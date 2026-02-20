ОНИ НЕ ЗНАЛИ ЦИФРОВОЙ ГУЛАГ:Питер Тиль, Вэнс и Palantir захватили власть в США | Александр Ведруссов
Екатерина Глушик и политолог Александр Ведруссов разбирают «файлы Эпштейна» не как светскую хронику, а как диагноз всей западной системе.
В выпуске: почему теории заговора (вроде «Пиццагейта») становятся реальностью, как Дональд Трамп связан с теневыми элитами через Питера Тиля и систему тотального контроля Palantir, и почему Гислен Максвелл может выйти на свободу.
Жесткий разговор о том, что никакой «борьбы со злом» не будет: компромат используется лишь для торга, пока мир стремительно катится к ядерной войне (Часы Судного дня показывают 85 секунд до полуночи).
00:00 — Файлы Эпштейна: почему это взрыв, а не пшик
01:04 — «Пиццагейт»: когда мемы превращаются в уголовные дела
04:18 — Кто в списках и почему элиты не боятся тюрьмы
07:51 — Миф о «Трампе-спасителе»: связи с Островом и Баром
11:14 — Palantir, Питер Тиль и Джей Ди Вэнс: архитекторы контроля
14:16 — Конгресс против Минюста: кто слил документы
18:37 — Возможен ли диалог с Западом после таких разоблачений?
23:42 — Сделка Максвелл: помилование в обмен на тишину
25:24 — Трамп против своих: конфликт с Марджори Тейлор Грин
30:54 — Ядерная угроза: 85 секунд до конца света
40:31 — «Лишние люди»: технологии и новая сегрегация
48:03 — Китай, Глобальный Юг и роль России в новом мире
01:02:32 — Итог: файлы Эпштейна как моральный крах Запада
#Глушик #Ведруссов #Эпштейн #Трамп #Palantir #Пиццагейт #США #Геополитика #Инфовойна
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Файлы Эпштейна и «теории заговора» - Публикация миллионов документов по делу Эпштейна перевела многие «теории заговора» в разряд документально подтверждённых фактов. - «Пиццагейт», ранее высмеянный, находит переклички с реальными переписками и кодовыми обозначениями, фигурирующими и в материалах по Эпштейну. - В документах упоминаются почти все крупные фигуры мировой политики, бизнеса, шоу-бизнеса — от Клинтонов до Трампа, от западных политиков до российских фамилий (как факт упоминания, не обязательно причастности). 2. Структура западной элиты: от демократической партии до Трампа - Ранее казалось очевидным, что в педофильских, трафиковых и оккультных скандалах главную роль играют представители демократической партии США. - Но в материалах фигурируют и люди из окружения Трампа: - Министр торговли Трампа был на «острове Эпштейна». - Министр юстиции при Трампе подтвердил версию самоубийства Эпштейна и фактически «зачистил» историю. - Его отец, Дональд Бар, когда‑то дал Эпштейну первую работу в элитной школе без диплома о высшем образовании, а ещё раньше написал фантастический роман с мотивами сексуального насилия над подростками в закрытой структуре. - Трамп публично не требовал максимально жёсткого расследования дела Эпштейна, наоборот, многократно призывал «не лезть» в эту тему и фактически прикрывал значительную часть замешанных фигур, включая Билла Клинтона, которому он избегал давать негативные публичные оценки. - Его сторонники в Конгрессе (Мэджори Тейлор Грин, Томас Мэсси и др.), во многом, как раз и добивались рассекречивания файлов, в итоге были им же публично унижены и отодвинуты. 3. Питер Тиль, Palantir и новая цифровая архитектура контроля - Питер Тиль — миллиардер, спонсор Трампа, один из архитекторов будущей республиканской партии (куратор Джей Ди Вэнса, потенциального кандидата в 2028). - Его компания Palantir: - имеет контракты с Пентагоном, спецслужбами США и Израиля; - участвует в системах тотальной аналитики, наблюдения, предиктивного контроля; - её решения использовались при военных операциях Израиля в Газе, на Украине, а также в работе ICE внутри США (жёсткое обращение с мигрантами, депортации, силовые практики). - Тиль фигурирует в материалах по Эпштейну — и одновременно формирует реальную инфраструктуру цифрового контроля и «цифрового гулага», которая может стать моделью для всего мира. 4. Характер скандала: разборки элит, а не очищение - Появление файлов объясняется во многом борьбой кланов внутри западной элиты — «пауки в банке» вытащили компромат друг на друга. - Но масштаб оказался таким, что скрыть его полностью невозможно. - Тем не менее, базовый прогноз: значимой ответственности не будет. - Максимум — парочка «козлов отпущения» (уровня Мандельсона, принца Эндрю, ещё кого-то) получат условные или мягкие наказания. - Гислейн Максвелл уже фактически сидит в курортных условиях и торгуется за полную амнистию, предлагая «оправдать» Трампа. - Реальная верхушка претендует на статус «над законом» — касты, которой можно всё. 5. Связь с Украиной и Газой: полигоны для нового мира - Украина и сектор Газа — полигоны нового типа войны и нового типа власти: - Полное пренебрежение человеческой жизнью. - Утилизация населения как целеполагание, а не «издержка» — своего рода практический сатанизм, где уничтожение людей становится самоценным. - Обкатка технологий цифрового контроля, ИИ-наведения, тотальной слежки, систем таргетированных убийств. - Новые министры обороны Украины и их риторика («в месяц нужно уничтожать 50 тысяч русских») демонстрируют, что речь уже не о рациональной политике, а о культе смерти. - Через историю Ермака и его оккультных практик показывается: нынешний украинский режим — не просто коррумпированная элита, а элита с сознательно тёмной символикой и установками. 