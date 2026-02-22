Украина перекрыла “Дружбу”: как ответят Венгрия и Словакия?
В этом выпуске Борис Марцинкевич детально разбирает последствия блокировки нефтепровода «Дружба» и ответные меры Венгрии и Словакии по прекращению поставок дизельного топлива. Узнайте, как синхронизация энергосистем влияет на риски отключения электричества и почему Украина может столкнуться с критическим дефицитом газа этой зимой. Мы также анализируем резкое падение добычи нефти в Казахстане и стратегический газовый альянс России с Ираном в условиях санкций. Подписывайтесь на канал, чтобы понимать скрытые механизмы глобального энергетического рынка и геополитики.
00:00 Нефтепровод "Дружба" перекрыт: Ответный удар Венгрии и Словакии
02:00 ⛽ Дизель для Украины: Разоблачение мифов и реальные цифры поставок
08:20 Удар по энергосистеме: Последствия отключения электроэнергии для Украины
12:36 Газовый вопрос: Как поставки из ЕС влияют на энергетическую безопасность
17:20 Казахстан в шоке: Добыча нефти рухнула на 35% (Данные Bloomberg)
21:32 ✈️ Парадокс Казахстана: Почему нефтяная страна импортирует авиатопливо
24:14 ⚡️ Энергодефицит Казахстана: Планы по новым мощностям до 2026 года
31:01 Россия и Иран: Новый энергетический альянс и технологии
40:05 ️ Коридор "Север-Юг": Строительство участка Решт-Астара начинается
Поддержите канал:
https://sponsr.ru/geonrgru/
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Подписывайтесь на наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
Наш телеграмм: https://t.me/geonrg
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Украина и нефтепровод «Дружба» - Украина остановила поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию и Словакию, ссылаясь на «ремонт». - Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину до возобновления работы трубы. - В Будапеште также заговорили о возможной остановке поставок электроэнергии и газа на Украину. - Еврокомиссия демонстративно не давит на Киев и фактически допускает, что Украина может «ремонтировать» трубу сколько угодно долго. 2. Реальная роль Венгрии и Словакии в поставках дизеля на Украину - Два НПЗ: Slovnaft (Словакия, ~120 тыс. барр/сутки) и Duna Refinery (Венгрия, ~165 тыс. барр/сутки). - Структура выхода: ~20–25% бензин, ~35–45% дизель. - Совокупное производство дизеля: примерно 114–128 тыс. барр/сутки. - Потребление: Венгрия ~90–100 тыс. барр/сутки, Словакия ~15 тыс. барр/сутки. - Итого: собственного дизеля на двоих не хватает даже для внутреннего рынка; экспорт на Украину — это перепродажа закупленного в других странах ЕС топлива (типичная спекуляция, а не «топливо из российской нефти»). - Исключения по российской нефти по «Дружбе» для Венгрии и Словакии в шестом пакете санкций: они не имеют права продавать продукты переработки этой нефти в другие страны ЕС, так что экспортный манёвр у них минимален — по сути только Украина. 3. Влияние на Украину: дизель - Отказ Венгрии и Словакии от поставок дизеля почти не критичен для Украины. - Существует множество альтернативных маршрутов: Польша, Румыния, морские поставки через Одессу, разные трейдеры, железная дорога и т.д. - Заявления Будапешта и Братиславы звучат политически грозно, но практический эффект по дизелю для Украины минимален. 4. Электроэнергия: потенциал удара по Украине - Энергосистема Украины с 2022 года синхронизирована с европейской (ENTSO-E). - Линии: - Украина–Словакия: 400 кВ, до 400 МВт. - Украина–Венгрия: 750 кВ, до ~250 МВт (по фактической загрузке). - Усреднённая мощность перетоков из Венгрии и Словакии — около 650–700 МВт. - На фоне текущего состояния украинской энергосистемы (повреждения, удары по генерации, вынужденное снижение мощности даже на АЭС, суммарная мощность АЭС под контролем Киева — около 7 ГВт) потеря 600–700 МВт будет очень чувствительной. - Последствия для Украины: - больше веерных отключений, - меньше часов с электричеством у населения, - дополнительные риски в зимний период. - Для Венгрии и Словакии прекращение экспорта электроэнергии не критично; они могут себе это позволить. 