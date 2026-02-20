Евгений Спицын | Ленин и левое движение. Историография феодальной войны
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Анонс конференции о «советском человеке» - Планируется мероприятие о феномене советского человека и дружбы народов 4–5 апреля. - Организаторы подчеркивают актуальность темы: межнациональные конфликты в современной России, распад СССР, разрушение единого пространства. - Советский опыт описывается как модель братства народов, отсутствия межэтнической вражды и успешного становления СССР как реальной супердержавы. - Делается акцент: ЦРУ и западные центры целенаправленно били по этой основе – по теме единства народов, что в итоге привело к 1991 году. Сейчас задача – извлечь уроки, а не «наступать на те же грабли». 2. Исторический сюжет: Василий I, Витовт и феодальная война - Василий I правил около 36 лет, во многом находясь под влиянием своего могущественного тестя Витовта, литовского князя. - Витовт вступил в союз с ханом Тохтамышем против Тимура (Тамерлана); в битве на Ворскле союзные войска были разгромлены, потери огромны (более 50 тысяч ратников, по ряду оценок). - После поражения Витовт «ужал свои аппетиты», но продолжал свою линию влияния на русские земли. - На смертном одре Василий I, вопреки завещанию Дмитрия Донского, передает престол сыну – Василию II Тёмному, а не дяде – Юрию Дмитриевичу Звенигородскому. - Это становится причиной феодальной войны за великокняжеский престол между Василием II и Юрием Дмитриевичем и его сыновьями (Шемяка, Косой и др.). - Юрий Дмитриевич – авторитетная фигура: донатор монастырей, удачливый полководец, популярен в русских княжествах, дважды занимал московский престол. - В борьбе применяются типичные для эпохи практики: ослепление как способ вывести человека из политики (Василий II ослеплён, затем ослепляют его противников). - В последние годы жизни Василия II его соправителем становится юный Иван III, поскольку отец незрячий. - Русская историография феодальной войны обширна: - Александр Зимин – крупный медиевист, написал фундаментальные труды, но как человек – конфликтный, нарциссичный, в мемуарах резко отзывается о коллегах. - Скрынников, Борисов, Горский, Черепнин и др. – представляют, в основном, «либеральный лагерь» историков, нередко жёстко критикующий Иван Грозного и централизаторскую политику. 3. О важности знания историографии - Подчёркивается: нужно понимать не только факты, но и «подоплёку» – мировоззрение и идеологические установки самих историков. - Пример: либеральные историки (Зимин, Скрынников и их школа) создают образ Ивана Грозного как демонической, «кровавой» фигуры, которым можно «пугать детей», – и это связано не только с источниками, но и с их политико-идеологическими ориентациями. - Аналогия проводится с перестроечным временем и «актерской братией», массово влюблённой в Гайдара, Собчака и прочих «демократов», – как в моду, «поветрие», а не в результате глубокого осмысления. 4. Переход к фигуре Ленина и левому движению - Звучит реплика Фурсова: Ленин – «профессиональный неудачник, склочник и скандалист». Спицын не принимает такую оценку. - Он удивлён, как можно одновременно боготворить Сталина и при этом демонизировать Ленина, ведь Сталин прямо называл себя учеником Ленина и в теории, и в практике. - Ленин, по Спицыну, не «склочник», а принципиальный человек, жёстко отстаивавший стратегию новой партии революционного типа. - Он высмеивает наивные попытки «объединить всё левое движение» сегодня: - В левом движении никогда не было и не будет единства. - Самоназвание «я – представитель левого движения» не делает человека таковым – как фраза «я физик-ядерщик» не делает специалистом без реальных компетенций. 5. Партия нового типа и демократический централизм - Ленин понимал: для революции нужна не парламентская партия европейского образца, а боевая организация с железной дисциплиной. - Таких партий (социал-демократических, парламентских) много в Европе – они встроены в буржуазную систему и не способны к радикальному перелому. - «Партия нового типа» строится на принципе демократического централизма: - Решение высшего органа обязательно для всех нижестоящих и для каждого члена партии. - Невыполнение – основание для взысканий и вплоть до исключения. - Именно эта «дубинка» позволила Ленину: - Отсечь «прихлебателей» и случайных людей. - Сформировать ядро профессиональных революционеров, способных действовать организованно. - Исторический контраст: - «Союз русского народа» – до 2 млн членов, но в 1917 году не смог защитить ни монархию, ни даже сам институт монархии; в революционных событиях монархисты просто исчезли. - Партия эсеров – до 400 тыс. членов, особенно сильна в крестьянстве, но оказалась бессильной политически и организационно. 6. Ленин и внутрипартийные споры - Ленин выступает против ультразаострых линий внутри партии: - Отзовисты – только нелегальная работа, отказ от думской деятельности. - Их оппоненты – упор только на легальную работу в Думе. - Ленин настаивает: необходимо и то, и другое – нелегальная и легальная работа, пропаганда и подполье. - Его борьба с махистами (Луначарский, Богданов и др.) в «Материализме и эмпириокритицизме» – не «философская придирка», а защита мировоззренческого фундамента партии: - Он видит кризис идеологический – переход к субъективному идеализму, отрицание вечности и несотворимости материи. - Ленин формулирует жёсткие «реперные точки», за которые марксист выйти не может, иначе он перестаёт быть материалистом. - В глазах обывателя это может выглядеть как «склочность», но по сути – защита целостности теории и политической линии. 7. Эсеры, Учредительное собрание и ленинская жёсткость - Пример недееспособности эсеров: Учредительное собрание. - Свердлов предлагает Чернову признать декреты советской власти (о мире, о земле и др.), что могло бы сохранить реальную политическую роль собрания. - Чернов выносит вопрос на голосование – большинство против. Свердлов уводит фракцию большевиков и союзников (примерно 105 человек). - Остаётся меньше, чем необходимо для кворума – все решения автоматически теряют правовой статус. - Спицын подчёркивает: они «сами себе в ногу выстрелили», распустили себя своими руками. - Ленин лишь фиксирует юридическую реальность: - Подписывает декрет о роспуске как констатацию уже случившегося. - Любые дальнейшие сборища без кворума – политический театр без правовых последствий. - Попытки эсеров устроить шествие в защиту Учредительного собрания пресекаются силой (латышские стрелки открывают огонь, есть погибшие). - Комментарий Спицына: революция – это не игра в «берюльки», и в условиях радикального слома власти мягкость оборачивается катастрофой.
