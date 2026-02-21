55 ЛЕТ И 10 ОТКРЫТИЙ. Зачем историку нужна метафизика | Вардан Багдасарян
Это запись закрытого заседания «История и метафизика», посвящённого 55-летию Вардана Багдасаряна. В первой части он даёт «10 жизненных открытий» — от метафизики и апофатики до вертикали, дихотомий, констант, языка смыслоформ, соборности (кайнонии), схематизации, «матрицы общественного сознания» и личного опыта веры. Далее — дискуссия о стратегии: национализация как модель XX века vs поиск «третьего пути» (орденская логика), плюс серия выступлений и поздравлений от гостей — от темы идеологии и конституции до роли метафизики в науке и обществе.
00:00 Закрытое заседание + юбилей
01:32 Метафизика против “фактологии”
02:23 Апофатика: вычитать шум
07:51 Матрицы сознания: разрушить/навязать
10:20 Стратегия: национализация vs третий путь
17:06 Идеология как оружие целей и смыслов
35:08 Метафизика и прорывы науки
44:55 Поздравления и признание вклада
57:09 Неформальная часть
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Зачем историку метафизика - История, понятая только как «описание фактов», убивает смыслы. - Историку недостаточно быть фактологом: нужен выход на метафизический уровень — «истинная София», постижение смыслов истории. - Жизнь без метафизики — «не та жизнь»: фактов много, но без осмысления человек и общество теряют направление. 2. Десять жизненных открытий Вардана Багдасаряна 1. Открытие метафизики - Фактов уже достаточно, но без их смыслового единства они превращаются в шум. - История ценна как путь к пониманию, а не как склад событий. 2. Апофатика (через отрицание) - Продвигаться к сущности нужно не через добавление, а через «вычитание»: отбрасывать лишнее, снимать шумы. - Индукция «перенасыщена»: добавлять новые сущности бессмысленно, нужно очищать поле восприятия и мышления. - Апофатический режим жизни — умение убрать повседневную суету, чтобы открыть доступ к глубине. 3. Вертикаль - Есть вертикали социальные и личностные: высшее и низшее связаны. - Развитие — всегда самопревосхождение: делать не то, что «хочется», а то, что нужно. - Формула не только педагогики, но и социального развития: побеждает общество, которое умеет преодолевать себя. 4. Дихотомия - Чтобы понять явление, нужно найти его противоположность. - Сущность постигается через напряжение между полюсами. - Противоположность чаще всего неприятна, мы не любим видеть врага и антипод, но именно это и высвечивает суть. 5. Константы - Есть переменные, но есть и то, что не меняется и не должно быть изменено. - Если не существует констант, все рушится. - Цивилизационный подход Багдасаряна строится на идее таких констант (ценности, архетипы, основания культуры). 6. Дискос (особый язык смысла) - Существуют разные языки: бытовой, информационный, бюрократический. - Есть особый «язык смыслоформ» — язык, на котором формулируются глубокие структуры смысла. - Освоение этого языка открывает «все другие ворота» — доступ к другим областям знания и понимания. 7. Кайнония / Соборность - Истинная идентичность — не «я», а «мы». - Один человек обречён на поражение; найдя свою «мы-идентичность», можно выстоять. - У каждого может быть своя «мы-общность», но без неё человек беззащитен; сам Багдасарян видит корни своей идентичности в детстве, региональных и групповых связях. 8. Схематизация - Если мысль действительно существует, её можно выразить в схеме. - Если схематизировать не получается — возможно, мысли нет, есть только туман. - Схема дисциплинирует, отбрасывает лишнее, требует строгости и ясности. 9. Матрица общественного сознания - Все живут внутри своих матриц (систем представлений и смыслов). - Развитие — это во многом выход за пределы собственной матрицы. - Победить — значит разрушить матрицу противника; выиграть — навязать свою. - Метафизика здесь — это уже работа не только с фактами, а с «матрицами смыслов». 10. Открытие Бога - Главное личное открытие: опыт Бога. - У каждого это происходит по-своему, это личное, экзистенциальное переживание. - Когда человек трудится, «работает на пределе сил», к нему приходит помощь свыше — таков субъективный опыт автора. 