Телеграм-канал Виктора Ефимова: https://t.me/viktorefimof

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Книга "Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/

«Технологии сегодня обновляются быстрее, чем поколения людей. Это разрушает вековые системы посвящений и тайного управления». Доктор экономических наук Виктор Ефимов объясняет, почему мировая финансовая элита вступила в смертельную схватку с цифровизаторами и какой проект «Технат» пытаются реанимировать в США. Почему лекция Виктора Ефимова для ФСБ стала легендарной и как книга «Мертвая вода», финансируемая спецслужбами, стала «экстремистской»? Как Пушкин предсказал современный кризис и почему реальное управление миром происходит по шести приоритетам, скрытым от обывателя?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Виктор Ефимов: от секретаря горкома до концептуального аналитика

02:43 – Аналитическая группа Ленсовета: как физики и военные искали причины краха СССР

07:18 – Противостояние Горбачеву: почему верхушка КПСС не слышала предупреждений

15:30 – Глобальная концепция управления: 4000 лет ветхозаветной доктрины

19:15 – История книги «Мертвая вода» и ее роль в спецслужбах

27:24 – Закон времени: почему технологии рушат старые тайные ордена

32:08 – Информационная оккупация: как США выстроили наше образование и медицину

34:10 – Экономический саботаж: судный процент и уничтожение промышленности

44:53 – Схватка Титанов: банкиры против цифровизаторов. Кто победит?

46:31 – Проект «Технат» 2.0: мир без банков и денег

52:30 – Менделеев и Пушкин: русские коды созидательного управления

01:01:59 – Экосистема созидания: новая миссия России в глобальном мире

01:07:02 – Счастье по-пушкински: свобода и покой как высшая цель

#ВикторЕфимов #КОБ #ГлубинноеГосударство #КонцепцияУправления #Пушкин #Экономика #ФСБ #МертваяВода #ГлобальноеУправление #Идеология #КнижныйДень #Delib