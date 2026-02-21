Виктор Ефимов | Указ №809: Последний шанс России на спасение?
«Технологии сегодня обновляются быстрее, чем поколения людей. Это разрушает вековые системы посвящений и тайного управления». Доктор экономических наук Виктор Ефимов объясняет, почему мировая финансовая элита вступила в смертельную схватку с цифровизаторами и какой проект «Технат» пытаются реанимировать в США. Почему лекция Виктора Ефимова для ФСБ стала легендарной и как книга «Мертвая вода», финансируемая спецслужбами, стала «экстремистской»? Как Пушкин предсказал современный кризис и почему реальное управление миром происходит по шести приоритетам, скрытым от обывателя?
00:00 – Виктор Ефимов: от секретаря горкома до концептуального аналитика
02:43 – Аналитическая группа Ленсовета: как физики и военные искали причины краха СССР
07:18 – Противостояние Горбачеву: почему верхушка КПСС не слышала предупреждений
15:30 – Глобальная концепция управления: 4000 лет ветхозаветной доктрины
19:15 – История книги «Мертвая вода» и ее роль в спецслужбах
27:24 – Закон времени: почему технологии рушат старые тайные ордена
32:08 – Информационная оккупация: как США выстроили наше образование и медицину
34:10 – Экономический саботаж: судный процент и уничтожение промышленности
44:53 – Схватка Титанов: банкиры против цифровизаторов. Кто победит?
46:31 – Проект «Технат» 2.0: мир без банков и денег
52:30 – Менделеев и Пушкин: русские коды созидательного управления
01:01:59 – Экосистема созидания: новая миссия России в глобальном мире
01:07:02 – Счастье по-пушкински: свобода и покой как высшая цель
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Опыт и позиция Ефимова в позднем СССР - Был секретарём Ленинградского райкома, затем горкома, открыто выступал против курса Горбачёва, предвидя развал. - Отказался от карьерного роста (должность уровня будущего Зюганова и программная статья в «Правде»), поскольку видел: из партии делают «пастухов» для остатков масс под внешним управлением. - Осознанно ушёл из партийной номенклатуры, фактически став безработным, чтобы не участвовать «в напускании тумана» и симуляции деятельности. 2. Причина гибели СССР по Ефимову - Главная причина — жёсткая централизация власти и культ Генсека, при котором возражение сверху было практически невозможно. - Сильное «среднее звено» (партийная прослойка) понимало происходящее, но никто не рискнул открыто поддержать альтернативную линию. Страх, конформизм и вертикаль привели к тому, что вредный курс Горбачёва стал необратимым. 3. Формирование аналитической группы и «Мёртвая вода» - В конце 1980-х вокруг Ефимова формируется междисциплинарная аналитическая команда (физики, математики, военные, подводники), которая решила понять: > Как самая богатая и научно развитая страна мира постоянно оказывается «в дураках»? - Они анализируют 4000-летнюю историю управления человечеством: - подготовка и написание Ветхого Завета, - буддизм (вписан в ветхозаветную доктрину), - Новый Завет, - Коран и формирование ислама, - эпоха гуманизма. - Главный вывод: ветхозаветная концепция управления (по сути — долговременный проект глобального доминирования через ростовщический капитал и контроль смыслов) оставалась неизменной сквозь религиозные и идеологические надстройки. - По заказу КГБ (Шам, Бобков) их группа пишет работу «Мёртвая вода» — системное изложение глобального управления, альтернативное Институту США и Канады. - В 1992 г. книгу издают за счёт госструктур, а в 2010 г. её признают экстремистской: для Ефимова это знак, что в России существуют силы, способные «вытирать ноги» о собственные спецслужбы и действующие в интересах внешних центров. 4. Глобальный предиктор, «глубинное государство» и закон времени - Ефимов использует терминологию вроде «глобальный предиктор», «глубинное государство», соотнося их с пушкинской образностью. - Пушкин у него — не просто поэт, а своего рода «пророк русской цивилизации». Он вводит понятие «закон времени»: - Впервые в истории наступает момент, когда скорость обновления технологий сравнивается и затем опережает скорость смены поколений. - Рушится старая система посвящений и толпо-элитарная модель: знание больше нельзя удерживать только в верхушке. - Там, где раньше «чем меньше знает толпа, тем устойчивее управление», теперь без повышения грамотности масс система становится неуправляемой. 5. Неправильное понимание управления в России - Управление свели к структурному менеджменту: «когда структура уже есть, ею правильно рулят». - По Ефимову, настоящее управление — это полная функция из 7 этапов, и структура — лишь пятый шаг. - Ключевой вопрос управления — ради чего создаётся структура? - Если ради благоденствия народа, будут одни институты. - Если ради интересов внешнего хозяина, будут совсем другие (как у нас в 1990-е, по его мнению, когда «структуры нам создали специалисты из США»). 