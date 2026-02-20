Все золото к ногам императора Мира
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Иван Грозный как император Европы - Автор утверждает: Иван IV признавался императором почти всей Европой. - Из этого он выводит: все денежные потоки Европы должны были так или иначе проходить через русскую казну. - Казна и казначей (Сукин Фёдор Иванович) имели колоссальное значение в системе управления. 2. Металлургия и Урал как древняя русская база - Русские пушки XV–XVI веков отлиты из высококачественной бронзы, что требует меди, олова, цинка, никеля, угля. - Традиционная история помещает начало уральской металлургии только в XVII веке (Демидовы). - Автор утверждает: это невозможно, т.к. пушки и гигантские колокола из меди известны на Руси значительно раньше. - Единственный реальный источник металлов – Урал (Югорский камень), логистически связанный с Волгой. - Вывод: Урал издревле был русским, а многовековое «монгольское» господство в Поволжье и Сибири – фикция. 3. Развитая металлургия Руси и критика традиционной истории - На Руси с конца XV века известны многочисленные пушки и колокольное литьё с X века. - Потребности в меди для колоколов превышают пушечные в разы. - Традиционная версия о «маленькой Московии без доступа к руде» объявляется несостоятельной. - Автор делает вывод: границы Руси в Средневековье были намного шире – империя с сырьевой базой на Урале. 4. Серебро и имперская монетная система - По свидетельствам иностранцев, на Руси было много золота и серебра, золотые купола и богатейшие храмы. - Официально до XV века своих месторождений серебра не было, драгоценные металлы «завозные». - Фактически в Архангельск шли колоссальные поставки серебра из Венеции, Голландии, Любека, Гамбурга. - Но курс обмена невыгоден для европейцев; доставка крайне затратна. - Автор: это не торговля, а дань вассальной Европы русскому царю. 5. Талер / ефимок как имперская монета - На Русь ввозилось серебро в виде талеров (ефимков) и слитков. - Талеры имели единый вес и пробу, использовались как «международная валюта», но не ходили внутри самих европейских стран. - Автор: единый стандарт мог ввести только «верховный правитель» – русский царь. - На ранних талерах часто изображён Святой Георгий – московский герб (Георг-талеры). - Историческое объяснение (культ Георгия) автор считает циничной отговоркой. 6. Ганза как «казна» и система сбора дани - Любек и Гамбург трактуются не как свободные торговые города, а как казённые центры империи. - «Ганза» связывается с искажённым русским «казна». - Там якобы собиралась дань со всей Европы, монеты проверялись на стандарт, клеймились и отправлялись в Москву. - В России принимались только стандартизированные Георг-талеры; нестандартные – по заниженному курсу (штраф за «сепаратизм»). 7. Надчеканка 16S и фунт стерлингов - На многих талерах имеется клеймо 16S и цифры, традиционно трактуемые как 1655 год. - Автор: это не дата, а обозначение пробы и денежной стопы: 16 талеров из фунта стерлингового серебра (925-я проба). - Связывает «фунт стерлингов» с весом 16 талеров (примерно сходится по массе). - По версии автора, талеры с 16S чеканились и клеймились в течение почти ста лет, а не в один 1655 год. - Огромное число надчеканенных ефимков в кладах Европы и Руси служит аргументом против «однократной эмиссии». 8. Отношения России и Англии / Голландии как внутримперские - Английские и голландские компании имели привилегию поставлять талеры в Московию и чеканить русские копейки. - Автор интерпретирует «московскую компанию» как имперский инструмент. - Привилегии давали право беспошлинной торговли и окупали расходы на доставку дани. - Конфликт с Кромвелем, казнь Карла I, отказ Алексея Михайловича поддерживать английскую республику – трактуются как наказание мятежной провинции. - Позднее, с приходом Вильгельма Оранского и образованием «Соединённых Штатов Голландии», начинается политический разрыв и «разрушение империи». 