Бывший сотрудник Международного отдела ЦК КПСС Вячеслав Николаевич Матузов раскрывает рассказывает о ситуации в высоких кабинетах Советского Союза. Как принимались решения в узком кругу Политбюро при Леониде Брежневе и почему план «перестройки» зрел задолго до прихода Михаила Горбачева? В этом выпуске: борьба номенклатурных кланов, скрытые причины кадровых изменений после 1982 года и тихая смена курса на «конвергенцию». Разбираем, с чего на самом деле начался крах системы: роковые экономические реформы, подмена понятий и фатальное желание некоторых представителей партийной власти получить признание на Западе.

00:00 — О чём выпуск и кто в студии

03:25 — Международный отдел ЦК: кто реально управлял процессами

04:24 — Смерть Брежнева и тайная подготовка преемника

10:04 — Предчувствие перестройки и серые кардиналы номенклатуры

15:19 — Экономические изменения: где система дала первую трещину

22:30 — Идея «конвергенции»

28:13 — Коллективное руководство: борьба кланов за власть

33:12 — Горбачев и масштабные кадровые изменения

37:24 — Ближний Восток, доктрина и уход в дипломатию

42:43 — Машеров и Щербицкий

51:15 — 1968 год: Чехословакия и эхо внутриполитической борьбы

56:47 — Глобальное противостояние

59:15 — Мир больших сделок: принципы против бизнеса

59:52 — Итоги и выводы

#Матузов #СССР #Брежнев #Перестройка #Политбюро #История #Горбачев #КГБ #Геополитика