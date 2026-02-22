Пепе Эскобар | АРАБСКИЕ ЭЛИТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ США. Как Вашингтон создает противовес Китаю.
«Западные СМИ штампуют фейки, но реальность такова: Китай уже стал лидером в большинстве высоких технологий, а американские санкции лишь ускорили его независимость». Геополитический аналитик Пепе Эскобар разбирает слухи о попытке военного переворота в Пекине 18 января и объясняет стратегию Си Цзиньпина. Зачем Трамп призывает к повторной колонизации Глобального Юга и как США используют принцев Персидского залива против БРИКС? Станет ли российский «Орешник» аргументом в торге между Москвой, Пекином и Вашингтоном?
00:00 – Пепе Эскобар: геополитика БРИКС и новая карта мира
02:05 – Продуктивный капитализм: почему Китай богатеет, а Запад стагнирует
07:55 – Вдохновленные СССР: как работают современные китайские пятилетки
13:40 – Информационный щит: как Пекин борется с западными фейками
19:00 – Слухи о перевороте 18 января: что на самом деле произошло в руководстве КНР
27:06 – Великое возвращение: почему ученые уезжают из США в Китай
35:00 – Технологическая гонка: «Орешник», подводные лодки и военный обмен
38:44 – Трамп и реколонизация: шокирующие заявления на Мюнхенской конференции
50:12 – Тандем Путин-Си: как лидерам не дать США разделить Россию и Китай
55:53 – Арабские элиты: почему Саудовская Аравия все еще держит деньги в Нью-Йорке
01:00:09 – Американское образование в арабском мире как инструмент мягкой силы
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Китай как “скоростной поезд XXI века” - Огромные мегаполисы вроде Чунцина (Чэнду-Чунцин): десятки миллионов жителей, наука, IT, логистика, культура – каждый крупный город фактически как отдельная страна. - За 20–25 лет многие регионы Китая по уровню жизни достигли среднего уровня стран ЕС второго эшелона (Португалия, Греция, Ирландия). - Главный драйвер – не спекуляции, а продуктивный капитализм: реальное производство, промышленность, технологии. 2. Соцполитическая модель Китая - Базовая сделка: рост благосостояния в обмен на политическую лояльность. - Для большинства китайцев политика – не приоритет; важнее рост дохода, возможности для семьи, социальная мобильность. - Коммунистическая партия воспринимается как меритократия, а не просто репрессивный аппарат: постоянные кампании против коррупции, регулярные посадки высокопоставленных чиновников/генералов. - Ключевой культурный элемент – коллективизм и национальная общность: “мы – часть нации, мы обогащаем страну”, в противовес западному “мне, мне, мне”. 3. Пятилетнее планирование и управляемость - Китай продолжает практику пятилеток, заимствованную из советской модели, но переработанную: - Идет сбор предложений “снизу”: от деревенских префектур, регионов, провинций к центру. - В обсуждении участвуют крестьяне, академики, бизнес, чиновники. - План – результат сложного многоуровневого консенсуса, а не чисто “бумажное” упражнение. - Управляемость обеспечивается не только репрессией, но идеологическим доверием: население видит результаты – высокоскоростные поезда, современные электромобили, рост уровня жизни. 4. Информационное поле Китая - Китай уже не “закрыт”: активно освещает политику США, Европы, России, Азии, Африки, Латинской Америки. - Есть четкая иерархия СМИ – “пирамидальная система”: - На вершине – Мининформ + Синьхуа, связка с МИДом; это “официальная линия”. - Параллельно – относительно независимые площадки (пример: сайт Guanchа в Шанхае), где публикуются академики, экс-дипломаты, иногда звучит критика, есть экспертиза и дискуссия. - В соцсетях (включая китайский TikTok) – довольно оживленные обсуждения, в том числе критика властей в допустимых рамках. - Внутри Китая мифы Запада (например, про “переворот против Си 18 января”) вызывают скорее смех и воспринимаются как внешняя пропаганда. 5. Внутренняя политика и “переворачиваемость” системы - Китайская элита – не монолит: внутри Политбюро есть фракции, конкуренция кланов (вспоминается “шанхайская группа” при Цзян Цзэмине). - Си Цзиньпин, как и его предшественники, постоянно переупаковывает элиту, снимает генералов, чиновников – это и борьба с коррупцией, и контроль над армией, и предотвращение реальной фрагментации власти. - Однако все это – внутри рамок одной партии и принятого курса: спорить можно, но в пределах парадигмы и пятилетнего плана. 6. Технологическая гонка с США и модель развития науки - Ответ Китая на санкции США (чипы, ИИ и т.