ЭЛИТНЫЕ КЛУБЫ И РИТУАЛЫ ВЛАСТИ. Люцифер против Бога | Вардан Багдасарян
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Конференция: https://delib.ru/meetings/1708
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Историк и политолог Вардан Багдасарян разбирает *сатанизм не как маргинальный культ, а как реальную идеологическую базу западных элит. Как связаны гностицизм, оккультные общества, либерализм и трансгуманизм? В этом выпуске: тайные ритуалы элитных клубов, шокирующие подробности файлов Джеффри Эпштейна и настоящая цель инверсии добра и зла. Разбираем, почему разрушение нормы подается как свобода, как Илон Маск, Питер Тиль и искусственный интеллект вписываются в эту систему координат, и к чему приведет глобальный отказ от границ государства и морали.
Книга "Матузов В.Н. В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической.":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk#section-description–offset-140–offset-80
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — *Сатанизм и экстремизм: как это работает в политике
00:53 — Традиционные ценности против неофашизма: где грань?
02:38 — Технофутуризм и трансгуманизм: новая религия элит
05:13 — Цитаты Путина и надвигающаяся «диктатура элит»
08:30 — Закрытые клубы и жесткий отбор по аморальности
10:18 — Богемская роща: тайные ритуалы сильных мира сего
18:40 — Инверсионный гностицизм: когда черное становится белым
20:18 — Люциферианская традиция в культуре и политике
26:27 — Традиция и контр-традиция: кто победит?
36:22 — Откуда растут корни современных разрушительных идеологий
42:52 — Церковь Сатаны: официальный культ или прикрытие?
47:31 — Культ хаоса как инструмент глобального управления
56:42 — Инверсия добра и зла: технология подмены понятий
01:06:23 — Файлы Эпштейна: что на самом деле скрывают мировые лидеры
01:14:05 — *Сатанизм и государство: к чему ведет отказ от границ
01:16:31 — Итоги и главные выводы
#Багдасарян #Сатанизм #Элиты #Трансгуманизм #ТайныеОбщества #ДжеффриЭпштейн #Геополитика #Идеология #ИИ
*23 июля 2025 Верховный суд Российской Федерации признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Сатанизм и западные элиты - Официальная оговорка: сатанизм — экстремистское движение, запрещённое в РФ. - Путин в 2022 году публично называет практики западных элит «чертами религии, наоборот, откровенного сатанизма» и говорит о «полном отрицании человека». - Вопрос: это просто политическая фигура речи или у этого есть историко-идеологические основания? 2. «Консервативный» Запад как иллюзия - Популярный миф: часть западной элиты — это «традиционалисты» и «сторонники семейных ценностей». - Лектор утверждает: это непонимание сути протестантизма и технофутуризма. - Протестантизм изначально разрывал с идеей традиции (отказ от предания как источника истины, только «Писание»). - Технофутуризм и трансгуманизм построены на отрицании сущностного ядра человека (по-христиански — души): «нет души — есть конструируемый человек». 3. Элитные клубы и механизм управляемости - Политика решается не на трибунах, а в закрытых кругах — элитных клубах. - В них отбор идёт не по морали, а часто по аморальности: нужны люди, на которых есть «крепкий поводок» — тяжёлый компромат (оргии, извращения, преступления). - Через это создаётся глобальная управляемость: если вся элита в этом замазана — её легко дёргать за ниточки. - В этот контекст вписываются: - студенческие общества греческих букв (Йель и др.) — унизительные обряды, «ритуальная смерть», клятвы лояльности; - «Богемская роща» (Bohemian Grove) — закрытые ритуалы, обвинения в оргиях, педофилии, сожжение чучела («сжигают Бога»); - остров Эпштейна — связующее звено всей цепочки: от студенческих орденов и богемских ритуалов к реальной педофильской практике на сверхэлитном уровне. 