Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гость — Родион из ДНР, госслужащий, участвовал в гуманитарной помощи Мариуполю и освобожденным территориям в 2022 году; сейчас занимается развитием кино в регионе и поддержкой кинопроизводства. - В начале СВО, по его словам, украинские власти и военные: - убеждали население, что опасности нет, эвакуация не нужна; - сами из городов (например, Мариуполя) выехали, людей бросили; - удерживали мирных в городе, сгоняли в подвалы, занимали дома как огневые точки; - поджигали дома с людьми в подвалах при отходе. - При входе российских и союзных войск в Мариуполь: - внутри города оставались десятки, сотни тысяч людей без связи, воды, отопления, денег и доступа к еде; - инфраструктура разрушена, зима, условия выживания крайне тяжелые. - Донецкие власти и активисты: - организовали пункты временного размещения, эвакуацию, гуманитарную помощь; - задействовали внедорожный клуб «Внедорожный клуб Донбасса» — позже их стали называть «Z-волонтёры»; - каждый день на своих машинах под обстрелами возили гуманитарку в Мариуполь (около 100 км по практически фронтовой зоне). - Схема работы волонтёров: - государство обеспечивало координацию, пропуска, взаимодействие с военными и блокпостами; - машины заправляли, грузили продуктами, медикаментами, горячей едой; - сопровождал представитель власти (сам Родион) — прокладывал маршруты, согласовывал с военными, собирал данные о реальных нуждах людей; - обязательное условие — вернуться до темноты, ночью передвигаться было невозможно. - Условия в Мариуполе: - отсутствие света, связи, воды, туалетов, еды, доступа к деньгам; - импровизированные очаги во дворах, общие кухни на подъезд; - разобщённость: один подъезд мог враждовать с другим, просили «туда не ходить, там плохие», но волонтёры помогали всем. - Отношение местных: - по оценке Родиона, до 90% оставшихся — пророссийские, голосовавшие в 2014 году; - часть резко «полюбила Украину», ругали российскую сторону, но гуманитарку брали; - желающих массово уехать «на Украину» сейчас, по его словам, нет: Мариуполь быстро восстанавливается, превращается в курортный город, вода стала чистой, строится набережная, развивается инфраструктура. - Восстановление и экономика: - акцент не только на стройке домов: ремонт дорог, социнфраструктуры, запуск порта; - комбинат «Азовсталь», по его словам, восстанавливать не планируют — не нужен в прежнем виде. - Об «Азове» и украинских военных: - территорию «Азовстали» описывает как мощную советскую промышленную крепость, превращённую в военную базу; - обвиняет бойцов «Азова» и ВСУ в сознательном удержании населения, расправах над мирными, использовании домов как щита; - упоминает многочисленные случаи убийств мирных, говорит о действующих судах. - Впечатления от города в разгар боёв: - серый зимний ландшафт, обгоревшие девятиэтажки, постоянный фоновый гул боёв, пепел, падающий с неба — ощущение «апокалипсиса»; - на этом фоне — приоритет: спасать людей, эвакуировать тяжёлых, развозить помощь. - Поиск людей и связь с родственниками: - создали телеграм-канал, куда писали родственники из России и других мест — с просьбами найти, проверить жив ли, передать лекарства; - часть волонтёров раздавала гуманитарку, часть точечно объезжала адреса; - многие старики отказывались эвакуироваться: «это мой дом, я всё тут пережила, останусь здесь»; - снимали видеообращения для родственников, чтобы те хотя бы видели, что родные живы. - Опасности и маскировка: - отмечает случаи, когда бойцы ВСУ переодевались в гражданских и пытались выйти под видом мирных; - спецслужбы на выездах проверяли документы, поведение, характер травм, татуировки, речевые особенности. - Эпизод с колонной мирных: - по его рассказу, колонна машин с белыми тряпками и надписью «дети/люди» выходила из Мариуполя; - украинская сторона обстреляла колонну, рассчитывая, что в хаосе удастся вывести своих бойцов; - предполагает, что это было связано с попыткой прорыва ВСУ — многие были задержаны. - Истории из района «красной зоны» у «Азовстали»: - находили многодетную мать с восемью детьми, муж бросил и ушёл служить в ВСУ; - нашли ветерана-инвалида войны за 100 лет, которого племянница многие годы прятала, скрывая его боевые награды из-за украинской политики памяти. - Параллельно с гуманитаркой: - формировались более крупные гуманитарные центры (например, на базе бывшего METRO в Мариуполе), куда поступала помощь со всей России; - волонтёры брали часть грузов оттуда и развозили по труднодоступным районам, по спискам, с подписями, чтобы избежать злоупотреблений. - Информационная и культурная составляющая: - важная часть работы — «просветительская» беседа с людьми: что происходит, где фронт, какие планы по эвакуации, как получить помощь; - Родион подчёркивает роль кино и медиа как инструмента информационной борьбы и формирования памяти о войне. - Зарождение кинопроизводства в ДНР: - ключевая точка — приезд московской студии Bubblegum с фильмом «22/22» о событиях 2022 года; - проект снимали непосредственно в Мариуполе, при содействии главы ДНР и администрации; - этот фильм стал импульсом для программы «Своё кино» в рамках «Таврида-Арт», заточенной на темы СВО. - Отношение части российского киносообщества: - в 2022–23 годах тема СВО в кино была крайне непопулярной, многие избегали её; - по словам Родиона, когда искали актёров на фильм о СВО, получили ~90 отказов среди мужчин и ~82 среди женщин; - часть актёров и продюсеров боится «отмены» в профессиональной среде за патриотическую позицию. - Пример студии Bubblegum: - несмотря на риски, приехали в Мариуполь, сняли «22/22», сейчас активно работают по теме СВО; - главные актёры — Рестарх Ходов (упомянут как Рестарх Венес) и Дарья Кукарских, по словам Родиона, с чёткой гражданской позицией. - Сериал «Свои»: - основан на реальных историях Z-волонтёров; - герои — не военные, а обычные люди, взявшие на себя риск помогать в зоне боёв; - один из прототипов — волонтёр Михаил с позывным «Спилберг», который одновременно был бизнесменом (владел производством туалетной бумаги) и оператором, всё снимал; - проект снят при поддержке Института развития интернета (ИРИ). - Другие проекты: - сериал «Марик» (студия РВС, продюсер Ландыш) — о врачах скорой помощи в Мариуполе; сценарист ездил с настоящей скорой, чтобы писать реалистично; - будущий фильм «Малыш» — о работе спецслужб в Мариуполе, противодействии вражеским ячейкам, вербующим молодёжь; - независимый сериал «Резервисты» о мобилизации — снят местными энтузиастами за свои деньги. - Институциональное развитие кино в ДНР: - создана кинокомиссия ДНР — орган, который: - помогает производству кино на территории; - развивает внутреннюю киносреду и инфраструктуру; - продвигает регион как уникальное культурное пространство; - планируется создание автономной некоммерческой организации «Центр кино ДНР» для системной поддержки кино (локации, специалисты, поиск историй, взаимодействие с продюсерами). - Поддержка со стороны России: - активное взаимодействие с Фондом кино (программа «Форпост», программа «Автор») и ИРИ; - подача проектов на гранты, сопровождение авторов; - многие проекты — именно о простых людях на войне, коммунальщиках, медиках, волонтёрах. - Ребейты и локации: - система ребейтов (финансовый кэшбэк для съёмок) в ДНР пока не действует, но разрабатывается; - несмотря на военное положение, в прошлом году было снято более 250 съёмочных смен — серьёзный объём; - подход к выбору проектов избирательный: помогают тем, кто разделяет ценности и «правильные смыслы», остальным не мешают, но