6. Неомарксистский ракурс: «лишние люди» и новая олигархия - В индустриальную эпоху капиталу было выгодно вовлекать в эксплуатацию как можно больше людей: нужны были рабочие руки, воспроизводство рабочей силы было необходимо. - В эпоху автоматизации и ИИ большинство населения становится экономически «избыточным» (с их точки зрения). - Если раньше человека нужно было «выжимать» как источник добавленной стоимости, теперь 9 из 10 работников могут быть признаны ненужными. - В этой логике: - у узкой группы сверхэлиты появляются и ресурсы, и технологии, и внутренняя моральная готовность относиться к массам как к материалу для утилизации; - файлы Эпштейна и война в Газе / на Украине — не «ошибки», а проявление этой внутренней логики. 7. Российская позиция: опасная двусмысленность - С одной стороны, Россия декларирует себя носителем традиционных и православных ценностей, борцом со «сатанинским Западом». - С другой —: - внутри страны до сих пор живы и даже институционально представлены наследники 90-х (Ельцин-центр, выставки в честь Горбачёва и Ельцина в центре Москвы и т.п.); - по делу Эпштейна нет ни громкого официального расследования, ни правовой оценки того, что происходило на территории РФ и постсоветского пространства, хотя Эпштейн здесь бывал и искал «моделей»; - часть элит и СМИ склонна «приуменьшать» масштаб проблемы, говорить, что «и так всё знали», и продолжать линию на торгово-прагматические отношения с теми же западными структурами. - Делается ставка на «манёвры» между разными кланами Запада, попытки «сыграть на противоречиях» и договориться, в том числе через Трампа и его окружение. - Но Трамп: - первый поставил на Украину летальное оружие; - спрашивал у Зеленского, почему Украина не бьёт по Москве; - усилил санкции против РФ; - его команда пытается втянуть Россию в сделки, где реальных гарантий нет, а цена — репутационная и стратегическая. 8. Риск ядерной эскалации и распад системы сдержек - Завершился срок действия договора по стратегическим вооружениям, системы контроля и предсказуемости распадаются. - Запад ведёт себя так, словно Россия не ядерная держава, поднимая ставки на Украине и в других регионах. - Учитывая уровень моральной деградации элит (судя по файлам Эпштейна и реальной политике), всё меньше оснований верить, что они боятся уничтожения мира. - «Часы Судного дня» — на минимальном расстоянии до полуночи за всю историю их существования. 9. Ключевой геополитический узел — Иран и коридор «Север–Юг» - После провалов (Венесуэла, частично Сирия) критической точкой становится Иран: - Это коридор «Север–Юг», выход России на Индию, Ближний Восток и Африку. - Потеря Ирана делает РФ придатком либо Запада, либо Китая, лишая стратегической автономии. - США (в т. ч. через людей Трампа/Вэнса) пытаются взять под контроль северную границу Ирана через Южный Кавказ (трубо- и транспортные проекты, «коридор Трампа» через Армению и Нахичевань). - Россия и Китай сейчас действуют относительно скоординированно: - поддерживают Иран разведданными, ПВО, экономическими связями; - стараются не допустить смены режима на проамериканский. - Судьба Ирана во многом определит архитектуру мира XXI века и положение России в нём. 10. Африка как пространство возможностей и проверка «на подлинность» - На африканском континенте Россия постепенно возвращает советский задел: - Форум «Россия–Африка» (с 2019 года). - Череда переворотов и смен власти в Мали, Буркина-Фасо, Нигере — с опорой на антиколониальный дискурс и во многом под российским флагом. - Россия всё чаще воспринимается как гарант безопасности и партнёр, а не как колонизатор. - Важно: Россия в Африке выступает: - не как эксплуататор сырья, а как поставщик технологий, инфраструктуры, систем управления, образования; - закрепляя за собой рынок для высокотехнологичной продукции (энергетика, АЭС, цифровые сервисы, госуправление). - Примеры: - АЭС в Египте (новая ступень вместо советской Асуанской плотины). - Сотрудничество с Буркина-Фасо, где новое руководство пытается навести порядок в добыче золота — против хищнических схем. - Для внутреннего российского критика важно: это не «кормление Африки», а инвестиция в будущий многополярный мир, где Россия — не сырьевой придаток, а центр технологического и политического влияния.
