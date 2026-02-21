Кровавое воскресенье. Эпилог / Вячеслав Самоходкин и Егор Яковлев
Насколько быстро распространялись новости о Первой русской революции? За что арестовали писателя Максима Горького, и кто его защищал? Поддерживала ли интеллигенция рабочее движение? Как менялось настроение императора? Почему именно протест железнодорожников вынудил Николая II обратить внимание на требования бастующих? Что стало причиной манифеста 17 октября 1905 года и какие политические партии появились после него? И какие планы в тот момент были у Владимира Ленина?
Разбираемся в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Гость эфира: историк, кандидат исторических наук Вячеслав Самоходкин.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Когда началась первая русская революция? - Ленин датировал начало революции 9 января 1905 года. - Ряд историков отодвигают старт к петиционной кампании и росту влияния Гапона в ноябре 1904 года. - Революция развивалась не одномоментно, а постепенно, по мере распространения информации и реакции общества. 2. Реакция власти на события 9 января - Быстрые отставки: министр внутренних дел Святополк-Мирский, градоначальник Фуллон. - Создан пост Петербургского генерал-губернатора; им становится Дмитрий Фёдорович Трепов. - Жёсткий контроль печати: разрешены только официальные версии событий — как «недоразумение» по вине агитаторов (Гапона и др.). - Гапон в официальной риторике — «волк в овечьей шкуре», предатель в рясе. 3. Политтехнология Трепова и «прощение» рабочих - Трепов организует «депутацию рабочих» к Николаю II: - от заводов выбирают «благонадёжных» (по одному, с Путиловского — двоих), - кандидаты проходят личную проверку Трепова. - Встреча в Царском Селе: - Николаю II пишут готовую речь, он её читает по бумажке; - ключевой посыл: царь «прощает рабочих, поддавшихся на уговоры злонамеренных агитаторов». - Текст речи выдаётся рабочим-депутатам для зачитывания на заводах. - Эффект — резко негативный: на фоне расстрела формула «государь прощает» воспринимается как цинизм и демонстрация силы («я милую, я над вами»). 4. Репрессии и фигура Горького - Начинаются аресты: - задержана делегация во главе с Горьким, пытавшаяся предотвратить кровопролитие через переговоры со Святополк-Мирским, замом Рыдзевским и Витте. - Горький, имевший сведения от Саввы Морозова о стягивании войск в Петербург, пытался предупредить о возможной бойне. - Его арестовывают в Риге, отправляют в Петропавловскую крепость. - За Горького заступаются мировые интеллектуалы (Анатоль Франс, деятели Италии и др.); - после месячного заключения Савва Морозов вносит залог, освобождение Горького становится международным событием. - Горький укрепляет свой образ не только как писателя, но как правозащитника и символа протеста. 5. Попытка расследования и её срыв - Николай II создаёт комиссию сенатора Шидловского для расследования событий 9 января. - Рабочих-депутатов опять тщательно фильтруют. - Даже отфильтрованные начинают выдвигать политические требования, включая Учредительное собрание. - Комиссию быстро распускают — реального расследования не происходит. 6. Забастовочное движение: масштаб и динамика - Ключевой показатель революции — рост стачек. - Оценки фабричной инспекции: - 1904 год — примерно 330 тыс. стачечников; - 1905 год — около 2,8 млн (более чем в 8 раз больше); - 1906 — свыше 1 млн; - 1907 (до 3 июня) — около 700 тыс.; после 3 июня — спад и начало реакции. - Пики: - январь–февраль 1905 (реакция на 9 января); - октябрь–декабрь 1905 (Всероссийская октябрьская политическая стачка и декабрьские восстания). - В 1905 политические требования особенно преобладают в декабре; - значительная часть забастовок всё равно остаётся с экономическими требованиями (зарплата, условия труда). 7. Как весть о событиях разошлась по стране - Несмотря на цензуру, слухи и рассказы очевидцев разошлись быстро. - Пример Сестрорецкого оружейного завода: - за почти 200 лет — ни одной забастовки; - уже 10 января 1905 — первая забастовка в знак солидарности с жертвами Петербурга. - За полгода — от полного отсутствия стачек до формирования боевой большевистской дружины (200–600 человек), выносящей с завода по частям винтовки для вооружённого восстания. - Значительная часть рабочих — вчерашние крестьяне или отходники; через них революционные настроения перетекают в деревню. 