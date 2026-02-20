«Сегодня я гений». Эту запись Александр Блок сделал 29 января 1918 года, закончив поэму «Двенадцать». Но что сам поэт вложил в финальный образ Иисуса Христа, идущего впереди красногвардейцев? И разочаровался ли он позже в поэме?

В третьем выпуске цикла «Поэты и революция» Анастасия Кругликова и Егор Яковлев завершают разбор поэмы «Двенадцать». В этом видео:

— Фольклорные истоки: как Блок пародировал частушки и использовал народные романсы

— Образ пса: почему старый мир превратился в голодного пса и при чём здесь «Бродячая собака»

— Спор о финале: Гумилёв против Бунина — кто и как критиковал «Христа»

— Что о поэме думали большевики: реакция Ленина и Луначарского

— Мистика революции: что Блок увидел, но не смог объяснить

Предыдущая часть: https://youtu.be/ufUD9QLDg3Y

00:00 – Завершаем разбор «Двенадцати»

02:48 – Блок о народе: «тёмные стороны» и творческие силы

13:04 – Фольклор в поэме: пародии на частушки и романсы

18:10 – Образ городового и исчезновение царских порядков

21:25 – Пёс как символ: от «Бродячей собаки» до старого мира

25:19 – Революционная «Варшавянка» в десятой главе

28:07 – Финал: красный флаг, голодный пёс и Иисус Христос

30:07 – Сомнения Блока: почему поэт считал финал неудачным

31:43 – Споры о финале: Гумилёв, Бунин и полярные трактовки

35:05 – Мистический опыт Блока: что он «увидел» в революции

44:03 – Есенинский след: «Иисус» с одной «и» и народное христианство

48:34 – Христос и разбойники: евангельские мотивы в поэме

52:55 – Реакция власти: почему «Двенадцать» не стала гимном революции

58:44 – Метафизика революции: Блок, Ленин и непонимание фигуры Христа

01:04:44 – Легенды и правда: сжигал ли Блок «Двенадцать»?

01:11:09 – «Сегодня я гений»