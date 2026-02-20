Мещанско-крестьянские революции, или Как мексиканский опыт может помочь России | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников рассказывает об истории мексиканских революций и анализирует, что будет происходить на американском континенте в ближайшие 10 лет.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Ностальгия как политический фактор - Ближайшие 30 лет мир будет жить под знаком ностальгии. - В России последние десятилетия — ностальгия не по реальному СССР, а по его мифическому образу: мощь, безопасность, стабильность. - Это не желание вернуться в прошлое, а стремление вытащить «всё хорошее», не осознавая реальной сложности того мира. - Сейчас ностальгия по СССР сменяется не столько воспоминанием, сколько ожиданием новой империи. 2. Разочарование в «своих» и смена оптики - Иллюзия «наши люди на нашей земле» разрушилась после открытия границ и массового притока мигрантов из бывших республик. - Столкновение с «соотечественниками», не знающими русского языка, культуры и испытывающими ненависть – отрезвляющий опыт. - Начался мягкий, но системный разворот: ужесточение миграционной политики, «выдавливание» мигрантов из регионов, закрытие путей к гражданству. 3. Тихая перестройка элит и усиление контроля - Идет глубокая смена поколений во власти: - 45–50 лет – «резервисты», молодые губернаторы, уже прошедшие школу управления. - 35–40 лет – «наследники» и выдвиженцы старой элиты (не дети, а племянники, мужья дочерей, друзья своего круга). - 35–40 лет – офицеры, полковники и генералы, прошедшие СВО и способные проявить себя в мирной управленческой жизни. - Старшее поколение (70+) уходит из операционного управления, оставаясь в роли наставников. - Усиление финансового контроля: единая система учета всех операций, «платон» и т.п. Декларации чиновников формально отменены, потому что государство знает всё и так. - Показательные дела против мэров, вице-губернаторов, судей с огромными активами – сигнал о конце «неприкосновенности». 4. Медленные циклы и иллюзия «почему до сих пор не сделали» - Множество процессов имеют длительные циклы: 5–12 лет в ракетной отрасли, годы на запуск месторождений, перестройку экономики. - Общество требует мгновенных результатов, не учитывая, что «беременность 9 месяцев, а не 1, сколько бы женщин ни привлекли». - Следствия сегодняшних решений мы увидим через несколько лет, и это касается и промышленности, и управления. 5. Разбалансировка мирового хозяйства и ресурсы - На рынках металлов (золото, серебро, цветные металлы) идет серьёзная разбалансировка. - Серебро: производственникам нужна физика для электроники и ИИ, а в системе доминируют бумажные фьючерсы, за которыми не стоит реальный металл. - Мировая экономическая система вошла в фазу структурного кризиса: ресурсоёмкие проекты запускают без учета реальных возможностей и временных лагов. 6. Конец старых символов глобального мира - Олимпиада как суррогат войны и символ мирной конкуренции больше не волнует большинство россиян. - Зачем «побеждать по очкам» в спорте, если идет реальная война, где Европа ничего не может сделать? - Международные спортивные структуры (МОК, федерации) — коррумпированные бюрократические надстройки, которые логично было бы заменять на временные «проекты» (аналог «игр доброй воли» с разовыми комитетами). 7. Новая элита и имперский проект - Новое поколение элит не испытывает ностальгии по СССР. - У них не «ностальгия», а императив: Россия должна быть империей, и они будут её строить. - Отношение к соседям (Средняя Азия, Закавказье, Украина) будет прагматичным и холодным: не «братья», а внешние игроки. - Это уменьшает возможности манипуляций в стиле: «когда надо – мы братья, когда не надо – мы антироссия». 8. Ностальгия по глобализму - Так же, как Россия 30 лет жила ностальгией по СССР, мир следующие 30 лет будет ностальгировать по глобальному миру: - свободные перелёты «в пятницу в Европу – в понедельник на работу»; - открытые визы и границы; - товары со всего мира по клику в каталоге; - мифическая «американская мечта» и лёгкость миграции. - Реальные издержки этой системы (санкции, ковид, ценности «новой этики», культурное разложение, неравенство, эксплуатация мигрантов) будут вытеснены из памяти. - Попытки «воскресить глобальный мир» повторят судьбу западноевропейских королевств, мечтавших возродить Римскую империю: карго-культ без реального содержания. 