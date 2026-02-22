«Это Спарта!»: 9 мифов о спартанцах, которые опровергают историки — Лайфхакер
Спойлер: никто не сбрасывал слабых младенцев в пропасть.
Статью можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст.
Спарта — один из крупнейших городов‑государств Древней Греции. Она существовала в XI–II веках до н. э. и располагалась в южной части полуострова Пелопоннес. С тех пор прошло много времени, и сегодня массовые представления о Спарте и её жителях больше похожи на парк развлечений, чем на историческую реконструкцию. Вот некоторые из популярных мифов.
1. Спартанцы сами себя так называли
Мы знаем о спартанцах со школьной скамьи, но мало кто догадывается, что жители Спарты раньше назывались иначе. Чтобы разобраться в вопросе, придётся немного рассказать о политическом строе .
Древняя Греция не единым государством: она состояла из множества со своей территорией, властью и законами. Город, который сегодня зовётся Спартой, древние греки знали как Лакедемон. Своё наименование он получил от области Лакония в южной части полуострова Пелопоннес. Жителей Лакедемона называли лакедемонянами. Именно поэтому на щитах воинов из Спарты была изображена греческая буква лямбда (Λ).
Спартанцами же местные жители стали с лёгкой руки римлян. Название произошло от слова «спартиаты». Оно полноправных граждан (см. миф 4) лакедемонского полиса и было распространено на всех его жителей римлянами по ошибке.
2. 300 спартанцев спасли Грецию
Сражение в Фермопильском ущелье (480 год до н. э.), пожалуй, самая известная битва эпохи античности. О подвиге царя Леонида, который с горсткой храбрецов сдерживал огромную армию персидского царя Ксеркса и спас Грецию от разорения, рассказывает фильм «300 спартанцев» Зака Снайдера. Но древнегреческие историки Геродот и Эфор Кимский, из сочинений которых мы знаем о тех событиях, описывали эту битву несколько иначе.Иллюстрация: картина Жака Луи Давида «Леонид при Фермопилах» / Louvre / Wikimedia Commons
Во‑первых, при Фермопилах сражалось 5–7 тысяч греков, и далеко не все из них были спартанцами. На стороне Леонида и его 300 тяжеловооружённых бились 1 000 тегейцев и мантинейцев, 1 120 воинов из Аркадии, 680 пелопоннессцев и 700 беотийцев.
Когда после предательства Эфиальта стало понятно, что персы скоро окружат войско, Леонид отправил большую часть греков домой. При этом со спартанцами 700 беотийцев — жителей Фив и Феспии. Современные греки даже решили восстановить историческую справедливость и возвели возле памятника спартанцам монумент в честь фиванцев и феспийцев.Монумент греческим воинам, павшим в Фермопилах. Фото: EntaXoyas / Wikimedia Commons
Во‑вторых, битва была проиграна. Ксеркс лишь ненадолго задержался в Фермопильском ущелье и позднее смог захватить большую часть территории Древней Греции. Более того, непримиримость спартанцев много бед беотийцам, афинянам и всей Центральной Элладе. Так, например, персы дотла Афины. Разбить их на суше эллины смогли только через год в битве при Платеях (479 год до н. э.). Мир же был и вовсе 30 лет спустя.
3. Спартанцы сбрасывали детей в пропасть
Всё тот же Зак Снайдер рассказывает нам о том, что немощных младенцев спартанцы сбрасывали в пропасть. Жестокую систему отбора будущих граждан ещё Плутарх (46–127 годы н. э.) в «Сравнительных жизнеописаниях»:
Родители не имели власти воспитывать детей своих. Отец приносил младенца вскоре по рождении на место, именуемое «лесха», где сидели всех колен старейшины, которые его тут осматривали. Если находили его крепким и здоровым, то приказывали кормить и уделяли ему одну из десяти тысяч частей земли. Если же он был слаб и безобразен, то отсылали его в так называемые Апофеты, место, исполненное пропастей, близ Тайгета. Они думали, что родившийся слабым и нездоровым не может быть полезным ни себе, ни обществу.
