Телеграм-канал Пепе Эскобар: https://t.me/rocknrollgeopolitics

Телеграм канал Переводчика: https://t.me/MashaLelyanova

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/

«Западные СМИ штампуют фейки, но реальность такова: Китай уже стал лидером в большинстве высоких технологий, а американские санкции лишь ускорили его независимость». Геополитический аналитик Пепе Эскобар разбирает слухи о попытке военного переворота в Пекине 18 января и объясняет стратегию Си Цзиньпина. Зачем Трамп призывает к повторной колонизации Глобального Юга и как США используют принцев Персидского залива против БРИКС? Станет ли российский «Орешник» аргументом в торге между Москвой, Пекином и Вашингтоном?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Пепе Эскобар: геополитика БРИКС и новая карта мира

02:05 – Продуктивный капитализм: почему Китай богатеет, а Запад стагнирует

07:55 – Вдохновленные СССР: как работают современные китайские пятилетки

13:40 – Информационный щит: как Пекин борется с западными фейками

19:00 – Слухи о перевороте 18 января: что на самом деле произошло в руководстве КНР

27:06 – Великое возвращение: почему ученые уезжают из США в Китай

35:00 – Технологическая гонка: «Орешник», подводные лодки и военный обмен

38:44 – Трамп и реколонизация: шокирующие заявления на Мюнхенской конференции

50:12 – Тандем Путин-Си: как лидерам не дать США разделить Россию и Китай

55:53 – Арабские элиты: почему Саудовская Аравия все еще держит деньги в Нью-Йорке

01:00:09 – Американское образование в арабском мире как инструмент мягкой силы

#ПепеЭскобар #Китай #Геополитика #Трамп #СиЦзиньпин #Россия #БРИКС #США #Санкции #Технологии #КнижныйДень #Delib