9. Пан-регионы и неподлинность «многополярности» - Настоящее направление — не стабильный многополярный мир, а дальнейший распад на пан-регионы. - Ближайшие международные структуры будут не развивать, а: - сдерживать распад; - уменьшать его последствия; - сохранять жизнеспособные элементы старого мира. - Россия, как и другие, будет публично говорить о «многополярном глобальном мире», хотя он неустойчив и временный: это игра, которую «надо сыграть», но не цель сама по себе. 10. Россия как сверхдержава - Сверхдержава — это не тот, кто всегда побеждает, а тот, кого нельзя победить: максимум — взаимное уничтожение. - Гиперзвуковое оружие делает бессмысленными прежние схемы с опорой на авианосцы, базирование на Кубе и т.п. - Ракеты долетают до США из России в любом случае, поэтому размещение ракет на Кубе утратило прежний стратегический смысл. 11. Общие интересы России и США - При всех противоречиях в ближайшие 10–15 лет между Россией и США нет фундаментального среднесрочного конфликта. - Общие интересы: - Арктика: фактическое деление Арктики «на двоих», превращение Берингового пролива в контролируемые ворота. - Формирование безопасных логистических маршрутов по Северному Ледовитому океану. - Баланс в противостоянии США–Китай и определение степени вовлечения России. - США уходят из Европы, перекладывая оборону на европейцев, у которых нет ни ресурсов, ни времени перестроиться. 12. Телеграм как мягкая сила - Русскоязычный сегмент Телеграма — уникальная площадка для мыслительной работы и дискуссий. - Там формируется «думающая аудитория», в том числе за счет советской образовательной базы и критического мышления. - Попытки замедлять/ограничивать Телеграм — удар по мягкой силе России, особенно вовне. - Контроль государству нужен и возможен, но грубое давление в текущий момент наносит больше вреда, чем пользы. 13. Идеи, концептуалисты и «геостратиги» - У новых элит пока нет оформленного идеологического каркаса империи, они ориентированы на практику. - Им нужны «свои» мыслители, концептуалисты их поколения — те, кого они чувствуют, кому доверяют, а не «говорящие головы». - Школьников подчеркивает: геополитикой должны заниматься многие, нужен слой геостратегов; Телеграм как раз стал инкубатором такого интереса. 14. Критика поверхностного мышления и «гипотез ради гипотез» - Много претензий к «визионерам», которые: - говорят о биосфере, сознании, искусственном интеллекте, не понимая базовых понятий; - обещают скорое внедрение термояда, сверхаккумуляторов, космических дата-центров, не учитывая физические ограничения и ресурсы. - Приводится ряд примеров: - термоядерный синтез упирается в нерешенный вопрос удержания плазмы на два порядка; - ториевые реакторы станут актуальны лишь после исчерпания урана; - космические вычислительные центры упираются в проблему теплоотвода в вакууме и колоссальную стоимость. - Отсутствие элементарной физики и математики приводит к гигантским пузырям и сжиганию ресурсов в пустых проектах. 15. Отношение к аудитории и «бисер перед…» - Школьников скептически относится к части комментаторов: - видит массовое непонимание сказанного; - вместо анализа – личные обиды, бытовой негатив, лозунги про «социальную справедливость». - Для него важна не массовость, а качественная аудитория, способная думать, спорить аргументированно и самостоятельно выстраивать картину мира. - Он прямо говорит о праве «вычищать» комментарии тех, кто не пытается разобраться, а просто воспроизводит свои ментальные шаблоны.
Подробный выводВ этом видео обсуждается, казалось бы, эмоциональная и личная тема — ностальгия, но из неё Андрей Школьников вытягивает целый геополитический и цивилизационный сюжет. Ностальгия для него — не мягкое чувство, а инструмент, через который общества и элиты искажают реальность и принимают решения, опираясь на мифы, а не на факты.