Плутарх
древнегреческий писатель и философ
Но это всего лишь миф. В 2010 году сотрудник Университета Афин Теодорус Пициос опубликовал археологического и антропологического изучения останков, найденных в ущелье Апофеты под горой Тайгет. Выяснилось, что возраст захороненных там людей колеблется от 18 до 50 лет. Это никак не соответствует мифу, изложенному Плутархом, зато хорошо вписывается в систему древнегреческого правосудия. Сбрасывание в пропасть было ритуальным наказанием за предательство и преступления и использовалось не только в Спарте. Сведения об этом можно и в других источниках, например в гомеровских эпосах.
4. Все жители Спарты были равными
Спарта — это община воинов, где все были равны, так как в бою нет богатых и бедных. Так можно подумать, если не знать некоторых фактов.
На самом деле спартанское общество было на принципах свободы и равенства, но далеко не для всех его членов, а только для упомянутых выше спартиатов. Это были полноправные граждане — владельцы земель, аристократы, обязанные нести военную службу, если потребуется. Сами себя они называли гомеями («равными»). На положении рабов у спартиатов были илоты — земледельцы, покорённые предками спартиатов в древности.
Также общественный строй Спарты много переходных состояний между гомеями и илотами:
- периэки — лично свободные граждане, в основном населявшие побережье и предгорные районы;
- мофаки — дети неспартиатов, получившие полное спартанское образование и возможность стать гражданами;
- неодамоды — илоты, получившие свободу и право на военную службу, но не имевшие полных гражданских прав;
- гипомейоны — опустившиеся, обедневшие или физически неполноценные гомеи, лишённые за это части прав.
Но даже статус спартиата ещё нужно было получить. До 18–20 лет юноши воспитывались в специальных интернатах — агелах. После этого спартанец ещё 10–12 лет под наблюдением наставников и только после 30 лет мог покинуть казарму и начать частную жизнь.Иллюстрация: картина Эдгара Дега «Юные спартанцы» / National Gallery, London / Wikimedia Commons
Зато принадлежащие к родам спартиатов женщины, в отличие от жительниц Афин и других древнегреческих полисов, пользовались уважением и имели статус, сопоставимый с мужским. Они воспитывались дома, занимались спортивными упражнениями, учились держать оружие и управлять рабами. Когда мужчины уходили на войну, они должны были уметь сами себя обеспечить и защитить. Девушкам запрещалось вступать в брак раньше 20 лет, чтобы они могли родить здоровых детей. Права на расторжение союза одинаковы для обоих полов.
5. У спартанцев была непобедимая армия
Конечно, армия Спарты была серьёзной силой и в конце V века до н. э. доминировала в греческом мире, но назвать её непобедимой можно только с большой натяжкой.Пробитый шлем спартанца. Такой тип доспеха, кстати, носит название коринфского. Фото: British Museum / Wikimedia Commons
До начала греко‑персидских войн (499–449 годы до н. э.) армия Спарты на фоне других полисов выделялась разве что числом. Об этом профессор Лейденского университета Роэл Конийнендейк, основываясь на многолетних исследованиях группы историков. Лакедемон мог выставить крупнейшее войско в Элладе — около 8 тысяч человек. Для сравнения: 300 спартанцев, погибших при Фермопилах, — это всего лишь 4% от количества воинов, которые могли за Лакедемон. 700 беотийцев же составляли всё мужское население Фив и Феспии, способное держать оружие.