и не выстраиваются в очередь. - Планируемые фильмы: - «Обитель» — о монахинях Николо-Васильевского монастыря, который два года находился на линии боевого соприкосновения, о людях, которых они прятали и лечили; - «Высота» — о подвиге ополченцев на Саур-Могиле в 2014 году; - фестиваль патриотического кино «Родина» в ДНР — как точка притяжения и самоорганизации патриотически настроенных кинематографистов. - Информационная война и украинская пропаганда: - Родион и ведущий подчёркивают, что: - украинская (и западная) сторона, по их мнению, выстроила очень качественную, визуально привлекательную пропаганду, особенно для детей; - материалы делятся по возрастным категориям, работают тонко и системно; - Россия в этом плане долго отставала, только сейчас начинает догонять. - Общая позиция по СВО: - Родион утверждает: большинство в ДНР давно считали себя русскими, признание республик РФ в 2022 году вызвало чувство «возвращения домой»; - до СВО, по его словам, готовился штурм Донецка украинской армией, обсуждались лагеря, фильтрация жителей — это использует как аргумент «неизбежности» конфликта; - ведущий развивает мысль о НАТО как «экзистенциальной угрозе» России и критикует российских олигархов и деятелей культуры за попытки «отсидеться» или за антироссийскую позицию. - Российское кино и цензура: - обсуждается советская система госзаказа и худсоветов: не как «зло», а как механизм, который порождал качественные фильмы с внятными ценностями; - критикуют нынешние либеральные жалобы на «цензуру» при том, что люди хотят получать государственные деньги за фильмы, идущие против государственной линии; - приводится пример: антисоветские сценаристы легко переключились на «патриотические» при изменении финансовых условий. - Атмосфера в киновузах и творческой среде: - приводится пример молодого режиссёра из регионов, который снимал документалки в Донбассе и столкнулся с бойкотом однокурсников за «поддержку войны»; - часть ребят ломается под давлением, часть — продолжает работать вопреки среде; - обсуждается идея «культурного кэнселинга» в ответ: не работать с теми, кто принципиально игнорирует или атакует тему своих же солдат и граждан. - Донбасский характер: - Родион связывает менталитет региона с промышленным и шахтёрским прошлым: - тяжёлый труд под землёй, малая замкнутая группа, где всё видно и скрыть проступки невозможно; - через шахтёрскую культуру в семьи передавались ценности: слово-дело, коллективизм, ответственность; - отсюда — прямота, отсутствие «масок», высокая плотность патриотизма в регионе. - Коммунальные службы как «невидимые герои»: - отдельная тема — газовики, электрики, дорожники, которые каждый день под обстрелами чинят сети в Горловке, Донецке и других городах; - эти люди не ищут славы, делают «потому что иначе не могут» — именно о таких, по мнению Родиона, стоит снимать честное кино. - Принцип правды в кино: - они стараются, чтобы фильмы не «обманывали» зрителя, особенно профессионала: - чтобы врач видел себя в «Марике» и говорил: «да, так и есть»; - чтобы военный видел реалистичность, а не картонные реконструкции; - допускается драматургическое уплотнение, но не искажение сути. - План на будущее: - продолжать привлекать продакшены из России; - упаковывать реальные истории в художественные формы; - формировать собственное «донецкое кино» как часть русского культурного пространства; - через фестивали, кинокомиссию, гранты и партнёрства — соединять разрозненных людей с одинаковой позицией.
Подробный вывод: гуманитарка, кино и борьба за образ реальностиВ этом видео на первый взгляд смешаны три темы — война, гуманитарная помощь и кино. Но на самом деле это три слоя одной и той же реальности: того, как люди переживают катастрофу, как её осмысляют и как потом будут помнить о ней.
1. Человек внутри «апокалипсиса»Родион описывает Мариуполь не как абстрактный «город боевых действий», а как конкретное пространство распада повседневности: - нет воды — значит, не работает туалет, нечего пить и нечем мыть посуду; - нет электричества — значит, нет связи, денег, доступа к информации; - нет власти — значит, нет ни правил, ни гарантий, ни ответственности. То, что в мирной жизни кажется фоном (инфраструктура, коммуналка, наличие банкомата за углом), в войну оказывается скелетом выживания. Психологически это важный момент: человек не просто «выходит из зоны комфорта», эта зона исчезает как класс. Это разрыв базовой картины мира. Интересно, что на этом фоне особенно ярко проявляется именно «низовая солидарность»: - соседи организуют общие кухни во дворе; - волонтёры на своих машинах рискуют жизнью, чтобы привезти еду чужим людям; - коммунальщики едут чинить свет под обстрелами, потому что «иначе нельзя». Материалист в этом увидит социальные механизмы выживания сообщества. Верующий — проявление «духа», который не даёт человеку озвереть. В терминах программирования можно сказать, что под тотальной нагрузкой «вылетает» всё лишнее, остаются только фундаментальные алгоритмы: спасать детей, помогать слабым, держать слово. Есть и обратная сторона — мародёрство, соседские конфликты, отказ уезжать из опасной зоны из-за привязанности к вещам. Человек одновременно способен и на подвиг, и на мелкую жестокость; война лишь обнажает это.
2. Информационная война как война за внутреннюю картинкуРодион много говорит о пропаганде. Не в привычном смысле «чужой лжи», а как о системной работе с сознанием. Украинские (и, по их мнению, западные) технологии он описывает так: - тщательно выверенные по возрастным группам материалы; - яркая, привлекательная визуальная форма; - длительное, планомерное внедрение в детские головы простых тезисов: кто «свой», кто «чужой». Если отойти от политики и смотреть как на техпроцесс, это похоже на долгосрочный «обучающий датасет» для общества: десятилетиями вшиваются паттерны реакции, ассоциации, эмоциональные триггеры. Потом человек уже не различает, где факт, а где реакция, построенная на прежней «подкрутке весов». Российская сторона, по сути, признаётся: мы в этой гонке отставали. Только сейчас начинается осознанное наращивание «информационной мускулатуры» — через кино, сериалы, документалистику, фестивали, гранты. Это попытка не просто ответить на чужую картину мира, а навязать свою, где: - есть своя героика (волонтёры, коммунальщики, врачи, ополченцы); - есть своя мифология (Донбасс как «край трудовой чести», СВО как «защита от угрозы»); - есть своя мораль (помогать, рискуя, — норма; предательство — маргинально). Тут возникает тонкий момент: любая сторона убеждена, что транслирует «истину», а оппонент — «промывание мозгов». Но с точки зрения философии сознания и психологии масс обе стороны занимаются одним и тем же: формированием смыслов, через которые отдельный человек будет переживать, оправдывать или осуждать происходящее.
3. Кино как «черный ящик» коллективной памятиСобственно, роль кино здесь — зацементировать ту версию реальности, которая сейчас переживается. Не документально в строгом смысле, а эмоционально и ценностно. - Сериал «Свои» — не просто о факте развоза гуманитарки. Это фиксация образа: вот «настоящий русский человек» — рискует, не пиарится, помогает потому, что иначе не может. - «Марик» — не только про скорую помощь, а про идею: врач — герой без пафоса, его работа — подвиг в тени. - Проекты про монастырь, Саур-Могилу, спецслужбы — всё это сборник новых «священных историй» для региона и страны. Интересно, что Родион делает акцент на правде деталей. Он понимает, что любая художественная форма — это уже интерпретация, но настаивает: врач, шахтёр, волонтёр должны узнавать себя. Это попытка удержать кино от превращения в голую агитку, где персонажи — картонные «иконы», не живые люди. Здесь, если сравнить с нейросетями, можно увидеть напряжение между «обучением на реальных данных» и «желаемым результатом». Можно сгенерировать идеализированную картинку героя, но тогда модель оторвётся от реального мира и перестанет резонировать с опытом зрителя. А можно долго и болезненно собирать реальные истории, допуская несовершенство, и уже из них формировать образы — ближе к правде, но и более конфликтные.
