Карты 18 века – подарок погибшей цивилизации
Историки 19 века старались показать непрерывное последовательное развитие. Но, как обычно, сами того не замечая, рассказали о существовании опережающих технологий. То есть технологий, которых в описываемом времени не было и не могло быть. Смотрим на примере географических карт.
Атлас Российской империи 1745 г.:
https://maps.southklad.ru/forum/viewtopic.php?t=508&ysclid=mhb0dg3bdl876096581
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Официальная версия: - Активное изучение России и её окраин, по учебникам, начинается с 1820-х годов и создания Русского географического общества (1845 год). - До этого, якобы, отсутствовало систематическое и «деятельное» картографирование огромных пространств страны. 2. Факт наличия подробных карт задолго до экспедиций XIX века: - Уже в первой половине XVIII века существуют: - Атлас Российской империи 1745 года. - Незавершённый Атлас Кириллова (около 1737 года). - На этих картах с высокой точностью отображены: - Северный Урал, истоки Печоры и Илыча, притоки с названиями. - Восточная Сибирь, Приамурье, устье Аму́ра, место будущего Хабаровска. - Нижнее течение Оби, Берёзов, координаты которых совпадают с современными до долей градуса. - Огромные территории Средней Азии, Прикаспия, район Узбоя (древнего русла между Каспием и Аралом). 3. Парадокс координат и технических возможностей: - В 1740‑е годы ещё нет реальных технических средств точного определения долготы: - Хронометры только начинают создаваться (опыты англичанина Харрисона). - Экспедиции XVIII–XIX века с трудом определяют координаты нескольких точек за годы работы. - Тем не менее, на картах 1745 года долготы и широты многих объектов даны с точностью, сопоставимой с современными GPS‑данными (с поправкой на нулевой меридиан). 4. Северный Урал и Приамурье как пример: - Северный Урал даже сегодня мало освоен, труднодоступен и малоизучен, но на картах XVIII века там: - нет «белых пятен»; - детально прорисована гидрография; - множество мелких притоков имеет имена. - Приамурье и Дальний Восток, официально «достоверно описанные» только в конце XIX века, уже детально нанесены в Атласе 1745 года, с точными координатами Аму́ра и его устья. 5. Аргумент против объяснения «местными промышленниками» и «постепенным освоением»: - Владели́ Строгановых отмечены на картах, их владения не доходят до истоков Печоры примерно на 300 км. - Между истоками и устьем Печоры — сотни километров по дикой местности без дорог, местность крайне трудна для пешего или речного исследования (особенно «туда-обратно»). - Устье Печоры на карте 1745 года содержит больше населённых пунктов, чем там есть и сегодня, что ставит вопросы к динамике заселения и к источникам данных. 6. Историческое расхождение: - В энциклопедии Брокгауза и Ефрона и в предисловиях к атласам говорится: - О начале картографирования только с Петра I. - О якобы использовании «верёвок», счётных колёс телег и опросов местных жителей как основных методов. - При этом: - В 1726 году в Академию наук уже «прислали великое число карт». - Через несколько лет после начала обучения геодезистов уже есть «общая карта России» (Кириллов, 1734). - Возникает вопрос: как за 10–20 лет прошёл колоссальный качественный скачок от почти «народных набросков» до карт, практически совпадающих с современными? 7. Семен Ремезов и «народное картографическое творчество»: - Семён Ремезов — табольский «самородок», автор «Чертёжной книги Сибири». - Его карты: - Имеют приблизительно верное относительное расположение рек и объектов. - Но сильно искажены по масштабам, формам и расстояниям. - Не годятся для практической навигации или административного размежевания. - Главный советский историк картографии Л. Гильденберг: - Называет это «народным картографическим творчеством». - Пишет, что Ремезов якобы рисовал берега Новой Земли, Камчатки, Японии, Кореи и т.д. с опросов путешественников. - Рукописи Ремезова хранятся в Гарварде, их ранняя история туманна; в научный оборот они массово вошли лишь в конце XIX века. - Автор видео предполагает, что подобные карты могли быть созданным уже в новое время «псевдо-переосмыслением» точных карт, намеренно искажённых для построения легенды «постепенного» развития картографии. 8. Ремез как символический намёк: - «Ремез» в иудейской традиции — второй уровень толкования Торы (намёк, скрытый смысл). - Карты Ремезова — словно «намёк» на реальное состояние картографии, аллегория, а не рабочий инструмент. - Фамилия и функция становятся метафорой: карты служат не навигации, а созданию нарратива. 