6. Колониально выстроенные системы: экономика, налоги, здравоохранение, образование - Финансовая система: - Курс рубля к доллару искусственно занижен; Россия продаёт ресурсы дешево, покупает дорого. - Единственный фундаментальный генератор инфляции — судный процент: чем выше ставка кредитования, тем выше инфляция. Всё остальное — вторичные эффекты. - Налоговая система: - НДС — «чисто колониальный налог», фактически штрафующий переработку и создающий «запрет» на производство с высокой добавленной стоимостью. - Логичен был бы налог на недобавленную стоимость — на сырьевой вывоз, а не на переработку. - Здравоохранение: - Система заточена не под снижение заболеваемости, а под прибыль фармацевтических корпораций. - Чем больше больных — тем выгоднее системе. - Образование: - Превращено в «сферу услуг» для подготовки потребителей, а не творцов. - Отсюда формула: «нам не нужны творцы, нам нужны потребители». 7. Власть, доверие и спецслужбы - Власть держится либо на доверии, либо на огромном репрессивном аппарате; второе долго не работает и слишком дорого. - Если умные и патриотичные люди видят, что спецслужбы не могут их защитить, они перестают с ними сотрудничать. Это подтачивает легитимность всей системы. - Признание «Мёртвой воды» экстремизмом — для Ефимова яркий пример подрыва доверия. 8. Глобальный кризис концепции и «бал вампиров» - Ветхозаветный, ростовщический проект управления человечеством объективно исчерпал себя: - разрушает среду существования, - порождает чудовищное социальное неравенство, - опирается на деградацию и манипуляцию. - Ефимов связывает это с образом «бала вампиров» (формула Путина) и «сатанинской системы», где элита питается человеческими ресурсами и пороками. - Скандал с Эпштейном — лишь видимый фрагмент общей картины: в таком проекте власть всегда опирается на порочную зависимость, шантаж и деградацию элит. 9. Столкновение двух типов капитала: финансовый vs цифровой - Старый мир финансового капитала (банкиры, ростовщики) столкнулся с цифровым капиталом (айтишники, платформы). - В топ-10 богатейших людей мира большинство — представители IT. - Проект «Технат» (1930-е, дед Маска): идея зоны без банков, с расчётами в энергетическом эквиваленте. Сейчас, по Ефимову, этот тип проектов возвращается в обновлённом виде. - Для банковского капитала в таком мире «нет места», отсюда их ожесточённое сопротивление. 10. Цель старой элиты: не допустить нового уровня сознания - Если человечество освоит новые управленческие и технологические возможности, старая элита больше не нужна. - Поэтому её задача — вернуть людей в состояние дикости, обрушить уровень культуры и рационального мышления, чтобы масса не могла пользоваться новыми инструментами. - Отсюда смещение общественной повестки: вместо космоса и научного прогресса — бесконечные споры о идентичностях, обидах, символах, половой и этнической повестке. 11. Коммунизм, аскеза и изменение человека - Коммунизм, по Ефимову, — это не только экономическая модель, а прежде всего изменённый человек с иными потребностями. - Он говорит о личной практике: отказ от алкоголя, табака, мяса; переосмысление пищевых и информационных «перееданий». - Человек сегодня потребляет во много раз больше необходимого — и физически, и ментально, разрушая и себя, и систему. 12. Роль указа Президента № 809 - Ефимов называет его «последним шансом России на спасение»: - Указ о сохранении традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей. - Всё остальное (финансовая система, СМИ, образование) пока жёстко либерально, но этот указ — важный идеологический прорыв. - Он видит в нём возможность для системного разворота, если за ним последуют реальные управленческие решения. 13. Где «затык» сегодня? - Формально либералов «вычищают», но сам курс во многом остаётся либеральным: - в экономике, - в финансах, - в базовых институтах управления. - Президент ограничен «красными линиями» и негласными договорённостями; многие ходы нельзя сделать открыто, не спровоцировав жёсткую ответную реакцию глобальных сил (аналогия с Кеннеди и его попыткой выпустить доллар от имени государства). - Поэтому перемены сверху без готовности снизу опасны: нужны массовые изменения в понимании людей. 14. Ставка на «перемену снизу» и эффект сотой обезьяны - Стратегия Ефимова и его команды: - формировать критическую массу понимающих (около 10 млн человек), - после чего включается эффект автосинхронизации: общество «просыпается» и начинает мыслить иначе. - Он ведёт курсы по концептуально-управленческой грамотности: «Школа управления собой, страной, цивилизацией». - Новый курс — «Основы созидательного управления для детей и родителей, для спецслужб и правителей». - Парадокс: детям 13–15 лет эта информация заходит легче, чем профессионалам с застывшими стереотипами. 