4. Исторический генезис западных элит и антихристианская компонента - Средневековая элита строилась на христианстве (рыцарство, сакральная легитимация власти). - С раннего Нового времени формируется новая элита — буржуазия, «контрэлита», часто опирающаяся на оккультные, антицерковные течения. - Масонство и другие общества Нового времени впитывали те традиции, которые ранее преследовались инквизицией, — альтернативы Церкви. - Важно различать: - не просто «нехристианские» течения, - а антихристианские — построенные на инверсии христианской картины мира. - Вопрос: сохранилась ли эта антихристианская линия как системообразующая до мировых элит XXI века? 5. Люциферианский гностицизм как идеологическое ядро - Инверсионный гностицизм: переосмысление христианства «наизнанку». - Демиург (Бог-творец) — негативный бог, создавший мир рабов. - Люцифер — «сияющий», позитивный образ, бог избранных, людей духа и свободного разума. - Элиту понимают как «люциферианскую» — людей не демиурга, а Люцифера. - Исторические примеры и обвинения: - каинисты (поклонники Каина), офиты (змеепоклонники), - богомилы, катары, альбигойцы (часть из них трактуется в этой логике), - темплиеры (под вопросом, но обвинения были). - Сквозная идея: избранные выше общих норм, выше Бога Творца, выше традиционной морали. 6. Сделка с дьяволом и фаустовский код Запада - Мотив договора с сатаной — ключевой образ западной культуры: - Папа Сильвестр II, Фауст (как историческая личность и как символ), пан Твардовский и др. - Идея: без сделки с дьяволом «успеха не будет». - Шпенглер называл западную цивилизацию «фаустовской культурой» — культурой сделки, прорыва, цены за любой прогресс. 7. Черные мессы и инверсия христианских обрядов - Черная месса — инверсия Евхаристии: если Евхаристия — соединение с Христом, то черная месса — впустить в себя дьявола. - Без понимания этой инверсии нельзя понять смысл оргий, кощунств, жертвоприношений: это не просто извращения, а анти-обряды. - Рене Генон: помимо традиции и инициации есть контртрадиция и контринициация, зеркально противоположные сакральной линии. 8. Французская революция и культ Разума - На фоне атак на Церковь во Франции происходят радикальные действия: - разрушение религиозной символики (отрубленные головы библейских царей в Нотр-Дам), - создание новой «гражданской религии»: культ Свободы, Разума, Верховного Существа. - Масоны и оккультисты активно участвуют в революции — факт признанный историками. - Это иллюстрирует переход к новой сакральности: не просто секуляризация, а создание альтернативной религии, противостоящей христианству. 9. Романтизм и эстетизация Люцифера - От Мильтона до Байрона Люцифер превращается в эстетически привлекательный образ — бунтарь против Бога, символ «свободы». - Бунт против Бога романтизируется, а тема свободы идёт рука об руку с элитаризмом: - свобода не для всех, а для «избранных, стоящих выше табу». - На горизонте уже виден Достоевский с его «Бесами» и темой элиты, которой «всё позволено». 10. Лео Таксиль, масонство и трёхступенчатая иерархия - Таксиль описывает якобы внутреннюю структуру масонства: 1. культ Афины-Паллады (разум, античность); 2. Люцифер как «светоносец»; 3. Бафомет как тёмный бог высших степеней. - Позже Таксиль говорит, что это была мистификация. - Вопрос лектора: мистификация ли было разоблачение? - Полиция (особый отдел департамента) в дореволюционной России тоже изучала подобные структуры и видела там иерархию с нарастающим противостоянием традиции. 11. Идеологические течения и их эзотерическая подпочва - Либерализм: связи с масонством, каббалистикой, кальвинистской эсхатологией (избранничество, предопределение). - Фашизм: гностицизм, неоязычество (арманизм, ватанизм, ирминизм, германо-скандинавские культы). - Коммунизм: хилиазм (Царство Божье на земле), идеи богостроительства, отчасти алхимия (трансмутация). - Не утверждается, что это «чистый сатанизм», но подчёркивается: эзотерическая теневая линия есть почти во всех идеологиях. 12. Современный «публичный сатанизм» (запрещённые в РФ организации и идеи) а) Нетеистический сатанизм (сатанизм без Бога) - Алистер Кроули: - Императив: «Твори свою волю — таков будет весь закон». - Эпоха Исиды → Осиириса → Гора: от материнского и отцовского культа к культу индивидуальной воли. - Антон Лавей: - «Церковь сатаны», «Сатанинская Библия». - Принцип: добро — то, что нравится; зло — то, что не нравится. - Культ индивидуального удовольствия, гедонизм, сексуальные извращения как норма. - Храм Сета: - Переход к теистическому или квазитеистическому культу (бог Сет как прообраз сатаны). - Сатанинский храм (The Satanic Temple): - Более «человеколюбивая» версия: права человека, автономия тела, право на аборт, ЛГБТ-повестка и т.