5. Газ: наиболее болезненный момент для Украины - Физически газ идёт на Украину по «реверсным» маршрутам из Словакии и Венгрии, но фактически это тот же российский газ, прошедший через Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и/или Словакию (турецкий поток → Балканы → Центральная Европа → Украина). - Официально, благодаря цепочке посредников, этот газ чудесным образом перестаёт считаться «российским». - Объём импорта Украины в прошлом году — порядка 2,5 млрд кубометров; по оценкам, около 60% этого объёма приходилось как раз на Венгрию и Словакию. - Реальное состояние украинских ПХГ и изношенность инфраструктуры неизвестны; степень доступности газа к подъёму — под большим вопросом. - Если Украина останется без поставок из Венгрии и Словакии в отопительный сезон — возможен резкий обвал газобаланса, вплоть до кризиса. 6. Политическая линия ЕС - Еврокомиссия формально «интересуется сроками ремонта», но не оказывает жёсткого давления на Киев. - Интересы Венгрии и Словакии (их потери от простоя «Дружбы») Брюссель демонстративно ставит ниже политической линии поддержки Украины. - При этом поставки энергии из Венгрии и Словакии на Украину — это платный коммерческий экспорт, а не чистая «помощь». 7. Казахстан и нефтяной экспорт (удары по КТК) - По данным Bloomberg, добыча нефти в Казахстане упала примерно на 35% из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). - В январе Казахстан смог компенсировать только около 6% выпавших поставок альтернативными маршрутами. - Казахстан официально данные не опровергает и не подтверждает, но логика понятна: - перенаправить большие объёмы нефти по другим маршрутам (в Китай, Европу и т.п.) быстро тяжело — нужны договорённости с транзитёрами и покупателями. - Выход: - восстановление всех трёх выносных причальных устройств КТК, - создание резервных комплектов оборудования на случай повторных ударов, - постепенное восстановление добычи, в том числе под прикрытием формулировок о «поломке турбин, трансформаторов» и т.п. 8. Казахстан и авиатопливо - Казахстан в 2023 году: - произвёл около 760 тыс. тонн авиационного топлива, - импортировал около 500 тыс. тонн из России (то есть значительную долю). - При крупной добыче нефти зависимость от импорта керосина выглядит парадоксально и вызывала жёсткую реакцию президента Токаева. - Планируется модернизация трёх НПЗ для увеличения собственного выпуска авиатоплива. - Причина спешки: рост авиаперевозок и дополнительное окно возможностей для стран, не присоединившихся к санкциям против России, зарабатывающих на обходе закрытого для европейцев воздушного пространства. 9. Планы Казахстана по электроэнергетике до 2026–2029 гг. - К 2026 году Казахстан планирует ввести: - 2,64 ГВт новых мощностей, - в том числе 4 парогазовые (газопаровые) установки, 2 ВЭС, 4 СЭС. - Ожидаемая годовая выработка — порядка 16 млрд кВт⋅ч. - Цель: - устранить энерг дефицит в 2027 году, - выйти к профициту электроэнергии к 2029 году. - Скепсис: - быстрый ввод за год реалистен в основном для ВИЭ (ветер/солнце), а не для серьёзной тепловой генерации, - вероятный основной технологический партнёр — Китай (учитывая избыток солнечных панелей и быструю скорость строительства), - реальная добавочная мощность ВИЭ ниже установленной из-за низких коэффициентов использования: - ветер ~30%, - солнце ~17% (по прошлым данным). - Проблема сетей: - Казахстан сильно растянут, основные центры генерации и потребления территориально разнесены, - без модернизации сетей одни только новые станции не гарантируют реального устранения дефицита. 10. Газовые проекты Казахстана и роль России - Планируются 4 парогазовые станции; возможно участие китайских подрядчиков и технологий. - Россия ограничена: - своих газовых турбин промышленного класса пока не хватает даже для внутренних нужд, - в Европе РФ исторически не давали строить электростанции на своём газе; в СНГ Россия может предложить, по сути, только сырьё (газ), но не оборудование в достаточном количестве. - Объёмы дополнительных поставок газа из России в Казахстан пока неясны — нужно дождаться конкретики по контрактам и конфигурации станций. 