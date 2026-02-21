Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

ОТ АФИН ДО ВЬЕТНАМА: Как пресса научилась уничтожать империи | Фёдор Лисицын

Переслано от: Книжный День

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Юрия Емельянова на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/5

Историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Кэролин Майерс «Экология информации». Почему главная угроза современности — это не цензура и даже не фейки, а тотальное «информационное загрязнение»?
Мы пытаемся научно описать, как устроена цифровая среда обитания, кто такие «информационные животные» и почему даже правдивые сообщения могут работать как разрушительный вирус. В выпуске мы проследим эволюцию информационных войн на реальных исторических примерах: как Афины боролись со Спартой, почему книга «Хижина дяди Тома» спровоцировала Гражданскую войну в США, как пропаганда предопределила исход войны во Вьетнаме, и как «Американская мечта» стала самым успешным медийным проектом. Вывод один: технологии меняются, но психология толпы остается прежней.

Книга "Теплов Б. М. Психология. Учебник для средней школы. 1954 год.":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EX

00:00 — Книга «Экология информации» и цифровая среда
00:59 — Информация: ценность или повод для запретов
02:18 — Радио, газеты и исторический контекст
04:52 — Что такое медиаэкология
06:44 — Информационные животные и экосистема
08:05 — Информационное загрязнение
10:03 — Политические и спекулятивные игроки
13:53 — Пицца с ананасами как культурный конфликт
15:29 — Афины и Спарта: информация против силы
18:49 — Религиозные войны в Англии и роль печати
20:02 — Гражданская война в США и «Хижина дяди Тома»
23:48 — Вьетнам: почему пропаганда победила
26:24 — Финляндия и современные выборы
27:41 — Законы экологии в информационной среде
28:40 — Люди не меняются: вечные проблемы
29:41 — Американская мечта как информационный проект

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Книга и общий контекст - Обсуждается книга Карлин Майерс «Экология информации: как цифровая среда формирует наше мышление и политические конфликты». - Тема – не только про интернет, а про информацию вообще: от шумерских табличек и газет XIX века до соцсетей. - Автор видео подчеркивает: миф о «беспрецедентном информационном потопе» сегодня преувеличен – раньше люди тоже тонули в информации, только в форме газет, памфлетов, слухов. 2. Информационное общество не является уникально современным - Сравнение: - сегодня человек с утра хватает смартфон и ленту; - 150–200 лет назад английский джентльмен за завтраком читал огромную газету. - Информационные потоки существовали всегда, просто носители менялись: газеты, памфлеты, устные проповеди, слухи, анекдоты. - И тогда, и сейчас реально «тонут» в информации не все, а те, у кого достаточно времени и праздности. 3. Медиаэкология как концепция - Майерс вводит и развивает понятие «медиаэкология» – применение законов экологии к информационной среде. - Экология – не только про «загрязнение природы», а про взаимодействие видов, популяций, хищников и жертв, продуцентов и консументов. - По аналогии: - есть информационные популяции (страны, общества, сообщества); - они взаимодействуют через медиасреду; - в этой среде действуют свои «виды» информационных животных. 4. Ключевые определения из книги (по Лисицыну) - Информация«все, что обрабатывается для придания смысла». - Даже абсурд и бессмыслица – тоже придание смысла, потому что что-то вносят в сознание получателя. - Информационное животное – существо, способное обрабатывать информацию для понимания мира и действующее на основе этого. - Это люди, но теперь отчасти и нейросети (как зависимое от нас «полуживое» звено). - Информационная экосистема – совокупность информационных животных, их инструментов, продуктов и связей. - Информационное загрязнение – наличие низкокачественной информации, отравляющей экосистему. - Это фейки, слухи, манипулятивные интерпретации, но также и правда, если она вброшена так, чтобы только усилить хаос. - Политические животные – информационные животные, использующие медиасреду для влияния на принятие публичных решений (политики, парламентарии и т.п.). - Спекулянты – те, кто контролирует производство и распространение информации ради финансовой выгоды (от звонков «службы безопасности банка» до медиа-холдингов). - Прозелиты – информационные животные, побуждающие других принять их убеждения (вся идеология, религия, политическая агитация). 5. Истинная информация тоже может быть загрязнением - Подчеркивается парадокс: даже правдивые сообщения могут быть частью информационного загрязнения, если они: - вырваны из контекста, - используются для нагнетания, - подаются так, чтобы разрушить, а не прояснить картину мира. - Приводятся намёки на кейсы типа Эпштейна в США: даже обсуждение реальных фактов способно превращаться в токсичный медиашум. 6. Иллюстрация относительности истины на примере пиццы с ананасами - Пример Карлин Майерс: в 1962 году Сам Панопулос в Канаде придумал пиццу с ананасами. - Общество разделилось на два лагеря: - «ананас на пицце – вкусно» (автор книги в этом лагере); - «ананас на пицце – кощунство против итальянской традиции». - И те, и другие опираются на свою правду: вкусовую vs традиционалистскую. - Этот простой пример показывает: истина в социальных конфликтах почти всегда ситуативна и контекстна, даже когда стороны уверены, что речь идет об «абсолютном добре» или «абсолютном зле». 7. Исторические кейсы информационной борьбы ### Афины против Спарты - Афины – открытое информационное общество с развитой культурой, философией, искусством. - Спарта – закрытая, аскетичная, почти «безинформационная» с точки зрения культурного наследия (единичные поэты, мало текстов). - Военную войну выиграла Спарта (Пелопоннесская война), но культурно-информационную – Афины: - именно афинский нарратив, афинские тексты, философы и мифы определили, как мы видим ту эпоху. - Важный вывод: - физическая победа ≠ победа в информационной экосистеме; - правит долгосрочно тот, чьи смыслы сохраняются и тиражируются. ### Английская революция: Карл I и Кромвель - XVII век – взрыв печатной продукции: первые газеты, памфлеты, религиозные трактаты. - Гражданская война в Англии – пример уже осознанной «информационной войны»: - печатные памфлеты, проповеди, слухи, идеологические кампании. - Итог: - Карл I проиграл войну, был казнен; - Кромвель победил, но не стал устойчивым «медийным героем»; - со временем монархия восстановилась, а Карл I канонизирован англиканской церковью. - Вывод: информационная память может переформатировать сами результаты войн – посмертная репутация часто сильнее прижизненной победы. ### Гражданская война в США: Север и Юг - Масштабная идеологическая и информационная война вокруг рабства: - памфлеты об ужасах рабства, - «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу – огромный тираж, мощнейшее воздействие на общественное мнение. - Юг не только защищал рабство примитивными аргументами, но и использовал изощренный троллинг: - утверждения, что «Янки созданы Богом для рабства», - образ северян как «рабов своих нанимателей», «нации рабов денег и работодателей». - Уже тогда работали те же механизмы, что в современных тролль-атаках: - переворот обвинений, - ироничное использование языка противника, - создание альтернативного «ценностного» нарратива. - Параллельно зарождались мифы о расовом превосходстве, англосаксонский расизм, впоследствии вдохновивший нацистскую идеологию. - Показательный штрих – название расистского журнала на Юге: Messenger (аналог современного мессенджера как канала передачи сообщений). ### Война во Вьетнаме: поражение в информационной сфере - Одна из центральных глав – американская кампания во Вьетнаме как пример тотального провала в информационной экосистеме. - США пытались: - создать образ Южного Вьетнама как «более гуманного» и «правильного» мира; - запустить мягкую пропаганду (радио «Доброе утро, Вьетнам», попытки показать себя «на стороне добра»). - Реальность же: - массовые бомбардировки (миллионы тонн взрывчатки), - напалм, дефолианты, гибель миллионов людей, - коррупция и жестокость южновьетнамского режима. - Информационное загрязнение в самих США: - протесты студентов, - антивоенные движения, - недоверие к официальной информации. - Итог: - провал доверия к правительству; - военная мощь не смогла компенсировать проигрыш в информационной экологии – США вынуждены уйти, Южный Вьетнам рухнул. ### Финляндия и выборы 2014 (в книге) - Майерс разбирает информационную ситуацию вокруг выборов в Финляндии и ее внешнеполитического разворота. - Лисицын замечает некоторые ошибки перевода (например, «4 миллиарда избирателей» вместо «4 миллионов») – но подчеркивает: - статистический и аналитический материал интересен; - видно, как медиаформируют образ России, НАТО, нейтралитета и угроз. - Эпизод показывает, что даже относительно «маленькие» страны являются частью глобальной информационной экосистемы и играют в те же игры нарративов и страхов. 8. От интернета к шумерским табличкам - Одна главная мысль автора и рецензента: - неважно, на каком носителе информация – шумерская глиняная табличка, папирус, газета, радио или TikTok; - законы информационной экологии (борьба за внимание, слухи, пропаганда, загрязнение) остаются одними и теми же. - Сегодня выросло количество «мемасиков», но не качество смысла. - Баланс информационного загрязнения примерно тот же, что и во времена древних греков, английской революции или гражданской войны в США. 9. Человек не меняется, меняются только интерфейсы - Карлин Майерс и Лисицын сходятся: человеческая природа остается прежней. - Приводятся жалобы древних египтян и древних греков на «испорченную молодежь» – те же интонации, что и сейчас. - Паника по поводу «Телеграма, смартфонов, интернета» – продолжение старого мотива: - раньше пугали книгопечатанием, потом газетами, потом радио и телевидением. - Даже стенания о том, что «мир катится к краху из-за молодежи и новых медиа», сами по себе становятся элементом информационного загрязнения. 10. Стиль и достоинства книги по оценке Лисицына - Автор книги: - не агрессивна, - стремится к научности и балансу, - не перегружает текст идеологическими штампами (хотя отдельные западные клише встречаются). - Много исторических примеров, хорошая терминология, удачные определения. - Лисицын рекомендует книгу к прочтению и «осмыслению», а не к потреблению как очередной инфоповод.

