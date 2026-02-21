Провал реформы Чубайса: тарифы в России будут вечно расти?
Борис Марцинкевич раскрывает шокирующую правду о состоянии электроэнергетики России и причинах постоянного роста тарифов. Вы узнаете, почему реформы Анатолия Чубайса и ключевой закон ФЗ-35 оказались провальными, игнорируя уникальные условия нашей страны. Анализируем, как низкая плотность сетей делает невозможным европейский подход и кто на самом деле платит за эту ошибку. Почему государственные компании, такие как Росатом и РусГидро, вынуждены спасать ситуацию, и что ждет отрасль в будущем. Подробнее в новом видео
00:00 Новый закон в энергетике: Что скрывает Минэнерго?
01:25 Главная проблема энергетики: Почему ФЗ-35 невозможно читать?
02:04 Реформа РАО ЕЭС: Как Чубайс строил "рынок" в России
02:58 Итоги реформы: Дефицит мощности 25 ГВт к 2030 году
03:10 Приватизация в энергетике: Что пошло не так?
05:09 Ключевой показатель рынка: Плотность электрических сетей
06:38 Россия против Европы: Плотность сетей в 30 раз ниже!
07:20 Энергетика регионов РФ: От Москвы до Дальнего Востока
08:27 Почему рынок электроэнергии в России — абсурд?
11:13 Экономика Единой Энергосистемы (ЕЭС): Как это работает?
20:05 Костыль для рынка: Что такое ДПМ и кто за него платит?
22:24 Перекрестное субсидирование: Скрытый рост тарифов
26:54 Провал реформы: Как госкомпании спасают Дальний Восток
34:16 Исход инвесторов: Почему Росатом купил Квадру
35:15 Росатом и РусГидро: Как госкорпорации делят рынок
36:46 Финал реформы: 58% энергетики в руках государства
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Новый законопроект Минэнерго - На портале правовой информации опубликован проект закона «о содействии инфраструктурному развитию и повышению эффективности управления в электроэнергетике». - Оформлен в типичном «чиновничьем новоязе», анализ затруднён. - Автор считает: направление в целом более здравое, чем прежняя линия «чубайсовских реформ», но без радикального пересмотра базового ФЗ-35 (2003 г.) ничего принципиально не изменится. 2. ФЗ-35 и смысл реформ Чубайса - Закон об электроэнергетике многократно латали: сотни поправок, взаимоотменяющие изменения, но базовая идея не тронута. - Суть: внедрить в электроэнергетику «рынок» — приватизировать генерацию, привлечь частные инвестиции и через конкуренцию снизить тарифы. - За 17+ лет после реформы: ни разу не было снижения тарифов ни на генерацию, ни на передачу. - Одновременно растёт дефицит мощности (по оценке самого Минэнерго, к 2030 году дефицит в ЕЭС может составить ~20 ГВт). 3. Ключевая инженерная проблема: плотность сетей и география - Для реального рынка нужна инфраструктурная избыточность: - высокая плотность сетей, - альтернативные схемы питания, - возможность «переехать» к другому поставщику без уникальных проектов. - Показатель – плотность линий электропередачи (км линий на 1000 км²): - Россия в среднем: ~150 км / 1000 км² - США: ~1000 км / 1000 км² - Европа: ~4500 км / 1000 км² (в 30 раз выше, чем в РФ). - По макрорегионам России: - Европейская часть (без Севера): ~900 км / 1000 км² – сравнимо с США. - Западная Сибирь: ~30 км / 1000 км² - Восточная Сибирь: ~138 км / 1000 км² - Приамурье и Юг Якутии: ~40 км / 1000 км² - При такой разрежённости сетей «европейская» модель рынка электроэнергии в России – инженерный абсурд: законы списали с Европы, но физические условия – другие. 4. Нулевая эластичность спроса на электроэнергию - В Магадане или Якутске зимой электроэнергия – не «товар выбора», а условие выживания. - Эластичность спроса по цене фактически нулевая: - не заплатил – отключили, при -50 это вопрос не комфорта, а «через пару часов до дуба». - Классическая рыночная логика «выше цена – ниже спрос» здесь просто не работает. 5. Разные инженерные оптимумы: Европа vs Россия - В Европе: - плотная сеть, много узлов, короткие плечи, ремонтные бригады близко; - аварии лечатся передоками и переключениями; - оптимум – опора на магистральную сеть, умеренная местная генерация. - В России: - длинные «хвосты» линий на сотни километров через тундру, тайгу, гололёд; - ремонт – долгий и тяжёлый; - тепло – условие выживания, при длительном блэкауте замерзает инфраструктура; - оптимум – избыточность и автономность: - две независимые трассы ЛЭП, - сильная местная генерация (особенно ТЭЦ), - плотное секционирование сети. - Это не вопрос «-измов» (социализм/капитализм), а вопрос физики, климата и географии. 6. Тарифы как основа конкурентоспособности - Тарифы на электро- и теплоэнергию – базовый фактор: - уровня жизни, - конкурентоспособности экономики, - способности выдерживать конкуренцию не только на экспорте, но и на внутреннем рынке. - Если задрать тарифы до европейских уровней – китайская продукция просто выдавит российскую даже в самой России, независимо от протекционистских пошлин и «утилизационных сборов». 7. Реформа Чубайса: две возможные интерпретации - Для архитекторов реформ и голосовавших депутатов логика могла быть только две: 1. сознательное игнорирование интересов государства (предательство), 2. глубокое непонимание собственных решений. - При этом сама попытка «встроить рынок в отрасль, где фундаментальные условия рынка отсутствуют» — это, по сути, попытка спорить с законами физики. 8. ДПМ — костыль для провалившейся рыночной логики - Ожидаемый сценарий: частный инвестор строит станцию, рынок «всё порешает». - Реальность: - инвестор не будет строить электростанцию «в чистом поле» без гарантии сбыта и без сетевой инфраструктуры. - Придуман механизм ДПМ (договора предоставления мощности): - инвестор возвращает вложения гарантированно за 14 лет, - доход за мощность платится вне зависимости от спроса на электроэнергию, - гарантом выступает государство, - платит в итоге конечный потребитель. - Дальше «эффективность» распространяется: - ДПМ для новых станций, - ДПМ для модернизации, - ДПМ для ВИЭ (ветряки и СЭС). - Все довольны: - чиновники – «программа строительства идёт», - инвесторы – «деньги возвращаются гарантированно», - Минфин – «из бюджета ничего не платим, всё в тариф». - Страдает только население и бизнес, оплачивая всё в цене товара и услуг. 9. Перекрёстное субсидирование и тарифы - Формально рост тарифов для населения сдерживают за счёт повышенных тарифов для промышленности. - Но электроэнергия зашита во всё: хлеб, услуги, топливо, логистику. - Если хлебозаводу электричество дорожает с 10 до 20 копеек на буханку, цена хлеба вырастет – «экономика без чудес». - Иллюзия «защиты населения» – манипуляция на уровне цифр в платёжках. 10. Хроническое недоинвестирование сетей - Замминистра Минэнерго сам признал: - отрасль длительное время недоинвестирована; - сети и новые линии строились недостаточно, старые 60-летние опоры не менялись. - Рост тарифов пошёл, но плотность сетей не растёт, а значит, реальной базы для «рынка» не создаётся. 11. Абсурдность «многослойного рынка» - От генератора до розетки за 1/1000 секунды: - прибыль должны получить: - генератор, - ФСК/Магистральные сети, - системный оператор, - территориальная сетевая компания, - территориальная сбытовая компания, - гарантирующий поставщик, - плюс плата за мощность (ДПМ), - плюс НДС. - Всё это называют «рынком электроэнергии», хотя по сути это сложный административно-олигопольный механизм, встроенный в физически недоразвитую инфраструктуру. 12. Право на электричество и абсурд техприсоединения - Автор ставит вопрос: - обеспечение электроэнергией при -30…-50 – это точно задача «рынка»? - или это базовое условие физического выживания, которое должно рассматриваться как неотъемлемое право? - Идея: в Конституции должно быть закреплено право гражданина РФ на определённый минимум электроэнергии и тепла. - Техническое присоединение: - сейчас порядка 5000 руб/кВт для физлиц, то есть ~75 тыс. руб. за 15 кВт для квартиры; - по сути, потребитель платит авансом за право, чтобы на нём потом зарабатывали генерация и сети. - Логично было бы, наоборот, чтобы компании платили за доступ к потребителю, а не наоборот. 13. Фиаско частных инвесторов и роль госкомпаний - В реальности крупные частные игроки в генерации постепенно уходят: - Квадра (М. Прохоров) – выполнив условия ДПМ, продана; - иностранные компании (Fortum, Enel, Uniper) – ушли, «прыгая из штанов», оставив оборудование и активы. - Дыры закрывают госструктуры: - Русгидро – гидро, угольные, газовые, дизельные, солнечные, ветровые станции; - Росатом – АЭС, ветропарки, газовые станции, угольные и мазутные как резерв; - Ростех – крымские электростанции; - Россети – сети; - системный оператор. - Именно госкомпании фактически тянут на себе: - объединение энергосистем, - модернизацию, - строительство новой генерации там, где частники объективно не идут (Дальний Восток, Крым и т.д.). 