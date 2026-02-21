Телеграм канал Кирилла: https://t.me/semenovkirill

Востоковед Кирилл Семёнов и Максим Невенчанный разбирают феномен Омана — государства, которое стремительно превращается в главного стратегического партнера России на Ближнем Востоке. На фоне жесткого санкционного давления на ОАЭ, именно Оман становится новым экономическим и логистическим хабом. В этом выпуске: как работает тихая дипломатия и почему страна стала ключевым посредником между США и Ираном? Разбираем тайны истории — от британского протектората и войны в Дофаре с участием СССР до уникальной религиозно-политической модели ибадитов, позволяющей сместить султана. А также: перспективы коридора «Север-Юг», интерес Китая к местным портам и почему Оман — это самое безопасное направление для туризма в Персидском заливе.

00:00 — Кто такой Кирилл Семёнов и почему мы говорим про Оман

01:10 — Конец эпохи ОАЭ: Оман как новый хаб в условиях санкций

03:53 — Тайный переговорщик: посредничество между США и Ираном

05:26 — Ближний Восток как главная альтернатива Европе

10:13 — Протекторат Британии и исторический разворот внешней политики

12:40 — Секретная война в Дофаре: роль СССР, Кубы и шахского Ирана

15:06 — Многовекторность Востока и стратегия нового султана

16:41 — Историческое «триединство» Омана

20:41 — Ибадиты: уникальная модель власти и социальная справедливость

25:39 — Почему Оман сейчас так активно тянется к России

30:55 — Право на бунт: как легально сместить арабского правителя

37:35 — Экономические сценарии и форматы сотрудничества

40:56 — Большая игра Китая: порты и транспортные коридоры

45:54 — Туризм в Омане: абсолютная безопасность и прямые рейсы

49:19 — Древние крепости, мечети и идеальный спокойный отдых