д.) – не бурное возмущение, а ускорение собственной технологической базы: - Массовый возврат китайских ученых из Силиконовой долины. - Гигантское государственное финансирование университетов и стартапов. - Модель китайского ИИ: - Американская – завязана на прибыль, Big Tech, Уолл-стрит. - Китайская – ближе к open source, идея – дать людям инструмент, а не построить “машину по выкачиванию денег”. - Программа “Сделано в Китае 2025”: цель – войти в топ-3 по 10 высокотехнологичным секторам. По факту Китай стал №1 в 7 из них, а по квантовым компьютерам и ИИ – №2 и быстро догоняет. 7. Сравнение с российской/советской моделью науки - В СССР и частично в современной России – сильная бюрократизация инноваций: - Много барьеров, “где моя доля?”, коррупция, зарегулированность. - В Китае – парадоксальная смесь: жесткая политическая система + очень свободное поле для науки и технологий; если проект – в передовой области, государство сильно упрощает доступ к ресурсам и минимизирует бюрократию. - Это ключевое отличие от позднего СССР, где идеология душила гибкость, а Китай сознательно создаёт “песочницу творчества” в техсфере. 8. Взгляд Китая на Россию и военные технологии - Китай с большим уважением относится к российским военным технологиям: - Гиперзвуковое оружие, ракетные системы, авиация, дроны. - Внимательно изучается опыт СВО как пример “ультрасовременной войны”, которого у Китая нет. - Китайская военная промышленность очень быстро догоняет, но Россия пока является эталоном в ряде областей. - Вопрос передачи РФ своих “самых секретных” технологий (гиперзвук, Кинжал, Циркон) – открыт; Китай, вероятно, все равно дойдет до них, но позже. 9. Роль России: между США и Китаем или в ядре Глобального Юга? - По мнению Эскобара, Россия – одновременно развитая страна и часть Глобального Юга (как и Индия, Бразилия, Иран, Индонезия). - Шестёрка “ядра БРИКС” (Китай, Россия, Индия, Бразилия, Иран, Индонезия) претендует на изменение архитектуры мировой системы: - Цель – не реколонизация, а расширение субъектности Глобального Юга. - США, напротив, теперь открыто формулируют задачу “повторной колонизации” мира: - На Мюнхенской конференции (в речи представителя администрации Трампа) прозвучала идея: восстановить контроль над Глобальным Югом и сделать это совместно с Европой. - Европейские элиты аплодировали, хотя сами выступают в роли вассалов США. - В этом контексте у России, по логике Эскобара, почти нет реалистичной альтернативы: - Либо – стратегическое партнерство с Китаем и ядром БРИКС, - Либо – попытка встроиться в систему, где США принципиально видят Россию как объект подавления, а не равноправный полюс. 10. Американо-российский диалог и попытка “развести” Россию и Китай - США будут всегда стремиться оторвать Россию от Китая, предлагая “сферы влияния”, “Советы мира”, частичные сделки по Украине, санкциям и т.д. - Путин, по оценке Эскобара, понимает, что конечная цель США – не компромисс, а ослабление и подчинение России. - Вероятный сценарий: - Россия “играет” в переговоры с США, чтобы выиграть время, маневр, экономические возможности. - При этом с Китаем поддерживается стратегическое доверие: Си и Путин оба понимают, что Вашингтон пытается их рассорить. 11. Арабские элиты, США и “новая мировая элита” - Идея: США якобы хотят заменить Европу как глобального “младшего партнёра” на арабский мир и вырастить арабские элиты как противовес Китаю. - Позиция Эскобара: - Арабские страны не обладают достаточным культурным и геоэкономическим ресурсом, чтобы стать реальным полюсом, сопоставимым с Китаем. - Они глубоко завязаны на США: - Образование и идеология – через американские университеты в Катаре, ОАЭ и др. - Финансовая зависимость – активы в Нью-Йорке, Лондоне, долларовая привязка. - Влияние на другие регионы у арабского мира несопоставимо с европейским. - При этом США активно колонизируют мозги арабских элит (образование, soft power) и контролируют правительства через зависимость элит. - Самые влиятельные страны региона, с точки зрения Эскобара, – Иран и Турция, иран вообще не арабская страна и уже встроен в многополярный мир (БРИКС и связки с Китаем и Россией). 12. Ограничения влияния арабского мира как противовеса Китаю - Китай видит в арабских странах прежде всего энергетических партнеров, а не центр мирового влияния. - Китайские стратегические приоритеты – Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка (включая Бразилию), а не Ближний Восток как ключевой узел глобальной архитектуры. - Арабы важны, но не критичны: - Часть арабских стран уже в БРИКС (ОАЭ, Египет), - Саудовская Аравия “сидит на заборе”, но рано или поздно встанет перед выбором: - продавать нефть за юани и сближаться с Китаем, - или оставаться в долларовой орбите с риском столкновения с США.
