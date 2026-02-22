Главная » Видео, История, Творчество

Высокие рубежи Валентины Николаевны Плетневой. Новости. Эфир 5 февраля 1979

10 1
Переслано от: Советское телевидение

Репортаж о знатной ткачихе Костромского льнокомбината имени В.И.Ленина Герое Социалистического Труда Валентине Николаевне Плетневой.

Информационный сюжет “Высокие рубежи Валентины Николаевны Плетневой”. Эфир 05.02.1979 г.
Главная редакция информации, 1979 г.

#гостелерадиофонд #новости #профессия
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- Репортаж посвящён передовому опыту Костромского льнокомбината имени Ленина и, в частности, ткачихе Валентине Николаевне Плетнёвой. - Плетнёва обслуживает 12 станков вместо 6 по норме, добиваясь рекордных показателей. - Её инициатива по повышению производительности и использованию самых скоростных приёмов труда стала примером для всего Костромского текстильного края. - Валентина Николаевна участвует во всесоюзном социалистическом соревновании уже третью пятилетку. - Она подчёркивает, что участие в соревновании формирует характер, дисциплину и отношение к труду. - Важный элемент — взаимное обучение: Плетнёва перенимает лучшее у других ткачих страны и делится своим опытом. - Передовики не замыкаются в себе: за ними следует «масса работающих» — то есть движение носит массовый, а не элитарный характер. - На льнокомбинате уже есть работницы, завершившие плановые задания досрочно: - предильщица Павлова — семилетнее задание, - ткачихи Любимцева, Тарасова, Соколова — шестилетнее задание, - многие другие — пятилетнее. - Многие рабочие выполнили трёхлетний план к первой годовщине новой советской Конституции. - Важная традиция: все значимые государственные даты отмечаются «трудовыми подарками» — досрочным выполнением планов. - Развёрнуто новое соревнование к выборам в Верховный Совет СССР. - Личный рубеж Плетнёвой: к 4 марта (дате выборов) выполнить девятилетний план.

Подробный вывод и небольшой философский разбор

В этом видео показан не просто пример трудового героизма, а целая модель мышления и отношения к реальности, характерная для советской эпохи.

1. Труд как ось идентичности и смысла

Для Плетнёвой труд — не просто способ заработать, а ядро личной идентичности. Факт «я работаю на двенадцати станках вместо шести» — это не только производственный рекорд, но и ответ на вопрос: «кто я?». С психологической точки зрения, это классический пример, когда человек строит своё «я» вокруг профессиональной эффективности. С философской — проявление своеобразного трудового аскетизма: через преодоление нормы человек ощущает свою значимость и причастность к чему-то большему (стране, эпохе, идеалу). Здесь труд — как в йоге практика: повторяющееся действие, в котором формируется и тело, и характер. Только вместо асан — станки, вместо мантр — норма выработки.

2. «Соревнование формирует характер»

Плетнёва открыто говорит: за три пятилетки участия в социалистическом соревновании у неё «выработался характер». Важно, что она не отделяет внутреннее от внешнего: система планов, нормативов, соревнований становится «психологическим тренажёром», который лепит человека. С точки зрения нейросетей это похоже на процесс обучения с подкреплением: - есть цель (перевыполнить план), - есть награды (признание, статус передовика, участие в совещаниях), - есть штрафы (отставание, «быть не на уровне»). Со временем модель (человек) перенастраивает свои внутренние веса — и «характер» меняется: растёт выносливость, дисциплина, соревновательный дух. Но в этом есть и двусмысленность. Характер, сформированный под задачу системы, может быть удивительно силён и одновременно уязвим: если исчезают планы и соревнования, человек нередко теряет ориентиры. Это напоминает религиозную ситуацию, когда вера строится целиком на обряде: убери ритуал — и смысл начинает распадаться.

