Это запись закрытого заседания «История и метафизика», посвящённого 55-летию Вардана Багдасаряна. В первой части он даёт «10 жизненных открытий» — от метафизики и апофатики до вертикали, дихотомий, констант, языка смыслоформ, соборности (кайнонии), схематизации, «матрицы общественного сознания» и личного опыта веры. Далее — дискуссия о стратегии: национализация как модель XX века vs поиск «третьего пути» (орденская логика), плюс серия выступлений и поздравлений от гостей — от темы идеологии и конституции до роли метафизики в науке и обществе.

00:00 Закрытое заседание + юбилей

01:32 Метафизика против “фактологии”

02:23 Апофатика: вычитать шум

07:51 Матрицы сознания: разрушить/навязать

10:20 Стратегия: национализация vs третий путь

17:06 Идеология как оружие целей и смыслов

35:08 Метафизика и прорывы науки

44:55 Поздравления и признание вклада

57:09 Неформальная часть

