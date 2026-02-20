Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Они не знали, что это такое — и приняли это как норму. В новом выпуске Андрей Буровский срывает покров «древней мудрости» с индийской кастовой системы. Мы привыкли считать это религиозной традицией, но историческая реальность куда жестче. Это история о технологическом превосходстве, страхе и безжалостной социальной инженерии.

00:00 — Почему касты вообще появились (и почему это не про религию)

09:02 — Кто населял Индию до прихода завоевателей

17:25 — Колесницы как оружие абсолютной власти

23:06 — Санскрит: как язык стал маркером элиты

31:09 — Варны как инструмент социального контроля

35:00 — Откуда взялись неприкасаемые (побочный эффект системы)

