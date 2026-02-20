Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Екатерина Глушик и политолог Александр Ведруссов разбирают «файлы Эпштейна» не как светскую хронику, а как диагноз всей западной системе.

В выпуске: почему теории заговора (вроде «Пиццагейта») становятся реальностью, как Дональд Трамп связан с теневыми элитами через Питера Тиля и систему тотального контроля Palantir, и почему Гислен Максвелл может выйти на свободу.

Жесткий разговор о том, что никакой «борьбы со злом» не будет: компромат используется лишь для торга, пока мир стремительно катится к ядерной войне (Часы Судного дня показывают 85 секунд до полуночи).

00:00 — Файлы Эпштейна: почему это взрыв, а не пшик

01:04 — «Пиццагейт»: когда мемы превращаются в уголовные дела

04:18 — Кто в списках и почему элиты не боятся тюрьмы

07:51 — Миф о «Трампе-спасителе»: связи с Островом и Баром

11:14 — Palantir, Питер Тиль и Джей Ди Вэнс: архитекторы контроля

14:16 — Конгресс против Минюста: кто слил документы

18:37 — Возможен ли диалог с Западом после таких разоблачений?

23:42 — Сделка Максвелл: помилование в обмен на тишину

25:24 — Трамп против своих: конфликт с Марджори Тейлор Грин

30:54 — Ядерная угроза: 85 секунд до конца света

40:31 — «Лишние люди»: технологии и новая сегрегация

48:03 — Китай, Глобальный Юг и роль России в новом мире

01:02:32 — Итог: файлы Эпштейна как моральный крах Запада