3. Политико-социальный контекст: третий путь России - В дискуссии затрагивается вопрос о стратегии развития России. - Обсуждаются две линии: - Полная национализация стратегических ресурсов (мобилизационная модель XX века). - Модель «талант + капитал» по образцу США и Китая (поддержка отдельных талантливых лидеров – Маск, основатели Alibaba и проч.). - Багдасарян настаивает на третьем пути: - Модель «классической» национализации (по типу сталинского периода) сегодня не сработает, потому что современное государство зачастую само является помехой мобилизационным целям. - Олигархическая модель также несостоятельна: их центр интересов и распределения ресурсов находится за пределами России. - Необходим особый, «орденский» путь — опричнина как исторический пример: особая, ценностно и организационно оформленная сила, не совпадающая с инерционным аппаратным государством. - Детали этого пути оставляются «на потом», как тема для отдельной большой беседы. 4. Идеология, ценности, смысл - В ряде выступлений (особенно архимандрита Сильвестра) звучит тема кризиса российской государственности без идеологии. - Государство без идеологии — по сути, колония: нет общих целей, ценностей, смыслов. - Идеология в здравом смысле — это: - система ценностей, - система смыслов, - система целей. - Опасения элит: идеология заставит формулировать цели, по которым придётся жить и отвечать; проще оставаться в «серой зоне» потребления. - Переход от эпохи потребления к эпохе, где патриотизм и долг становятся центральными, требует: - изменения не только экономики и финансовой системы, - но прежде всего — ценностно-смысловой надстройки. - Здесь Багдасарян рассматривается как один из ключевых «смыслотехников» — человек, помогающий формировать и озвучивать новую идеологическую рамку. 5. Образ Багдасаряна в глазах участников - Его называют: - историком-метафизиком, - мыслителем, - философом, - «Софиевым» в символическом смысле — человеком Софии, мудрости. - Отмечаются: - редкое сочетание глубины и ясности языка, - умение переводить сложные метафизические идеи в понятные схемы, - способность воздействовать на самые разные аудитории — от фронтовиков и провинциальных учителей до высших эшелонов власти. - Подчёркивается его русский цивилизационный код (мать русская, фактический «природный русак»), при этом он сохраняет сострадание к армянскому народу — как пример широты русской идентичности. - Многие связывают с ним надежды на: - формулировку новой идеологии, - новое конституционное основание государства, - возможный «философский прорыв», сопоставимый по глубине с крупнейшими изменениями в науке и философии.
Подробный вывод: зачем историку метафизика и что в этом практическогоЕсли снять праздничный слой и оставить суть, то в этом видео возникает довольно жёсткая мысль: без метафизики историк превращается в хроникёра, а общество — в толпу, живущую в чужой матрице. История как список дат и событий — это уровень «сырых данных». В современной науке мы бы сказали: это огромный датасет без модели. Метафизика — это попытка построить модель, которая объясняет не только «что произошло», но и «зачем», «из какого слоя бытия это выросло», «какие константы здесь работают». Можно посмотреть на это через несколько пересечений:
1. Психология и матрицы сознанияИдея матрицы общественного сознания близка к тому, что в психологии называют установками и когнитивными схемами, а в нейросетях — архитектурой и весами. - Факты можно подавать разные, но если матрица неизменна, они будут либо отфильтрованы, либо искажены. - Реальное развитие — это не просто «познать больше фактов», а изменить саму структуру восприятия, выйти за свою матрицу. В этом плане метафизика — это попытка понять, какие именно глубинные структурные допущения (о человеке, добре, времени, истории, Боге) управляют нашим мышлением и обществом.
2. Наука и апофатикаЛюбопытно, что апофатический подход («убирать, а не добавлять») очень напоминает: - регуляризацию в машинном обучении (наказание за избыточную сложность модели), - принцип бритвы Оккама в науке, - минимализм в духовной практике (йога, исихазм, дзэн). Мы живём в эпоху информационного перенасыщения. В этой среде добавлять объяснения — зачастую путь к ещё большему хаосу. Поэтому идея Багдасаряна: Метафизика, в таком виде, — не мистический туман, а дисциплина очистки: убрать лишние концепты, оставить минимальный, но осмысленный каркас.
