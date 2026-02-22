В этом выпуске Борис Марцинкевич детально разбирает последствия блокировки нефтепровода «Дружба» и ответные меры Венгрии и Словакии по прекращению поставок дизельного топлива. Узнайте, как синхронизация энергосистем влияет на риски отключения электричества и почему Украина может столкнуться с критическим дефицитом газа этой зимой. Мы также анализируем резкое падение добычи нефти в Казахстане и стратегический газовый альянс России с Ираном в условиях санкций. Подписывайтесь на канал, чтобы понимать скрытые механизмы глобального энергетического рынка и геополитики.

00:00 Нефтепровод "Дружба" перекрыт: Ответный удар Венгрии и Словакии

02:00 ⛽ Дизель для Украины: Разоблачение мифов и реальные цифры поставок

08:20 Удар по энергосистеме: Последствия отключения электроэнергии для Украины

12:36 Газовый вопрос: Как поставки из ЕС влияют на энергетическую безопасность

17:20 Казахстан в шоке: Добыча нефти рухнула на 35% (Данные Bloomberg)

21:32 ✈️ Парадокс Казахстана: Почему нефтяная страна импортирует авиатопливо

24:14 ⚡️ Энергодефицит Казахстана: Планы по новым мощностям до 2026 года

31:01 Россия и Иран: Новый энергетический альянс и технологии

40:05 ️ Коридор "Север-Юг": Строительство участка Решт-Астара начинается

