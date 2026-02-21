У меня есть антизаконная с точки зрения юристов РФ «эмоция»: не могу слушать гимн РФ. И я не одинок: в интернете появляются люди, не утратившие чувство Родины. Вот выдержка из одной читательской реплики, которая снимает диссонанс в моей душе по поводу великой и вроде бы единой «святыни»:

Пусть мелодия гимна — та же,

Но порыв и идея — где же?

И всего нестерпимей горе

В невозможности примирений

Не с утратою территорий,

Но с потерею поколений!

Как ни пыжатся эти рожи,

Разве место при них надежде?

Сейчас уже забыли, что со своей «идеей», в яростном порыве стереть всё советское, Указом от 11 декабря 1993 года Ельцин утвердил в качестве музыки «Патриотическую песню» Глинки. Гимн исполнялся без слов. Но в 2000 году Путин подписал Закон, по которому стал быть нынешний гимн. Музыка осталась от СССР. Люди радовались: ай да Путин! Музыка идёт в обход сознания, мы всё-таки будем строить Державу. Но всё пошло как-то не так... Что-то не поётся с воодушевлением: «Россия - СВЯЩЕННАЯ наша держава»… Поскольку уже много веков самые главные слова у нас приватизированы церковью, исконный смысл находим уже в латыни: Священный – это от латинского sacralis. "Сакральный, обозначение сферы явлений, предметов, людей, относящихся к божественному, религиозному, связанных с ними, в отличие от светского, мирского, профанного. В ходе истории процессу освящения, сакрализации противостоит десакрализация, секуляризация различных сторон человеческого существования". (Иллюстрированный энциклопедический словарь).

…Красотка с телеканала «Спас» публично предложила Путину запретить рекламу оккультных услуг, эзотерики, экстрасенсов. Это было на пресс-конференции, которая транслировалась на весь мир. И тут же Ксения Аксенова, (так зовут «спасательницу»), отметила, что на «подобное» в 2024 году россияне потратили 2,5 триллиона рублей! Лично я не заплатил ни рубля. Но узнав, что одной женщине люди платили по 150 тысяч рублей за час консультации (Оказывается, первыми «выгорают» душой богатые), заинтересовался, что же она несёт такое. В интернете она Вселена Мастер, в сети много бесплатных роликов, некоторые из которых я посмотрел. Вселена давно отказалась от индивидуальных услуг богачам, на закрытых курсах плата меньше тысячи рублей. Не за час, а за весь курс. Что я узнал от Вселены «на халяву»?

К примеру, учёные мира считали, будто в шишковидной железе (эпифис) просто шлак. Мистики всю обозримую историю видели Божественный Глаз, а медики – мешок с накапливающимся кальцием. Но в 2002 году материализм получил удар под дых! Группа исследователей под руководством доктора Баконье провела исследование шишковидной железы с помощью сканирующего электронного микроскопа. Учёные обнаружили, что в эпифизе находятся кристаллы, которые способны генерировать электрическое поле, если их сжать. Баконье назвал эти кристаллы электромеханическими преобразователями. Без эзотерического тумана, на языке жёсткой физики оказалось, что в нашей голове встроен физический аппаратный модуль для связи с квантовым полем. Кристаллы кальцита обладают «магией» пьезоэлектричества. Простейшая аналогия – зажигалка для газовой плиты. Нажимаем на кнопку и появляется искра. Выброс электрического заряда происходит без батарейки, за счет сжатия кристалла. Первые радиоприемники делались на основе кристаллов. Кристалл ловит волну из эфира, вступает в резонанс и преобразовывает эту вибрацию в звук. Когда речь о частотах, то оказывается, что древние тексты, есенинское словосочетание «строитель звук» - не метафоры, а фиксация сказочного инженерного процесса. Наш мозг способен улавливать частоты, которые далеко за пределами органов чувств и даже существующих приборов. ИИ при запросе сообщает: «1 миг примерно равен 0,0000005 секунды. Миг — единица измерения времени, которая применяется в физике и химии, в обиход её ввёл американский физик и химик Гилберт Ньютон». Вот оно, «научное» еврохамство! И вот что я нашел у отечественных исследователей, анализирующих ведические источники, которым сотни тысяч лет. «Сантиг – 1/14400 Сига (по некоторым данным 14000): 0.000 000 000 000 229 секунды. Сиг — 14 400 сантигов, по международным стандартам одна эталонная секунда равна 9 миллиардам колебаний волны цезия, одно колебание волны цезия по Ведическому стандарту равно 30 сигам. (Отсюда в русском языке «сигануть», т. е. быстро переместиться). Миг – 160 сигов: 0.000 000 528 789 секунды. Мгновение – 760 мигов: 0.000 401 88 секунды». И так далее.

И всё это считывает наш волшебный «аппарат» в мозгу, всё это знали, измеряли Предки Русской Цивилизации, управляли процессами. Но фокус в том, что волшебный аппарат давным-давно отключен. Токсинами в прямом и переносном смысле. Уже многие люди в РФ телевизор не смотрят. А что радио? С учётом сложности положения Народа, который трудится на полях и заводах, в школах и здравницах, всё наше информационное пространство токсично, дробит глубинный культурный код. В новостях мы слышим, сколько смертоносных дронов прилетело, где перевернулся автобус и так далее: пожары, катастрофы, убийства. В аналитических программах всё про Америку, Турцию, Еврозону… Словно страдают в Белгороде турки, а ракеты делают американцы.

Что в любимой НАШЕЙ стране? Вся журналистская и экспертная тусовка в СМИ формируется редакторами. Не случайно на фото у меня Андрей Медведев - главный редактор «Радио России», «Маяка», «Вестей ФМ», «Радио Культура». «Это не пятый ряд журналистики, а самый-самый первый», как написал в статье «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХОРОШИМ ПАРНЕМ АНДРЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ?» в самом начале прошлого года Захар Прилепин. «Меня интересуют идеи, а не люди». Это сказал Захар, но иногда ему приходится называть лютых националистов. Тех, кто «разоблачает» СССР и советские проекты. «Среди ниспровергателей моих один из самых активных – виднейший представитель российских медиа Андрей Медведев… Только в Телеграме Андрея Медведева только в 2024 году я упомянут... 351 раз. Всегда исключительно в негативном контексте. Возникает вопрос: это ж что за одержимость такая?».

Мне пришлось заглянуть на ресурс «Сыны монархии», чтобы увидеть аргументы националистов против Прилепина. Среди пустопорожней грязи нашёл «компромат»: Захар, будучи Москве, не вышел на крестный ход. Да ходите вы хоть крестным, хоть задним ходом! Никто же не запрещает. У меня есть знакомый, который монархистов называет «заднепроходцами». Кстати, некоторые костромичи после предыдущей статьи упрекнули меня в том, что зря задел бывшего мэра Коробова. Он же в Википедии «государственный деятель и краевед». Не зря! Даже краеведческая поддержка царизма – деятельность антигосударственная. Думаю, что и самому «прямому потомку Сусанина» не очень приятно, что внучка живёт в Сингапуре и стесняется того, что она русская. Не будет единства с монархистами, как ни тужьтесь!

«Мы точно одна страна? Белгородцы не верят, что нужны государству» - так называется статья от 17 февраля (ИА Новороссия). «Белгородцы считают, что страна их бросила и живет своей жизнью. … «Нас калечат и убивают каждый день, четвертый год подряд, но нас выкинули из новостной повестки». Рассказывая о жутких трудностях после разрушения дронами инфраструктуры (тепла нет!) волонтер Анна Семиненко с позывным "Гаечка" говорит: «Мы стали одной семьей внутри города. Но у нас не осталось веры в государство… Мы четвертый год живем заботами бойцов. Каждый второй житель Белгорода – волонтер. Мы всё вынесли из домов, у многих в гаражах пусто – люди продавали автомобили и отправляли деньги ребятам или машины им свои передавали. Не успевшие построить дом отправляли стройматериалы. …Если о бедах белгородцев молчат чиновники, неужели и мы спрячемся в тени? Не поможем терпящим бедствие деньгами, пусть самой скромной суммой, провиантом? Не передадим медикаменты?»

Мы-то люди страны, слышим, дорогая «Гаечка». А те, кто «в телевизоре» - не страна. Там не сказали, что Московский городской суд вернул экс-замминистру обороны Тимуру Иванову жилой дом с земельным участком — часть имущества стоимостью более миллиарда рублей, изъятого при обысках в 2024 году. Ему «шили» взятки «всего-то» на сумму более 1,3 млрд. рублей, так что же получается? Материальная реабилитация! Человек, осуждённый к 13 годам колонии за растрату государственных средств, вновь становится собственником. И это в условиях войны! Этот случай обнажает системную подлость российской судебной системы: право перестаёт быть инструментом морали и превращается в избирательный технический механизм в руках антинародной Системы. Якобы три ветви власти, но везде - предательство народа. Председатель Верховного суда Игорь Краснов на днях поручил начать проверки в отношении председателей коллегий по административным и гражданским делам Нижегородского областного суда. Поводом стало то, что у судей и членов их семей нашли активы, не соответствующие доходам. А в целом по РФ только в 2025 году 19 судей оказались на скамье подсудимых. Общая сумма конфискованного имущества составила 22 млрд. рублей. О пересмотре же неправедных приговоров я пока не читал.

Система – это цепь взаимосвязанных элементов. Элементы в нашем повествовании – люди. Одни связаны деньгами, страхом перед вышестоящим начальником, а другие чем? Страданием, которое по эзотерике является энергетической подпиткой опять же паразитов? Вот что я узнал от Вселены, которую спасатели со «Спаса» требуют записать в гадалки и запретить. Оказывается, кристаллы кальцита в шишковидной железе обладают способностью менять частоту проходящих через них энергий. На выходе волна может удвоить свою частоту. И вспыхивает внутренний свет, свет высокочастотной информации. Открывается дверь в подсознание. Это и есть «Случай — мощное, мгновенное орудие Провидения» А. С. Пушкина, о котором он написал в наброске рецензии на второй том «Истории русского народа» Н. Полевого. В том же тексте Пушкин пишет, что ум человеческий не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей, «но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения». Ум в голове, говоря попросту, а ключ к тайне - в сердце. Любому приемнику нужно настроиться на несущую волну. Иначе просто шум и помехи. Мозг - орган электрический. А сердце – магнитный. Оно генерирует магнитное излучение, которое в 5 тысяч раз мощнее поля мозга. Это огромный ТОР, который уходит далеко за пределы тела. Если вы в страхе, в тревоге и т.д . – на графике в ритме приборы показывают острую кривую. Эпифиз не может поймать чистый сигнал. Магия в когерентности, в возвышенных эмоциях. Вдохновение, любовь к Жизни генерируются не «россиянскими» СМИ. Иосиф Джугашвили в юношеских стихах писал о Возвышенной Мечте, а у нас она-то как раз и гасится. Волна от чистого сердца поднимается до мозга и он настраивается на полезный сигнал. Вот где разгадка всех чудес, которые сотворил Советский Народ, освободившийся от гнёта эксплуататоров. «Я – старый металлург, и я привык годами думать, что нет ничего на свете крепче стали. И вот сегодня я убедился в своей ошибке… Да, я ошибся. Есть, оказывается, материал, который ещё крепче стали. Этот благородный материал – советские люди». Эти слова прозвучали 9 сентября 1941 года по Всесоюзному радио. Сказал их учёный А. А. Байков, который в Империи имел чин статского советника и ордена Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней. Он не поэт, не философ, а практикующий учёный-металлург, который с приходом к власти большевиков продолжил служение Родине и был удостоен Сталинской премии первой степени, трёх орденов Ленина, двух – Трудового Красного Знамени, имел медаль «За оборону Ленинграда». И что его «забросило» на поле поэтов? Всё просто: Мастер в области производства самых прочных сталей сказал не метафору, а глубоко научную, реальную Правду. Освободившийся от угнетения Народ вошёл в резонанс с высокочастотными энергиями. Возникло мощное общее «квантовое» поле, в Советском Человеке вспыхнула невиданная как физическая, так и творческая энергия. Советская культура – это общественная Жизнестроительная «медитация». Моё поколение – последнее из живших при Советах народных депутатов. Но и сейчас мы знаем, помним, что пели герои первых пятилеток:

И радость поёт, не скончая,

И песня навстречу идёт,

И люди смеются, встречая,

И встречное солнце встаёт.

..В буднях великих строек,

В веселом грохоте, в огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых!

Всё познается в сравнении. Гляньте на Медведева. Что он сделал для страны? Зона его ответственности, за которую получает зарплату – радио. Включите и комментарии не потребуются. И посмотрите на Прилепина, который никогда не расставался с красным знаменем по собственному его признанию. Цитирую самого Захара про Андрея, с которым писатель имел контакты. «Но ещё лучше я знал в те времена его прекрасную маму – легендарного телевизионного продюсера Саиду Медведеву. Собственно говоря, она и привела меня на телевидение, в своё время рассмотрев в молодом писателе Захаре Прилепине потенциал телеведущего. Это было во второй половине нулевых – лет 15–17 назад. Тогда наши с ней телепроекты не допустили в насквозь либеральный эфир: глава телеканала «Культура» сказал, что Прилепина на его канале не будет никогда. И, к слову, держит слово до сих пор. Я тогда был радикально просоветский и радикально антилиберальный – а таких деятелей тогда в приличные места не пускали».

Заслуги Прилепина сегодня перечислить сложно. Столько сделать в культуре, на поле боя, в информационном пространстве одному «невозможно». Полагаю, что ему помогают. Помогают с небес все Предки Руси, всех веков и народов, сама Природа. Его пустили в приличный дом - Президентский Совет по культуре и искусству. Роман «Тума» получил премию «Слово» в главной номинации «Мастер». Захар – живой классик Русской литературы. Его ждут в каждом городе. А где ждут Медведева?

Эдуард Наипов,

Кострома