Через все преграды. Документальный фильм о солдатских буднях и боевых тактических учениях (1968)
Документальный фильм о солдатских буднях и боевых тактических учениях Гвардейского мотострелкового полка, поддерживающего свои славные боевые традиции времен Великой Отечественной войны.
Главная редакция общественно-политических программ 1968
Автор сценария – Николай Прокофьев
Режиссер – А. Едидович
Оператор – Н. Пугачев
Оператор – Валентин Суворов
Текст читал – Р. Выгодский
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Боевое знамя полка — символ чести армии и Отчизны, связующее звено между поколениями воинов. - У части, как у человека, есть своя «биография»: - борьба с басмачеством в Средней Азии; - бои Великой Отечественной: Новороссийск, Керчь, Севастополь; - участие в освобождении Польши и Чехословакии. - За проявленные мужество и стойкость бойцы полка отмечены наградами: ордена, медали, полные кавалеры ордена Славы, Герои Советского Союза. - Под тем же знаменем теперь служат юноши 1960-х годов — преемственность поколений и традиций. - Солдатские будни состоят из множества больших и малых дел: - самодостаточность и умение всё делать самому; - владение оружием и техникой; - постоянная готовность, жёсткая дисциплина. - Принцип Суворова «тяжело в учении — легко в бою» — основа подготовки. - Учебные тревоги отрабатываются как реальные: - внезапный подъём; - быстрый сбор; - слаженное построение и наступление. - Служба наполнена внутренним напряжением: - постоянное ожидание тревоги; - сочетание мысли о доме и любимых с готовностью к бою. - Юноши, ещё недавно школьники, рабочие, хлеборобы, теперь — солдаты, которым доверен «самый дорогой» дар — мир на земле. - Сценарий учений: - внезапное нападение противника; - марш мотострелковых войск; - заброска воздушного десанта в тыл врага; - неизвестность и риск каждого прыжка. - Артиллерия, самоходки, танки, мотопехота — единый ударный кулак. - Подчёркивается преемственность с дедами и отцами, воевавшими в лопатях, «всех врагов метали правой» — их наказ звучит ныне как приказ. - Современная «матушка пехота» сильно изменилась: - высокая манёвренность; - наличие ракет, артиллерии, бронетехники; - способность к наступлению высокими темпами; - десантирование и переброска вертолётами и самолётами. - Преодоление водных преград «сходу»: - разведчики первыми захватывают плацдарм; - сапёры наводят переправу; - танки и техника не ждут, идут вперёд. - Каждый успешный эпизод учений — «ещё одна ступенька к воинскому мастерству», даже если о нём не сообщат сводки. - Период затишья на передовой — всегда обманчив, солдат должен быть настороже. - Командир принимает решения: контрудар, запрос авиации, взаимодействие зенитчиков, мотопехоты, танков. - Завершение учений: - командующий доволен; - звучат песни о пехоте и её современном облике; - утверждается образ пехоты как силы, которая «поставит точку, а не многоточие» тем, кто решится нарушить мир.
Подробный выводВ этом видео перед нами не просто описание армейских учений, а попытка создать целостный миф о советском солдате и современной армии — миф, который соединяет прошлое, настоящее и идеализированное будущее.
1. Знамя как живая памятьБоевое знамя здесь — не декорация и не просто символ, а почти «персонаж» с собственной судьбой. - Оно связывает: - басмачей в Средней Азии, - окопы Великой Отечественной, - улицы польских и чехословацких городов, - и учебные полигоны 1960-х годов. Через знамя полк обретает непрерывную идентичность: люди меняются, техника меняется, политический фон меняется, но ткань знамени — как «носитель памяти» о подвигах. В современном языке мы сказали бы: это как репозиторий «боевого кода», куда каждое поколение вносит свой коммит. Именно этот образ делает службу не частным делом конкретного юноши, а участием в большем, чем он сам. Но есть и парадокс: реальный солдат живёт буднями — дождь, грязь, тревоги, усталость, тоска по дому — а знамя подаётся в почти священном, безошибочном свете. Между этим идеалом и личным опытом всегда остаётся напряжение. Возможно, именно это напряжение и формирует внутреннюю работу человека: либо он пытается приблизить свою жизнь к идеалу, либо учится трезво видеть и идеал, и реальность.
2. Солдатские будни: героизм без «героической» позыИнтересно, что в лекции много романтики — песни, возвышенные образы, но при этом ясно: повседневность солдата — это прежде всего: - дисциплина, - умение всё делать самому, - владение сложной техникой, - постоянная готовность к тревоге. Это напоминает устройство любой сложной системы: снаружи мы видим «героический» результат (успешные учения, победу, марш), а внутри — непрерывная работа, скучная и кропотливая. Как в программировании: блистательный продукт опирается на тысячи строк рутинного, но аккуратного кода, проверок, тестов. Формула «Тяжело в учении — легко в бою» тут звучит как универсальный принцип: чем глубже проработан «режим моделирования» (учения), тем выше шанс, что в «режиме продакшена» (реальный бой) система не рухнет. Психологически это тоже важно: солдат живёт в хронической неопределённости — «каждая тревога может быть учебной, а может быть настоящей». И вся система воспитания предлагает ему стратегию: не гадать, а быть готовым всегда. В конечном счёте это не только военная установка, но и жизненная: мы никогда до конца не знаем, какая «тревога» в нашей жизни учебная, а какая — определяющая.
3. От школьника к солдату: быстрое взрослениеЕсть важный момент: еще «год или два назад» эти ребята сидели за партами, стояли у станков, убирали хлеб. Теперь им доверен мир. Этот переход — как резкая смена контекста: с привычной гражданской жизни — в мир, где действуют другие правила, другая иерархия ценностей, другой объём ответственности. Это почти как «перепрошивка» психики: - вчера — ты часть маленького локального мира (семья, школа, завод); - сегодня — элемент большой системы, отвечающей за судьбу страны, за абстрактный, но очень конкретный в последствиях «мир на земле». Интересно, что в этом образе нет акцента на внутреннем сомнении или растерянности. Всё подано как естественный и правильный переход: так было у дедов, отцов, теперь — у внуков и сыновей. Психологически это важно: когда человеку задают сильный нарратив «ты — продолжатель великих», ему проще принять жёсткие условия и нагрузку. Но с философской точки зрения встаёт вопрос: где в этом всем остаётся индивидуальный голос? Сколько в исполнении долга — осознанного выбора, а сколько — инерции традиции, страха, обязательства?
4. Преемственность поколений: «наказ как приказ»Очень ярко отмечена линия «деды — отцы — внуки»: - предки «в лаптях, врагов метали правой», - их опыт — источник морального авторитета, - их наказ по сути превращён в безусловный приказ для новых поколений. Историческая память здесь работает как система ценностей и как инструмент мобилизации. Похожим образом религиозные традиции используют фигуры святых или пророков: их опыт — не только пример, но и норматив. В этом есть сила — опора на реальный, пережитый опыт борьбы и страдания. Но есть и риск: идеализируя прошлое, легко потерять из виду его реальную сложность и неоднозначность. Тогда человек начинает служить не живой памяти, а мифу о памяти.
5. Трансформация «матушки пехоты»Очень показателен контраст: «не та сегодня матушка пехота, что была раньше». - Раньше — медленный тяжёлый род войск, почти синоним окопной войны и пешего марша. - Теперь — высокоманёвренный, технизированный, способный атаковать с воздуха, с воды, в тесном взаимодействии с танками, артиллерией и авиацией. Это почти метафора для всего XX века: традиционные структуры (армия, государство, экономика) вынуждены осваивать новые скорости, новые средства, новые формы войны и мира. Пехота, которая способна «шагать по воздуху» (через вертолёты, самолёты), — образ гибридности: старый архетип (солдат-пехотинец) помещён в технологически насыщенный мир. Но несмотря на всю технику, в центре остаётся человек: - первый на плацдарм идёт разведчик; - солдат прыгает в неизвестность; - солдат ждёт тревогу; - солдат несёт верность и дружбу, которые «не знают покоя и сна». И тут мы снова видим ограниченность любой технократической мечты: сколько бы ни было ракет и вертолётов, ключевой узел — человеческое решение и человеческая стойкость.
6. Учения как модель войны и мираВ показанных эпизодах — полная модель современного боя: - внезапное нападение, - марш, - десант в тыл, - артиллерийская подготовка, - прорыв обороны танками, - форсирование водной преграды, - зачистка леса с помощью вертолётов, - контрудар, попрос авиации, - завершение операции. По сути, это военная «симуляция», как в стратегических компьютерных играх, только не на экране, а в реальности. Каждый элемент — от сапёров до зенитчиков — это модуль системы, и от согласованности их работы зависит общий результат. Философски здесь возникает двойственность: - С одной стороны, учения направлены на то, чтобы «мир не знал тревог», чтобы война оставалась в режиме моделирования. - С другой стороны, чем совершеннее и профессиональнее армия, тем более «управляемой» и «возможной» может казаться реальная война. Это древнее противоречие: готовясь к миру через силу, человечество неизбежно живёт в тени тех механизмов, которые могут быть запущены и во имя разрушения.
7. Песни, романтика и внутренний мир солдатаВесь рассказ густо пронизан песнями: - о письмах от девушек, - о тоске по дому, - о дружбе, - о пехоте, которая «службу понимает». Это не случайный фон. Песня — способ оформить и выдержать психологическое напряжение: - сольдаты живут между страхом (учебная или настоящая тревога?), - тоской (дом, любимые, мирная жизнь), - и гордостью (знамя, традиция, «мы — продолжатели»). Песня превращает хаос эмоций в понятный, разделяемый образ. Это немного похоже на то, как мы сегодня формируем мемы или истории в соцсетях: через коллективные символы оформляем личные переживания. В такой подаче солдат предстаёт не как машина, а как человек, чья человеческая сторона интегрируется, а не подавляется: любовь, дружба, память — не помеха службе, а её эмоциональный фундамент.
Практический взглядЕсли отойти от идеологии и патетики, можно вытащить несколько универсальных уроков: 1. Любая высокая задача опирается на будни. Подвиг, успех, мастерство — это всегда сумма множества «мелких» действий, выполненных добротно и дисциплинированно. 2. Готовность к кризису тренируется заранее. Учебные тревоги и «прыжок в неизвестность» — это модель того, как человек может привыкнуть к неопределённости, не ломаясь, а действуя. 3. Память о прошлом даёт опору, но нуждается в трезвости. Наследие дедов и отцов может быть мощным источником смысла, если не превращать его в слепой догматизм. 4. Техника меняется, человеческое ядро — нет. Ракеты, вертолёты, цифровые системы меняют форму войны и мира, но ответственность, страх, мужество, дружба остаются теми же человеческими константами.
Вопрос, который остаётся открытым: как каждому из нас — сегодня, вне окопов и учений — находить баланс между служением чему-то большему (семье, общине, стране, миру) и сохранением свободы видеть реальность без идеализаций, принимая и её величие, и её уязвимость?