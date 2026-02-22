Высокие рубежи Валентины Николаевны Плетневой. Новости. Эфир 5 февраля 1979
Репортаж о знатной ткачихе Костромского льнокомбината имени В.И.Ленина Герое Социалистического Труда Валентине Николаевне Плетневой.
Информационный сюжет “Высокие рубежи Валентины Николаевны Плетневой”. Эфир 05.02.1979 г.
Главная редакция информации, 1979 г.
#гостелерадиофонд #новости #профессия
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
,,,PrrriveTT…..
О-о-о…”ИНТЕРЕСНО-то” как – афигенно…
-> НО…кому это “надо” – да НИКОМУ не надо…
…осталось “СТАХАНОВщину” описать…и Т.П….
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ныне ДРУГОЕ “в-почёте” – а “этим” – НЕ прОЙмёте…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.21-2-26