9. Картографический юмор и аномалии атласов XVIII века: - Пример листа из Атласа Кириллова с Астраханью и до Памирских гор: - Аралское и Каспийское моря связаны через древнее русло (Узбой). - Подпись поэтична: «речище, которое в старинное время текло…». - Современная наука спорит, когда оно высохло, но на карте начала XVIII века это уже зафиксированное знание. - При этом официально: никакой серьёзной экспедиции в Среднюю Азию ещё не было. 10. Главная гипотеза автора: - Карты уровня Атласа 1745 года: - Не могли быть созданы «пешим» или «конным» способом, через цепочки опросов и примитивную геодезию. - Требуют технологий как минимум уровня: - съёмки с высоты сотен километров; - передачи огромных объёмов данных; - алгоритмической обработки (аналогов спутниковой картографии XXI века). - Следовательно: - Эти карты — переработка и компиляция более древних и высокоточных карт, созданных «предыдущей цивилизацией», располагавшей технологиями существенно более высокими, чем официально предполагается. - Карты XVIII века — не «начало» картографии, а попытка привести наследованные данные в соответствие с изменившимся ландшафтом после некой катастрофы и подогнать их под новую историческую схему. 11. Катастрофа и «картографический бум» XVIII века: - Автор связывает всплеск публикации карт: - С недавними (относительно XVIII века) катастрофическими изменениями Земли (геологическими, гидрографическими, возможно, климатическими). - С разрушением уже существовавшей транспортной и водной сети. - С необходимостью срочно переосмыслить водные пути и ресурсы (например, соляные месторождения). - С административной реформой (губернской), как ответом на изменившуюся транспортно-экономическую реальность. 12. Критика официальной истории картографии: - Историки, по мнению автора, действовали по схеме: - Брали уже готовые точные карты. - Пошагово искажали их, выбрасывая «лишние земли» и усложняя формы. - Присваивали этим «черновым» картам всё более ранние даты. - Так создавалась иллюзия постепенного развития и «научной эволюции», увязываемой с политическими эпохами. - Неувязки, противоречия и «чудеса» просто игнорировались, как несущественные.
Подробный вывод и философско-практическое осмыслениеЕсли отбросить эмоциональный фон, в этой лекции поднимается несколько фундаментально философских вопросов: 1. О границах человеческого опыта и карт как модели мира. Карта — это застывший слепок чьего‑то видения мира. Официальная история говорит: – знание росло постепенно, от неточных набросков к точным атласам. Автор видео указывает на разрыв: – от почти детских рисунков Ремезова до почти цифровой точности Атласа 1745 года — за считанные десятилетия и при отсутствии технологий. Это напоминает ситуацию в психологии: человек может всю жизнь жить в «схеме мира» (своей карте), а потом внезапно пережить инсайт и увидеть, что реальность гораздо богаче и точнее. Но инсайт не возникает из пустоты — он обычно опирается на скрытый, накопленный опыт, который долгое время не осознавался. Вопрос: чей же это был «накопленный опыт», если не русских географов XVIII века? 2. О технологии как скрытой предпосылке знания. Автор логично указывает на технический парадокс: - долгота без точного времени практически не измерима; - массовая, почти сплошная картографическая съёмка огромных пространств требует: - либо очень развитой, дисциплинированной структуры экспедиций; - либо средств наблюдения «сверху». С научной точки зрения, говорить о «спутниках прошлой цивилизации» — сильная, почти фантастическая гипотеза. Но если отбросить конкретные образы и оставить структуру мысли, посыл понятен: уровень точности карты всегда связан с уровнем технологии, и если между ними есть разрыв, то: - либо мы недооцениваем технологический уровень той эпохи (в официальной истории есть провалы), - либо мы неверно датируем сами карты/источники. В истории науки подобные провалы были не раз: – античные механизмы вроде Антикитерского; – забытые математические и астрономические знания (например, в Вавилоне, Индии, у арабских учёных). Там, где мы видим точность, намного опережающую «официальный уровень эпохи», приходится либо пересматривать историю, либо допускать утрату технологической традиции. 