1. Ностальгия как искажение реальностиВажно, как он оттеняет: россияне ностальгировали не по СССР «как он был», а по его идеализированному образу: безопасность, стабильность, мировая роль. Точно так же Европа некогда мечтала вернуть Римскую империю, а не Средиземноморскую реальность с рабством, эпидемиями и жестокой политикой. Ностальгия – это не память, а конструкт: мы берем фрагменты прошлого, очищаем от грязи и боли, превращаем в икону и начинаем жить в её тени. Эта икона влияет на решения: Россия долгое время относилась к постсоветскому пространству как к «нашим» территориям и «нашим» людям. Военное, дипломатическое и миграционное поведение было пронизано этим туманом. Когда же в 2010‑е была фактически открыта миграционная дверь, столкновение с реальностью — людьми, не знающими языка, не принимающими культуру, настроенными агрессивно — стало прививкой против имперской сентиментальности. Ностальгия, если переводить её на язык психологии, — форма избегания реальности. В отношениях человек вспоминает «какой он/она был когда-то», стирая пьянство, насилие или пустоту. В политике — вспоминает «мировой порядок, в котором все путешествовали, торговали и улыбались», аккуратно забывая войну в Югославии, Ирак, колониальные зависимости, финансовые пузыри и ковидную диктатуру. Школьников предупреждает: следующие 30 лет мир будет жить ностальгией по глобализму, так же как Россия жила ностальгией по СССР. «Верните нам дешёвые перелёты, открытые границы, американскую мечту, длинный шенген» — это станет новой религией, хотя сам фундамент этого мира уже разрушен. Философски здесь прослеживается простой, но болезненный тезис:
2. Смена элит и конец «братской» оптикиНа фоне этой ностальгии идёт другая, почти незаметная миру, но определяющая всё — смена поколений во власти. Три слоя новой элиты, о которых он говорит, интересны как с точки зрения социологии, так и психологии: 1. 45–50 лет – резервисты Прагматичная, уже обкатанная управленческая прослойка. Для них СССР — скорее детское воспоминание, чем живая реальность. Они не тянут за собой символические хвосты «легендарного Союза» — их сознание уже формировалось в постсоветском мире. 2. 35–40 лет – «наследники круга» Не прямые дети элиты, а люди из их окружения (племянники, зятья, друзья, «свои»). Это важное уточнение: формируется не метафизическая «аристократия духа», а кастовая система доступа к ресурсам. Но при этом туда попадает не любой близкий, а тот, кто реально «тянет», способен работать. 3. 35–40 лет – военные СВО, молодые генералы и полковники Как после Великой Отечественной, этот слой может войти в управленческий контур через 2–3 года после войны. Это люди, проверенные и в бою, и в мирных задачах, которые будут смотреть на мир исходя из опыта фронта, а не университетских семинаров. У всех этих групп нет ностальгии по СССР, у них есть имперский вектор: Россия должна быть сильным центром силы, империей в широком, а не формально-колониальном смысле. А если так, то иллюзия «братских народов» растворяется. Соседи перестают быть «наши» и становятся «иные», с которыми можно и нужно торговаться, договариваться, но без романтики. Психологически это переход от инфантильной семейной модели («мы же все братья») к взрослой контрактной («у нас есть интересы, давайте о них говорить»). Для многих это кажется «жестокостью» или «цинизмом», но на самом деле это отказ от манипуляций со всех сторон.
3. Контроль, время и миф о мгновенных реформахНа внутреннем уровне Россия медленно — иногда коряво, но последовательно — переходит от модели «священных коров» к модели тотального учёта. Система, которая знает ваши платежи, скидочные карты, покупки и продажи, делает декларации чиновников ритуальной ненужной формальностью. Власть в любой момент может «поднять» профиль любого судьи, мэра или вице-губернатора и увидеть реальную картину. Публичные дела против судей с миллиардами в активах — сигналы не обществу, а системе: эра полной безнаказанности закончилась. При этом Школьников постоянно возвращается к теме цикличности: процессы занимают годы и десятилетия. Требование «сделать всё за год» — это политический эквивалент попытки ускорить беременность до одного месяца. И здесь видно интересное пересечение с естественными науками: он мысленно накладывает «технологические циклы» (5–12 лет в ракетостроении, годы на запуск месторождений) на политические. Истина получается неприятной:
4. Глобальный мир как новая «Римская империя»Историческая аналогия, к которой он возвращается: романские и германские королевства Запада столетиями пытались «воскресить Рим». Карл Великий, Священная Римская империя, ритуалы, титулы – всё это было карго-культом, попыткой словами и символами вернуть утраченную целостность. Сегодняшний проект «восстановления глобального мира» — зеркальное повторение. Будут создаваться новые советы, форумы, союзы, будут писаться манифесты «за многополярный глобальный мир», но все это будут структуры, держашиеся на инерции ностальгии, а не на совпадении реальных интересов. Он различает: - Структуры сохранения — чтобы смягчить распад, договориться о том, как не поссориться окончательно, сохранить остатки глобальной инфраструктуры. - Структуры развития — этого пока не будет, потому что нет устойчивого баланса сил, нет общей картины будущего. Россия, по его словам, тоже будет участвовать в этом «театре многополярности» — говорить о глобальном мире, работать в международных форматах — хотя стратегически её курс направлен на иной уровень: пан-регионы, где каждый центр силы формирует собственный мирок с периферией.