3. Политика и константыВ современной риторике часто звучит: «всё течёт, всё меняется», «ценности относительны». Но если принять это до конца, исчезает точка опоры — и личная, и цивилизационная. Багдасарян вводит гипотезу констант: - что-то в человеческой природе, в устройстве общества и смысле истории не меняется, - именно это и даёт возможность различать прогресс и распад, развитие и деградацию. На уровне государства это означает: - без констант («что мы точно не хотим предавать и менять») идеология невозможна, - без идеологии государство — просто механизм управления территорией, который рано или поздно подчиняется внешним матрицам. Отсюда и интерес к «третьему пути» России — не калька советского мобилизационного проекта, не капиталистическая олигархия, а структура, опирающаяся на свои константы и свою «мы-идентичность».
4. Вертикаль и самопревосхождениеТезис о вертикали и необходимости «делать не то, что хочется, а то, что нужно», интересно сочетается с иными областями: - В психотерапии развитие личности — это всегда столкновение с собственным сопротивлением. - В йоге и духовных практиках — это постоянное преодоление инерции тела и ума. - В научном развитии — отказ от привычных парадигм (Кун говорил о «научных революциях» как о смене картины мира, а не просто фактов). Багдасарян переносит это на общество: - побеждает не то общество, где приятнее жить «здесь и сейчас», а то, которое умеет жить выше уровня своих непосредственных хотений, - без вертикали и усилия над собою не бывает ни науки, ни подлинной культуры, ни устойчивой политики.
5. Кайнония, «мы» и соборностьВ современном индивидуализированном мире «я» стал абсолютом. Багдасарян напоминает о кайнонии / соборности — о том, что: - устойчивость и в жизни, и в истории даёт именно «мы», - одинокий человек или одиночное сознание легко ломается чужой матрицей, - поиск своей «мы-идентичности» — задача не только политическая, но и экзистенциальная. В религиозном языке это звучит как церковь, община; в светском — как нация, профессиональное сообщество, «орден» людей, разделяющих ценности. В цифровую эпоху это ещё и сетевые «поля смыслов», но суть та же: одиночный индивид слишком уязвим перед глобальными системами.
6. Открытие Бога как завершение цепочкиВажно, что «открытие Бога» появляется у Багдасаряна десятым, а не первым пунктом. До него идут: - метафизика истории, - апофатика, - вертикаль, - дихотомия, - константы, - язык смыслоформ, - соборность, - схематизация, - матрица сознания. Можно увидеть в этом путь: 1. От хаоса фактов и шумов — к поиску смыслов. 2. От внешнего — к внутреннему упорядочиванию. 3. От субъективного опыта — к интуиции некоего Абсолюта, Помощи, Присутствия. Причём Бог здесь не вводится как догматическая истина «сверху», а как личный опыт: «когда ты трудишься на пределе, помощь приходит». Это не доказательство, а внутренняя аксиома, на которой человек выстраивает жизнь. В этом смысле метафизика у Багдасаряна — не кабинетная дисциплина, а форма жизни: - дисциплина мышления, - дисциплина действия, - и, в конечном счёте, духовная дисциплина.
Практический нерв этой лекцииЕсли перевести всё вышесказанное на язык «что с этим делать простому человеку», вырисовывается несколько линий: 1. Учиться видеть свою матрицу: - Что для меня «само собой разумеется»? - Кем и как это было во мне сформировано? - Где моя граница между фактами и интерпретацией? 2. Отрабатывать апофатику — учиться убирать лишнее: - информационный шум, - лишние объяснения, - навязанные интерпретации. Это требует внутренней дисциплины не меньшей, чем физические тренировки. 3. Искать свои константы: - Что в вашей жизни и в вашем мировоззрении не подлежит продаже и компромиссу? - Без нескольких таких опор человек неизбежно растворяется в чьей-то чужой повестке. 4. Строить свою «мы-идентичность»: - Найти людей, с которыми вы разделяете не только интересы, но и глубинные ценности. - Это может быть профессиональное сообщество, культурный круг, духовная община. 5. Схематизировать свои мысли: - Пробуйте рисовать схемы своих идей, убеждений, проектов. - Если не удаётся — возможно, там больше эмоций и привычных слов, чем ясной мысли. 6. Относиться к метафизике как к практике, а не к украшению: - Не просто «думать о высоком», а проверять, как эти мысли меняют образ действий, выборы, отношение к другим и к себе.
И, оставаясь верным духу этой встречи, можно завершить не ответом, а вопросом: