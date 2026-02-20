ИНДИЯ: РАСИЗМ, КОТОРЫЙ НАЗВАЛИ РЕЛИГИЕЙ. Касты придумали не боги | Андрей Буровский
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Конференция: https://delib.ru/meetings/1708
Полный цикл лекций Юрия Емельянова на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist
Они не знали, что это такое — и приняли это как норму. В новом выпуске Андрей Буровский срывает покров «древней мудрости» с индийской кастовой системы. Мы привыкли считать это религиозной традицией, но историческая реальность куда жестче. Это история о технологическом превосходстве, страхе и безжалостной социальной инженерии.
Книга "Психология. Учебник для средней школы | Теплов Борис Михайлович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/psihologiya-uchebnik-dlya-sredney-shkoly-teplov-boris-mihaylovich-381492802/?at=PjtJX5LL8cmvRJjvI0qDvQPTxPnjK3CzVGRJyCEGmV2y
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/47649399/detail.aspx?targetUrl=EX
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Почему касты вообще появились (и почему это не про религию)
09:02 — Кто населял Индию до прихода завоевателей
17:25 — Колесницы как оружие абсолютной власти
23:06 — Санскрит: как язык стал маркером элиты
31:09 — Варны как инструмент социального контроля
35:00 — Откуда взялись неприкасаемые (побочный эффект системы)
#Буровский #Индия #Касты #ИсторияВласти #СкрытаяИстория
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Касты как ядро индийского общества - В Индии нельзя быть «просто» индусом: нужно принадлежать к касте; без касты ты фактически вне индусской идентичности. - Касту нельзя «выбрать» или «вступить» в неё — в неё можно только родиться. - Поэтому европейцы, принимающие индуизм, оказываются в парадоксе: быть истинно «индусом» без касты нельзя. 2. Уникальность Индии - В соседних странах (Пакистан, Мьянма, Индонезия, Япония, арабские страны) есть социальные низшие слои или полукасты «грязной работы», но нет столь полной, всеобъемлющей кастовой системы. - Индия — уникальный случай, где касты стали основой устройства общества. 3. Что такое каста на бытовом уровне - Каста – это не просто «слой» или «сословие», а этнографически замкнутая группа со своей: - повседневной культурой, - локальными божествами, - особыми обычаями, - нормами поведения в праздники, обрядах и быте. - Люди из разных каст часто искренне говорят: «С человеком другой касты я не уживусь — у них другая атмосфера, другой уклад». 4. Касты – живое и изменчивое явление - Касты не «даны раз и навсегда»: они возникают и исчезают. - В XX веке в Индии возникла каста шофёров, которая уже дробится на подкасты: водители грузовиков и водители легковых машин. - Появляются «почти-касты» вроде «видеожурналистов» — возможно, отчасти как элемент иронии самих индийцев над своим устройством. 5. Три объяснительные модели происхождения кастового строя 1) Психологическое (наивное): - «У индусов такие мозги, им так нравится жить» — менталитет, якобы склонный к иерархии и дроблению. - Буровский называет это объяснение слишком простым. 2) Социально-экономическое (аграрное): - Каста в традиционно-аграрном обществе фиксирует за человеком социальную роль и место работы. - Родился гончаром – ты гончар «навсегда»: не можешь стать учёным, военачальником, профессором. - С одной стороны: колоссальное несвобода. - С другой: почти «аграрный социализм» — тебя не могут игнорировать, твой труд нужны, ты не останешься без работы и средств. - В застывшей деревенской жизни (столетиями один и тот же уклад) такая система удобна и устойчива. 3) Историко-этническое (наиболее серьёзное): - Кастовый строй связан с очень сложной этнической и исторической судьбой субконтинента Индии. - Индия – не «просто страна», а субконтинент, включающий современные Индию, Пакистан, Бангладеш, с древней и многослойной историей населения. 6. Этническая предыстория Индии - На территории исторической Индии жили: 1. Австралоиды — очень древние слои населения. 2. Малорослые тёмнокожие народы (негриллы) — термин сейчас признан неполиткорректным. 3. Дравидоиды (дра́виды) — смешение древних местных групп с европеоидными; темнокожие, со смешанными чертами, иногда с жёлтыми глазами. - Дравиды – древнейшие цивилизованные народы, их следы видят даже в Месопотамии (шумеры могли быть дравидоидными). - Позднее в регион начали проникать индоевропейцы (арии) — светлокожие племена, пришедшие с севера, близкие по языку к европейцам (санскрит – родственник индоевропейских языков). 7. Индоевропейцы и завоевание Индии - Интерес к этому вызван аналогиями в языках: санскрит и европейские (особенно славянские, германские) имеют множество общих корней. - Колесница – ключевой военный и транспортный ресурс индоевропейцев. - Её древнейшие следы – в южнорусских степях (Аркаим, Синташта, около 2000 г. до н.