ОМАН ЗАМЕНИТ ДУБАЙ: Почему он станет главным хабом для России | Кирилл Семёнов
Востоковед Кирилл Семёнов и Максим Невенчанный разбирают феномен Омана — государства, которое стремительно превращается в главного стратегического партнера России на Ближнем Востоке. На фоне жесткого санкционного давления на ОАЭ, именно Оман становится новым экономическим и логистическим хабом. В этом выпуске: как работает тихая дипломатия и почему страна стала ключевым посредником между США и Ираном? Разбираем тайны истории — от британского протектората и войны в Дофаре с участием СССР до уникальной религиозно-политической модели ибадитов, позволяющей сместить султана. А также: перспективы коридора «Север-Юг», интерес Китая к местным портам и почему Оман — это самое безопасное направление для туризма в Персидском заливе.
00:00 — Кто такой Кирилл Семёнов и почему мы говорим про Оман
01:10 — Конец эпохи ОАЭ: Оман как новый хаб в условиях санкций
03:53 — Тайный переговорщик: посредничество между США и Ираном
05:26 — Ближний Восток как главная альтернатива Европе
10:13 — Протекторат Британии и исторический разворот внешней политики
12:40 — Секретная война в Дофаре: роль СССР, Кубы и шахского Ирана
15:06 — Многовекторность Востока и стратегия нового султана
16:41 — Историческое «триединство» Омана
20:41 — Ибадиты: уникальная модель власти и социальная справедливость
25:39 — Почему Оман сейчас так активно тянется к России
30:55 — Право на бунт: как легально сместить арабского правителя
37:35 — Экономические сценарии и форматы сотрудничества
40:56 — Большая игра Китая: порты и транспортные коридоры
45:54 — Туризм в Омане: абсолютная безопасность и прямые рейсы
49:19 — Древние крепости, мечети и идеальный спокойный отдых
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Аман для России - Сейчас Оман (Аман) становится для России стратегически важным партнером, особенно на фоне усложнения работы через ОАЭ из‑за вторичных санкций. - Введен безвиз, появились прямые рейсы, активно едет российский бизнес, Оман становится «новым окном в мир», дублируя функции эмиратских хабов. - Через Оман проходят не только бизнес‑связи, но и политическое посредничество, в том числе по чувствительным темам (СВО, Украина, Иран и др.). - Оман как посредник и «теневая площадка» - В Омане проходили неофициальные встречи российских и украинских представителей (упоминаются истории вокруг Зеленского, Патрушева, Суркова). - Оман выступает не просто как «место встречи», а как активный посредник: - помогает формулировать повестку; - указывает на уязвимые места позиций сторон; - консультирует, как правильно донести сигналы. - Пример: переговоры США–Иран формально проходят в Женеве, но посредником является именно Оман, а не швейцарцы. - Почему арабские страны перехватывают посредничество у Европы - Европа утратила репутацию честного посредника: - из‑за колониального наследия и предвзятости; - из‑за однозначной позиции по Украине и другим конфликтам; - не может быть нейтральной, например, между ХАМАС и Израилем. - На смену Европе приходят страны Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн. - В американской администрации уже сформировалась концепция: - Европа – «новая Япония» (медленный спад); - новый экономико‑политический полюс – Ближний Восток, особенно залив. - Эти страны становятся для США альтернативой Европе, а не простыми прокси. - Роль Британии и эволюция позиции Омана - С конца XIX века Оман (тогда султанат Маскат) де‑факто был британским протекторатом (с 1892 г.). - Формального акта «выхода из протектората» нет – Оман как бы «незаметно» стал суверенным государством. - Султан Кабус бин Саид (предшественник нынешнего султана): - учился и служил в Британии, считался «британским ставленником»; - при этом именно он стал разворачивать политику Омана к многовекторности: - брал у Лондона нужное, но не подчинялся полностью; - наладил отношения с США; - привлек шахский Иран для подавления мятежа в Дофаре (коммунистическое восстание, поддержанное СССР и Кубой). - Позже Оман пытался сотрудничать и с Ираком Саддама (в т.ч. обсуждалось размещение иракской авиации на омандской территории для ударов по иранским танкерам), что шло вразрез с планами Лондона и Вашингтона. - При нынешнем султане Хайтаме бин Тарике многовекторность окончательно оформлена: - восстановлены тесные отношения с Саудовской Аравией; - Оман уже не воспринимается как «британский сателлит», а как самостоятельный региональный игрок. - Историческая специфика и государственность Омана - Оман – не «постколониальная конструкция», а древняя цивилизация с непрерывной традицией государственности (с довселенских времен, принятие ислама при пророке). - История была сложной: - существовали три связанных, но разных субъекта: - султанат Маскат (побережье Аравии); - Имомат Оман (внутренние районы, теократическая система); - Занзибар (африканский султанат с аманской династией, с обширными владениями на восточноафриканском побережье). - Имомат Оман был независимым теократическим образованием до конца 1950-х, защищаясь от султаната Маскат и британцев (война Джебель Ахдар). - В 1950‑е гг. именно имамат Оман, а не султанат, воспринимался советской прессой как «прогрессивное» и антиколониальное движение, тогда как Маскат был «марионеткой британского империализма». - Религия: ибадизм и особое устройство общества - Оман – центр ибадизма – особой ветви ислама, отличной от суннитов и шиитов. - Ключевые черты ибадизма: - отвержение наследственной власти как религиозной нормы; - правитель (имам) должен избираться религиозными учеными и может быть смещён за неправедность; - теоретически любой благочестивый мусульманин (даже «вчерашний раб») может стать имамом. - Ибадиты исторически критиковали монархические системы Омейядов и вообще идею «олигархического» правящего класса. - В реальности, по мере усложнения племенной политики, в ряде ибадитских государств (например, имамат Рустамидов в Северной Африке) избрание постепенно де‑факто превращалось в наследственную власть. - Сегодня: - ибадитские общины в Омане принимают султана как политического правителя, признавая его заслуги, но не признавая его «религиозной легитимности» как имама; - религия в Омане влияет на общественную мораль, но не навязывается тотально: - нет юридического принуждения к ношению хиджаба; - большинство женщин носит его по традиции, а не из‑за репрессий; - религиозность здесь сочетается с образованием и довольно мягкой социальной практикой. - Отношение к СССР/России - Война в Дофаре (левое, коммунистическое восстание) заложила негатив к СССР у султана Кабуса: - повстанцы получали поддержку из Южного Йемена, Кубы, СССР; - Кабус видел в этом «руку КГБ и кубинской разведки». - Однако парадокс: в 1950‑е СССР симпатизировал именно консервативному имамату Оман, а не прозападному султанату Маскат, исходя из антиколониального критерия («борьба с британской интервенцией»). - Для современных властей Омана Россия интересна не как «наследник СССР», а как: - крупный энергетический и военный игрок; - независимый центр силы, не встроенный в западный блок; - партнер в многополярной архитектуре, где Оман не хочет делать ставку только на США или Британию. - Практический интерес Омана к России и наоборот - Оман участвует в проекте «Север–Юг» как логическое продолжение коридора Россия–Иран: - географически Оман (особенно полуостров Мусандам и побережье вдоль Аравийского моря) – естественное продолжение маршрутов через Иран; - Оман активно возвращается в Восточную Африку (Занзибар, Танзания, Бурунди, Уганда, Руанда), формируя потенциальный коридор Россия–Иран–Оман–Восточная Африка. - Оман – один из немногих, кто: - регулярно проводит совместные учения с Ираном; - проводил трехсторонние учения Оман–Иран–Россия уже во время СВО; - сотрудничает военным образом и с Индией (маневры всеми рода войск). - Это делает Оман критически важным в случае блокировок логистики и давления на Эмираты: - альтернатива Дубаю как хабу; - новый канал для торговли, инвестиций, технологического обмена, в обход санкционных узлов. - США и Запад объективно вынуждены терпеть такую многовекторность: - они не могут больше жестко диктовать этим странам, как в XX веке; - им нужны сами эти государства как опора взамен ослабляющейся Европы. - Сравнение с Турцией и другими игроками - Турция – член НАТО, что принципиально ограничивает ее как «нейтрального» посредника в глазах России и Ирана. - Саудовская Аравия и Катар – все еще слишком тесно завязаны на США, несмотря на растущую самостоятельность. - ОАЭ – важнейший партнер, но под сильным давлением вторичных санкций, особенно по Ирану и России. - Оман: - менее «публичен» и менее заметен, чем Дубай, но именно поэтому более гибок и менее токсичен; - сохраняет доверие Ирана, арабских монархий и Запада одновременно, что уникально. - Туризм, быт и безопасность для россиян - Оман – одна из самых безопасных стран региона, преступность низкая, отношение к иностранцам доброжелательное. - Аманцы отличаются особым гостеприимством и искренностью даже на фоне других арабов Залива. - Туристическая инфраструктура: - активно развивается, но не заточена под «шумный массовый отдых» в турецком стиле; - скорее формат спокойных путешествий, природы, истории, крепостей, старинных мечетей; - уникальные для Аравии места: зеленый Дофар с джунглями и мягким климатом. - Алкоголь, ночная жизнь и прочие «туристические радости» сильно локализованы и не растворены в общей ткани общества (в отличие от Турции или Дубая). - Английский язык широко распространен, русский пока мало, но поток из России растет.
