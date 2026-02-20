Почему мы в жирной Ж**Е?
Участники Вера и Алексей Орловы.
К нам пришёл вопрос: Почему Рода и Общины не хотят (может заблуждаюсь – возможно и хотят) играть по правилам современной действительности, А ИМЕННО: не организовать Общинные предприятия, организации, ремёсла, в особенности с/х, скотоводство, А ТАКЖЕ это парки и глэмпинги с банерами-информацией о Родной Культуре и устоями (бани, это пространства, гостевые дома)? А вырученные деньги пускать на развитие и жизнедеятельность Родов, Общин, Капищ, Восстановление домов, дорог, здравия людей, …
Ответ смотрите в этом видео.
Группы Алексея Орлова
Telegram – https://t.me/AlexeyOrlovNSR
WhatsApp – https://clck.ru/3FZtcL
НСР В ИНТЕРНЕТЕ:
https://slavradio.com
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://boosty.to/slavradio
https://rutube.ru/channel/23938023/
https://youtube.com/slavradio
Быть добру!
#алексейорлов #община #род #предприятия #организации #ремесла
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.com/page/charity/
—————————————-
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Общины в целом хотят развиваться, заниматься ремеслами, сельским хозяйством, туризмом, создавать этнопарки, кооперативы, народные предприятия – желания есть, но реализация буксует. 2. Проблема не в “лени” или “нежелании”, а в искажённых установках и незнании: - деньги десятилетиями демонизировались как зло, капитализм, войны, предательство; - при этом ушло понимание денег как инструмента обмена, меры труда и ресурсов; - в результате многие боятся или презирают сам факт хозяйствования и экономики. 3. Неправильное представление о “родовой культуре”: - акцент сделан на песнях, танцах, обрядах, хороводах, кострах, “духовности”; - почти нет обсуждения общинного хозяйствования, кооперации, производств, сбыта, логистики; - книги и движения (в том числе родовые поместья, “анастасийцы”) часто описывают образ жизни, но не дают рабочих схем экономики и объединения. 4. Реальность сельской жизни жёстко отрезвляет: - первый год энтузиазм: “мать-природа прокормит, договоримся с белками и кабанами”; - на второй–третий год приходит усталость, разочарование, холод, нехватка ресурсов; - выясняется, что без продуманного хозяйства, техники, запасов, кооперации – романтика превращается в выживание в землянке. 5. Установки “деньги – зло, корпорации – грязь” парализуют общинное развитие: - общины создавались часто на базе идеи “у нас – духовность, песни, природа, а экономика – это грязно и не наше”; - в итоге нет общих дел: каждый копошится на своём гектаре “до потери пульса” вместо совместной производственной и сбытовой системы. 6. Корпорации – это тоже форма объединения, только: - объединяют землю, фермеров, ресурсы, но не в интересах людей; - используют частников: “приходи со своей машиной, сам купи, сам ремонтируй, мы дадим бензин и копейку зарплаты, чтобы ты у нас же и покупал отравленные продукты”. 7. Главная беда общин – отсутствие навыков и знаний кооперации: - не умеем объединяться в хозяйстве, строить планы, делить функции, создавать общие фонды; - вместо “мы вместе” – хаотичное “тырканье” каждого по отдельности. 8. Средства массовой информации (на примере Народного Славянского Радио): - их задача не “пахать лопатой и варить сталь”, а доносить знания, мировоззрение, схемы взаимодействия; - радио и подобные проекты проводят форумы, круглые столы, мозговые штурмы, где: - объясняют выгоду объединения; - обсуждают реальные модели кооперации и народных предприятий; - формируют мировоззренческую основу для совместных дел. - при этом такие ресурсы зажимаются: баны, занижение охватов, блокировка сайтов. 9. Реальные примеры кооперативного хозяйствования уже были: - в том числе на всероссийском уровне; - были серьёзные прибыли, формирование фондов, появление рабочих мест; - это вызвало сопротивление у “структур”, которым невыгодно, чтобы народ становился экономически самостоятельным. 10. Сейчас появляются новые проекты по народной кооперации: - речь о комплексном развитии территорий, не только о “одной фирме”; - старт всё равно через “складчину” – мы не олигархи, доступ к бюджету не открыт. 11. Ответ на вопрос “почему общины не хотят играть по правилам”: - не столько “не хотят”, сколько: - не знают; - не умеют; - не могут (пока) воспринять и применить правила современной экономической реальности. 12. Что может сделать каждый: - изучать материалы, где есть конкретика по кооперации, хозяйствованию, созданию предприятий; - распространять такие видео и лекции: по чатам, каналам, блогам; - помогать народным СМИ, а не требовать от них “100 тонн стали и 50 вагонов зерна”; - поддерживать формирование правильного мировоззрения: что общинная экономика – это продолжение культуры, а не её предательство.