э.). - С колесницей они быстро распространились на Восток: Передняя Азия, Митанни, Хетты, далее – в Индию. - Индоевропейцы были не «империей» с единой властью, а россыпью племён, воюющих и между собой, и с местными. - Они были «дикарями» по нравам, но имели технологические преимущества (колесницы, позже – железо). 8. Цивилизация долины Инда и вторжение - До прихода ариев существовала развитая дравидская цивилизация (Мохенджо-Даро, Хараппа). - Она, возможно, уже была в упадке (экологический, социальный кризис), а арии либо ускорили её гибель, либо просто пришли «на руины». - В индийских эпосах (например, «Рамаяна») отражён конфликт северных индоевропейцев и южных дравидов в образе битвы богов и демонов: - северяне – «свои», - южане – демонические, тёмнокожие противники. 9. Боги и цвет кожи - Кришна – «чёрный бог», бог пастухов, весёлый, эротичный, сельский по духу. - Кали – тёмнокожая богиня смерти и крови, требующая человеческих жертв; сектанты-туги убивали «во имя Кали». - Боги северной традиции чаще светлолицы; темнокожие божества ассоциированы с иными, «нижними» или демоническими аспектами. 10. Структура общества: варны и касты - У индоевропейцев почти везде фиксируется трёхчленное деление общества: 1. Жрецы, мудрецы (у кельтов – друиды и т.п.). 2. Воины. 3. Свободные общинники. - В Индии оно оформилось в систему варн: - Брахманы – жрецы. - Кшатрии – воины, правители. - Вайшьи – свободные земледельцы, торговцы. - Шудры – свободные, но «низшие», не дважды рождённые. - Надстройка: - Каждая варна включает множество каст, и все знают, к какой варне их каста относится. - Чем выше варна, тем статистически светлее кожа, более европеоидный тип внешности. - Вне всех варн – «неприкасаемые» (далиты), стоящие за пределами системы. 11. Неравенство и ритуальная «чистота» - Чем выше варна, тем выше ритуальная «чистота». - Прикосновение «неприкасаемого» считалось настолько оскверняющим, что требовало ритуального очищения (например, намазывание панчагавьей – смесью из 5 продуктов коровы: молоко, масло, творог, моча, навоз). - Неприкасаемым можно было «стать» через смешанные браки: дети брахмана и шудр женщины выпадали из кастовой системы. 12. Роль англичан и «англо-индусов» - В период британского владычества возникает особая группа «англо-индусов» – дети от британцев и местных женщин. - Формально они не укладывались в традиционную кастовую сетку, создав своего рода отдельный слой. - Сравнение: современный индус, на время живущий в России, может поступать по тому же принципу — «туземная жена», ребёнок вне его «настоящей» кастовой жизни в Индии. 13. Политика, религия и корова - Поклонение корове – древний арийский культ, который в Индии «законсервировался». - Конституция Индии защищает коров от жестокого обращения, но реальное положение животных нередко жалкое: священность не гарантирует корма и ухода. - Парадокс: корова – богиня в образах, но в реальности – часто голодное и несчастное животное. 14. Различие Севера и Юга Индии - На севере, где варны и касты формировались в условиях завоевания и подчинения, кастовый строй наиболее жёсткий. - На юге, среди дравидов, он гораздо мягче: - касты более проницаемы, - местами их почти нет, - иногда ближе к европейскому сословию, чем к ригидной касте.
Подробный вывод и философско-историческое осмыслениеЕсли отбросить романтизированные представления об Индии — как о «стране древней мудрости» или, наоборот, как о «стране дикой архаики» — возникает более трезвая картина: кастовый строй выглядит как изощрённая форма узаконенного неравенства, чем-то похожая на расизм, но проведённая не только по цвету кожи, а по всему комплексу признаков: происхождение, профессия, ритуальная «чистота», участие в доминирующей культуре завоевателей.
1. Касты как институционализированный результат завоеванияНа уровне глубинной структуры касты выглядят как политический инструмент: - Небольшой, более вооружённый, более технологичный слой индоевропейских пришельцев должен был: - удерживать власть над многочисленным местным населением, - интегрировать его в свою систему так, чтобы сохранить доминирование, - и при этом сделать эту систему устойчивой на века. Кастовый строй выполняет сразу несколько задач: 1. Закрепляет завоевание в биологии и религии - Победители – более «чистые», часто светлокожие, находятся в высших варнах. - Побеждённые – в низших варнах и вне их. - Религия объявляет это не политическим фактом, а космическим порядком, частью дхармы, порядка мира. 2. Превращает насилие в норму - Если просто победить и порабощать – нужен постоянный аппарат принуждения. - Если объяснить людям, что их место «предопределено богами» и «кармой», система начинает работать сама. - Каста становится не тюрьмой, а «естественной судьбой». 3. Снимает угрозу восстаний через фиксацию ролей - Каждый знает своё место, обязанности и круг общения. - Попытка выйти за рамки воспринимается не столько как социальный протест, сколько как религиозное преступление, нарушение мирового порядка. В этом смысле кастовая система — это одновременно: - тонкая социальная технология, - и форма сакрализованного расизма: этническое завоевание превращено в «Божественный закон».
