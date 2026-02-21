Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Историк и политолог Вардан Багдасарян разбирает *сатанизм не как маргинальный культ, а как реальную идеологическую базу западных элит. Как связаны гностицизм, оккультные общества, либерализм и трансгуманизм? В этом выпуске: тайные ритуалы элитных клубов, шокирующие подробности файлов Джеффри Эпштейна и настоящая цель инверсии добра и зла. Разбираем, почему разрушение нормы подается как свобода, как Илон Маск, Питер Тиль и искусственный интеллект вписываются в эту систему координат, и к чему приведет глобальный отказ от границ государства и морали.

00:00 — *Сатанизм и экстремизм: как это работает в политике

00:53 — Традиционные ценности против неофашизма: где грань?

02:38 — Технофутуризм и трансгуманизм: новая религия элит

05:13 — Цитаты Путина и надвигающаяся «диктатура элит»

08:30 — Закрытые клубы и жесткий отбор по аморальности

10:18 — Богемская роща: тайные ритуалы сильных мира сего

18:40 — Инверсионный гностицизм: когда черное становится белым

20:18 — Люциферианская традиция в культуре и политике

26:27 — Традиция и контр-традиция: кто победит?

36:22 — Откуда растут корни современных разрушительных идеологий

42:52 — Церковь Сатаны: официальный культ или прикрытие?

47:31 — Культ хаоса как инструмент глобального управления

56:42 — Инверсия добра и зла: технология подмены понятий

01:06:23 — Файлы Эпштейна: что на самом деле скрывают мировые лидеры

01:14:05 — *Сатанизм и государство: к чему ведет отказ от границ

01:16:31 — Итоги и главные выводы

*23 июля 2025 Верховный суд Российской Федерации признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