Подробный вывод и философско-практический разбор1. Что на самом деле вскрыло дело Эпштейна? Не столько «секретный клуб извращенцев», сколько фрейм новой власти: - узкая надзаконная каста, которой: - позволены преступления против детей и человеческого достоинства; - позволены эксперименты с войной и цифровым контролем; - заранее обещана безнаказанность; - и остальной мир, который должен: - быть постоянно наблюдаемым (Palantir, ИИ, тотальный сбор данных); - постепенно лишаться прав, благосостояния и субъектности. Если смотреть междисциплинарно — это одновременно: - психоанализ власти (садизм и жажда тотального контроля); - неомарксистский анализ (капитал, потерявший интерес к эксплуатации, но сохранивший интерес к господству); - политическая теология (элита как носитель настоящего, не метафорического сатанизма — культа смерти, распада и унижения). 2. Почему опасно делать вид, что «ничего нового» не произошло Расхожая реакция: «Ну и что? Мы и так знали, что они звери» — удобная форма самооправдания. Она позволяет: - не менять своё поведение; - не пересматривать отношения с Западом; - не ставить вопрос о собственной ответственности — и граждан, и элит, и экспертов, которые десятилетиями уговаривали «слиться с цивилизованным миром». Но если всерьёз принять увиденное, возникает неудобное следствие: Если они готовы: - уничтожать города и детей (Газа, Донбасс, Ирак до этого); - экспериментировать с ядерной эскалацией; - выносить людей за пределы человеческого статуса, то какой смысл в «новом договоре»? Это не значит, что не нужны коммуникации (особенно военные каналы связи ядерных держав). Но это значит, что иллюзии дружественного перезапуска с Трампом, или Байденом, или кем угодно — именно иллюзии. 3. Российская двойственность: между правдой и выгодой Россия одновременно: - декларирует борьбу с сатанизмом, неолиберальным безумием и деградацией ценностей; - и при этом: - не даёт жёсткой правовой оценки тому, что Эпштейн делал на постсоветском пространстве; - продолжает в медийном поле культивировать фигуры 90‑х; - делает ставку на сделки и «тонкую игру» с теми, кто в этих же файлах фигурирует. Это очень по‑человечески понятно: государство живёт не моральными категориями, а балансом интересов. Но именно эта рационализация и опасна. В аналогии с личной жизнью: человек, который осознал, что партнёр его избивает и унижает, но продолжает с ним жить «ради выгоды» или «ради детей», в итоге разрушает и себя, и детей. На уровне государств — то же самое, только ставки выше. 4. Иран и Африка как проверка нашей честности - Вокруг Ирана решается, останется ли Россия самостоятельным центром силы или будет вынуждена стать частью чужой архитектуры (западной или китайской). - В Африке решается, кем мы являемся: - антиколониальной державой, помогающей другим стать субъектами; - или имитатором, который сменил французский флаг на российский, но играет по тем же правилам. Если Россия: - в Иране устоит, не сдаст союзника ради краткосрочных уступок США; - в Африке будет настаивать на принципе: «ресурсы принадлежат народам Африки, а Россия — партнёр, а не хозяин», то появится не только геополитическое, но и моральное основание претендовать на лидерство. И тогда критика западного сатанизма не будет казаться просто пропагандой: за словами появятся дела. 5. Опасность «комфорта любой ценой» Мир сейчас стоит перед соблазном, который очень по-человечески понятен: Если глобальное большинство — и элиты, и народы — выберут такой путь, то: - элита получит моральную индульгенцию; - цифровой контроль и сегрегация «нужных» и «лишних» людей будут развиваться без сопротивления; - в какой-то момент эта система сама начнёт «съедать» и средний класс, и нижнюю часть элит, и национальные государства. Парадокс в том, что комфорт, ради которого все готовы закрыть глаза, будет первым, что исчезнет. Так же, как в 90-е исчезла социальная стабильность у тех, кто боялся потерять «советский бытовой уют», но молчал, когда рушили страну. 6. Что это всё значит лично для нас — в России Если попытаться выжать практический смысл, он довольно жёсткий: - Нельзя всерьёз говорить о «традиционных ценностях» и православии, если по делу Эпштейна на нашей земле не будет хотя бы строгой правовой оценки и расследования. - Нельзя строить образ России как альтернативы, если внутри страны 90‑е продолжают почитать как норму (Ельцин-центры, выставки, риторика). - Нельзя надеяться на Трампа или любую другую фигуру из той же системы, если их окружение по уши в связях с теми, кто уже сегодня строит цифровую архитектуру сегрегации и контроля. И, наконец, нельзя всерьёз претендовать на роль «полюса справедливости», если мы сами будем выбирать торг там, где уже требуется размежевание.
С философской точки зрения всё это упирается в вопрос: На уровне личности мы это чувствуем интуитивно, а потом оправдываем разумом. На уровне государства происходит то же самое — только цена ошибок измеряется уже не судьбой одного человека, а судьбой целых народов. И здесь возникает главный открытый вопрос к тебе, как к зрителю и к нам, как к обществу: если мы признаём, что истина о западных элитах стала гораздо более очевидной, то какую долю собственного комфорта, иллюзий и привычных схем мы реально готовы пожертвовать, чтобы не стать соучастниками этой системы — хотя бы молчаливыми?