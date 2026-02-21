Борис Марцинкевич раскрывает шокирующую правду о состоянии электроэнергетики России и причинах постоянного роста тарифов. Вы узнаете, почему реформы Анатолия Чубайса и ключевой закон ФЗ-35 оказались провальными, игнорируя уникальные условия нашей страны. Анализируем, как низкая плотность сетей делает невозможным европейский подход и кто на самом деле платит за эту ошибку. Почему государственные компании, такие как Росатом и РусГидро, вынуждены спасать ситуацию, и что ждет отрасль в будущем. Подробнее в новом видео

00:00 Новый закон в энергетике: Что скрывает Минэнерго?

01:25 Главная проблема энергетики: Почему ФЗ-35 невозможно читать?

02:04 Реформа РАО ЕЭС: Как Чубайс строил "рынок" в России

02:58 Итоги реформы: Дефицит мощности 25 ГВт к 2030 году

03:10 Приватизация в энергетике: Что пошло не так?

05:09 Ключевой показатель рынка: Плотность электрических сетей

06:38 Россия против Европы: Плотность сетей в 30 раз ниже!

07:20 Энергетика регионов РФ: От Москвы до Дальнего Востока

08:27 Почему рынок электроэнергии в России — абсурд?

11:13 Экономика Единой Энергосистемы (ЕЭС): Как это работает?

20:05 Костыль для рынка: Что такое ДПМ и кто за него платит?

22:24 Перекрестное субсидирование: Скрытый рост тарифов

26:54 Провал реформы: Как госкомпании спасают Дальний Восток

34:16 Исход инвесторов: Почему Росатом купил Квадру

35:15 Росатом и РусГидро: Как госкорпорации делят рынок

36:46 Финал реформы: 58% энергетики в руках государства