4. Парадокс свободы и цензурыВ беседе много говорится о цензуре, госзаказе, «кэнсел-культуре». Здесь есть несколько пластов: - Советский опыт: жёсткий идеологический каркас плюс худсоветы, плюс госзаказ — и при этом рождение фильмов, которые до сих пор считаются шедеврами. Это напоминает, что ограничение не всегда убивает творчество; иногда рамки структурируют хаос и заставляют думать глубже. - Современная ситуация: многие российские деятели культуры стараются уйти от темы СВО, часть занимает откровенно антироссийскую позицию. В ответ звучит предложение: раз ты работаешь на государственные деньги, будь добр учитывать государственные интересы — иначе зарабатывай на частном рынке. - Скрытая мораль: на уровне принципа Родион и ведущий предлагают зеркальный ответ западной «отмене» — не пускать в пространство господдержки тех, кто сознательно идёт против базовой линии общества и государства. Здесь возникает вечный философский узел: где заканчивается свобода художника и начинается ответственность гражданина? И как не превратить любую попытку наведения порядка в душащий тоталитаризм? Исторически и слепая вера в рынок, и тотальная партийная диктатура уже проваливались. Значит, придётся снова искать баланс — между «делай, что хочешь» и «делай, как партия сказала».
5. Донбасс как «экзистенциальная лаборатория»Слова Родиона о том, что «у нас жизнь чувствуется по-другому» важны. Люди из Москвы, Питера, «большой России» приезжают и вдруг обнаруживают: - мир без привычной столичной иронии и дистанции; - прямую речь без масок; - очень простые, но жёсткие критерии — «свой/чужой», «делает/говорит». В каком-то смысле Донбасс здесь — как предельный случай в физике или психологии: экстремальные условия, на которых проявляются законы, скрытые в обычной жизни. Как в экспериментах с квантовыми частицами: в нормальном режиме ты не видишь всей странности, но если довести систему до предела — она проявляется. Там, где каждый день могут убить, абстрактные разговоры о «нейтральности», «сложностях выбора» выглядят не тонкостью, а роскошью. Возникает простая бинарная логика: либо ты за тех, с кем живёшь и чью землю делишь, либо честно уезжай и не притворяйся. Это жёстко, но в ситуации выживания коллективы, как и организмы, отбрасывают всё лишнее ради сохранения ядра. И здесь снова возникает вопрос: где граница между здоровой самоорганизацией и началом нетерпимости, которая сама по себе разрушает общество изнутри?
6. Кино как способ не дать опыту растворитьсяЕсть ещё один важный мотив: «мы многое уже начинаем забывать». Память человека так устроена, что он вытесняет травматическое. Для психики это спасительно, но для истории — опасно: если всё плохое уйдёт в туман, следующие поколения наступят на те же грабли. Кино здесь — как внешняя память, как «журнал логов», но эмоциональный: - не просто список фактов, а переживаемые истории; - не сухой архив, а плоть, голос, лицо, боль, смех. Война 1941–1945 стала для России не только травмой, но и центральным мифом во многом именно потому, что была многократно переработана в кино, литературе, песне. Сейчас, похоже, идёт попытка создать аналогичный, но уже «постсоветский» корпус историй — с иным идейным знаком, но с той же задачей: склеить общество вокруг обобщённого опыта. Философски здесь всегда остаётся вопрос: чья версия станет канонической, а какие голоса будут вытеснены? Любой миф — селективен, он отбирает одни элементы и замалчивает другие. Но совсем без мифа общество жить не может. Поэтому реальный вызов — не «избежать мифологизации», а сделать миф достаточно честным, чтобы люди в нём не задохнулись.
Если попробовать всё это свести в одну линию, картина получается такая: есть конкретные люди, которые вывозят чужих детей из-под обстрелов и чинят порванные линии электропередачи; есть государство и элиты, которые пытаются оформить этот опыт в образ, историю, кино; есть противостояние смыслов, где каждая сторона считает свою картину мира единственно верной. А истина — где-то между слезами старой женщины, не желающей покидать дом, и сценарием сериала о волонтёрах, основанным на её судьбе. Между реальным запахом гари и чистой картинкой на экране. И здесь неизбежно возникает вопрос к нам с вами: когда мы смотрим такие фильмы или слушаем подобные рассказы — мы видим в них живой, противоречивый опыт людей или подменяем его удобной для нас схемой «свои–чужие»? И готовы ли мы допустить, что даже в «своём» мифе всегда будет часть того, что неприятно признавать, но без чего правда перестаёт быть правдой?