15. Экосистема-созидания как альтернатива ветхозаветной доктрине - Предлагаемая новая глобальная концепция — экосистема-созидания: - Не выстраивание всех стран в одну колонну под единой идеологией, - а многополярное разнообразие, где каждая страна живёт по-своему, при условии, что не мешает другим жить по-своему. - Задача глобального управления — не доминирование, а гармонизация разнообразия. - Это, по мысли Ефимова, путь к преодолению войн: исчезает смысл военного насаждения «единственно верной модели». 16. Нравственность как протокол взаимодействия - Нравственность — не просто личное качество, а протокол взаимодействия между людьми, странами, структурами. - Ценная фигура будущего — не лидер-начальник, а человек, который: - интересен другим, - несёт благо, - умеет сочетать личные цели с коллективными. - «Коины блага»: идея валюты, основанной не на финансовой спекуляции, а на реальном вкладе в благоденствие других. 17. Роль России - Российская цивилизация, по Ефимову, стоит перед шансом предложить новую мировую концепцию после исчерпания 4000-летнего проекта. - Президент уже задал некоторые идеологические контуры (речь на Валдае 27.10.2022: ценность многообразия, критика унификации). - Задача — наполнить эти контуры реальным управленческим содержанием и практикой созидания. 18. Пушкин как ключ к пониманию глобальной игры - В финале Ефимов читает стихотворение Пушкина о «иных правах и свободе» — служить только Богу, не гнуть ни совести, ни шеи, «никому отчёта не давать». - Для него это образ внутренней свободы человека, не подвластной ни толпе, ни власти, ни глобальному предиктору. - Через Пушкина он показывает: глубинное управление существует, но высшая свобода остаётся в измерении совести и личного выбора.
Подробный выводЕфимов выстраивает достаточно цельную — и, безусловно, спорную — картину, в которой личная биография, исторический анализ и концепция глобального управления сливаются в одну линию. 1. Узкий политический опыт — часть гораздо более длинного процесса Его конфликт с Горбачёвым и отказ от партийной карьеры — не просто эпизод из позднесоветской истории. В его интерпретации это столкновение двух логик: - логики вертикального, догматического управления, где главное — сохранить структуру любой ценой; - логики концептуального подхода, где главный вопрос — «ради чего?» и «в чьих интересах?» выстраивается система. Он увидел, что советская модель оказалась уязвима не из-за отсутствия ресурсов или науки, а потому что в ней почти никто не имел права и смелости ставить вопросы о смыслах и направлениях развития. 2. Ветхозаветная доктрина как метафора мирового проекта управления Когда он говорит «ветхозаветная доктрина», это не богословский спор, а обозначение определённой цивилизационной логики: - ростовщический капитал и судный процент; - концентрация знаний и власти в руках узкого слоя; - использование религий и идеологий как оболочек для одного и того же содержания: подчинения масс долговому и смысловому контролю. В этом смысле буддизм, христианство, ислам и гуманизм у него не столько противопоставлены, сколько вписаны в один длинный сценарий, где меняются декорации, но не режиссёр. Можно спорить, насколько корректно так обобщать, но сама идея интересна: он переводит привычные религиозные и культурные противостояния на язык долгосрочных управленческих матриц. 3. Закон времени и кризис толпо-элитарной модели Здесь любопытно, как он связывает Пушкина с современной теорией систем: - когда технологии развиваются медленнее смены поколений, знания можно законсервировать наверху; - когда технологии «убегают вперёд», элита уже не успевает фильтровать всё знание — массе неизбежно приходится думать. Любая иерархия, которая держится на «сакральной тайне», в таком мире начинает трещать. Не потому, что люди вдруг стали добрее, а потому, что информационная реальность сломала старые механизмы монополии на истину. С этой точки зрения многие сегодняшние «безумия» — не аномалия, а симптом перехода: старые управляющие структуры теряют возможность держать всё под ковром, а новые еще не обрели устойчивую форму. 4. Управление не равно менеджмент: корень колониальности — в целях, а не в процедурах Интересная, очень инженерная мысль: - мы привыкли думать, что реформы — это оптимизация структур, изменение налогов, новых министерств. - Но если сам вектор цели задан извне (работать на внешний центр силы), то любая «оптимизация» лишь повышает эффективность колониальной модели. В этом свете НДС, банковская система, экспорт сырья, здравоохранение и образование — не набор ошибок, а логично спроектированная инфраструктура зависимого положения. Эта мысль неприятна, но полезна: она возвращает ответственность с абстрактных «рыночных сил» на конкретные решения и целеполагание. Вопрос не в том, работает ли рынок, а в чьих интересах он настроен. 