Подробный вывод и философско-практическое осмысление

Если отойти от деталей и взглянуть на эту лекцию как на целое, она говорит о довольно трезвой, даже жесткой вещи: информационное общество — не наша «уникальная цифровая судьба», а естественное продолжение тысячелетней истории борьбы за смысл.

1. Информация как среда обитания

Экология классической биологии говорит: - ни один вид не существует в вакууме, - каждый организм живет в сети связей, - загрязнение среды бьет не только по «слабым», но и по тем, кто его создает. Применив это к информации, Майерс фактически утверждает: - мы дышим смыслами; - информация — это не нейтральный ресурс, а среда, в которой формируется наше восприятие реальности; - если эта среда отравлена — искажениями, полуправдой, шумом, — мы начинаем болеть на уровне сознания и общества. Интересно, что в её модели нет «абсолютно чистой, святой информации». Даже истина может работать как токсин, если она вбрасывается для разрушения доверия, разжигания ненависти или постоянного страха. Это напоминает медицину: - яд и лекарство – зачастую одно и то же вещество, - всё решает доза, контекст и намерение применения.

2. Человек как «информационное животное»

Введенное ею понятие «информационного животного» похоже на мост между биологией, психологией и IT: - человек — существо, чья психика эволюционировала как механизм обработки сигналов; - мы постоянно ищем устойчивые паттерны, пытаемся уменьшить неопределённость; - в этом смысле мы похожи на нейросети: обучаемся на данных, часто переобучаемся на шуме, выстраиваем модели реальности, которые не всегда совпадают с самой реальностью. Но в отличие от обычной нейросети, мы еще и эмоционально привязываемся к своим моделям. Это и есть основа идеологий, религий, национальных мифов, конспирологии. Отсюда вырастает опасный парадокс: - мы нуждаемся в информации, чтобы выживать; - но из-за нашей склонности к мифотворчеству информационная среда легко превращается в болото иллюзий, обид и фанатизма.

3. От Афин до Вьетнама: войны выигрываются (и проигрываются) в умах

История, которую пересказывает Лисицын, демонстрирует удивительную закономерность: - Спарта побеждает Афины на земле, но через 2500 лет мы живем в афинском нарративе – через философию, драму, язык демократии. - Кромвель выигрывает войну, но в культурной памяти его образ менее устойчив, чем монархический миф о Карле I. - США сбрасывают мегатонны бомб на Вьетнам, но проигрывают войну в глазах собственного общества и мира, обрушившись под грузом информационного недоверия и протеста. Материальная сила, выходит, безусловно важна, но долговременную реальность формирует не только она, а еще и: - кто задает язык описания событий; - кто определяет, что будет считаться героизмом, а что преступлением; - чьи истории будут читать школьники через сто лет. И именно здесь медиаэкология становится не метафорой, а практическим инструментом: если не понимать, как устроены потоки информации, кто выступает хищниками, кто жертвами, кто паразитами, то мы превращаемся в «биомассу» в чужой информационной пищевой цепочке.

4. Загрязнение как норма, а не исключение

Одна из самых трезвых мыслей в этой беседе: информационное загрязнение — не сбой системы, а её постоянный фон. - Слухи, сплетни, анекдоты в СССР, - религиозные памфлеты в Англии XVII века, - расистские журналы в США XIX века, - мемы и фейки в интернете сегодня — всё это одна и та же функция: общество перерабатывает тревоги, страхи, желания и агрессию в форме медиа-выражений. Абсолютно «чистая» информационная среда была бы не жизнью, а стерильным экспериментом — мёртвым полем без конфликтов, а значит, без развития. Проблема не в самом факте существования шума, а в трёх вещах: 1. Пропорции: сколько в нашей ежедневной диете смыслов, а сколько – пустых калорий. 2. Способности различать: умеем ли мы отличить факты от интерпретаций, а интерпретации – от манипуляций. 3. Личного выбора: кто формирует нашу «медиадиету» — мы сами или алгоритмы и политические/коммерческие «информационные животные».

5. Субъективность истины на примере пиццы

История с пиццей с ананасами кажется смешной и незначительной, но философски она точна: - вкусовое суждение «мне вкусно» – честная субъективная истина; - культурное суждение «это предательство традиции» – честная коллективная истина для группы, которая сакрализует традицию. Обе истины реальны в своих экосистемах ценностей. Конфликт начинается тогда, когда каждая сторона перестаёт видеть свою ограниченность и объявляет себя «универсальным мерилом». Так устроены и конфликты: - между религиями, - между «консерваторами» и «прогрессистами», - между разными прочтениями истории (например, войны, революции, империи). И здесь книга Майерс подталкивает к взрослой позиции: не к релятивизму, когда «всё равно, что правда», а к осознанию, что любая наша правда местна и частична, как взгляд живого существа в конкретной точке экосистемы.

6. Практический вывод: личная информационная гигиена

В конце беседы звучит призыв, который, по сути, и есть главный практический месседж: - «Оберегайте свою информационную экологическую среду» - «Читайте книги» - «Думайте сами и размышляйте о прочитанном» В терминах медиаэкологии это можно развернуть так: 1. Сознательно выстраивать свою медиадиету. - Не только «меньше токсичных новостей», - но и «больше длинных, осмысленных текстов и книг», где авторы хотя бы пытаются отделять факты от оценок. 2. Фильтровать не только ложь, но и формы правды. - Задавать себе вопрос: - эта информация меня проясняет или просто будоражит? - даёт ли она мне понимание механизмов или только новые поводы злиться и бояться? 3. Понимать роли «информационных животных». - Кто сейчас передо мной: политическое животное, спекулянт, прозелит или просто человек, который делится опытом? - Какие мотивации стоят за этим текстом или видео: власть, деньги, обращение, искренний поиск? 4. Иногда замедляться. - Сократ не писал тексты, потому что верил в силу устной, живой передачи смысла. - В наши дни «сократический жест» может означать: - выйти из бесконечной ленты, - поговорить с живым человеком, - или хотя бы прочитать одну хорошую книгу вместо ста новостных заголовков. Если принимать всерьез идею медиаэкологии, то возникает довольно острый вопрос: в информационном лесу, где каждый пытается за что-то бороться — за власть, деньги, души или просто лайки — кем вы хотите быть: добычей, хищником, паразитом… или тем редким видом, который старается поддерживать баланс среды, в которой сам живет?*
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/fabd6b83b7dbcde06eb7dc9b4f8f0f65/
