциплина строга до такой степени, что наказания почти не требуются. - До Петра воины не получали жалования, считая службу царю и Отечеству священной обязанностью. - Снаряжение: даже рядовые — в золочёных или шёлковых панцирях, шлемах; знатные — в дорогих булатных латах, с роскошной сбруей коней. 7. Огнестрельное оружие пехоты - Стрельцы вооружены: - индивидуальными самопалами (ручное оружие, более совершенное, чем громоздкие мушкеты Европы), - бердышами, - мечами. - Русские самопалы: - стреляют мелкой пулей — большая дальность и эффективность; - по европейским наблюдателям, подобного оружия в Европе не было. - Истоки ручного огнестрельного оружия: - в России — с конца XV века (ручницы, самопалы); - первые находки и письменные свидетельства датируются 1480‑ми годами. - Автор настаивает, что именно Россия, а не Испания или Германия, могла быть родиной термина и самого феномена «мушкета». 8. Винтовое (нарезное) оружие - В Европе: - нарезное оружие — конец XV–XVI вв., - данные о первенстве размыты и противоречивы. - В России: - винтовальные пищали (винтовки) появляются в середине XVI века; - наличие нарезов (6–8) в стволе; - документально подтверждено описями оружейных палат (Соловецкий, Кирилло-Белозерский монастыри). - Русская армия уже тогда снабжалась нарезным огнестрелом, опережая Европу на несколько десятилетий. 9. Огнестрельное оружие кавалерии - Русская кавалерия применяла не только лук, но и огнестрел: - ручницы, конные пищальщики; - существенная часть конницы бьёт «огненным боем». - Конструкция курка: - в Европе — движение от дула к казне; - в России — от казны к дулу, - это позволило создать более портативное оружие, удобное для кавалерии (прототип пистолетов и карабинов). 10. Массовое производство оружия - По Павлу Алепскому: - только в Москве ежегодно производилось до 70 тыс. ружей; - отдельная партия в 50 тыс. ружей пришла из Швеции; - всё войско русских снабжено огнестрельным оружием. - Автор заключает: русская армия была сплошь «огненная», в отличие от образа «луков и бердышей» в школьных учебниках. 11. «Гуляй-город» — подвижные крепости - Передвижные деревянные укрепления: - двойная стена, промежуток для размещения и перезарядки; - бойницы для ружей и артиллерии; - могла растягиваться на несколько миль. - Автор сравнивает это с построениями римских легионов (каре, «черепаха»), но наполненных не копьями, а самопалами и пушками. 12. Артиллерия: масштаб, техника, инновации - Иностранные послы (Флетчер, Кобенцель и др.) отмечают: - ни один христианский государь не имеет такой артиллерии и запасов, как русский царь; - в Москве — огромные арсеналы из бронзовых пушек всех типов; - постоянно наготове до двух тысяч орудий; отдельные склады — по 2 тыс. орудий с «махинами» колоссальных размеров. - Русские пушки известны с конца XIV века: - упоминания о «тюфяках» и «великих пушках» при обороне Москвы (1382 год); - к XV веку орудия имеются и в Новгороде, и в Твери. - Организация пушечного дела: - пушечные и оружейные «избы» в Москве с XV века; - массовое бронзовое литьё; - мастер Яков Русский, Иван Довасюк и др.; - создание сверхмощных стенобитных орудий: Степанова пушка, Соловей, Медведь, Орёл; - участие этих орудий во взятии Казани и Полоцка. 13. Царь-пушка и гигантские орудия - Первая Царь-пушка (1488 г.) не сохранилась, но прославилась в источниках. - Знаменитая Царь-пушка Чохова (1586): - вес около 40 тонн; - калибр почти 890 мм; - по автору, это не бутафория, а действующая мортирная система, рассчитанная на стрельбу каменным дробом (картечью). - Другие гигантские орудия: - Кашпирова пушка (вес до 20 тонн), - Павлин (гаубица 1550-х годов), - Инрог, Лев и Скорпей, Царь-Ахиллес и др. - Особенность: долговечность — пушки XV–XVI вв. участвуют в боях даже во времена Северной войны (1700–1721). 14. Технические новшества русской артиллерии - Лафеты: - впервые в мире русские ставят пушки на лафеты (Псков, XV век), - это даёт резкий рост точности, дальности, скорострельности. - Дальнобойные орудия: - пищаль «Три аспида» с казённым заряжанием и клиновым затвором; - орудие «Свиток» (дальность до нескольких вёрст). - Многоствольная и залповая артиллерия: - «Сороки» и «органы» — многоствольные орудия с одновременным залпом; - «стольная скорострельная пушка» ( Чохов, 1588): заряжается сотней пуль и даёт столько же выстрелов. - Автор называет это прототипом «Катюши» и «Града». - Нарезные стволы и клиновые затворы: - известны нарезные пушки XV–XVII вв., в т.ч. пищаль 1615 г.; - наличие 6–10 нарезов в стволе; - использование клиновых затворов задолго до Круппа и XIX века. - Когда Крупп в XIX веке попытался запатентовать клиновой затвор, он увидел в Петербурге пищаль XV века с уже реализованным этим решением. 15. Пушкарский приказ и стандартизация - В 1547 г. пушкари выделяются в особый род войск. - Создаётся Пушкарский приказ (аналог министерства артиллерии). - Существуют: - городовой, крепостной, большой (осадной) и малый (полковой) наряды. - В каждом стрелецком полку — 6–8 полковых пушек. - Система калибров: единообразные по весу ядра и гранаты для разных типов пушек. - В 1608 г. выходит «Русский устав ратных и пушечных дел», регламентирующий тактику и артиллерийское искусство на столетие раньше Петра. 16. Судьба русской артиллерии при Петре I - По указу Петра велено: - перелить ряд уникальных орудий (Павлин, Кашпирова, Ехидна, Кречет, Соловей и др.) на новые пушки и мортиры. - Автор трактует это как сознательное уничтожение великого наследия ради интересов «попечителей» Петра (западных сил). - После этого, по его логике, Россия утрачивает статус абсолютной военной сверхдержавы. 17. География находок русских пушек - В Италии обнаружены две ручные пушки с православным крестом и орнаментом из дубовых листьев. - Италия никогда не была православной — автор делает вывод: это русские пушки в чужом арсенале. - В Стокгольме хранятся гигантские пушки Чохова и шлем Ивана Грозного. - Автор интерпретирует это как свидетельство того, что Стокгольм («Стекольный») был русским имперским городом и одним из центров русских арсеналов. - Инрог: - участвовал в Ливонском походе, - позже всплывает в Эльбинге; автор связывает это с тем, что поход Ивана Грозного дошёл до берегов Эльбы. 18. Объяснение «забывания» этих фактов - Автор обвиняет: - «немецких историков» и «романовских» авторов в намеренной фальсификации и умалении русской славы; - школьную и академическую историю — в том, что замалчивается мощь допетровской армии и роль России как «реального императора Европы». - Труды Устрялова, которые прямолинейно описывали силу русской армии, оказались запрещёнными.
Подробный вывод и философский разборЕсли убрать эмоциональный тон автора и посмотреть на его идею как на феномен мышления, мы видим интересный парадокс: он одновременно борется против мифа («Россия — вечная отсталость и хаос») и создаёт другой миф — о всесокрушающей, почти абсолютной имперской силе Руси, о военном и техническом превосходстве «на века вперёд над Европой». С точки зрения историка, такой нарратив вызывает массу вопросов: завышенные численности войск, гиперболизация масштабов пушек и их распространения, интерпретация отдельных находок как доказательства глобальной гегемонии. Но с точки зрения психологии и философии — это попытка восстановить уязвлённое коллективное достоинство через радикальное переосмысление прошлого.
1. Между двумя крайностями: «отсталая Русь» и «всемогущая империя»Традиционная школьная картина: - до Петра — «слабо, мрачно, дико»; - Пётр — «цивилизатор, открывший окно в Европу». Видео предлагает полярную версию: - до Петра — «империя-гигант, военный лидер мира»; - Пётр — «могильщик старой мощи, исполнитель западных заказов». Обе модели строятся на одном и том же идеологическом приёме: выделении переломного момента и фигуры, через которую переписывается смысл всей истории. В одном случае Пётр — герой-модернизатор, в другом — предатель и разрушитель. Истина, вероятно, где-то между: - да, петровские реформы во многом грубы, насильственны и привели и к утратам, и к приобретениям; - да, допетровская Русь была не «лесным хаосом», а сложным, политически активным, военным и технологическим обществом; - но и представление о «мировой супервласти», контролирующей Европу до Эльбы, — скорее идеологический конструкт, чем точная реконструкция. Исторически мы почти всегда сталкиваемся с тем, что коллективная память маятникообразно качается между самоуничижением и самовозвеличиванием. И в обоих случаях истина приносится в жертву потребности в образе себя.
2. Военная техника как зеркало цивилизацииАвтор настаивает: русское оружие — лучшее в мире, от самопалов до ракетных систем залпового огня, от нарезных стволов до чугунного литья. Можно спорить о деталях, но важен сам жест: он связывает достоинство народа с качеством его оружия. С материальной точки зрения это понятно: - оружие — конец технологической цепи, синтез ремесла, науки, организации труда; - мощная артиллерия и массовое производство ружей действительно свидетельствуют об уровне металлургии, логистики и управления. Но тут есть философская двойственность: - с одной стороны, вооружённость — признак развитости; - с другой — ограничиться измерением величия количеством пушек значит принять военную оптику как основную меру истории. Современные нейросети дают интересную параллель: можно мерить прогресс количеством параметров и мощностью кластеров, а можно спрашивать, как это меняет культуру, смысл, самоощущение человека. Точно так же и с пушками: они говорят не только о стали и порохе, но и о том, ради чего всё это создавалось — завоевания, оборона, имперский престиж или защита собственного пространства.
3. Мифология числа и желание абсолютного превосходстваЦифры из видео впечатляют: сотни тысяч воинов, тысячи пушек, калибры почти метр, диапазоны огня на многие вёрсты. Даже если относиться к ним осторожно (источники XVI–XVII веков часто преувеличивают, особенно когда пишут о «удивительных восточных державах»), видно, как на этих числах строится эмоциональный нарратив: - «у нас всё было в разы больше», - «никто не мог устоять», - «не было силы, способной нам противостоять». Это похоже на детский ответ взрослому унижению: «вы считаете нас отсталыми? мы были в десять раз сильнее вас!». То есть логика не только историческая, но и психотерапевтическая: восстановить чувство собственной ценности за счёт обратной гиперболы. Но придётся задать неприятный вопрос: даже если допустить, что техника и армия были выдающимися, чем это кончилось в плане человеческой судьбы страны? - Войны, опричнина, внутренние репрессии, Смутное время, постоянные династические и религиозные конфликты. - Имперская мощь не уберегла от глубокой внутренней травмы, от разрывов в обществе. Это напоминает историю многих великих держав: технический блеск не гарантирует внутренней гармонии. В этом смысле вопрос не только в том, «кто был императором Европы», но и в том, какой ценой и ради чего нужна была эта «имперскость».
4. Историография как поле борьбы за идентичностьАвтор постоянно противопоставляет: - «немецких» и «романовских» историков — «нашим» забытым источникам; - официальную школу — альтернативному чтению старых текстов. На уровне фактов здесь смешиваются: - реальные проблемы исторической науки XIX–XX веков (колониальный взгляд, европоцентризм); - и радикальная ревизия, где любое западное свидетельство становится либо доказательством превосходства Руси, либо признаком заговора. С философской точки зрения важно другое: история перестаёт быть исследованием и превращается в поле идентичности. Вопрос звучит не «как было?», а «кто мы? достойны ли мы гордости?». И дальше под эту потребность подбираются те фрагменты прошлого, которые эмоционально подходят. Это очень по-человечески: почти каждая нация строит свою версию золотого века и своего особого пути. Вопрос в том, насколько мы готовы выдержать сложную правду вместо удобного мифа — и уничижительного, и героического.
5. Практический смысл такого взгляда на прошлоеЕсли отбросить конспирологический налёт, в этом видео есть рациональное зерно: - Напоминание, что допетровская Русь была не примитивной, а сложной, с богатой военной, технической и организационной культурой. - Подчёркивание роли своих мастеров, инженеров, оружейников, а не только «привезённых немцев». - Идея, что есть смысл заново перечитывать источники, а не слепо воспроизводить школьные клише о «тёмном Средневековье». Это может дать: - более уважительное отношение к собственному прошлому; - ощущение преемственности инженерной и организационной традиции — от средневековых пушкарей до современных конструкторов. Опасность начинается там, где уважение переходит в мессианство и триумфализм: «мы всегда были лучшими», «нас все боялись», «нам завидовали и поэтому искажали историю». Такая позиция, как и её зеркальный вариант («мы всегда отставали»), закрывает возможность учиться, менять себя и видеть реальные ошибки.
В конечном счёте видео не только про пушки и армии. Оно про то, как мы конструируем образ себя через прошлое: через цифры, победы, технические детали. Вопрос, который остаётся открытым: что для нас важнее — доказать, что «мы были сильнее всех», или понять, как наша сила и слабость в разные эпохи влияли на человеческое содержание жизни — на свободу, справедливость, внутреннюю цельность общества?