д. - По сути, либертарианский/либеральный набор идей, украшенный сатанинской символикой (Бафомет и пр.). б) Хаос-сатанизм и нацистская линия - Культ хаоса (chaos): хаос выше космоса, разрушение порядка как цель. - Храм чёрного света, «чёрное солнце» (гиммлеровский символ), орден девяти углов. - Установка: выйти за пределы морали и закона, преодолеть все ограничения. - Антилюдская негилистическая мизантропия: «ничто не имеет значения», человек обречён, убийство и разрушение как путь к хаосу. в) Неоязычество как маска - Современные неоязыческие течения (Арун Вера и др.), в том числе связанные с украинским национализмом, используют языческую символику, но де-факто несут сатанистскую инверсию. - Для «профанов» — «возвращение к корням», для «посвящённых» — культ разрушения и ненависти. - Вывод лектора: часто за неоязычеством скрывается фактический сатанизм. 13. Добро и зло: философия инверсии Лектор даёт схему возможных отношений добра и зла: 1. Добро противостоит злу (классическая религиозная позиция). 2. Есть только добро, зло — иллюзия или «умалённое добро». 3. Есть только зло, добра нет. 4. Добра и зла нет вообще (недуализм: «лишние категории»). 5. Зло как инструмент добра. 6. Полная инверсия: добро и зло меняются местами. - Указано, что для многих западных течений характерен путь: абсолютная дихотомия → относительность → субъективность → исчезновение дихотомии → инверсия добра и зла. - Это путь разложения цивилизаций. - В этой логике рассматривается и вопрос о «Мастере и Маргарите»: там зло выступает как «служитель высшего добра», и это, по мнению лектора, проблематично для школьного канона. 14. «Сатанинская паника» на Западе и её подавление - 1969 — выходит «Сатанинская Библия» Лавея. - 1971–73 — роман и фильм «Экзорцист». - 1980-е — книги о восстановленных воспоминаниях ритуального насилия, дела детских садов (МакМартин и др.). - Возникает волна свидетельств о ритуальных насилиях над детьми — это называют «сатанинской паникой». - 1990-е — целенаправленное погашение темы: - оправдание по делу МакМартина, - концепция «ложной памяти», - руководство ФБР, мягко дискредитирующее подобные обвинения. - Сегодня более поздние исследования показывают, что значительная часть обвинений не была выдумкой — но тема была сознательно задавлена. 15. Современная публичная символика: нормализация и навязывание - Церемонии Олимпиады в Париже: - «кощунственная» стилизация Тайной Вечери, - светящаяся фигура, падающая головой вниз на тёмную землю (похоже на образ падшего Люцифера). - Олимпиада в Италии (будущая): странная символика, близкая к образам хаоса. - В США: - статуя Бафомета с детьми, - факультативы по «сатанизму» в школах (как «сатанинский клуб после уроков»), - детские «учебники» с милой сатанинской атрибутикой. - Это подаётся как «плюрализм и свобода», но фактически стирает границу между добром и злом, превращая дьявольскую символику в «один из вариантов нормы». 16. Эпштейн и публикация файлов: возможные сценарии - 2019 — смерть Эпштейна (официально — самоубийство, многие подозревают убийство). - Через семь лет начинают публиковать файлы: пока только около 58 имён. - Вопрос: зачем публикуют и почему так дозированно? Возможные версии: 1. Легитимизация: показать — «так устроен мир, все этим замазаны», чтобы нормализовать. 2. Сокрытие: выбросить второстепенное, чтобы спрятать главное. 3. Новый шантаж: иметь возможность в любой момент публиковать новые имена (реальные или выдуманные) и управлять любыми фигурами страхом быть «слитым». - То есть публикация файлов — не конец системы, а её новый уровень. 17. Модель мироустройства современного Запада (по лекции) По сферам: - Экономика: - отказ от заповеди труда, экономка становится спекулятивной; - расставщичество легитимизировано (кредитно-финансовая система как норма); - это то, что традиционные религии считали грехом. - Политика и сакральность: - теократия заменена демократией, - сакральная легитимация отсутствует, - манипуляция становится нормой. - Социальная сфера: - конкуренция вместо любви к ближнему; - исчезновение понятия чести; - гедонизм и потребительство как идеал. - Право: - «права человека» как человекопоклонство (по Питириму Сорокину); - человек — абсолютная мера всего, автономия без Бога. - Семья: - размывание половых ролей; - садомизация (Содом как модель нормы), изменение брачного законодательства. - Культура: - пропаганда пороков, эстетика безобразного; - разрушение классической христианской антропологии человека как образа Божьего. - Образование: - вместо воспитания различения добра и зла — толерантность ко всему; - релятивизм ценностей. - Наука и техника: - искусственный интеллект, антропоморфизация машин; - трансгуманизм, киборгизация, идея «обновляемого» человека без души. Всё это вместе лектор называет не просто набором частных явлений, а системой, логически и ценностно выстроенной: последовательным переворачиванием традиционной (прежде всего христианской) картины мира. 18. Если это действительно сатанизм — какие выводы? - Если слова президента о сатанизме западных элит — не только риторика, а признание реальности, то последствия радикальны: 1. Цель сатанистов — не только физическое подчинение или уничтожение, а погубление души, разрушение внутреннего мира человека. 2. Компромисс с сатанистами невозможен по определению: сама сделка с сатаной безнравственна. 3. Отсюда следует необходимость: - полного разрыва — идеологического и институционального; - осмысления конфликта как духовной брани, а не просто геополитической схватки. 4. Требование к государству в такой ситуации — быть катехоном (сдерживающим), государством, подобным всаднику, вонзающему копьё в змея (образ святого Георгия). - Иначе говоря, если называть происходящее «сатанизмом», то логично, что ответ не может ограничиваться экономикой и военной сферой — это вопрос духовного выбора и типа цивилизации.
Подробный выводСуть того, что описано в лекции, сводится к нескольким связанным уровням — историческому, идеологическому, символическому и практическому.
1. Исторический уровень: смена элит и смена сакральностиЛектор показывает, что западная элита не просто эволюционировала из феодалов в буржуа и технократов — вместе с этим шла смена духовного кода. - Средневековая элита жила в рамках христианской парадигмы: Бог, Церковь, рыцарство, грех и покаяние. - Новая элита Нового времени вырастает из反-христианских, оккультных, гностических течений, из тайных обществ, где: - Бог-Творец (Демиург) объявляется злым или ограничивающим; - Люцифер становится символом свободы и избранничества; - инверсии христианских обрядов превращаются в ритуал элиты. Иначе говоря, речь идёт не просто о «секуляризации», а о подмене сакрального центра: вместо Бога Творца — Люцифер, вместо смирения — культ воли, вместо любви — культ силы и успеха. Это можно сравнить с обновлением «операционной системы» в культуре: интерфейс (слова о демократии, гуманизме, прогрессе) остаётся приличным, но ядро идей постепенно сдвигается от служения Богу и человеку к служению эго и власти.
2. Идеологический уровень: инверсия добра и злаЧерез гностицизм, романтизм, масонские структуры и современные сатанинские движения выстраивается одна и та же линия: - Сначала зло эстетизируется (Люцифер как благородный бунтарь). - Затем добро и зло относительны («у каждого своё добро и зло»). - Потом само различение добра и зла объявляется устаревшим. - И в итоге добро и зло меняются местами: - то, что традиционно считалось добродетелью (верность, целомудрие, смирение), высмеивается; - то, что считалось пороком (разврат, жестокость, кощунство) обретает статус «художественной смелости», «свободы самовыражения» и даже «нормы». Ключевой момент: это не хаотичное растление, а последовательная нормализация инверсии. Если перевести это на психологический язык, то можно сказать: культура, в которой долго приучают не доверять своим моральным интуициям, в итоге готовит человека к тому, чтобы не заметить, как он перестаёт различать добро и зло. А это уже не просто «ошибка», а отказ от самой способности различения.