Подробный выводОман в этом видео предстаёт как парадоксальный узел нескольких миров: - традиционно религиозный, но при этом мягкий и неагрессивный; - древнейший политический организм, который пережил и персов, и колонизаторов, и «постколониальную перекройку»; - страна, которая в XX веке проходила через теократию, протекторат Британии, холодную войну, а сегодня аккуратно вписывается в архитектуру многополярного мира. Если смотреть прагматически, для России Оман выполняет сразу несколько функций: 1. Стратегический дублёр Дубая Когда Эмираты начали попадать под всё более плотное санкционное давление, стало ясно: одной дверью в глобальную экономику пользоваться небезопасно. Оман постепенно становится «второй дверью» – менее шумной, менее раскрученной, зато более гибкой и политически нейтральной. 2. Мост между конфликтующими блоками Оман в одинаковой степени не вызывает отторжения: - у США (давняя кооперация, доверие к оманским посредникам); - у Ирана (совместные маневры, уважение к суверенитету, отсутствие участия в антииранских схемах); - у России (участие в военно‑морских учениях, поддержка проекта «Север–Юг»). В мире, где большинство государств вынуждают выбирать сторону, Оман сознательно отказался от логики «или–или» и строит формат «и–и». Это делает его бесценным для тех, кто не хочет жить в новой биполярности. 3. Коридор в Африку и Индийский океан Оман исторически связан с Восточной Африкой гораздо глубже, чем большинство европейских стран: здесь не просто торговля, а десятилетия, если не века, смешения культур, династий, религиозных школ. Восстановление этого присутствия сейчас – объективная возможность для России: - строить логистику и торговлю не только «через Европу», но и по оси Россия–Каспий–Иран–Оман–Африка; - опираться не на постколониальные конструкции, а на древние торговые маршруты, перезапуская их в новых технологических условиях. 4. Политико‑культурный эксперимент с мягкой религиозностью Ибадизм в оманском исполнении – интересная альтернатива двум крайностям: - жесткому теократическому контролю (или ваххабитскому, или клерикальному в других формах); - и полностью стерильному секуляризму, отрицающему религиозное измерение жизни. В Омане религия не отменяет свободу, а свобода не превращается в агрессивное отрицание религии. Это даёт редкий пример общества, в котором традиция не разрывается с модернизацией, а постепенно ею перерабатывается. 5. Психологический и символический сдвиг центра мира То, что раньше решалось в Женеве, Лондоне и Париже, всё чаще обретает свои реальные контуры в Дохе, Маскате, Абу‑Даби, Эр‑Рияде. Даже если формально переговоры идут в европейских столицах, невидимая режиссура происходит на Ближнем Востоке. Это не только экономический, но и ментальный перелом: - Европа утрачивает способность быть моральным и политическим арбитром; - мусульманские и, шире, южные страны учатся брать на себя не только роль объекта политики, но и автора повестки. С этой точки зрения интерес России к Оману – это не просто поиск новой «лазейки для бизнеса» после Дубая. Это часть более глубокого разворота: признание, что центр тяжести глобальной политики уходит с атлантической оси в сторону Индийского океана, Залива, Африки и Евразии. И здесь проявляется любопытный парадокс истины: страна с очень жёстким внутренним моральным идеалом (ибадитская идея праведного правителя, который всегда может быть смещён за грех) оказывается одной из самых гибких и прагматичных во внешней политике. В то время как те, кто громче всех говорит о «ценностях» и «демократии», часто лишаются способности быть хоть сколько‑нибудь нейтральными и справедливыми посредниками. Вопрос, который здесь напрашивается: не является ли подлинная политическая «справедливость» не тем, что громко декларируется (как в Европе или США), а тем, что тихо и последовательно практикуется – как в Омане, через умение слушать всех и не растворяться ни в одном из лагерей?