5. Россия, США и Арктика: прагматичная геополитикаНа этом фоне интересно звучит мысль о том, что России и США в ближайшие годы объективно не о чем всерьёз воевать. Не в смысле отсутствия конфликтов интересов, а в том, что: - США устают и уходят из Европы, передавая «ответственность за оборону» самой Европе, которая к этому не готова ни финансово, ни организационно. - Ключевой будущий ресурс — Арктика, и её по факту придётся делить на двоих: Россия и США (через Канаду). Норвегия и прочие — лишь детали. - Северный морской путь и вообще Северный Ледовитый океан могут стать зоной относительно безопасной логистики: льды, отсутствие прибрежных государств, трудность развертывания технологий нападения. Парадоксально, но во многом Россия и США оказываются естественными партнёрами по этому направлению, при том что у них, разумеется, останутся трения вокруг Китая, Латинской Америки, отдельных регионов. И опять же — важно различение: идеологический образ «страны-агрессора» и прагматическая реальность договороспособного центра силы. Тут Школьников иронизирует над термином «агрессор», говоря, что Россия пытается действовать как «прогрессор» (отсылая к Стругацким) – но подчёркивает, что это был стёб, а не программа.
6. Иллюзии прогресса и трезвость мышленияОтдельный пласт беседы — критика современных технологических и футуристических мифов. Это продолжение той же линии: как ностальгия мифологизирует прошлое, так техно-утопия мифологизирует будущее. Он разбирает на ходу несколько модных идей: - «Вот-вот запустим термоядерный синтез»: игнорируется, что существуют серьёзные нерешённые научные задачи (удержание плазмы) и огромные ресурсные ограничения. - «Сейчас создадим супербатареи, ветряки всех спасут»: не считается, сколько металлов (серебро, редкоземы и др.) нужно, и что это вызовет чудовищную разбалансировку ресурсов. - «Выведем вычислительные центры на орбиту, там же круто»: во имя красивой картинки игнорируется банальная физика теплообмена в вакууме и стоимость подобных систем. По сути, он говорит: И здесь появляется важный мета-месседж: знание базовой физики и математики — не только про науку, а про защиту от манипуляций и утопий. Точно так же, как знание истории защищает от политической ностальгии, а знание психологии — от бытовых иллюзий в отношениях.
7. Отношение к аудитории и к истинеФинальная часть разговора — про комментарии, реакцию аудитории, «бисер перед…» — выглядит на первый взгляд личной, но она довольно символична. Школьников раздражён не критикой, а: - нежеланием понимать предмет обсуждения; - повторением одних и тех же тезисов, игнорируя уже данные ответы; - переносом в обсуждение собственных обид и «боли», не связанной с темой; - убеждённостью, что «любая гипотеза равна любой другой». Он, по сути, формулирует этический кодекс мышления: - не обязательно соглашаться, но обязательно разбираться; - не обязательно любить автора, но нужно уметь аргументировать; - не нужно верить в любую гипотезу, «потому что мне нравится»; гипотеза ценна не красотой, а обоснованностью и проверяемостью. Это не идеализм интеллектуала, а вполне прагматичная позиция: без этого общество становится легкой добычей для ностальгий, утопий и манипуляторов. Здесь пересекаются философия и практика: истина понимается как процесс работы с реальностью, а не набор удобных убеждений. И в этом смысле его раздражение на комментарии — это не обида, а отчаяние от того, насколько мало людей вообще хотят заниматься реальностью.
Вместо финалаЕсли собрать всё сказанное в одну нить, получится такая картина: - Мы входим в эпоху, когда прошлое будет казаться лучше настоящего — СССР, глобальный мир, открытые границы, «простая мечта». - Параллельно идёт глубокая смена элит и мирового расклада, с жестким контролем, новым имперским проектом и отказом от «братской» риторики. - Мир будет долго пытаться воскресить то, что уже умерло – глобализм в разных обёртках, как некогда Европа пыталась воскресить Рим. - На этом фоне выживут и будут развиваться те, кто способен смотреть на реальность без наркоза ностальгии и техно-утопий, опираясь на факты, ограничения, реальные ресурсы и честный анализ. И тут возникает, возможно, главный вопрос, который вырастает из всей этой беседы: что нам лично — не как государству, а как отдельным людям — нужно сделать, чтобы не прожить ближайшие десятилетия в тумане ностальгии и иллюзий, а суметь увидеть и создать то новое, ради чего вообще стоит жить и действовать?