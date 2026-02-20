Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Фёдор Лисицын анализирует книгу Чарльза Мэрика «К богатству шаг за шагом» — без инфоцыганства и обещаний быстрого успеха. Разбираем шесть уровней богатства, реальную статистику по США, влияние возраста, брака и разводов на капитал, риски инвестиций и главный вывод: путь к деньгам — это годы дисциплины, а не магическая формула. Книга не учит “разбогатеть завтра”, но разрушает иллюзии о том, как работает накопление капитала.

00:00 — Впечатление от книги и анекдот про филина

01:45 — Экономические книги 90-х и недоверие к советам

05:01 — 6 уровней богатства: от $10 тыс. до $100 млн

06:40 — Что реально можно на каждом уровне

08:59 — Инвестиции: проценты, риски, стратегия

10:41 — Брак, развод, дети и судебные иски

12:28 — Возраст и капитал: почему миллионеры старше 60

14:18 — Apple, Microsoft и Газпром: удачные примеры

14:37 — Иллюзии инвестиций и банкротства

15:30 — Пошаговый путь к богатству

16:03 — Сколько денег нужно для счастья

17:12 — Социальное, физическое и духовное богатство

18:49 — Честное накопление без махинаций

19:16 — Потенциальное богатство и риск банкротства

20:07 — Финальный анекдот и главный вопрос