Подробный вывод и философский взглядЕсли упростить, в этом видео проводится важная мысль: мы живём не в “жирной ЖЕ” просто так, а во многом потому, что: - нас научили стыдиться и бояться инструментов реального мира – особенно денег и хозяйственной организации; - нам подменили общинность “по делам” общинностью “по песням”.
1. Деньги как искажённый символ злаДеньги здесь показаны не как абсолютное зло, а как инструмент, который был намеренно демонизирован в народной среде: - вместо трезвого понимания: “деньги = мера труда, эквивалент обмена, средство для строительства гаража, покупки запчастей, создания производства” людям внедряли установку: “деньги = капитализм, войны, предательство, мерзость”. То есть вырвали из сознания половину смысла: инструментальную, нейтральную, рабочую. Оставили только грязное, и сказали: “это не ваше, держитесь от этого подальше”. Парадокс: Материалистическая система, которая поклоняется деньгам как идолу, и антикапиталистические или “духовные” течения, которые демонизируют деньги, в одном сходятся: оба мешают народу использовать деньги как здравый, нейтральный инструмент. Это напоминает ситуацию с ножом: – один делает им операцию и спасает жизнь; – другой убивает; – третий говорит: “нож – абсолютное зло, выбросим ножи, будем резать хлеб ладонью”. В итоге кого-то режут, а кто-то остаётся без хлеба.
2. Романтика против реальностиОпыт родовых поселений и общин, о котором идёт речь, показывает типичный сценарий: 1. Этап мечты: “уедем на землю, природа прокормит, будем в ладу с миром”. 2. Этап выживания: “дров нет, техника ломается, запчастей и топлива не хватает, денег нет, знаний кооперации нет”. 3. Этап разочарования: “мы думали, что община – это песни и обряды, а оказалось, что это планирование, бухгалтерия, логистика и очень много ответственности”. Реальная жизнь на земле не отменяет “духовности”, но требует взрослых решений. Природа не делает скидки на наши идеологические установки о деньгах и корпорациях. Здесь простая, но жёсткая мысль: природа – не мама, которая поощряет наши фантазии, а реальность, в которую нужно вписаться трудом и разумом.
3. Культура без экономики – это красиво, но уязвимоВ этом видео вскрывается одна ключевая иллюзия: многие славянские, родовые, “возрожденческие” движения часто: - очень много говорят о: - песнях, обрядах, рождении детей, взаимодействии с природой, заговоров, хороводах; - почти ничего не говорят о: - системной экономике, кооперации, инфраструктуре, переработке, сбыте, юридических формах, защите от давления. Получается своеобразный “однобокий идеализм”: душа есть, а тела (в смысле хозяйственной плоти) почти нет. В теории это похоже на высокодуховную практику, в которой отказались от тела как от грязи. Но на практике тело (дороги, техника, строительство, совместные фонды, юридическая защита) всё равно мстит: голодом, холодом, разорением. И это очень жизненная метафора: как человек, который ценит только “высокие мысли”, но игнорирует здоровье, режим дня, работу, – в итоге страдает и физически, и психически. Так и община, игнорирующая экономику, становится заложником тех, кто экономику освоил.