14. Пример Дальнего Востока - После реформ: частные инвесторы на Дальний Восток не пришли – регион депрессивный, население уезжает, спрос нестабилен. - Государство вынуждено было: - сохранить госрегулирование тарифов, - возложить на Русгидро угольные ТЭЦ и старые сети, - финансировать новые мощности напрямую из бюджета. - ФАС при этом продолжает отстаивать «чистую рыночную веру»: - сопротивлялась передаче сетей Востока под управление Русгидро (генерация + сети в одних руках – «против канонов реформ»), - через ФЗ-44 загнала угольную составляющую в непродуктивную «рыночную» схему, ухудшив устойчивость и предсказуемость топливоснабжения. 15. Росгидро и реальное развитие ЕЭС Востока - При всех проблемах, Русгидро: - достроила советские долгострои (Бурейская ГЭС), - построила Нижнебурейскую ГЭС, - реализовала первую программу модернизации ТЭЦ, - обеспечила синхронизацию Центральной Якутии с ЕЭС Востока (800 км ЛЭП до Якутска). - Это тяжёлый, но реальный инфраструктурный подвиг, мало замеченный обществом. - И к «рынку» всё это имеет отношение только в одном смысле: - без государственной воли и госкомпаний никакой «рыночной надстройки» попросту не над чем строить. 16. Росатом, импортное оборудование и лицемерие идеологии - Западные игроки вышли, оставив в России массу импортного оборудования (газовые турбины и пр.), обслуживание которого перестало быть тривиальным. - Производство наиболее сложных компонентов (лопаток турбин) осваивает… Росатом — та самая «громоздкая госмашина», которую либеральная доктрина любит называть неэффективной. - Фактически именно госкомплекс спасает систему, созданную по либеральным лекалам, — это парадокс и одновременно показатель иллюзорности идеологем. 17. Фактические итоги: доля государства в генерации - На 01.01.2026 (по данным системного оператора): - общая установленная мощность ЕЭС РФ: 264 851,77 МВт - из них в госсекторе (Русгидро, Газпром энергохолдинг, Интер РАО, Росатом + бывшая Квадра, Ростех, национализированные активы Юнипро и Fortum): - 155 684,8 МВт - то есть ~58,8 % от общей мощности. - То есть, после всех «рыночных реформ» электроэнергетика России фактически снова преимущественно государственная, только через гораздо более изощрённую и тяжёлую схему управления и тарифообразования. - Автор обещает в следующей части подробно разобрать выводы из этих цифр.
Подробный вывод и философско‑практический разборВ этом видео обсуждается одна неприятная, но крайне поучительная вещь: насколько опасно пытаться строить экономическую модель, игнорируя физику, географию и реальное устройство общества. По сути, это история о том, что происходит, когда идеология («рынок всё порешает») подменяет собой здравый инженерный и государственный расчёт.
1. Рынок против климата и расстояний: кто кого?Если смотреть на электроэнергетику как на «обычный товарный рынок», возникает соблазн применить европейскую формулу: частная собственность → конкуренция → инвестиции → эффективность → низкий тариф. Но в России ситуация качественно другая по трем фундаментальным параметрам: 1. Климат – у нас электро- и теплоэнергия в ряде регионов – не комфорт, а условие выживания. 2. Плотность населения и сети – огромные расстояния, мало потребителей на квадратный километр; инфраструктура дорогая и разреженная. 3. Эластичность спроса – по сути нулевая: отказаться от электричества зимой в Якутии нельзя ни за какую цену. Рынок, в классическом понимании, предполагает: - выбор, - возможность «уйти к другому продавцу», - чувствительность спроса к цене. В российских реалиях электроэнергия – это скорее естественное право и обязанность государства, чем «услуга на условиях игры спроса и предложения». Как вода в пустыне: юридически можно объявить её товаром, но по сути всё равно речь пойдёт о распределении жизненно необходимого ресурса, а не о стихийной торговле.
2. Копипаст институтов: когда закон противоречит реальностиФЗ-35 был во многом «собран» из европейских практик: биржи мощности, раздробление естественных монополий, оптовый рынок, разделение генерации, сетей и сбыта. Но этот перенос институтов произошёл без учёта ключевой величины — плотности сетей. - В Европе рыночная архитектура ложится на сверхплотную, многократно взаимосвязанную сетевую ткань. - В России та же схема оказалась натянутой на карту, где между сущностями – сотни километров и одинокие ЛЭПы. Получилось что-то вроде попытки ввести «уличную торговлю» на Марсе: юридически можно, фактически – некому торговать и некому покупать. Отсюда парадокс: на бумаге – «рынок» и конкурентная генерация; на деле – постоянный возврат к административным решениям, госгарантиям и госбанкам.
3. ДПМ как симптом: рынок, который боится рискаДПМ — это не просто технический механизм, а маркер глубинного противоречия: - Инвестору по‑настоящему рыночный риск неинтересен там, где нет инфраструктуры и уверенного спроса. - Государству нужна генерация, даже там, где рынок её не обеспечит. - В результате рождается гибрид: частный доход при государственном риске. Интересно, что эта схема — почти зеркальное отражение того, как в позднем СССР пытались сочетать элементы рынка внутри плановой системы: формально одно, по факту – другое. Смена идеологии не устранила старую логику: сверху – красивые слова, снизу – необходимость просто как-то сделать, чтобы лампочка горела и батарея не остывала.
4. Государство как «страховщик последней инстанции»Показателен итог: после двух десятилетий реформ, приватизаций и прихода иностранных игроков: - ключевые активы снова в руках государства или квазигосударственных структур; - на госкомплекс легла ответственность за: - модернизацию, - развитие сетей, - спасение регионов, куда «рыночные инвесторы» просто не пойдут. С философской точки зрения тут интересно другое: рынок оказывается возможен только как надстройка над государственно обеспеченной инфраструктурой. Когда фундамент не создан – «рыночная игра» в критических отраслях неминуемо превращается либо в имитацию, либо в схему переливания денег от населения к ограниченному кругу частников под государственные гарантии. И это противоречие не сугубо российское: в любой стране, когда речь доходит до базовых систем выживания (энергия, вода, транспортный каркас, связь), роль государства либо остаётся, либо возвращается. Разница лишь в честности признания этого факта.
5. Иллюзии и цена веры в «невидимую руку»Реформа Чубайса строилась на наборе убеждений, принятых практически как догматы: - частный инвестор всегда эффективнее; - конкуренция автоматически снижает тарифы; - государство в инфраструктуре – зло и тормоз развития; - европейский опыт универсален. Через 20 лет мы видим: - тарифы не снизились, а растут; - дефицит мощности нарастает; - государство усилило своё присутствие; - а «невидимая рука» рынка превратилась в очень осязаемую руку, которой потребитель достаёт кошелёк. Здесь возникает тонкий момент: ошибка ли это искренней веры или осознанный расчёт в пользу определённых групп – до конца не проверишь. Но в обоих случаях общая цена иллюзий платится конкретными людьми в платёжках и в качестве инфраструктуры вокруг них.
6. Право на энергию: от философии к конституцииИнтересная линия, которую проводит автор, – идея закрепления права на энергию в Конституции. Это, по сути, переосмысление статуса электро- и теплоэнергии: - не как «товара», - а как гарантированного условия достойной жизни в данном климатическом поясе. Многие страны начинают говорить о праве на доступ к интернету, к информации, к чистой воде. Для России с её морозами и расстояниями право на энергию логично поставить в тот же ряд. Практически это означало бы: - иное отношение к тарифообразованию, - иное соотношение «рыночного» и «социального» компонента, - невозможность перекладывать структурные ошибки реформ на население через бесконечное повышение тарифов. Философски — это признание, что есть сферы, где логика выживания и солидарности должна ограничивать чистую логику прибыли.
7. Двойная реальность и раздвоение сознанияВ итоге складывается картина «двух энергетик»: 1. Официальная, рыночная - законы, биржи, конкуренция, разделение по видам деятельности, отчёты о «привлечённых инвестициях». 2. Реальная, физическая и государственная - госкомпании, аварийные ремонты в пургу, строительство ЛЭП через тайгу, модернизация старых ТЭЦ в вымирающих городах. Обе реальности существуют одновременно, но «рыночная» часто определяет правила, а «реальная» — вынуждена их тихо исправлять, чтобы система просто не развалилась. В этом нет уникальной «российской патологии»: это универсальная человеческая склонность жить в идеологической картине мира, которая удобнее и приятнее, чем грубая фактура. Мы часто любим не мир, а свою историю о том, каким он должен быть.
Если перевести всё сказанное на совсем простой язык: - электроэнергетика России сегодня – это преимущественно государственная система, замаскированная под рынок; - реформы Чубайса фактически не привели к заявленным целям, но изменили институциональный ландшафт так, что теперь государству приходится спасать отрасль уже в более сложной конфигурации; - физика, климат и география сильнее экономических доктрин, и если ими пренебрегать, «рынок» превращается в дорогую иллюзию, оплаченную всеми. Остаётся открытый вопрос, который важен уже не только для энергетики, но и для любой сферы жизни: как отличать живой, практичный поиск решений от идеологических догм — и по какому признаку мы готовы признать, что «красивая модель» не выдержала столкновения с реальностью и должна быть честно переосмыслена, а не бесконечно латана?