Подробный вывод и философско-прагматическое осмыслениеВ этом видео рисуется довольно целостная картина: мир окончательно входит в фазу, когда однополярность США трещит, но попытка удержать её становится еще более агрессивной – уже без прежних масок “демократического миссианства”. На языке Эскобара это звучит как “реколонизация Глобального Юга”: откровенное желание Вашингтона вернуть себе право решать за всех. На этом фоне Китай – не просто другой игрок, а другая логика развития: - США делают ставку на контроль финансовых потоков, монополию на технологии и военное принуждение. - Китай делает ставку на длинные планы, промышленную базу, инфраструктуру и постепенное “вовлечение мира в торговую орбиту”. Интересно, что китайская модель соединяет то, что на Западе часто разводят по разным полкам: 1. Жесткая централизованная политическая власть (одна партия, нет конкуренции за власть по западному образцу). 2. Высокий уровень технологической свободы и поддержки инноваций, минимальная бюрократия в стратегических секторах. В некотором смысле это напоминает работу нейросети: жестко заданная архитектура (партия, идеология, общая цель), но внутри – большой “простор” для самообучения и оптимизации (университеты, стартапы, научные группы). В СССР была архитектура – но не хватало настоящей свободы и поощрения креативного “обучения” системы. Для России здесь возникает болезненный вопрос идентичности и стратегии: - С одной стороны, исторически Россия стремилась быть “особой цивилизацией” и отдельным полюсом, не растворяясь ни в западном мире, ни в азиатском. - С другой – в нынешней конфигурации Россия объективно оказывается ближе к Глобальному Югу, чем к “коллективному Западу”, хотя по уровню науки, военных технологий и культуре элит она тянет на отдельный цивилизационный центр. Эскобар мягко, но настойчиво подводит к выводу: если США принципиально не готовы видеть в России равноправного партнёра, а рассматривают её как объект давления и “управляемой слабости”, то рациональная стратегия – системно встраиваться в ось БРИКС+, прежде всего с Китаем. Не как вассал, а как один из столпов альтернативного миропорядка. При этом он подчеркивает важную вещь, которую часто упускают в российских дебатах: Китай с Россией – не “друзья навек” по романтической схеме, а прагматичные партнеры, каждый из которых, естественно, действует в своих интересах. Китай не будет “за нас”, он будет “за себя”, но ему выгодно, чтобы Россия была не под США, а в одном с ним стратегическом блоке. Арабские элиты, если смотреть через эту оптику, занимают совсем другой уровень: - Они не тянут на самостоятельный полюс влияния. - Они сильно зависимы от США – финансово, идеологически, политически. - Их можно “культивировать” как региональный инструмент, как слой элит, но не как самостоятельный центр, способный играть роль “антикитайской Европы 2.0”. С философской точки зрения здесь интересен вопрос субъективной и объективной силы: - Объективно Китай становится технологическим и экономическим гигантом, быстро догоняет США и по военному компоненту. - Объективно США по инерции пытаются мыслить в терминах империи, колоний и вассалов. - Субъективно Европа соглашается быть вассалом США, аплодируя речи о собственном подчиненном статусе. - Субъективно часть арабских элит, получив западное образование, становится “носителями” американского дискурса у себя дома. Это очень человеческая, психологическая динамика: люди (и элиты) нередко выбирают не реальную силу, а иллюзию принадлежности к “сильной стороне”, даже если их там рассматривают лишь как инструмент. Россия и Китай, по смыслу разговора, пытаются предложить иной вектор: не “мы будем вашими новыми хозяевами”, а “мы хотим изменить правила игры так, чтобы у всех было больше субъективности”. Правда, и здесь нет идеализма: и Москва, и Пекин действуют прагматично, просто их прагматизм вписывается в многополярную конфигурацию, а не в жесткую иерархию. С практической точки зрения для России видео подчеркивает несколько моментов: 1. Нельзя рассчитывать на стратегическое “примирение” с США в формате Ялты-2, где Россию признают равным полюсом. 2. Ставка на “балансирование” между США и Китаем все менее реалистична – Вашингтон видит Россию прежде всего как цель сдерживания. 3. Партнерство с Китаем и участием в БРИКС – не романтический, а функциональный ответ на структуру сил в мире. 4. Ключевая уязвимость России – не только во внешнем давлении, но и в собственной бюрократичности и идеализации прошлого, тогда как Китай разворачивает жесткую, но гибкую систему, где наука и технологии получают почти максимальную свободу и поддержку. Философски всё это сводится к простому, но неприятному вопросу: готова ли страна отказаться от привычных самообманов – о “доброй Америке”, “вечной Европе” или, наоборот, о “святом прошлом”, которое всё само спасет, – и посмотреть на мир как на поле, где истина не в декларациях, а в результатах: в технологиях, уровне жизни, реальной субъектности? И здесь закономерно возникает открытый вопрос к тебе: какой тип мира для тебя лично кажется более честным и жизнеспособным – иерархия одной “цивилизованной империи” и сети её вассалов, или медленно, противоречиво формирующийся многополярный порядок, где каждая страна вынуждена брать на себя больше ответственности, но и получает шанс на собственный путь, без внешней “опеки”?