3. Символический уровень: от скрытого к демонстративномуРаньше оккультные практики, чёрные мессы, сделки с дьяволом были скрытыми; они существовали как «тень» цивилизации. Сейчас, по мысли лектора, мы видим переход от скрытого к демонстративному: - элитные клубы с сомнительными ритуалами; - олимпийские церемонии с кощунственными образами; - публичные статуи Бафомета и «сатанинские клубы» для школьников; - массовая культура, играющая с дьявольской символикой как с модным аксессуаром. С точки зрения психологии восприятия это «обезболивание» символов: если ребёнок с детства видит Бафомета на милых картинках, для него это не олицетворение зла, а просто ещё один персонаж поп-культуры. Это как если бы ядовитый знак «череп и кости» начали рисовать на детских игрушках: со временем сам символ перестаёт вызывать инстинктивную настороженность.
4. Практический уровень: элита на поводкеЛектор связывает все эти идеологические и символические процессы с моделью управления элитой: - элиту вовлекают в практики, которые: - с моральной точки зрения отвратительны, - с юридической — преступны, - с духовной — разрушительны. - после этого у глобальных кукловодов (или центров силы) всегда есть «чем держать за горло»: - видео, свидетельства, списки участников (та же история с Эпштейном). Компромат в такой системе — не случайность, а конституирующий элемент управления. В аналогии с ИТ это похоже на внедрение бэкдора в каждую важную программу: пока система работает, никто его не видит, но в нужный момент любой узел может быть отключён или скомпрометирован.
5. Капитализм + оккультизм = рационализированный сатанизм?Лектор говорит: капитализм сам по себе уже противостоит традиционным ценностям (труду как служению, ограничению страстей, запрету ростовщичества). Если к этому добавить оккультный и люциферианский компонент, то получается: - экономическая система, поощряющая жадность, конкуренцию и потребительство; - идеологическая система, оправдывающая любой успех; - символическая система, стирающая грань между добром и злом; - духовная система, где Люцифер — герой, а Бог — тормоз. В такой совокупности капитализм перестаёт быть «просто экономикой» и становится чем-то вроде рационализированного сатанизма — не обязательно в смысле обряда с козлиной головой, а в смысле ценностной иерархии: - воля сильного выше любых норм, - деньги — высшая реальность, - человек — материал и ресурс, а не образ Божий.
6. Россия и «катехон»: возможный ответЕсли принять всерьёз формулировку, что западная элита — сатанинская, то из этого следует: - Нельзя ограничиться политическим языком (враги, партнёры, конкуренты). - Нельзя и дальше жить в ценностной «серой зоне», где мы одновременно критикуем западный либерализм, но перенимаем его потребительский образ жизни, модели образования и культурные стандарты. - Необходим содержательный выбор: либо Россия пытается быть «катехоном», сдерживающим распад и инверсию добра и зла, либо она подстраивается под глобальную систему с мягкой версией того же культа. Быть катехоном означает: - в экономике — ограничивать расставщичество и спекуляцию, укреплять нравственный смысл труда; - в политике — восстанавливать идею служения, а не просто управления; - в культуре — различать провокацию ради истины и провокацию ради разрушения; - в образовании — не стесняться разговоров о добре и зле как о реальных категориях, а не только как о «личных мнениях». И здесь возникает вопрос уже не только к элите, но и к каждому человеку: если мир действительно соскальзывает к нормализации инверсии добра и зла, то где мы лично проводим границу, за которую не готовы переступать, даже под давлением моды, страха или выгоды?
Лектор подводит к тому, что разговор о сатанизме — это не столько про «чёрные плащи и жертвоприношения», сколько про фундаментальный вопрос: готовы ли мы признать, что добро и зло — это не игра слов, а реальная ось мира, и что цивилизация может погибнуть именно тогда, когда перестаёт эту ось различать? И вот здесь неизбежно возникает вопрос к вам как к слушателю: если истина всегда немного ускользает, но при этом мы чувствуем, что не всё равно, что есть добро и зло — где для вас проходит та внутренняя черта, переступив которую вы бы сказали: «дальше — уже не я»?