2. Каста как «анти-свобода» и «анти-хаос»При этом, как ни парадоксально, у системы есть внутренняя логика и своя «прагматическая привлекательность» для традиционного мира: - Мир, в котором нет быстрых технологий, нет мобильности, почти нет шансов «выбиться в люди», страшен своей неопределённостью. - Каста даёт человеку: - стабильно предсказуемую роль, - гарантированное место в производственной цепочке, - чуть ли не правомочность на существование: «мы нужны, без нас деревня не обойдётся». Это очень похоже на то, как в феодальной Европе крестьянин был «при земле», а дворянин – «при мечe»: роль закреплена, но взамен ты защищён от полного социального хаоса. Цена этой «стабильности» — отказ от свободы как возможности выйти за рамки предписанного сценария. И вот здесь рождается философская двусмысленность: - Для современного человека каста – вопиющее нарушение прав личности. - Для традиционного – это может казаться почти естественным мироустройством: - «Боги дают каждому своё дело». - «Пытаться выйти из своей дхармы – значит разрушать мир». То есть мы видим столкновение двух представлений об истине: - истина как свобода и равенство возможностей; - истина как гармония фиксированных ролей.
3. Этнос, религия, цвет кожи и властьВажно, что в индийской системе различие между «чистыми» и «нечистыми» – это не просто бытовой предрассудок, а теологический принцип. В терминах европейской истории – это похоже на расизм, возведённый в ранг религии: - завоеватели – «люди света» (варна = «цвет, свет»), - покорённые – более тёмные, «менее чистые», - низшие варны и вневарновые – часто фенотипически ближе к древним, дравидским и ещё более ранним слоям населения. Это сродни тому, как в Новое время расовые теории пытались «обосновать» колониализм: только в Индии этот процесс начался намного раньше и был «скреплён» не биологией, а мифологией и ритуалом.
4. Консервация архаик: Индия посередине между двумя ускорениямиИнтересна мысль Буровского о том, что: - на Западе Евразии (Месопотамия, Египет, Средиземноморье) – быстрый рост ранних цивилизаций; - на Дальнем Востоке (Китай, Корея, Япония) – тоже быстрые культурные подъёмы; - а Индия как будто «законсервировала» много первобытных форм: культ коровы, жёсткую иерархию, локальные культы. Одна из гипотез: когда общество слишком рано фиксирует себя жёсткой сакрализованной структурой, оно теряет гибкость и скорость изменений. Кастовый строй может быть не только орудием угнетения, но и тормозом модернизации, встраивающим труд и знание в заранее нарисованную клетку.
5. Современность: когда древняя матрица встречает глобальный мирСегодня индийское общество одновременно: - живёт в логике древних варн и каст, - и существует в глобальной капиталистической системе, где мобильность, смена профессий и миграции – норма. Отсюда парадоксы: - В Индии могут появляться «касты шофёров» или «каста журналистов» – каста как социальный шаблон пытается «переварить» новые профессии. - Индиец может быть программистом в США, но при возвращении домой вынужден жениться строго по кастовому кругу. - Юридическое равенство (в конституции) сосуществует с глубоко укоренённой ментальной и социальной иерархией. То есть кастовый строй живёт уже не только в законах или обрядах, а в структуре восприятия мира: кто чист, кто нечист, кто «свой», кто «чужой», с кем можно есть за одним столом и кого можно трогать.
Практический и философский итогЕсли свести всё сказанное к сути: - Касты в Индии – не «прихоть богов» и не «особая индийская духовность», а результат: - многовекового этнического смешения и завоеваний, - институционализации власти завоевателей, - закрепления социальной иерархии в религиозных мифах и ритуалах, - и удобства для аграрного мира, где стабильность часто ценится выше свободы. В этом смысле кастовый строй — это: - разновидность расизма, переодетого в религию, - но одновременно и попытка организовать мир так, чтобы каждый имел «своё место» и не оказался выброшен в нищету и хаос. Только цена этого – жёсткое ограничение человеческой свободы и достоинства. Философски здесь встаёт вопрос шире Индии: как далеко общество может зайти в сакрализации неравенства, прежде чем эта система становится не просто традицией, а преступлением против человеческого в человеке? И если истина всегда немного субъективна и исторически обусловлена, то где проходит граница: какие формы «естественного порядка» мы ещё готовы считать культурой, а какие уже обязаны признать насилием, даже если они освящены тысячелетиями и именем богов?