При этом ни один источник не свидетельствует об особой свирепости, уникальности военных учреждений спартанцев или их ратных подвигах. Тот же Геродот , что в Битве чемпионов (около 550 года до н. э.) при равных условиях воины из Аргоса показали себя лучше, чем спартанцы. Также сообщают, что лакедемонская конница была бесполезна.Иллюстрация: персидский воин убивает греческого гоплита. Отпечаток с древней цилиндрической ахеменидской печати / Marco Prins / Wikimedia Commons
Поворотным моментом в формировании имиджа спартанской армии, Конийнендейк, стала битва при Фермопилах и особенно её описание Геродотом. Самый ранний источник данных об этом сражении сделал из него миф, который спартанцы с радостью поддерживали. Это нередко помогало им сломить дух противников, даже не вступая в бой.
Спартанцев запомнили как героев, а о том, что они сдались афинянам в битве на Сфактерии (425 год до н. э.), уступили Малую Азию персам в Коринфской войне (395–387 годы до н. э.) и проиграли Фивам (битва при Левктрах в 371 году до н. э.), никто обычно не говорит. Свою роль в этом сыграли и римляне, искавшие пример воинственного государства, на которое можно равняться, и поддерживавшие репутацию спартанцев‑воинов. Рим, кстати, и сам подчинил Спарту в 146 году до н. э.
6. Тренировки с детства и отточенное искусство владения оружием — причина спартанских побед
Авторы, составляющие топы самых крутых воинов, расскажут вам, что спартанцы с самого детства учились обращаться с оружием, поэтому им не было равных. Но историки это заблуждение.
Спартанцы не жили только ради войны, и их общественное устройство ничем не отличалось от типичной древнегреческой . Система образования и воспитания, при которой мальчиков‑граждан с малого возраста государство забирает из семьи, существовала и в других полисах. Поэтому говорить об особом индивидуальном военном мастерстве спартанцев нельзя.Иллюстрация: сражающаяся фаланга на древнегреческой амфоре. 560 год до н. э. / Bibi Saint‑Pol / Wikimedia Commons
Правильнее сказать, что главным преимуществом воинов из Лаконии была дисциплина, привитое с детства послушание и разделение армии. не была уникальным изобретением спартанцев, но они единственные среди эллинов догадались разделить её на отряды по 15 человек и заставить их двигаться в ногу единым строем. Простое правило «следуй за человеком перед собой» спартанцы прививали даже подчинённым союзникам, буквально за несколько дней делая из толпы войско.
Чёткая система командования, раздачи и выполнения приказов — вот настоящая причина успеха воинов с лямбдой на щите. Кстати, только в Спарте войско имело одинаковую униформу.Реконструкция облика гоплитов V века до н. э. Спартанский воин стоит справа от бойца с быком на щите. Фото: Megistias / Wikimedia Commons
7. Спартанцы не интересовались ничем, кроме войны
На самом деле молодых спартиатов, несмотря на казарменные условия жизни, не воспитывали только как воинов и убийц. В агелах они не только занимались физическими упражнениями, но и писать и читать, танцевать, декламировать стихи. Военная служба была обязанностью граждан Спарты, а не профессией. Большую часть времени они являлись землевладельцами, поэтому должны были уметь управлять илотами, знать законы и стать полноценными гражданами.Мифический сюжет кисти спартанского художника. Фото: Louvre / Wikimedia Commons
О том, что в Спарте не только война была в почёте, говорит история поэта Алкмана. Он родился в Малой Азии и прибыл в Спарту рабом, но за поэтический талант был и даже удостоен памятника на своей второй родине.
Другим творческим героем Спарты был — легендарный основатель классической древнегреческой музыки и лирической поэзии. Правда, он тоже не был уроженцем этого полиса, а прибыл туда для подавления народных волнений.
8. Афины и Спарта были союзниками
После просмотра фильма «300 спартанцев: Расцвет империи» можно подумать, что Спарта и Афины были если не дружественными государствами, то хотя бы союзниками. Однако это далеко от правды.
Два крупнейших полиса Эллады неизбежно шли к за гегемонию в греческом мире. Афины были сильны на море, Спарта — на суше; афиняне придерживались принципов демократии, а у спартанцев были цари и олигархия. Когда Ксеркс подошёл к Афинам после сражения при Фермопилах, спартанцы медлили с отправкой войска. То же самое перед знаменитой битвой при Марафоне (490 год до н. э.). Впрочем, афиняне и сами не пришли на помощь Леониду в Фермопилах.Иллюстрация: спартанцы против персов. Эпизод битвы при Платеях / John Steeple Davis / Wikimedia Commons
Неудивительно, что после того, как персы были отбиты, Афины и Спарта схлестнулись в череде войн, привлекая на свою сторону другие полисы. Они значительно ослабили друг друга и в итоге спустя два с половиной столетия были покорены римлянами.
9. Спартой руководил один царь
Даже смотря не такой мифологизированный фильм, как «300 спартанцев» 1962 года, можно подумать, что Спартой управлял один харизматичный лидер. В действительности всё было иначе. У лакедемонян сразу два царя из династий Агиадов и Еврипонтидов. Например, соправителем Леонида (из Агиадов) был Леотихид II (из Еврипонтидов). Власть их передавалась по наследству.Скульптура гоплита, возможно, изображающая Леонида. Фото: Archæological Museum of Sparta / Wikimedia Commons
Кроме царей в Спарте герусия — совет 28 знатных старейшин. Она имела равное с царями количество голосов при решении вопросов. Геронты, члены герусии, оставались на своём посту до конца жизни.
Цари и геронты правили Спартой и составляли основу её олигархического строя. Обычные же спартиаты на общих собраниях могли только принимать или отклонять их решения.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи1. Название и самоназвание - Древние «спартанцы» сами себя так не называли. - Полис назывался Лакедемон, область — Лакония, жители — лакедемоняне. - Буква «Λ» на щитах означала Лакедемон. - Слово «спартанцы» возникло из термина спартиаты (полноценные граждане) и было распространено римлянами ошибочно на всех жителей. 2. Миф о «300 спартанцах, спасших Грецию» - При Фермопилах сражалось около 57 000 греков, а не только 300 спартанцев. - Вместе со спартанцами до конца бились 700 фиванцев и феспийцев. - Битва была проиграна, Ксеркс захватил значительную часть Греции и сжёг Афины. - Окончательный перелом наступил лишь через год при Платеях, а мир — спустя десятилетия. 3. Младенцев не сбрасывали в пропасть - Плутарх описывает якобы обычай сбрасывать слабых младенцев в ущелье Апофеты. - Археологические исследования (Т. Пициос, 2010) показали: в ущелье лежат останки взрослых (18–50 лет), а не младенцев. - Апофеты был местом казни преступников (например, за предательство), а не «селекции младенцев». 4. Неравенство и сложная социальная иерархия - Граждане-аристократы назывались спартиатами или гомеями («равные») — но равенство действовало только внутри их узкой группы. - Масса населения: илоты (полузакрепощённые земледельцы), периэки (лично свободные, но без политических прав), мофаки, неодамоды, гипомейоны — множество промежуточных и униженных статусов. - Статус полноправного спартиата надо было заслужить через долгий путь воспитания (агелы) и воинской службы. - Женщины из спартиатских родов имели высокое положение, занимались спортом, могли расторгать брак и должны были быть физически крепкими для рождения здоровых детей. 5. Армия Спарты не была непобедимой - Её сила — в численности и дисциплине, а не в какой‑то мистической боевой гениальности. - До греко-персидских войн спартанская армия не выделялась особо среди других. - Источники не подтверждают особой свирепости или уникальности их военной системы. - Спарта не раз проигрывала: сдача на Сфактерии, уступка Малой Азии персам, поражение от Фив при Левктрах. - Миф о «непобедимости» активно поддерживали сами спартанцы, а позже — римляне, которым нужен был образ идеального воинственного государства. 6. Причина успехов — дисциплина, а не сверхобучение - Спартанцы не жили исключительно войной; аналогичные системы воспитания существовали и в других полисах. - Их ключевое преимущество — жёсткая дисциплина, послушание и чёткая организация. - Фаланга как строй не была их изобретением, но они рационализировали её: делили на отряды, отрабатывали единый шаг, простое правило «следуй за тем, кто впереди». - Важен был единый строй, единообразное снаряжение и понятная система приказов — своего рода «военная стандартизация». 7. Интересы спартанцев не ограничивались войной - В воспитании спартиатов было место грамоте, поэзии, танцам, декламации. - Военная служба — обязанность гражданина, но не вся его идентичность. - Спарта знала поэтов и музыкантов: Алкман, Терпандр и другие деятели искусства были там почитаемы. - Спартанцы были не только «солдатами», но и землевладельцами, управленцами, участниками политической жизни. 8. Спарта и Афины не были устойчивыми союзниками - Между ними шла долгая борьба за гегемонию: Афины — морская держава и демократия, Спарта — сухопутная сила и олигархия с царями. - Взаимные «неявки» на помощь в критические моменты (Марафон, Фермопилы) показывают их недоверие. - После отражения персов они вступили в серию войн, взаимно ослабили друг друга и в итоге были покорены Римом. 9. В Спарте было не единовластие, а дуализм и олигархия - В Спарте было два царя из разных династий: Агиады и Еврипонтиды. - Их власть уравновешивалась герусией — советом 28 пожизненных старейшин. - Политический строй был олигархическим: простые граждане могли лишь одобрять или отвергать решения элиты, но не определять политику напрямую.
Подробный вывод: как миф о Спарте рассказывает о нас самихИстория Спарты в массовом сознании выглядит как хорошо продуманная легенда: мир чёрно‑белых героев, «настоящих мужчин», не знающих страха и сомнений. И в этом мифе показательна даже не сама Спарта, а наше современное желание верить в такие упрощённые образы.
1. Откуда берутся такие мифы?В мифе о Спарте сочетаются несколько мощных человеческих потребностей: - Жажда простоты. Реальная история Спарты — это сеть сложных социальных статусов, политических интриг, компромиссов и поражений. Миф же предлагает понятный сюжет: «300 героев против орды», «чистая доблесть» против «чистого зла». Сознание любит такие бинарные конструкции — они экономят усилия, как любой хороший алгоритм с жёсткими параметрами. - Потребность в примере для подражания. Идеализированная Спарта — удобный образ: аскетизм, дисциплина, жертвенность. Её используют как символ — от армейской пропаганды до фитнес‑культуры. Как в любой идеологии, выбирают отдельные элементы (стойкость, телесная выносливость) и отбрасывают неудобные (рабство илотов, политическая олигархия, поражения и жестокость). - Политический и культурный заказ. Геродот романтизировал Фермопилы; римлянам нужен был образ сурового «старшего брата», на которого можно равняться. Современным авторам — зрелищные истории и узнаваемые архетипы. Спарта здесь — площадка для проекций: каждый век переписывает её под себя. В этом смысле миф о Спарте похож на мифы о «золотом детстве», «идеальной любви» или «великой империи прошлого» — они не о реальности, а о наших тосках и страхах.
2. Реальная Спарта: дисциплина вместо магииЕсли убрать кинематографический глянец, Спарта оказывается не «фабрикой супервоинов», а примером очень прагматичной социальной инженерии: - Дисциплина как технология. Их сила — не в мистическом боевом мастерстве, а в простой, но жёстко выполняемой структуре: строй, подчинение, логика команд. Это очень по‑современному: как в программировании или организации производства, главное — не отдельный «гений», а система, которая снижает вероятность ошибок и случайностей. - Социальная машина. Спарта функционировала как механизм, где: - узкая элита (спартиаты) воспитывалась с детства как «носители идеала»; - огромный слой несвободных (илоты и прочие) обеспечивал экономический фундамент; - культура и мифология закрепляли послушание и готовность к самопожертвованию. Это напоминает многие исторические и современные системы, где идеалы «чести» и «долга» маскируют жесткую иерархию и эксплуатацию. - Женщины Спарты как парадокс. На фоне других греческих полисов спартанки были необычайно свободны: они занимались спортом, владели имуществом, могли разводиться. Но это тоже было не столько «феминизмом», сколько функциональным решением: обществу нужны были физически крепкие матери будущих воинов. Даже расширение прав часто подчинено логике системы. Мы видим: реальная Спарта куда «приземлённее», но именно это делает её более интересной. Она не сказка о чести, а пример того, как идеология, дисциплина и страх могут долго удерживать сложный общественный порядок — и всё равно не спасти его от распада.
3. Опасность идеализации: Спарта как зеркало фанатизмаМиф о Спарте легко превращается в инструмент фанатизма: - Когда идеал важнее человека. Легенда о спартанском воспитании часто подаётся как эталон жёсткого «правильного» самосовершенствования, где слабые не достойны жить, а страдание — норма. Такой подход легко переносится на современность: «ноль жалости к слабости», токсичный культ силы и жёсткости, оправдание насилия «ради дела». - Истина как оружие, а не путь. Фанатик — будь то военный, религиозный или идеологический — очень похож на идеализированного «спартанца» из массовой культуры: у него есть простая картина мира, ясный враг и готовность жертвовать собой и другими. Но чем жестче идеал, тем дальше он уводит от живой правды — с её противоречиями и непредсказуемостью. - От истории к мифу и обратно. Когда мы верим в «чистую» Спарту, мы фактически соглашаемся жить не в реальности, а в удобной легенде. Точно так же люди живут в мифах о своих странах, отношениях, себе самих: «мы всегда были правы», «я всегда слаб/силен», «она/он идеален» и т.п. Но цена за такую простоту — потеря связи с тем, что есть на самом деле. Историки, разбирая мифы о Спарте, как бы делают то же, что хороший психотерапевт или критический мыслитель: мягко, но настойчиво отделяют реальность от фантазий.
4. Прагматический урок: что можно взять от Спарты, не впадая в культЕсли отбросить романтику и идеологию, что остаётся полезного? - Дисциплина как осознанный выбор, а не культ жестокости. У спартанцев дисциплина была тотальной и во многом бесчеловечной. Но сама идея упорядоченности, тренировки, сознательного отношения к телу и действию не плоха — вопрос, служит ли она жизни или разрушает её. - Системность важнее героизма. Спарта показывает: реальная сила — не в одиночном герое с мечом, а в слаженном строе, ясных правилах и согласованности. Это верно и для армии, и для бизнеса, и для внутренних изменений человека: единичный порыв уступает системному, пусть маленькому, но регулярному действию. - Скепсис к любым «идеальным» моделям. Как только нам предлагают «идеальное воинское общество», «идеальную экономику», «идеальную веру» — стоит вспомнить Спарту. За внешней стройностью почти всегда скрывается сложная, противоречивая, иногда жестокая реальность. - Уважение к сложности. Историки, развенчивающие мифы, напоминают: истина обычно сложна, многослойна и неудобна. Но именно признание этой сложности делает нас свободнее — мы уже не обязаны соответствовать чьему‑то идеалу, можем искать свою форму дисциплины, силы, человечности. В каком-то смысле Спарта — это пример того, что бывает, когда образ (героический, суровый, чистый) становится важнее реальной жизни людей. И это не только про древний полис на Пелопоннесе, но и про любые наши личные и коллективные иллюзии.
Если отбросить киношных «300 спартанцев» и посмотреть на Лакедемон как на живое, противоречивое общество, не становится ли понятнее, что любая «сильная» модель мира — от государства до наших собственных убеждений — всегда лишь упрощение, требующее пересмотра?