11. Россия–Иран: газ и энергетическое сотрудничество - Визит министра энергетики РФ Шульгинова в Иран — сигнал о серьёзном расширении сотрудничества, особенно в газовой сфере. - Общие черты России и Ирана: - первые места по запасам газа и в верхней десятке по нефти, - оба под жёсткими санкциями, оба страдают от нехватки технологий. - Особенность Ирана: - огромные газовые ресурсы на юге и в Персидском заливе, - холодный и гористый север с высоким спросом на тепло, - всего два ПХГ, одно под завязку работает на Тегеран, второе у границы с Туркменией, - в пиковые зимние периоды газ к северу доставить сложно, несмотря на колоссальные общие запасы. - Старый советско-иранский газопровод (СССР–Иран через Астару) сохранился, просто не работал десятилетиями. - Потенциал: - мощность соединения Россия–Азербайджан — около 2,5 млрд кубов в год; через Азербайджан можно завести газ в Иран, если Баку согласится на транзит, - потребуется восстановление и реверс части инфраструктуры, замена компрессорных станций. - Главный вопрос — цена: на каких условиях Россия готова продавать, а Иран покупать газ. - Иран оценивает возможный рост импорта российского газа до 55 млрд кубометров в год, увязывая это с: - развитием собственных газотурбинных технологий (холдинг MAPNA, лицензированные турбины Siemens класса F), - совместным развитием технологий крупнотоннажного СПГ и газотурбин для компрессорных станций и заводов по сжижению газа. - Обсуждается также: - участие России в строительстве железнодорожного участка Решт–Астара в рамках коридора «Север–Юг» (важный логистический элемент), - возможная локализация производства газовых турбин в России при технологическом участии Ирана.
Подробный вывод и философский взглядВ этом видео за конкретными цифрами и схемами трубопроводов сквозит один устойчивый мотив: энергетика — это не только про нефть, газ и киловатты, это про власть над уязвимостью. 1. Украина, Венгрия, Словакия и «Дружба» — иллюзия автономии и реальность взаимозависимости На поверхностном уровне всё выглядит просто: Украина «штрафует» Венгрию и Словакию, перекрывая нефть; те отвечают угрозой отключить дизель, электричество и газ. Однако, если разобрать балансы, становится видно: - Дизель: войны, громкие слова, обвинения в «прямом снабжении бронетехники Киева российской соляркой» — а за кулисами банальная перепродажа топлива, купленного в третьих странах. Моральное возмущение, построенное на неправильном понимании фактов. - Электричество и газ: здесь уже не игра. Остановка перетоков действительно способна ударить по украинской энергосистеме и жизнеобеспечению населения. Возникает парадокс: стороны ведут себя так, будто могут друг друга «отключить» и наказать, но при этом все завязаны на одни и те же потоки, трубы, линии и даже на одного и того же поставщика (российский газ), только спрятанного за слоями политических декораций. Субъективная истина политиков — «мы помогаем Украине» или «мы наказываем соседей» — плохо совпадает с объективной структурой энергообмена. На уровне труб и мегаватт истина куда прозаичнее: каждый пытается выжать максимум выгоды и минимизировать риск, используя энергию как инструмент влияния. 2. Казахстан — пример того, как геополитика вторгается в нейтралитет Казахстан пытается быть максимально нейтральным, не вступать в острый конфликт ни с Россией, ни с Западом. Но энергетическая логика снова выше политических намерений: - Удар по КТК — и сразу проседает добыча на десятки процентов, бьёт по бюджету. - Страна с крупной нефтедобычей внезапно импортирует почти половину авиатоплива — и получает публичное «задание» от собственного президента модернизировать НПЗ. - Чтобы закрыть дефицит электроэнергии, запускается амбициозная программа ВИЭ и газовых станций, но опирающаяся в значительной степени на китайские технологии и деньги. Чем больше страна зависит от экспорта сырья и импорта технологий, тем больше её «нейтралитет» оказывается условным. Субъективно — «мы самостоятельны». Объективно — любой удар по инфраструктуре или логистике пересчитывается в дефицит бюджета, топлива и света. 