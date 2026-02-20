С.В. Савельев – Скрытая суть
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Автор много лет назад написал книги об эволюции человечества и «церебральном сортинге» — отборе людей по особенностям мозга и психики. - Тогда его резко критиковали «популяризаторы науки» и гуманисты, защищающие западную науку, права человека, пацифизм и цивилизованность. - Автор утверждает, что, в отличие от их идеализированного образа «цивилизации», он описывал реальный эволюционный процесс: - наличие в истории человечества каннибализма, насилия, инцеста и других крайних форм поведения; - роль религий и государств в том, чтобы это сдерживать и канализировать через запреты и табу. - Повод для нынешнего комментария — публикации материалов, связанных с делом Эпштейна: - среди его связей — люди, причастные к созданию и поддержке международных гуманистических организаций (ЮНЕСКО и пр.); - те, кто публично пропагандировал гуманизм, права детей, цивилизованность, в частной жизни участвовали в насилии, эксплуатации, и, по утверждению автора, даже каннибалистических практиках. - Автор видит в этом пример эволюционного механизма отбора элиты: - «элитными исполнителями» становятся те, кто замешан в предельных нарушениях норм — насилии, издевательствах, убийствах, (символическом или буквальном) каннибализме; - это создаёт круг взаимной зависимости: «ты замазан — ты свой, тебе можно доверять». - Такие практики он называет современной формой церебрального сортинга: - допуск в круг «своих» идёт по древнему, архаичному принципу: «если ты участвовал в крайнем насилии, ты наш». - Автор связывает это с уменьшением объёма мозга у современного человека, о чём он писал ранее: - снижение массы мозга и ослабление жёстких социальных критериев отбора ведут к реверсии — откату к более примитивным формам поведения, но замаскированным под высокие гуманистические ценности; - в «элиту» чаще пробиваются люди, наименее человечные по устройству мозга, хотя внешне это не заметно. - Он подчёркивает: - эволюционные процессы «нищеты мозга» и церебрального сортинга не исчезли, а, напротив, идут семимильными шагами; - наука, гуманизм, международные институты во многом стали витриной и имитацией, прикрывающей процессы коррупции, насилия и деградации. - Нападки на его книги он связывает с тем, что их критиковали люди из того же круга, который сегодня ассоциируется с делами вроде «островов Эпштейна» — или они, или их окружение. - Вывод автора: - удивляться происходящему не стоит — это закономерный этап эволюции при текущем устройстве общества и состоянии человеческого мозга; - церебральный сортинг так же неизбежен, как погода, — люди, проповедующие одно, а делающие противоположное, типичны для приматов; - остаётся лишь констатировать, что эволюция идёт, но не туда, где обещают «светлое научное будущее» и «вечную жизнь», а в сторону имитации, деградации и архаизации «элиты».
Подробный вывод и философский разборВ этом видео автор соединяет биологический, социальный и моральный уровни в одну картину: эволюция человечества, по его мнению, не ведёт нас к гуманизму и разумности, а активирует древние механизмы, просто завернутые в новую упаковку.
1. Церебральный сортинг: от биологии к политикеСам термин «церебральный сортинг» у автора — это не только про генетику или чистую биологию, а про отбор по устройству психики: - раньше жёсткие социальные механизмы — табу, религия, репутация, страх наказания — отсеивали наиболее опасные формы поведения; - религия здесь оценивается не как духовная истина, а как эволюционный инструмент: - запреты на каннибализм; - табу на близкородственные связи; - регулирование насилия. Интересный парадокс: современные «просвещённые» гуманисты часто критикуют религию как мракобесие, но забывают, что исторически она играла роль сдерживающего модуля для человеческой агрессии и биологических импульсов. В этом смысле религия — как «надстройка» над биологией, попытка навязать мозгу правила, которых сама природа не требует. С другой стороны, те, кто сегодня говорят от имени «научного гуманизма», по автору, часто не предлагают реальных механизмов сдерживания человеческой тёмной стороны — а, как показывает пример с делом Эпштейна, сами же и участвуют в её реализации.
2. Эпштейн как симптом, а не исключениеАвтор использует дело Эпштейна не как таблоидный скандал, а как модельный пример: - люди, стоящие у истоков международных гуманистических и культурных организаций, публично: - защищали права детей, - продвигали гуманистические проекты, - настаивали на соблюдении международных норм; - но в частной жизни, по логике рассказчика, допускали: - насилие над детьми, - эксплуатацию, - а в образном (и, возможно, буквальном) смысле — «каннибализм» как крайнее проявление дегуманизации. Здесь важен не столько конкретный набор фактов, сколько структура лицемерия: 1. На уровне дискурса — гуманизм, права человека, культурное наследие, ООН, ЮНЕСКО. 2. На уровне практики — использование закрытых пространств (остров, приватные клубы, элитные сети) как инструмента отбора своих: «ты участвовал в преступлении — ты замазан — ты наш». Это очень похоже на логику мафиозной структуры или тоталитарной секты: человек включается в круг «своих» через ритуал преступления, после которого он уже не может выйти без риска самоуничтожения. Психологически это цементирует лояльность сильнее, чем любые контракты или лозунги. В такой системе моральное падение становится пропуском в элиту.
3. Уменьшение мозга и реверсия: метафора или диагноз?Отдельная линия — идея уменьшения массы мозга у современного человека, которую автор связывает с: - снижением жёсткости социального отбора, - ростом имитации вместо реального развития, - усилением архаичных форм поведения под маской «цивилизации». С научной точки зрения вопросы о реальном функциональном значении изменения объёма мозга сложны и неоднозначны. Но в логике автора это работает как метафора дегуманизации: - мозг становится меньше не только физически, но и ментально: - снижается способность к сложной рефлексии, - к самоконтролю, - к подлинной этике, выходящей за рамки инстинктов. - в результате возникает реверсия — не просто возврат к дикости, а дикость в условиях высоких технологий и красивых слов. Здесь можно провести аналогию с нейросетями и реальной психикой: - модель может выдавать идеальные, «правильные» тексты, но их содержание не гарантирует наличие подлинных внутренних ограничений или совести; - так и человек-система: внешняя «надстройка» гуманизма может сосуществовать с внутренней пустотой, где решают только импульс, власть и страх разоблачения.
4. Элита как антиселекцияОдин из самых жёстких тезисов автора: То есть традиционная идея о том, что наверх поднимаются «лучшие» — умные, ответственные, морально развитые — ставится под сомнение. Вместо этого действуют механизмы: - готовность нарушать любые нормы; - отсутствие эмпатии; - способность участвовать в ритуальном насилии (буквальном или символическом); - удобство для системы как исполнителя, а не как мыслителя. Такое устройство «элиты» превращает её не в мозг общества, а в его патологический очаг — аналог опухоли: она использует ресурсы организма, маскируется под «свой орган», но живёт по логике разрастания и разрушения. И тут мы видим тот самый «церебральный сортинг» наоборот: отбираются не те, у кого мозг лучше справляется с пониманием реальности и заботой о целостности системы, а те, кто лучше всего адаптирован к цинизму.
5. Имитация науки и гуманизмаАвтор упоминает: - «панамские утки», - имитацию науки, - воровство бюджетных средств, - сказки о вечной жизни и светлом будущем. Это перекликается с феноменом симулякров (Бодрийяр): когда форма (слова, институты, отчёты, конференции) полностью замещает содержание: - гуманизм без реального отношения к человеку; - наука без честного исследования; - права человека без защиты слабого. Получается парадокс: чем громче слова о прогрессе, тем легче под ними спрятать реверсию — откат к древним инстинктам, только теперь вооружённым медиа, технологиями и глобальными сетями влияния.
6. Практический вывод: что с этим делать обычному человеку?Автор завершает с некоторым фатализмом: - церебральный сортинг неизбежен, как погода; - люди, которые говорят одно, делают другое и думают третье — норма для приматов; - остаётся только констатировать и «выпить за продолжение эволюции». С прагматической точки зрения в этом есть жёсткая трезвость: он не предлагает утешительных рецептов вроде «надо просто верить в добро». Но если вынести из его позиции что-то полезное для личной жизни, это может быть: 1. Скепсис к витринному гуманизму. Не верить словам и институтам, пока не видны реальные действия и личная цена, которую человек готов платить за заявленные ценности. 2. Понимание, что зло часто организовано «сверху», а не только «внизу». Это не повод впадать в конспирологию, но важно видеть, что элита не автоматически более моральна или разумна. 3. Личная ответственность за собственный «мозг». Если массовые процессы ведут к нищете мышления, единственное пространство свободы — работать над: - способностью думать самостоятельно, - различать имитацию и суть, - удерживать собственные границы нравственности, даже если «система» их размывает. 4. Принятие того, что эволюция — не про комфорт. Она может вести как к усложнению, так и к деградации. Никакой гарантированной «стрелы прогресса» у человечества нет.
В итоге в этом видео проговаривается неприятная, но важная мысль: человечество может идти вперёд технологически и институционально, но назад по внутреннему устройству психики, и особенно — в слоях, которые принято считать «элитой». И здесь возникает вопрос к каждому из нас: если истина о человеческой природе так противоречива и далеко не так гуманна, как нам хочется верить, на чём тогда строить свою личную этику и понимание прогресса — на словах элиты, на религиозной традиции, на науке, на собственном опыте, или на какой-то их сложной, постоянно пересматриваемой комбинации?