9. Динарии и «денежные» провинции - До талеров основной даннической монетой Европы на Русь были динарии. - На Руси найдено огромное количество немецких и фризских динариев – больше, чем в самих европейских странах. - В названиях провинций Балтики (Дания, Шведен, Бранденбург, Магдебург) автор видит корень «дн» – от деньги, дань. - Литовские динарии с русской надписью «печат» (печать) и датой 1492 года трактуются как начало последней Русской империи. 10. Золото: нобли, дукаты, корабельники, угорские - Английский нобль (с 1344 г.) – первая крупная золотая монета Европы; на нём якобы московский герб (ездок). - Нобль и его вариации (корабельник) были популярны на Руси; есть экземпляры с именем Ивана Васильевича. - Следующая монета – соверен с всадником, поражающим дракона – опять русская геральдика. - Нобли и соверены почти не ходили внутри Англии, служили «визиткой» при расчётах с имперским центром. - Златники Владимира и «перерыв» в чекане автор объясняет тем, что Владимир Святой, Владимир Мономах и Василий I – один и тот же исторический персонаж; в реальности золотой чекан империи непрерывен с XV века. - «Угорские» – дукаты, чеканившиеся в Венгрии (Угория), но с именем и изображением русского царя, как знаком подчинения. 11. Золото Латинской Америки и португалы - По мере истощения европейского золота потоки латиноамериканского золота идут на Русь в виде португалов и испанских дукатов. - Португалы фигурируют в летописях как награда за ратные подвиги (Богдан Бельский, Борис Годунов и др.). - Находки 1975 и 1977 гг. в Москве: огромные клады испанских и колониальных монет, по числу превышающие музейные коллекции всего мира. - Традиционная версия «Москва в нищете, платит поминки хану» вступает в противоречие с объёмом найденного золота и серебра. 12. Экономический парадокс Испании и Португалии - 150 лет Испания и Португалия качали золото из Америки, но к XVII веку превратились в беднейшие страны Европы. - Официальное объяснение (слишком много золота → обесценивание → разруха) автор считает абсурдным. - Его версия: львиная доля драгметаллов уходила в Русь – митрополию империи. 13. Американские пиастры и доходы русского царя - Павел Алеппский: доход московского царя – 36 млн (огромная сумма), значительная часть – от торговли зерном и перечеканки пиастров. - Европа нищает, на Руси плавят уже даже «серебряные пушки». - Швеция в 1661 г. вынуждена переходить на бумажные деньги из‑за вывоза серебра в Московию. 14. Имперская денежная система и её наследие - Десятичная система впервые реализована в Московии, затем стала мировым стандартом. - Доллар (от талера) и фунт стерлингов – наследники имперской системы, так же как русские червонцы. - Вся картина – не торговля между независимыми государствами, а распределение ресурсов внутри единой империи с центром в Руси. 15. Идеологическая война и «Вечный зов» - В конце видео автор переходит от нумизматики к идеологии и цитирует диалог из романа/фильма «Вечный зов». - Герой Лахновский (коллаборационист) говорит о будущей войне Запада за души людей: - люди хотят «жить и жрать», - нужно вытравить фанатизм, коллективизм, память о прошлом, - историю России представить как мракобесие, - уничтожить историческую память, превратить народ в «стадо скотов». - Описывается стратегия: играть «в долгую», воспитать поколение без памяти и без гордости за прошлое. 16. Современный контекст и предупреждение - Автор видит воплощение этого сценария сегодня: - «купленные» элиты и медийные фигуры, работающие на чужую идеологию, - идеологическая война продолжается; народ пытаются лишить исторической опоры. - Призыв: - «выстоять и победить», - не быть безразличными, сохранять память и чувство собственного достоинства, - не позволить превратить Русь в «стадо».
Подробный вывод и философский разборЕсли отбросить эмоции и сосредоточиться на структуре рассуждения, в этом видео прослеживаются две сквозные линии: 1. Альтернативная экономико-историческая картина мира: Русь как центр скрытой мировой империи, через которую проходили основные потоки золота и серебра. 2. Идеологическая и духовная линия: борьба за память, идентичность и способность народа сопротивляться манипуляциям. Разберём их по шагам.
1. Русь как финансовый центр скрытой империиАвтор пытается выстроить цельную альтернативную модель: не «забитая Московия на окраине Европы», а метрополия огромной надгосударственной структуры. Аргументы он строит по нескольким осевым направлениям: 1. Материал и технология - Развитое пушечное и колокольное литьё требует колоссальных объемов меди и олова, а также организационной и технологической инфраструктуры. - Если принять за истину официальные рамки «маленькой Московии без Урала», возникает реальный логистический парадокс: откуда сырьё? - Здесь автор действует в логике инженерного анализа: - технология → ресурсы → логистика → география → политическая реальность. - Вывод: без Урала и широкой сырьевой базы такая металлургия невозможна; следовательно, либо история неверна, либо металлургии не было. Но металлургия очевидна – значит, история усечена. 2. Монетная система как «скелет» империи Исторически монета – не просто кусок металла, а концентрат власти и доверия. Автор показывает важные, пусть и интерпретируемые неоднозначно, факты: - Единые стандарты веса и пробы (талеры, дукаты), используемые разными монархиями, но часто без локального хождения. - Русская символика на части этих монет (Святой Георгий, всадник, поражающий дракона). - Феномен надчеканки (16S, двуглавый орёл, московский герб). - Клады европейских монет в Москве, превышающие по количеству музейные коллекции Запада. С точки зрения современной экономической теории это напоминает: - Имперскую резервную валюту (как доллар США сейчас): - основная расчётная единица, - стандартизация качества, - зависимость периферии от центра. В таком свете Русь предстает как эмитент «мировой валюты», куда стекается золото и серебро, а Европу он рисует в роли периферии, обложенной данью. 3. «Ганза = казна», «Дания = дань» и игра со словами Здесь подход автора становится более спорным. Он апеллирует к этимологиям: - Ганза → казна - Дания → дань - Угория (Венгрия) → угорские монеты - копеечная гавань → Копенгаген Лингвистика – тонкий инструмент. Похожие созвучия сами по себе не доказательство, но указывают на то, что автор стремится выстроить единый языковой, политический и экономический каркас, где: - Балтика, Скандинавия, германские княжества – не просто торговые партнёры, а провинции имперской финансовой системы. С научной точки зрения такие этимологии нужно проверять намного строже, чем это делается в видео. Но как образ, как гипотеза о «слое забытого единства», это любопытно. 4. Испания, Португалия и исчезнувшее золото В академической историографии действительно существует «загадка»: - колоссальные объёмы золота и серебра из Нового Света, - парадоксальная бедность Испании и Португалии к XVII веку. Традиционные объяснения: - инфляция, - неэффективное госуправление, - военные авантюры, - структурная отсталость экономики. Автор предлагает более радикальную трактовку: - значительная часть драгметаллов ушла не на «роскошь Мадрида», а в совершенно иную точку – в Москву. - Находки кладами в Москве и упоминания пиастров и португалов он использует как подтверждение. С научной точки зрения это не снимает всех вопросов (нужны количественные балансы, сопоставление объёмов, ссылки на первичные документы), но показывает направление мысли: где-то должен быть «чёрный ящик», куда ушли мировые богатства. В этой модели таким ящиком становится Русь.