4. Почему корпорации выигрывают?Интересный парадокс, который звучит в видео: - корпорация = объединение, то есть по сути та же кооперация, только в иной этике и под другими целями; - они объединяют фермеров, производство, сбыт, логистику, банки; - при этом жёстко эксплуатируют: “ты вложи свои ресурсы и труд, а мы дадим возможность чуть-чуть выживать”. И что важно – они используют нашу разобщённость и нашу боязнь объединяться на хозяйственном уровне. Наши традиционные ценности говорят: “обряд, род, община”. Но если нет общей экономической базы, то: - корпоративные структуры покупают землю; - подминают под себя фермеров; - покупают чиновников; - формируют правила игры так, чтобы “общинные” проекты не выжили. Выходит, корпорации просто более последовательно применили принцип, который всегда был у народов: объединяйся – выживешь. Мы часто оставили его на уровне песен и легенд, а они – реализовали в уставы, контракты и системы управления.
5. Народные СМИ как “нервная система”, а не заводАвтор справедливо отмечает: радио, канал, сайт – это не домна и не трактор, их функция иная: - формировать мировоззрение; - давать практические знания; - показывать успешные модели; - сводить людей, которые хотят и могут делать дела; - быть “нервной системой”, а не “мышцами”. То есть если завод – это мышцы экономики, поля – это желудок, кооператив – это скелет, то народное СМИ – нервная система и мозг, связывающий и координирующий. Требовать от радиостанции “дайте нам тонну стали и вагоны зерна” – это как требовать от нервной системы, чтобы она “сама пошла копать огород”. В христианстве есть образ тела Церкви с разными членами. В экономике похожий принцип: единство в различии функций. Проблема не в том, что СМИ не пашут землю, а в том, что мы не умеем использовать их как инструмент настройки общего сознания и совместного действия.
6. “Не хотят” vs “не знают, не умеют, не могут”Ключевая корректировка, которую предлагает автор: - вместо: “общины не хотят играть по правилам” говорить: “общины часто не знают, не умеют, не понимают, как играть по этим правилам, оставаясь при этом верными своим ценностям”. Это не оправдание пассивности, а смещение фокуса с обвинения на задачу: - не клеймить: “вы предали идеалы”, - а учиться: - как строить кооперативы; - как выстраивать хозяйственную деятельность; - как создавать общие фонды и при этом не скатиться в корпоративную эксплуатацию; - как соединять родовую культуру и современную экономическую механику. Тут возникает важный вопрос о зрелости: община – это не только “пространство любви”, но и “пространство ответственности”. И это уже не про романтику, а про взрослое самоуправление.
7. Что можно сделать практическиИз видео вытекает набор очень земных шагов: 1. Перестать демонизировать деньги как таковые и начать рассматривать их как инструмент для: - строительства домов и производств; - создания народных предприятий; - обеспечения безопасности и развития. 2. Изучать реальные кейсы кооперации: - успешные и неуспешные; - понимать, как были устроены схемы, почему работали и почему рушились. 3. Поддерживать и распространять информацию, которая: - даёт не только “духовные идеи”, но и “хозяйственные алгоритмы”; - показывает, как объединяться здесь и сейчас, в правовом и экономическом поле, а не в мифическом “когда-нибудь”. 4. Менять установки в голове: - от “каждый сам за себя” к “мы вместе выигрываем больше”; - от “экономика – грязь” к “экономика – плоть культуры, без которой духу не на что опереться”. Если перевести это на язык нейросетей: сейчас у многих общин обучена модель на датасете песен, обрядов и красивых образов, но почти нет данных по хозяйственной практике, экономике, кооперации. В итоге при любом запросе “как жить общиной?” выходят хороводы, а не бизнес-план. Нужно дообучить внутреннюю модель – как индивидуально, так и коллективно.
И в финале – тот вопрос, на который стоит ответить каждому самому себе: Готов ли я воспринимать общинность не только как красивый образ родной культуры, но и как тяжёлую, системную, иногда скучную работу по созданию общих предприятий, фондов и правил – и видеть в этом не предательство духовности, а её земное продолжение?
В жирной жене? Жаре? Жиже… Черт, никогда у меня в поле чудес не получалось.