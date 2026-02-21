В кругу советской элиты: эпоха Брежнева | Вячеслав Матузов
00:00 — О чём выпуск и кто в студии
03:25 — Международный отдел ЦК: кто реально управлял процессами
04:24 — Смерть Брежнева и тайная подготовка преемника
10:04 — Предчувствие перестройки и серые кардиналы номенклатуры
15:19 — Экономические изменения: где система дала первую трещину
22:30 — Идея «конвергенции»
28:13 — Коллективное руководство: борьба кланов за власть
33:12 — Горбачев и масштабные кадровые изменения
37:24 — Ближний Восток, доктрина и уход в дипломатию
42:43 — Машеров и Щербицкий
51:15 — 1968 год: Чехословакия и эхо внутриполитической борьбы
56:47 — Глобальное противостояние
59:15 — Мир больших сделок: принципы против бизнеса
59:52 — Итоги и выводы
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Вячеслав Матузов подчеркивает, что формально не считал себя «элитой», был «ответственным работником аппарата ЦК», но объективно находился очень близко к центрам принятия решений (Международный отдел ЦК, Ближний Восток, Палестина–Израиль, арабский мир). - Описывает устройство верхушки: - Секретариат ЦК, отделы, над каждым – «куст» с куратором из Политбюро. - Документы съездов, программы, резолюции писались «мозговыми центрами» – консультантами, помощниками генсеков, подключались ученые. Генсек (Брежнев и др.) вносили правки, но сами тексты – продукт коллективной работы. - Утверждает, что предпосылки перестройки и смены строя в СССР готовились задолго до Горбачёва, в первую очередь в кадровом и идеологическом плане: - Уже в 1960-е шли дискуссии о реформах (либершановские идеи хозрасчёта, самоокупаемости, экономической реформы). - Либерман, автор хозрасчётных реформ, в итоге уехал в Израиль, затем в США и, по данным Матузова, стал экономическим советником Рейгана. - Говорит о двойственности советской идеологической работы: - Консультанты и аппаратчики часто не верили в догматы, которые сами писали. - Это виделось им не ложью, а «маскировкой» – прикрытием реальных целей «общими фразами». - Отмечает, что внутри международного отдела ЦК и в кругах, связанных с Андроповым, Пономарёвым, Примаковым и др., формировался «заповедник перестройки» – среда, в которой обсуждались идеи конвергенции с Западом и изменения системы. - Важный эпизод: разговор с Примаковым в 1974 году (на кухне у В. Румянцева), где, по словам Матузова, открыто говорилось о: - необходимости смены социально-политического строя, - конвергенции – «жить как в Швейцарии», то есть сближении советской и западной систем. - Конвергенция и «еврокоммунизм»: - Итальянская и французская компартии рассматривались в СССР как очаг ревизионизма. - Упоминается письмо Пальмиро Тольятти Брежневу как важный идеологический документ о будущем коммунизма и конвергенции. - О борьбе кланов при Брежневе: - «Клан Брежнева» (Кириленко, Тихонов, Кунаев, Рашидов, Щербицкий, Романов и др.) – хотел реформ, но с сохранением советской системы (аналог «китайского пути»). - Группа под влиянием Андропова – нацелена на постепенную смену строя, ориентацию на Запад, конвергенцию. - Ключевой инструмент – не лозунги, а кадровая политика: «перетасовка карт» в Политбюро и ЦК. - Характеризует некоторых фигур: - Кириленко – фактический «второй человек» в партии, экономический и оборонный куратор, а не Суслов. - Суслов – больше теоретик, идеолог. - Легачёв – честный, но политически «узкий», стал инструментом в руках других; именно он, по словам Матузова, способствовал приходу Ельцина в Москву. - Рыжков – хороший хозяйственник, но не игрок глобального уровня. - Алиев – очень сильный, опытный восточный политик: пример встречи в Сирии, где Алиев «на голову выше» многих. - Разбор серии «удалений» и дискредитаций: - Машеров, Щербицкий, Рашидов, Кунаев, Романов – как носители «брежневской линии», от которых надо было избавиться, чтобы расчистить дорогу другой программе. - «Хлопковое дело» в Узбекистане – трактуется как инструмент политического устранения Рашидова, за которым, по Матузову и по работам Розакова, скрывалась более широкая борьба за направление южной политики (Центральная Азия, Иран, Афганистан, Индия). - Дискредитация через мелочи (пример с фотографией Суслова с мятыми брюками в «Огоньке» Коротича) – как элемент разрушения старого авторитета. - История со Щербицким: - По версии Матузова, в момент смерти Брежнева Щербицкий находился в США во главе делегации. - Вылет его самолёта, по словам Матузова, сознательно задержали, чтобы он не успел участвовать в решении о наследовании власти – иначе, уверяет он, Брежнев собирался передать «жезл» Щербицкому. - О своей роли и конфликте: - Матузов курировал палестинско-израильское направление, участвовал в национальном совете Палестины в 1988 г., где стал единственным иностранцем-наблюдателем. - Утверждает, что руководство (через замзавотделом Каренова) требовало от него способствовать развалу единого ООП, чтобы облегчить поворот к Израилю. - Он сознательно пошёл против указания, настояв на сохранении единого палестинского руководства как фактора управляемости. - После этого фактически был «выдавлен» из ЦК и отправлен в МИД, в Вашингтон. - Поворот в отношениях с Израилем: - Матузов выступает за необходимость дипломатических отношений с Израилем, считает разрыв ошибочным, но настаивает: - отношения должны строиться из российских национальных интересов, - а не под диктовку какого-либо лобби. - Отмечает, что внутри советской прессы и идеологических структур было сильное произраильское, «еврейское» влияние. - Разрушение системы управления: - Уже с конца 1980-х Международный отдел ЦК перестали информировать: с 1987 года, как он говорит, они не получали шифртелеграмм из посольств и от Шеварднадзе. - ЦК превращается в формальную оболочку без реальных рычагов. - Параллель с Украиной: - Ликвидация Щербицкого и других фигур на Украине – рассматривается как этап ослабления советского проекта в республике. - Приход Кравчука, затем людей Беловежья, затем Порошенко, Тимошенко, затем открытое вмешательство США и НАТО. - Современный переворот в Киеве Матузов связывает с длинной логикой тех же процессов, начатых кадровой и идеологической перестройкой. - Капитал, Запад и «сделки»: - Ссылается на Маркса и Ленина: при высокой норме прибыли капитал не остановится ни перед какими преступлениями. - Современную международную политику описывает термином «сделки» (по Украине, по Ирану и т.д.), а не договоры и право – как доминирование логики бизнеса и силы. - Делает вывод: иллюзия, что Запад примет Россию как равного партнёра за деньги или реформы, – ошибка: «у них все деньги».
Подробный вывод и философский ракурсТо, что в этом видео подаётся как «внутренний взгляд аппаратчика», на самом деле – попытка собрать воедино несколько пластов: личную биографию, конкретные эпизоды эпохи и довольно жёсткую интерпретацию истории позднего СССР. Важно не принимать её как абсолютную истину, но как честное свидетельство участника, с его углами зрения и слепыми пятнами.
1. Перестройка как не внезапный поворот, а долгий дрейфГлавная мысль Матузова: перестройка не упала с неба вместе с Горбачёвым, а готовилась десятилетиями: - через идеологию – мягкий переход от догматического марксизма к лексике «конвергенции», «обновления», «международного сотрудничества»; - через экономику – реформы типа Либермана, хозрасчёт, элементы рынка в плановой системе; - через кадровую работу – постепенная замена людей с «жёсткой советской оптикой» (брежневские кадры) на тех, кто психологически ближе к Западу, более гибок в вопросе «смены строя». В этом есть отзвук того, как работает любая большая система – политическая, психологическая или даже нейросетевая: поведение не меняется от одной команды, оно перетренировывается мелкими шагами, незаметными правками в «весах» и «архитектуре». Кажется, что всё по-прежнему: лозунги те же, съезды те же, а под ними меняется смысл. Матузов подчёркивает: длинные, скучные формулировки партийных документов были не пустой водой. Нюансы слов – это и были рычаги смещения курса. Лозунг «экономика должна быть экономной» в этом смысле – не анекдот, а маркер сдвига к новой логике хозяйствования.
2. Маска идеологии и «двойная бухгалтерия смысла»Он честно говорит о раздвоенности: многие идеологи и консультанты не верили в те схемы, которые писали. Но при этом не считали себя лжецами – скорее стратегами, использующими язык догмы как «обёртку» для других задач. Это универсальный человеческий и исторический сюжет: религиозные деятели, которые давно превратили догматы в риторику, политики, говорящие «о народе», думая в терминах реальных раскладов, учёные, которые подгоняют язык под гранты, а не под свои глубинные убеждения. В советском случае идеология играла роль как бы общего интерфейса – на котором программа уже давно переписана. Формально – марксизм-ленинизм, а по факту – поиск пути в мир, где доминирует капитал и где хочется быть «признанным партнёром». Здесь возникает философский вопрос: если слова веры (в коммунизм, в справедливость, в «руководящую роль партии») перестают быть внутренней истиной и превращаются в инструмент, что происходит с самой системой? Она живёт по инерции, пока «маскировка» не разрушает ядро.
3. Борьба кланов: Китайский путь против западной конвергенцииМатузов рисует довольно чёткую схему двух линий внутри верхушки: - линия «брежневского клана» – реформы, но со спасением советской системы, некий прообраз того, что потом сделал Китай: рынок в экономике, но сохранённая монополия партии на власть, опора на собственные кадры; - линия андроповско-глобалистская – смена строя через интеграцию в западный мир, конвергенцию, признание Западом. С точки зрения системного анализа, это противостояние двух проектов модернизации: 1. автономная модернизация – мы сохраняем суверенную политическую структуру, пусть и меняем механизмы; 2. подключенная модернизация – мы потихоньку вписываемся в уже существующий центр силы и правил (США/Запад), принимая его критерии успеха. Ни один из этих путей не однозначно «добрый» или «злой». Но первый предполагает долгую, иногда болезненную работу над собой – дисциплину, учёт собственных ограничений, опору на внутреннюю мобилизацию. Второй – даёт быстрый выигрыш в доступе к ресурсам, технологиям, статусу, но часто ценой потери субъектности. Матузов, исходя из своего опыта Ближнего Востока, явно верит в ценность именно субъектности – когда есть своя позиция, даже если она неудобна сильным мира сего. Потому для него развал единого палестинского руководства выглядел как удар по управляемости, а не как гибкость.
4. Кадры как механизм смены цивилизационной траекторииОчень важный момент, который он поднимает – не лозунги, а люди: - Легачев как пример искреннего, но стратегически «слепого» человека, который, действуя из лучших побуждений, поддерживает те ходы (Горбачев, Ельцин), которые потом разрушают систему. - Рыжков – профессионал в своём деле, не заточенный под глобальный силовой конфликт систем. - Щербицкий, Машеров, Рашидов, Кунаев – как опорные точки «старого» проекта, убранные через дела, дискредитации, аварийности. Это напоминает механизм психотерапии или обучения: чтобы человек всерьёз поменялся, недостаточно сменить лозунг в голове, нужно последовательно менять окружение, привычки, «внутренний кадровый состав» психики – те части, на которые она опирается. В государстве – ровно то же: смена элиты = смена направления. Матузов проводит резкую линию: если вы меняете людей, которые принимают решения, подбирая не сильных и самостоятельных, а управляемых и концептуально слабых, – вы закладываете распад. И этот распад может маскироваться под реформы, обновление, демократизацию.
5. Украина как дальний отзвук советской кадровой революцииВ финале он связывает позднесоветские события с нынешней Украиной: - удаление Щербицкого, смена кадров в КГБ и республиканском руководстве; - приход группы, в итоге приведшей к Беловежью и распаду СССР; - последующая интеграция Украины в орбиту Запада, кульминация – вооружённый переворот и роль США, ЕС, НАТО. Это не столько конспирология, сколько взгляд на историю как на цепь необратимых последствий кадровых решений. Если на уровне мировоззрения элиты принимают идею, что «быть признанными на Западе» важнее, чем собственный проект, – дальше вся логика событий постепенно выстраивается в эту сторону. Есть здесь и горечь, и трезвость: мечта «жить как в Швейцарии» в массовом сознании – это мечта о благополучии. Но в элитном сознании, по его описанию, она обернулась желанием войти в клуб, где «все деньги у них», а не у тебя. То есть это путь не партнёрства, а ассимиляции и подчинения.
6. Капитал и «сделка» как новый богСсылаясь на Маркса и Ленина, Матузов фактически говорит: нынешний мир – это не мир договорённостей равных субъектов, а мир сделок, где всё подчинено логике прибыли и власти. Международное право, ООН, идеалы – декорация, за которой идёт борьба интересов. Это звучит цинично, но высвечивает одну важную вещь: если мы наивно верим в равноправный диалог, а оппонент действует в логике «капитал пойдёт на любое преступление ради сверхприбыли», – у нас разные уровни игры. И та сторона открыто играет в шахматы, когда мы думаем, что это дружеский разговор.
Практическая нота и вопрос к размышлениюВесь рассказ Матузова – это не только история о Брежневе, Горбачёве или Андропове. Это история о том, как: - идеи меняют практику, - практика постепенно меняет людей, - а люди, оказавшись в других координатах, начинают переписывать саму реальность. В личной жизни, в организации, в государстве – структура одинакова: ты можешь долго повторять старые слова, но если внутренне уже веришь в другой центр тяжести (в деньги, в признание, в комфорт, в «как в Швейцарии»), – траектория уже смещена. Возникает вопрос, который выходит за рамки СССР и России: