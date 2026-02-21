Глобалисты боятся потерять “живые” деньги. Николай Сорокин
У России, США и Украины принципиально разные картины будущего? Почему тройственным договоренностям никогда не суждено сбыться. В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- В студии выступает Николай Сорокин — экономист и историк, обсуждение посвящено ходу боевых действий, потерям, политике США, ЕС и внутренним украинским расстановкам. - По его словам, начальник оперативного управления Генштаба РФ Рудской заявил: - общие потери украинских войск с начала конфликта превысили 1,5 млн человек — в смысле «выведены из строя» (убитые, тяжело раненные, навсегда потерявшие боеспособность); - в 2025 году — около 520 тыс. человек потерь, 6700 танков и ББМ, более 12 тыс. артсистем и миномётов; - стратегическая инициатива полностью перешла к российским войскам, идёт наступление практически по всей линии фронта; - значительное снижение эффективности украинской мобилизации — количество мобилизованных ежемесячно упало примерно вдвое. - Подчёркивается, что случаи возвращения тяжело раненых в строй (люди с протезами и т.п.) — мизерная доля и не меняют картину войны.
Оценка ситуации на фронте (по версии Сорокина и Рудского)- Зеленский и украинское командование заявляли о «успешном контрнаступлении» и «освобождении десятков населённых пунктов» в Запорожской области. - Рудской, напротив, говорит: - 26 населённых пунктов в Харьковской области перешли под контроль РФ; - завершено освобождение Волчанска и ещё ряда населённых пунктов; - группировки войск РФ: - «Запад» — свыше 50 населённых пунктов за год; - «Центр» — 86; - «Юг» — 49; - «Восток» — рекорд — 104 населённых пункта с начала 2025 года; - «Днепр» — пока менее активна, под контролем 12 населённых пунктов. - По словам Сорокина, «никаких осмысленных контрнаступлений» ВСУ сейчас провести не могут, несмотря на примерный паритет по БПЛА. - Украинская армия описывается как находящаяся в «цугцванге» и вынужденном постоянном отступлении.
Удары по Киеву и другим городам- Сорокин трактует удары по Киеву и Днепропетровску как «ответ» на: - атаки украинских дронов по Белгороду, Курску, Брянску, Крыму; - гибель мирных жителей, в частности, в Симферополе. - Он проводит параллель с риторикой Сталина о «войне на истребление», утверждая: - Запад хотел уничтожения российской экономики — в результате к разрушению идёт экономика Украины; - на Украине, по его словам, «из своего» в военной сфере ничего не осталось — всё импорт.
Иностранные наёмники- Описаны случаи гибели: - двух граждан Гонконга (бывшие военнослужащие французского Иностранного легиона); - одного чеха, прошедшего обучение в батальоне «Азов». - По словам Сорокина: - эти наёмники были ликвидированы уже во время первого выхода, занимаясь эвакуацией тел других наёмников; - Рудской озвучил цифру — «несколько десятков тысяч» уничтоженных иностранных наёмников. - Звучит предостережение всем «любителям пострелять в туземцев»: из этой войны «с головой на плечах не вернёшься», максимум — русский плен.
Условия на украинской стороне- По описанию Сорокина: - массовые случаи гибели солдат ВСУ в блиндажах из-за талых и грунтовых вод; - командование и заградотряды якобы не позволяют сдаваться в плен, угрожают расстрелами; - солдаты гибнут от холода и воды, не имея возможности перейти на сторону РФ.
Военно-оперативная обстановка (по направлениям)Сорокин даёт «карту» боевых действий с явно пророссийской оптикой: - Харьковское направление: - РФ наступает в районе Чугуновки; - продвижение к Колодезному (волчанское направление); - расширение зоны контроля в районе Симоновки. - Гуляйпольское направление: - заявления ВСУ об «отбитии Гуляйполя» называются пропагандой; - по словам Сорокина, Гуляйполе «полностью под контролем РФ», начаты восстановительные работы; - бои идут западнее Гуляйполя. - Запорожское направление и стык ДНР/Днепропетровской области: - в районах Приморское, Речное — «существенных изменений нет»; - в зоне Новобайковка — Новояковлевка — упорные бои, «российские части давят врага». - Славянск–Краматорск–Константиновка: - наступление вдоль трассы М03 к району Рай-Александровка, как плацдарм для удара по Славянску; - в Константиновке, по словам Сорокина, идут «упорнейшие городские бои», РФ охватывает с юга и юго-запада; - упоминаются бои в Павловке и в районе Торского (огонь артиллерии и авиации). - Харьковско-Сумское направление: - «всё южнее Вильчи» — зона российских планов продвижения; - в лесах Сумской области, по его словам, войска РФ медленно идут к городу Сумы. Общий вывод Сорокина: идут бои «среднего напряжения», но с чётко обозначенными целями — выход к ряду ключевых городов и отсечение Украины от моря в перспективе.
Женевские переговоры: интересы сторонВажный блок видео — разбор закрытых трёхсторонних переговоров в Женеве (Россия–США–Украина).
Почему, по мнению Сорокина, мирное соглашение маловероятноОн исходит из того, что каждая сторона преследует цели, несовместимые с другой: 1. Украина (в его трактовке — «бомж» в тройке): - главная задача — ни в коем случае не допустить мира «на условиях Москвы»; - это бы: - поставило под сомнение военное и идеологическое превосходство Запада над Россией; - подорвало престиж западного оружия; - перекрыло «миллиардные потоки» для Зеленского, его окружения и части европейской элиты. - Поэтому для киевской верхушки, по его словам, мир на российский условиях абсолютно неприемлем. 2. США: - не стремятся к подлинному «миру», а хотят: - максимально ослабить конкурентов — Китай, ЕС и в меньшей степени Россию; - превратить войну в источник сверхприбыли для ВПК США (продажа оружия Европе по высоким ценам); - использовать время войны для развёртывания принципиально новой, роботизированной армии и модернизации ядерных сил. - Евросоюз в его описании: - сам разрушает свою экономическую независимость, отказываясь от дешёвых российских энергоресурсов; - движется к «новому плану Маршалла», становясь ещё более зависимым от США. - Америке выгодна роль «миротворца», даже неуспешного: любой частичный успех (обмен пленными, временное снижение интенсивности ударов) можно подать как достижение. 3. Россия: - заявленные цели (по версии Сорокина): - выдавить ВСУ из Донецкой области полностью (Луганская, по его словам, уже под контролем РФ); - взять всю Новороссию; - провести демилитаризацию и денацификацию; - гарантировать прекращение поставок НАТОвского оружия Украине; - в перспективе — отсечь Украину от моря. - Эти задачи, по его оценке, ещё не выполнены, поэтому Россия не заинтересована фиксировать нынешнюю линию фронта. Именно несовпадение этих стратегических целей делает, по его мнению, соглашение в Женеве практический нереализуемым.
Внутренняя борьба в украинской элитеСущественная часть беседы посвящена расколам внутри украинского руководства.
Две группы: Буданов vs Ермак–Умеров- Группа Буданова: - Кирилл Буданов описывается как: - исполняющий обязанности главы Офиса президента вместо Ермака; - фигура, которую многие на Украине и за рубежом рассматривают как вероятного преемника Зеленского; - человек с репутацией «некоррумпированного» и более «адекватного» в глазах военных и части Запада; - участник и организатор ряда громких терактов и спецопераций, что повышает его «рейтинг» среди радикальной части украинского общества. - По словам Сорокина, Буданов: - напрямую контактирует с военными и разведками (украинскими, американскими, российскими); - стремится показать себя более рациональным и гибким переговорщиком; - считает, что «окно возможностей» для мирных договорённостей ограничено — США скоро уйдут в свою внутреннюю повестку выборов. - Группа Ермака–Умерова: - Жёсткая линия: никаких соглашений с Москвой, ставка на продолжение войны; - ориентация на наиболее радикальных западных кураторов (условно — Лондон, часть американского истеблишмента). Сорокин видит в этом расколе не «миролюбие» Буданова, а его борьбу за власть: попытку отделиться от токсичного, коррумпированного образа команды Зеленского и выступить как новая, «чистая» фигура.
Роль Залужного- Обсуждается недавнее интервью Валерия Залужного американской программе «60 Minutes»: - он открыто возлагает ответственность за провал контрнаступления на Зеленского; - обвиняет его в неверном распределении сил, коррупции, отвлечении ресурсов на другие направления (например, Артёмовск). - Сорокин скептичен к «героизации» Залужного: - напоминает, что именно он стоял за тактикой летнего наступления, которую в РФ изначально считали обречённой; - предполагает, что его «популярность» во многом конструируется западными медиа. - При этом он признаёт: - для Лондона и части американского истеблишмента Залужный — удобный кандидат для замены Зеленского; - Трамп, требуя убрать Зеленского, может согласиться на фигуру Залужного как на «меньшее зло» и более презентабельного лидера. - Однако, по мнению Сорокина, смена Зеленского на Залужного: - ничего принципиально не изменит — «кураторы те же, война та же, коррупция быстро восстановится»; - даст Украине лишь краткий психологический подъём на месяц-другой до очередного тяжёлого поражения.
Глобальный контекст: деньги, власть, «глобалисты»В подводке к теме Трамп–Стармер–ФРС Сорокин разворачивает линию о том, что: - Идёт борьба между: - условными «глобалистами» (либеральные элиты, заинтересованные в управлении через долговые инструменты, ФРС, идущие на войну «до последнего украинца»); - и национально ориентированными силами в США (Трамп и его окружение), пытающимися: - поставить под контроль Федеральную резервную систему; - перекрыть каналы финансирования украинского проекта; - вернуть в США часть материальных активов и производств. - Последние «живые деньги», как он это подаёт, концентрируются как раз вокруг: - поставок оружия, - финансирования Украины, - энергетических контрактов с Европой. - Поэтому для глобалистских элит мир на условиях России — это не только идеологическое поражение, но и потеря колоссальных денежных потоков.
Философский и практический выводЕсли убрать эмоциональную и пропагандистскую оболочку, в этой беседе проступает несколько важных смысловых линий: 1. Война как рынок и инструмент перераспределения власти. За разговорами о «ценностях», «демократии» и «суверенитете» скрывается более приземлённая логика: - кому выгодны поставки оружия; - кто контролирует инфраструктуру энергорынков; - кто будет кредитором и «восстановителем» разрушенных экономик. В этом смысле Украина — не субъект, а объект борьбы между США, ЕС, Россией и, косвенно, Китаем. Субъективные страдания миллионов людей, разрушенные города, погибшие солдаты — становятся побочным эффектом перераспределения капитала и влияния. 2. Несовместимость целей как источник затяжного конфликта. Мир возможен, когда стороны готовы смириться с потерями и ограничить свои амбиции. По схеме Сорокина: - Россия считает, что её минимальные цели ещё не достигнуты; - США используют войну как инструмент долгосрочного ослабления конкурентов; - киевская верхушка боится мира, как приговора своему личному благополучию. В такой конфигурации «переговоры» превращаются в ритуал, театр для внешней аудитории. Там, где декларируется «поиск мира», на самом деле идёт торг о темпах и форме продолжения войны. 3. Личности меняются, структура остаётся. Залужный вместо Зеленского, Буданов вместо Ермака, Трамп вместо Байдена — важно, но не до конца. Если сама система стимулирует эскалацию (через деньги, влияние, идеологию), смена фигур лишь перераспределяет роли в той же пьесе. Сорокин, сам того не проговаривая напрямую, показывает классический парадокс: персоналиям приписывают больше значения, чем они реально имеют, потому что так проще верить в «простое решение» — заменить одного человека и всё изменится. 4. Информационная война как продолжение боевых действий. Цифры потерь, рассказы о «героических» или, наоборот, «бессмысленных» действиях, образы «чистых» и «коррумпированных» лидеров — всё это элементы борьбы за восприятие реальности: - для внутренней аудитории; - для союзников; - для будущих переговорных позиций. Объективная картина при этом всегда будет частичной и искажённой — в пользу того, кто её рассказывает. 5. Человеческое измерение: звезда над Киевом. В финале ведущий приводит отрывок из мемуаров Вертинского о «своей звезде» над киевским двором — и о том, как спустя годы он не нашёл ни двора, ни тополя, ни самой звезды. Это тихое, почти случайное добавление меняет тон всей беседы. На фоне разговоров о миллионах «выведенных из строя», о триллионах инвестиций, о глобалистах и геополитических комбинациях — вдруг звучит очень личная утрата: исчезновение маленького мира детства, который больше нельзя вернуть. Война в этом ракурсе — не только о территориях и ресурсах, а о том, как целые поколения теряют свои «звёзды» — свои дворы, города, привычные маршруты, язык, музыку, безопасность. И ни один политик, генерал или инвестор не может вернуть это в первоначальном виде — даже в случае «победы».
Если абстрагироваться от конкретных симпатий и оценок, встаёт более общий вопрос: может ли общество, погружённое в поток противоположных интерпретаций и пропагандистских цифр, вообще приблизиться к пониманию реального хода войны — или любая наша картина неизбежно будет лишь отражением чьей-то воли и интереса?