3. О возможной «редактуре истории». Идея о том, что в XVIII–XIX веках создавался удобный нарратив о «постепенном прогрессе», выглядит психологически правдоподобно: - Империи любят рисовать свою историю как линейный восходящий путь — от «дикости и фрагментарности» к «свету разума и науки». - Карты здесь — не только инструмент познания, но и инструмент легитимации власти: что ты нарисовал — тем ты управляешь. Это похоже на семейную психотерапию: через поколение или два потомки создают удобную мифологию семьи, где все трудности «объяснены» и встроены в красивый сюжет. Реальные разрывы, травмы, катастрофы — заметаются или смягчаются. Так и здесь: возможно, карты XVIII века — это не рождение, а перемонтаж уже существующей картографической традиции, пережившей сильный разрыв (войну, катастрофу, смену цивилизационного кода). 4. Картография как метафора памяти. Автор говорит о «погибшей цивилизации», словно о дарителе, который оставил человечеству карты — как память о мире до катастрофы. Даже если буквальная гипотеза о высокотехнологичной цивилизации в прошлом окажется неверной, интуиция здесь интересна: - у человечества всегда есть «коллективная память», выраженная в текстах, картах, мифах; - каждая новая эпоха не столько «создаёт знание с нуля», сколько выбирает, что из старого знания считать «своим» и «правильным». Этим знанием может быть всё: – духовная традиция, – инженерные решения, – языки, – астрономические представления. Часть — берётся, часть — отбрасывается, часть — приписывается «дикарям» или «наивным предшественникам». Это не всегда злой умысел; порой это просто наша человеческая склонность «успокаивать» прошлое и делать его стройным. 5. Практический уровень: чему нас учит этот разбор? Даже если отложить в сторону гипотезу о «спутниковой съёмке древних», остаются несколько здравых, практичных выводов: - Скепсис к учебниковой линейности. История редко развивается плавно и «по лестнице». Часто мы видим: - всплески, - провалы, - утерю и повторное открытие знаний. Значит, разумно всегда задавать себе вопрос: а не слишком ли гладко выглядит эта версия истории? - Отделение факта от интерпретации. Факт: карты XVII–XVIII веков часто намного точнее, чем это логично объясняется известными технологиями своего времени. Интерпретация: «значит, была погибшая цивилизация с спутниками». Между фактом и интерпретацией — пропасть. Можно признать: - да, есть несоответствия; - да, официальные объяснения иногда выглядят натянуто; и при этом сохранить осторожность в гипотезах, не подменяя одну догму другой. - Осознанность в обращении с источниками. Автор видео, по сути, призывает к тому же, что и хороший историк или учёный: - не верить объяснениям только потому, что они старые или «канонические»; - сравнивать данные (координаты, даты, уровень технологий) между собой; - замечать внутренние противоречия. Так же и в личной жизни: мы часто наследуем «карты реальности» от родителей, общества, религии, не проверяя их практическое соответствие действительности. Иногда полезно задать себе тот же вопрос: кто нарисовал мою карту, и не пора ли проверить, насколько она совпадает с тем, что я реально наблюдаю? 6. Тема «подарка погибшей цивилизации» как психологический символ. Даже если воспринимать её метафорически: - это ощущение, что в нас живут знания, глубже и старше нашего личного опыта; - что часть наших способностей, интуиций, символов — «наследие» неизвестного прошлого (коллективное бессознательное, как сказал бы Юнг). Карты XVIII века в этом смысле напоминают те внутренние схемы, которые мы получаем «в наследство» и которые иногда оказываются гораздо сложнее и точнее, чем наши очевидные жизненные навыки. Тогда вопрос не только в том, кто их создал, но и в том, как мы ими пользуемся сейчас.
В итоге, эта лекция не столько доказывает существование сверхтехнологичной древней цивилизации, сколько вскрывает несостыковки между уровнем карт XVIII века и официальным нарративом об их происхождении, предлагая свою интерпретацию — о наследии и редактировании памяти. С практической точки зрения главный смысл в другом: нас мягко подталкивают к тому, чтобы мы внимательнее относились к любой «карте» — и географической, и исторической, и внутренней психической — и отличали реальность от череды удобных объяснений. И здесь напрашивается вопрос, который уже выходит за рамки картографии: если любая карта — всего лишь модель, и даже точная карта может оказаться наследием чьей‑то утраченной логики, то как нам сегодня отличать подлинное знание от убедительно нарисованной, но удобной иллюзии о мире и о самих себе?