5. Старая и новая элиты: деньги против алгоритмов Противостояние финансового и цифрового капитала у него подано как битва двух каст жрецов: - одни владеют языком денег и долгов, - другие — языком алгоритмов и платформ. И те, и другие далеки от классического образа «народного лидера»; это скорее борьба между разными конфигурациями глобального контроля. Старые элиты боятся, что в мире платформ и прямых транзакций они станут лишними посредниками — и пытаются обрушить саму способность общества пользоваться этими инструментами через деградацию образования, культуры, смыслов. В такой картине Трамп и Маск — не мессии, а лица новой фракции могущественных игроков; Ефимов к ним относится скорее как к знаку тектонического сдвига, чем как к безусловному добру. 6. Россия между двумя проектами — и попытка предложить третий Россия, по его версии, зажата между: - уходящим, но всё ещё сильным ветхозаветным проектом финансового доминирования; - нарастающим цифровым проектом, который тоже может превратиться в новую форму глобального контроля. «Экосистема-созидания» — его попытка очертить третий путь: - не доминировать и не подчиняться, - а выстраивать систему, где многообразие форм жизни и укладов не уничтожается, а гармонизируется. Это похоже на попытку вывести геополитику из плоскости «кто кого победит» в плоскость «как разным быть вместе, не превращаясь в хаос». Утопично? Возможно. Но как контрапункт к логике вечной войны и унификации — идея интересная. 7. Указ 809 как символический поворот В его чтении указ о сохранении традиционных ценностей — не просто идеологическая декларация, а попытка: - зафиксировать на уровне государства право народа на собственный культурный код, - противопоставить глобальной «размывающей» повестке некоторый твёрдый ценностный каркас. Пока это, по его словам, больше символ, чем практика: экономический блок, медиа, образование в значительной мере живут по старым лекалам. Но сам факт появления такого указа он воспринимает как окно возможностей. 8. Откуда ждать перемен: не сверху, а снизу Здесь позиция достаточно трезвая. Ожидание «доброго царя», который всё одним указом исправит, он не разделяет. Наоборот: - верхушка ограничена договорённостями, угрозами, глобальными «красными линиями»; - если общество не готово, резкие ходы сверху просто будут сломаны или приведут к катастрофе. Поэтому ставка делается на просвещение и формирование критической массы понимающих. Это, в сущности, старая мысль: без культурного и интеллектуального большинства никакая политическая трансформация не бывает устойчивой. Интересно, что он видит в подростках более благодатную аудиторию для системного мышления, чем во взрослых «специалистах». Это довольно точное наблюдение о том, как стереотипы старых элит мешают им принять новые картины мира. 9. Нравственность как рабочий инструмент, а не моральный декор Важно, что нравственность у него — не нравоучение, а параметр управляемости системы: - Если люди действуют только по биологическим инстинктам (выживание, выгода), любой проект рано или поздно превращается в борьбу за кормушку. - Чтобы система могла работать без бесконечного усиления контроля, ей нужны люди, способные соотносить личные интересы с общим благом. В этом свете образы Пушкина, Евангелия, закона времени и даже коммунизма сходятся в одну точку: - речь не о ритуалах, не о вывесках, а о внутренней трансформации человека, его потребностей и мотиваций. - Без этого любые красивые проекты — от социализма до цифровых платформ — вырождаются в новые формы эксплуатации. 10. Баланс между системным анализом и верой в смысл Вся беседа держится на интересном пересечении: - жёсткий экономический и управленческий анализ (процент, налоги, курсы валют), - религиозно-философские образы (Ветхий Завет, Пушкин, Фёдор Тютчев, «сатанинский бал»). С одной стороны, он скептически относится к мистике как к инструменту манипуляции. С другой — признаёт, что без смысла, без вопроса «ради чего?» сама рациональность превращается в инструмент подавления. Именно здесь и возникает то, что вы назвали бы «последним шансом»: шанс соединить трезвый системный взгляд с честным разговором о ценностях.
Если попробовать сжать всё в один вопрос, к которому ведёт эта беседа, он звучит примерно так: Как вам кажется, в вашем личном опыте — вы ближе к положению «управляемого из вне» или уже пробуете стать тем, кто сам задаёт себе вектор смысла?