3. Россия и Иран — две «газовые империи» без технологий На уровне запасов Россия и Иран — энергетические гиганты. Но общий недостаток — технологическая зависимость и санкционная изоляция. Запад хотел видеть их конкурентами, сражающимися за рынки газа; реальность подталкивает их к кооперации: - Вместе закрывать уязвимость северных регионов Ирана. - Вместе искать путь к собственным крупнотоннажным СПГ-технологиям и мощным газовым турбинам. - Вместе строить транспортный коридор «Север–Юг», чтобы разворачивать торговые потоки вне контроля морских путей, завязанных на Запад. Интересно, что обе страны пытаются выйти из роли «сырьевых колоний» без того самого «метрополита» — Запада, который десятилетиями поставлял технологии и покупал сырьё. Здесь истина, опять же, многослойна: - С одной стороны, звучит риторика суверенитета, самостоятельности, «разворота на Восток». - С другой стороны, реальная свобода определяется не лозунгами, а наличием своих турбин, своих СПГ-заводов, своих сетей и портов. Иначе говоря, суверенитет — это не столько политический флаг, сколько способность самому включать и выключать рубильник. 4. Энергетика как лакмус истины о мире Эта беседа про энергетические потоки невольно обнажает несколько неприятных для политического нарратива фактов: - Европа говорит о «помощи Украине», но значительная часть этой помощи — платный бизнес, спекуляция, игра на разнице цен. И это не «зло», а нормальная логика рынка. Зло начинается там, где эту рыночную логику подают как героическую жертву. - Украина декларирует независимость, но её энергосистема сильно зависит от доброй воли европейских соседей и от газа, который фактически остаётся российским, хоть и «отмытым» транзитами. - Казахстан заявляет о планах закрыть дефицит электроэнергии, но реальная устойчивость этих планов будет зависеть от китайского оборудования и от того, выдержат ли сети. - Россия и Иран говорят о противостоянии Западу, но вынуждены опираться на европейские технологии (в прошлом) или их восточные аналоги, стремясь воспроизвести то, что долгое время импортировали. Где здесь истина? Возможно, в простом признании: мир предельно взаимозависим, а разговоры о полной автономии чаще всего — политический миф, удобный для мобилизации, но плохо соотносящийся с реальностью энергетической инфраструктуры. 5. Практический вывод Если перевести всё это с языка геополитики на язык жизни обычного человека: - Любое громкое политическое решение в сфере энергетики — отключить трубу, перекрыть перетоки, ввести санкции — почти всегда бьёт по конечному потребителю: по его счетам, его обогреву, его доступу к электричеству. - Большинство «героических» шагов государств в энергетике на деле либо коммерчески мотивированы, либо являются вынужденной реакцией в мире, где слишком много инфраструктуры уже создано под конкретную архитектуру зависимости. - Суверенитет страны в XXI веке — это не только армия и флаг, но и: - свои НПЗ, - свои электростанции, - устойчивые сети, - диверсифицированные маршруты, - собственные (или партнёрские) технологии. А на личном уровне это показывает: мы живём внутри сети зависимостей, намного более плотной и сложной, чем кажется из новостных заголовков. И, возможно, зрелость начинается не с отрицания этой зависимости, а с понимания её устройства и поиска способов сделать её менее разрушительной — для себя и для других.
И вот здесь возникает вопрос, который выходит за рамки энергетики: если наша картина мира — это всегда лишь фрагмент сложной сети взаимосвязей (будь то в политике, экономике или в личной жизни), то где проходит граница между честным признанием своей зависимости и иллюзией полной автономии, которая так заманчиво звучит в лозунгах, но так редко совпадает с реальностью?