8. Крестьянское движение - Волны аграрных беспорядков: - весна 1905; - весна–лето 1906 (на фоне созыва и разгона I Госдумы); - весна 1907. - Формы — поджоги усадеб, «иллюминации», конфликты за землю, давление на помещиков. - Всего за первую русскую революцию — порядка 27 тыс. крестьянских выступлений (по одной из современных оценок) — беспрецедентный масштаб. 9. Интеллигенция и национальные окраины - Интеллигенция в массе своей сочувствует рабочим и крестьянам, участвует в шествиях и организациях. - Сильный «искупительный комплекс» перед «простым народом»: - образованный человек ощущает, что его привилегия «куплена» бедностью и неграмотностью многих. - Пример Елены Григорович: дочь действительно статского советника, художница, вступает в боевую организацию эсеров для покушения на Трепова; курируется Азефом; заговор раскрыт, Григорович арестована. - Национальные окраины — особенно Польша и Прибалтика: - в Царстве Польском стачки носят и экономический, и национальный характер; - уровень экономических уступок рабочим выше, чем в среднем по империи: - рост номинальной зарплаты по России в 1905–1907 гг. — около 10%, - в Варшаве и окрестностях — до 70%. - Помимо рабочих, в стачки тянется мелкая буржуазия, что в Польше сильно связано с национальным вопросом. 10. Всероссийская октябрьская политическая стачка (1905) - Ключевой перелом: - участие железнодорожников (одних из самых грамотных рабочих) парализует логистику; - подвоз войск почти невозможен — индустриальная часть экономики на 10 дней фактически замирает. - Это принуждает власть к серьёзным уступкам. - На фоне стачек возникают Советы рабочих депутатов: - первый опыт — Иваново-Вознесенск (весна 1905); - в Петербурге Совет образуется 13 октября в Технологическом институте; - Петербургский Совет — под контролем меньшевиков; позднее его возглавляет Троцкий. - Опыт Советов 1905 года станет прототипом для 1917 года. 11. Политическая эволюция Николая II и Манифест 17 октября - Николай II воспитан как убеждённый самодержец (под влиянием Победоносцева и отца Александра III). - Некоторое «дрейфование» к ограниченному парламентаризму: - проект Булыгинской законосовещательной Думы (фактически декоративной) — бойкотирован партиями. - Октябрьская стачка и паралич железнодорожной сети делают понятной необходимость более серьёзных шагов. - Под влиянием Сергея Юльевича Витте принимается Манифест 17 октября: - провозглашаются гражданские свободы, обещан парламент (Госдума). - Николай этого Витте не простит, но отступление уже совершено. 12. Госдума и политические силы - После Манифеста 17 октября легализуются партии и профсоюзы. - Основные силы: - Октябристы (Союз 17 октября) — крупная буржуазия, промышленники (Гучков, Родзянко). Считают Манифест достаточным: «революция завершена». - Кадеты (конституционные демократы) — либералы (Милюков и др.), ориентированы на британскую модель конституционной монархии, готовы к принудительному выкупу помещичьей земли. - Трудовики — группа, а не полноценная партия; выражают интересы крестьян, идут дальше кадетов в аграрном вопросе (максимальная роль государства в выкупе земли). - Правые (Союз русского народа, Союз Михаила Архангела) — монархисты, националисты, мало по численности, но очень громкие (Пуришкевич, Марков II и др.). - Эсеры — формально в Думу не идут как партия, их представители часто числятся как трудовики (пример — Керенский позднее). - Социал-демократы (РСДРП) — сперва бойкотируют I Думу, участвуют во II Думе единой фракцией (большевики+меньшевики); наиболее заметная фигура — меньшевик Церетели. - Судьба Дум: - I Дума («Дума народной надежды») — 72 дня, разогнана из-за обострения аграрного вопроса. - II Дума («Дума народного гнева») — 102 дня, ещё более раздражает царя, затем распущена. - III Дума после переворота 3 июня 1907 — более «послушная», отрабатывает полный срок. - IV Дума — уже под тенью мировой войны. 13. Ленин, партия и вооружённое восстание - Ленин в январе 1905 — в Женеве. - Его реакция: - декабрь 1905 — начало революции; - курс на вооружённое восстание и республику; - категорическое отрицание компромисса с самодержавием. - На III съезде РСДРП (1905) создаётся боевая техническая группа (Красин — ключевая фигура), работающая над закупкой и хранением оружия для восстания. - В 1905 большевики, меньшевики и эсеры сходятся на необходимости вооружённых действий (декабрьское московское восстание и др.), хотя Плеханов выступает против преждевременного захвата за оружие. - До приезда Ленина в Россию (ноябрь 1905) большевиками на местах руководят люди вроде Сергея Гусева (Драпкина), Стасовой и других. - Ленин возвращается через Стокгольм — Гельсингфорс — Финляндский вокзал, живёт нелегально в Петербурге до середины 1906 года, затем уходит в Финляндию (Куоккола — сегодняшнее Репино). - Богданов, Луначарский, Красин, Троцкий (ещё меньшевик) — важные фигуры в революционном подполье и Советах. 14. Флот и армия - Революция перекидывается на флот: - восстание на «Потёмкине» происходит на фоне стачки в Одессе, общая атмосфера сильно радикализует матросов. - Частичный охват армии и гарнизонов, но это ещё не тот размах, который будет в 1917 году. 15. Итоговое влияние «кровавого воскресенья» - Кровь 9 января носит каталитический характер: - она ускоряет и радикализирует процессы, но не создаёт их «с нуля»; - глубокие причины (экономические, политические, аграрные, национальные) уже накопились. - 9 января становится символом разрыва между «царём-отцом» и «народом»: - сакральный образ монарха подрывается; - монархия теряет моральный авторитет и способна опираться в основном на силу и аппарат. - Возможность эволюции в конституционную монархию была, но: - Николай II до конца держится за самодержавную доктрину, - отношения с Думой выстраиваются по принципу конфликта и разгона, а не диалога. - Если бы 9 января не произошло расстрела, революция, вероятнее всего, всё равно бы разразилась, но: - темп мог бы быть иным, - форма — менее кровавой и, возможно, с другим отношением к монархии.
Подробный вывод и философский взглядВ этом видео речь идёт не только о хронологии событий, но и о том, как один день — 9 января 1905 года — становится точкой кристаллизации множества уже существовавших напряжений. В каком-то смысле это иллюстрация того, как история «взрывается» тогда, когда накопленное долгое время противоречие встречается с неудачным, но очень показательным решением власти.
1. Кровь как ускоритель, а не как первопричинаС одной стороны, можно было бы соблазниться простой схемой: «Не было бы выстрелов у Зимнего — не было бы революции». Но факты, которые приводятся в беседе, показывают другое: - уже шла петиционная кампания; - рабочие были организованы (собрание Гапона — лишь один из выраженных центров); - в деревне копилось напряжение из-за аграрного вопроса и выкупных платежей; - национальные окраины (Польша, Прибалтика) были полны противоречий; - интеллигенция и часть буржуазии уже стояли в оппозиции к архаичной системе управления. То есть общество было пере-насыщено неразрешёнными вопросами. Выстрелы 9 января — это не причина, а спусковой крючок. В терминах физики: система достигла состояния метастабильности, нужно было лишь маленькое воздействие. В терминах психологии: коллективное бессознательное было полна подавленных конфликтов, и любой сильный триггер — особенно такой зрелищный и жестокий — вытащил их наружу.
2. Ошибка власти: попытка «управлять восприятием», а не реальностьюРеакция Трепова и Николая II внешне выглядит как прообраз современного «кризисного пиара»: - контроль печати; - создание «правильной» делегации рабочих; - текст «прощения» от государя, растиражированный по заводам. Если смотреть на это глазами людей начала XX века, в логике Трепова есть своя прагматика: он рассчитывает на наивный монархизм, на привычку массы верить царю больше, чем «слухам». Но реальность уже изменилась: - слишком много свидетелей реальной бойни; - слишком быстро распространяется информация — пусть и устно; - слишком сильно чувство унижения: «мы пришли с иконами, нас расстреляли, и нас ещё “прощают”». Получается классический диссонанс: власть управляет картинкой, но не меняет реальные причины гнева. Это напоминает ситуацию, когда человек в кризисе вместо того, чтобы признать проблему, пишет себе «аффирмации» и делает вид, что всё хорошо. Внутреннее напряжение от этого только усиливается.
3. Революция как цепная реакция связейИнтересно, как подробно в беседе показаны цепочки передачи импульса: - Петербург → Сестрорецк → деревня через отходников; - трудовые центры → флот (Одесса и «Потёмкин»); - рабочие движения → Советы → новая форма власти; - национальные противоречия → польские и прибалтийские стачки → более высокие экономические уступки; - интеллигенция → поддержка и участие в подполье, боевых организациях. Революция здесь выглядит не как единое «восстание массы», а как наложение множества волн: - экономическая волна (зарплаты, условия, 10–70% роста за 1905–1907 гг.); - политическая (Учредительное собрание, Дума, ограничение самодержавия); - социальная (унижение, насилие, элиты vs «народ»); - национальная (Польша, Прибалтика); - культурная (кризис образа царя как «батюшки»). Как в сложной нейросети, разные подсистемы (крестьянство, рабочие, интеллигенция, национальные группы, армия) начинают активироваться и входить в резонанс. 9 января — это не один импульс, а узел, через который неожиданно соединились разные линии напряжения.
4. Николай II и упущенный шанс на эволюциюС исторической дистанции видно, что у монархии был шанс перейти из режима чистого самодержавия в гибридную, а затем — конституционную систему: - ещё в 1905–1906 годах при другом стиле взаимодействия с Думой, - при принятии аграрной реформы не через полупринудительный столыпинский путь, а через более широкий общественный консенсус, - при отказе от практики «выстрелить, а потом объяснять». Но для этого нужен был другой тип политического сознания: - умение признавать конфликт как реальность, а не как заговор врагов; - готовность уступать не только под давлением, но и из понимания логики развития общества; - внутренняя устойчивость к тому, что «сакральный» образ власти смягчается. Николай II, воспитанный Победоносцевым и Александром III, жил в системе координат, где отступление от самодержавия казалось не модернизацией, а предательством долга. Он медленно дрейфует — Булыгинская дума, затем Манифест 17 октября, — но каждый шаг даётся сквозь сопротивление и с желанием откатить назад при первой возможности. В итоге власть как бы и открывает двери реформам, и одновременно подтачивает их смысл постоянными разгоном Дум, ограничением избирательного права, репрессиями.
5. Ленин, большевики и «учёба на поражении»Любопытен момент, что в 1905 году: - большевики, меньшевики и эсеры испытывают растерянность в январе, - потом довольно быстро переходят к идее вооружённого восстания, - участвуют в декабрьских восстаниях, которые, по сути, заканчиваются поражением. И всё же именно это поражение становится учебным полигоном: - отрабатывается модель боевых дружин, закупки оружия, конспирации; - появляется опыт Советов как альтернативной власти; - формируется корпус людей, который в 1917 году уже будет действовать на другом уровне. В этом есть некоторая ирония: власть хочет «погасить» революцию силой, а фактически даёт материал для обучения тем, кто придёт её свергать через 12 лет.
6. Иллюзии и столкновение с реальностьюОдна из сквозных тем — иллюзорные представления: - у власти — иллюзия, что монархия по-прежнему сакральна и может «прощать» даже тогда, когда сама проливает кровь; - у части интеллигенции — иллюзия, что один жест (петиция, ходатайство, переговоры) может остановить уже запущенную машину насилия; - у части революционеров — иллюзия, что одно вооружённое восстание сможет сразу же привести к желаемой республике и справедливости. Реальность оказывается жёстче: - монархия не исчезла в 1905-м, но и доверие к ней не вернулось; - Дума появилась, но стала ареной компромиссов, конфликтов и взаимного недоверия; - революционные партии набрали опыт, но заплатили за это поражениями и репрессиями. В этом смысле первая русская революция — это незавершённая попытка перераспределить власть, которая только обнажила глубину конфликта и подготовила почву для 1917 года.
Если попробовать обобщить в одну фразу: 9 января 1905 года не создало революцию, но сделало её необратимой — не юридически, а психологически и символически. Царская власть, пролив кровь мирной демонстрации и затем «прощая» её участников, в глазах значительной части общества прошла точку, после которой её легитимность уже нельзя было восстановить прежними средствами. И вот здесь напрашивается вопрос, который выходит за пределы конкретной эпохи: Как мы — и как современные общества — узнаём, что некоторая форма власти или устройства мира уже внутренне исчерпана? По событиям вроде «кровавого воскресенья», по статистике, по собственному опыту — или по тихому ощущению, что старый образ больше не выдерживает столкновения с реальностью?