2. Империя денег и империя смыслаИнтересно, что после длинной монетной и металлургической части автор резко переходит к теме идеологии, «Вечного зова» и сцене с Лахновским. На первый взгляд – скачок. Но по сути – продолжение одной и той же темы: - Кто контролирует материальные потоки (золото, серебро) – тот создаёт политическую реальность. - Кто контролирует память и интерпретацию прошлого – тот создаёт реальность внутреннюю, душевную. В древности и Средневековье власть над золотом и армиями была главным инструментом подчинения. В Новое и Новейшее время, особенно после Просвещения и появления массовых медиа, власть над сознанием стала не менее сильной. Лахновский в романе говорит о трёх шагах: 1. Убрать фанатизм и самопожертвование – заменить на «хочу жить и потреблять». 2. Лишить исторической памяти – сделать прошлое «стыдом», «мракобесием». 3. Через это превратить народ в стадо, управляемое через страх, выгоду и рекламу. Если сопоставить это с первой частью видео, получается интересная конструкция: - Сначала, по версии автора, Русь была материальным центром: - туда шло золото, - оттуда исходили стандарты, - Европа была вассальной периферией. - Затем, после «славных революций», переворотов и разрушения старой имперской структуры, произошёл переворот вектора: - Запад перехватывает финансовое и идеологическое господство, - Русь постепенно превращают из центра в «варварскую окраину» уже в сознании людей – через учебники, фильмы, насмешки, унижение собственного прошлого. То есть, по сути, автор рисует смену империи металла на империю нарратива:
3. Память, достоинство и свободаДаже если временно абстрагироваться от конкретных исторических тезисов (которые требуют серьёзной проверки источников), в гуманитарном плане в видео поднимается принципиальный вопрос: Что делает народ свободным? - Не только богатство (золото, нефть, промышленность). - И не только армия. - А способность помнить, - осознавать свои корни, - критически, но не с презрением относиться к прошлому, - отличать навязанное самообесценивание от рефлексии и покаяния. Автор, мягко говоря, не нейтрален и не академичен. Он склонен к резким обобщениям, конспирологическим ходам, привязке множества явлений к единому «злому сценарию». Но за этим есть болезненный, вполне реальный нерв: - если человека убедить, что его предки – сплошь «тёмные, смешные, отсталые», - если его саму страну показать как исторительное недоразумение, - если вместо сложной, трагической, но живой истории дать только картину «мрака и стыда», то его внутренний стержень действительно ослабнет. Это уже не про спор «монголы были или нет», а про вопрос: имеем ли мы право уважать свою историю, не впадая в слепой фанатизм?
4. Между фанатизмом и амнезиейИнтересный парадокс: автор критикует Запад за то, что тот хочет «вытравить фанатизм», но сам в своей реконструкции местами приближается к зеркальному фанатизму: - Условная «священная Русь-империя», - Всесильные Иван Грозный и Алексей Михайлович, управляющие Европой, - Все несоответствия традиционной версии истории объясняются либо «немецкими подлогами», либо злым умыслом. Это отражает типичное человеческое стремление: если нас унизили ложной версией «мы всегда были отсталыми», то хочется создать противовес – «мы всегда были центром мира, а всё остальное ложь». Но в реальности истина, как почти всегда, где-то между: - Да, традиционная историография неполна, иногда политизирована. - Да, многие факты (тип монет, торговые маршруты, роль России в серебряной экономике) исследованы не до конца и допускают альтернативные трактовки. - Но и соблазн превратить любую несостыковку в «доказательство глобального заговора» тоже опасен: - так легко заменить одну мифологию другой, - не приблизившись ни на шаг к живому переживанию подлинной истории.
5. Практический смысл для насЕсли перевести всё сказанное на язык личной жизни и внутренней работы: 1. Историческая память – не музей, а вопрос самоотношения. - Как мы смотрим на своё прошлое – семейное, национальное, человеческое? - С презрением («тупые предки»), с идолопоклонством («золотой век, к которому надо вернуться»), или с уважительной, но трезвой любовью? 2. Факты требуют проверки, но сам жест сомнения – ценен. - Автор много преувеличивает и строит смелые реконструкции, но он хотя бы задаёт вопросы: - откуда сырьё, - куда ушло золото, - почему монетные данные не складываются с учебниками? - Это повод не безусловно верить ему, а учиться проверять, сопоставлять, думать. 3. Опасность безразличия не в том, что мы не знаем дат, а в том, что нам «всё равно». - Когда человеку действительно всё равно – кто он, откуда, что было до него и что будет после – тогда любая система (государственная, коммерческая, религиозная) может его формовать «под задачу». - Не обязательно превращаться в «борца за истину»; достаточно остаться живым, внимательным, не циничным до конца. 4. Самоуважение – не в том, чтобы «доказать, что мы всемирная империя», а в том, чтобы не соглашаться на роль стада. - Можно не принимать радикальную версию автора об имперской Руси; - но принимать навязанный стыд за своё прошлое – тоже форма духовного рабства. - Здоровая позиция где-то между: - мы признаём свои исторические грехи и трагедии, - но не позволяем никому превращать это в повод объявить нашу историю «сплошным мраком, не достойным памяти».
6. Вопрос к тебеЕсли отбросить спорные детали и оставить суть, в этом видео звучит простой, неудобный вопрос: И ещё один, более острый: