Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Юрия Емельянова на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/5

Историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Кэролин Майерс «Экология информации». Почему главная угроза современности — это не цензура и даже не фейки, а тотальное «информационное загрязнение»?

Мы пытаемся научно описать, как устроена цифровая среда обитания, кто такие «информационные животные» и почему даже правдивые сообщения могут работать как разрушительный вирус. В выпуске мы проследим эволюцию информационных войн на реальных исторических примерах: как Афины боролись со Спартой, почему книга «Хижина дяди Тома» спровоцировала Гражданскую войну в США, как пропаганда предопределила исход войны во Вьетнаме, и как «Американская мечта» стала самым успешным медийным проектом. Вывод один: технологии меняются, но психология толпы остается прежней.

Книга "Теплов Б. М. Психология. Учебник для средней школы. 1954 год.":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EX

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

00:00 — Книга «Экология информации» и цифровая среда

00:59 — Информация: ценность или повод для запретов

02:18 — Радио, газеты и исторический контекст

04:52 — Что такое медиаэкология

06:44 — Информационные животные и экосистема

08:05 — Информационное загрязнение

10:03 — Политические и спекулятивные игроки

13:53 — Пицца с ананасами как культурный конфликт

15:29 — Афины и Спарта: информация против силы

18:49 — Религиозные войны в Англии и роль печати

20:02 — Гражданская война в США и «Хижина дяди Тома»

23:48 — Вьетнам: почему пропаганда победила

26:24 — Финляндия и современные выборы

27:41 — Законы экологии в информационной среде

28:40 — Люди не меняются: вечные проблемы

29:41 — Американская мечта как информационный проект

#Лисицын #медиаэкология #информация #пропаганда #книги #политика #информационнаявойна