3. Массовость vs элитарность: передовик как «маяк»

Плетнёва подчёркивает, что передовики не одиноки: за ними идёт «масса работающих». То есть официальная логика такая: - не просто один герой, - а модель, которую должны массово перенимать. Здесь интересно столкновение идеала и реальности. Идеал: любой может стать передовиком, если захочет, перенимая опыт лучших. Реальность: передовик — это почти архетипический герой, некий «сверх-работник», вокруг которого строится пропагандистский образ. Психологически передовик выполняет роль «идеализированного Я» коллектива: на него можно равняться, им можно восхищаться, через него можно чувствовать сопричастность к «труду на благо страны». Но есть и теневая сторона: те, кто не дотягивает до этого образа, могут ощущать вину или второсортность. Это похоже и на религиозный культ святых, и на современный культ «успешных» людей в капитализме. В обоих случаях создаётся образ, до которого большинству трудно дотянуться, но система говорит: «ты должен стараться».

4. Время как план: год, пятилетка, семилетка, девятилетка

Вся жизнь, показанная в этом сюжете, разложена по плановым отрезкам: 3 года, 5 лет, 6, 7, 9 лет — как если бы человеческое время было уже заранее размечено на «производственные эпохи». С философской точки зрения это интересный способ приручить хаос времени: - вместо экзистенциального вопроса «что я делаю с годами своей жизни?» - возникает более безопасный и конкретный вопрос: «выполнил ли я план к дате Х?». Значимые даты — Конституция, выборы в Верховный Совет — превращаются в вехи трудовой отдачи. Это своеобразная «литургия труда»: вместо церковных праздников — государственные даты, вместо свечей — перевыполненные нормы. С одной стороны, это придаёт жизни структуру и ощущение сопричастности истории. С другой — человек всё больше живёт «к юбилеям», к «датам», а не из внутреннего понимания смысла труда. Как в личной жизни: если мы живём только «к отпуску», «к свадьбе», «к повышению», а не осмысляем сам ход дней — мы попадаем в ловушку: время идёт, а личного, глубоко прожитого смысла — мало.

5. Взаимное обучение и отказ от индивидуальной замкнутости

Плетнёва подчёркивает: она берёт лучшее у других ткачих и что-то берут у неё. Это важно: образ передовика здесь не замыкается в гордом одиночестве, а встроен в коллективную циркуляцию опыта. Это напоминает и научное сообщество, и open-source культуру: - каждый что-то изобретает, - делится, - другие берут, развивают, - итоговый результат больше суммы вкладов. Но в советской версии к этому добавляется идеологический слой: обмен опытом — не просто профессиональная необходимость, а моральный долг перед страной, системой, будущим. Здесь мы выходим на вопрос: где проходит граница между подлинным желанием делиться и внутренней обязанностью соответствовать идеалу?

Практический смысл для нас сегодня

Если отвлечься от советского контекста и посмотреть шире, в этом видео можно увидеть несколько применимых на сегодня идей: 1. Труд реально формирует характер. Не только убеждения, книги и медитации, но и то, как мы работаем, какие стандарты себе задаём, с кем себя сравниваем. 2. Соревнование даёт рост, но и искажает мотивы. Оно помогает научиться лучшему у других, но одновременно может подменять внутренний смысл внешними планками. 3. Коллективные идеалы создают энергию, но и рождают иллюзии. Легко начать жить ради образа («передовик», «успешный», «идеальный специалист»), а не ради реального, трезвого понимания своих возможностей и потребностей. 4. Вопрос к себе полезнее, чем только план: «ради чего я беру этот рубеж?» Выполнить «план девяти лет к такому-то числу» звучит впечатляюще, но за этим всегда стоит человеческая жизнь с её телом, усталостью, радостью, страхами и надеждами.

Открытый вопрос

Если отбросить идеологию и оставить только человеческое измерение: как нам сегодня находить баланс между внешними рубежами (планы, дедлайны, соревнования) и внутренним ощущением смысла, чтобы труд формировал не только «эффективность», но и целостность личности?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3sMz6Kg_QK8