Подробный вывод и философский ракурсВ этом видео переплетаются несколько уровней: история русских княжеств XV века, советский опыт XX века, практика большевиков и современное левое движение. На первый взгляд – разрозненные сюжеты, но они объединены одной линией: как устроена власть и что разрушает или сохраняет единство общества.
1. От феодальной войны к распаду СССР: что держит общество вместе?Феодальная война – это не только династический конфликт. Это пример того, как отсутствие прозрачных и устойчивых правил престолонаследия, личные амбиции и внешнее влияние (Литва, Орда, Тамерлан) ломают ткань единства. Похожий мотив звучит и в оценке 1991 года: - Тогда уже не князья, а элиты союзных республик, спецслужбы, внешние игроки и идейный разброд сыграли роль растворителя. - Общая идея – «советский человек» как наднациональная идентичность – перестала выполняться как связующая ткань. Спицын поднимает, по сути, вопрос: что важнее – формальные институты или внутренняя связность общества? Учредительное собрание имело формальную легитимность, но не обладало ни дисциплиной, ни концептуальной ясностью, ни волей к действию. Большевики – наоборот: сильная идеология, чёткая структура, решимость, но слабая формальная легитимность на старте. И в обоих случаях выигрывает то, что лучше организовано и внутренне согласовано, а не то, что «правильнее по букве». Можно провести параллель с современностью: - Конституции, выборы, институты – это каркас, но без живой «вертикальной» и «горизонтальной» солидарности (общей идеи, доверия, дисциплины) общество быстро рассыпается на кланы и группы интересов. - Советский проект, при всех противоречиях, предложил людям мета-идентичность: не просто «русский», «узбек», «армянин», а «советский человек» как участник общего исторического дела. Распад СССР во многом был не только геополитическим, но и распадом образа человека, образа «мы».
2. Ленин как архитектор структуры, а не «склочник»Обвинения в адрес Ленина как «профессионального склочника» в этом контексте выглядят упрощением. Склочник – это тот, кто вносит раздоры ради самоутверждения. Ленин действовал иначе: - Он уважал конфликт как способ прояснения принципов. - Он был готов ломать союзы и рвать связи, если видел, что идёт размывание теоретического фундамента или организационной дисциплины. С точки зрения философии организации, Ленин выступает как фигуру, которая жёстко структурирует поле: - Отзовисты vs думская тактика – он ломает дихотомию и настаивает на диалектическом «и то, и другое». - Махизм и эмпириокритицизм – он фиксирует «красные линии» в онтологии и гносеологии: материя не сводится к ощущениям, сознание – продукт материи, а не наоборот. Можно усмотреть здесь параллель с разработкой ядра операционной системы: - Есть множество модулей, пакетов, инициатив – но ядро должно быть целостным и непротиворечивым. - Если пускать в ядро несовместимые принципы, система станет нестабильной и рухнет в момент нагрузки (революции, гражданской войны). В этом смысле Ленин – не «скандалист», а своего рода системный архитектор революционного проекта. Его жёсткость – ответ на жёсткость ситуации: - Империя в кризисе, мировая война, распад институтов – мягкая, «плюралистическая» партия здесь просто размазывается, как эсеры.
3. Демократический централизм: свобода и подчинениеПринцип демократического централизма сам по себе парадоксален: - Демократия – свобода обсуждения, выборность органов. - Централизм – обязательность решений, вертикаль подчинения. Он опасен, если становится лишь формальным оправданием диктатуры, но эффективен, когда демократическая часть не фиктивна, а центризм не подменяет собой мышление. Спицын показывает, что без инструмента «обязательности» никакая партия не выдерживает давления истории. Пример монархистов и эсеров иллюстрирует, как массовость без дисциплины превращается в статистику, а не в силу. Философски это поднимает вопрос: - можно ли совместить внутреннюю свободу и внешнюю дисциплину? В йоге говорят об осознанной дисциплине: человек принимает строгие правила не из страха, а из понимания цели. В ленинской партии многие принимали жёсткие рамки именно потому, что видели в них путь к историческому перелому, а не просто карьерный лифт (хотя и это было).
4. Историография как зеркало идеологииРазбор Зимина, Скрынникова и других важен не только для профессионалов. Он поднимает более общий сюжет: - Историк неизбежно привносит свою идеологию в описание событий. - Либеральный исследователь легко увидит в Иване Грозном и Ленине «тиранов» и «склочников», а в эсеровской болтовне – «демократический идеал». - Консервативный – наоборот, увидит в жёсткости Грозного и Ленина проявление исторической необходимости и государственности. Факты, как правило, одни и те же; различается то, куда повернут прожектор интерпретации. Отсюда практический вывод: - Нужна не только «знание истории», но и грамотность в историографии – понимание, кто и зачем так описывает прошлое. - Это сродни медиа-грамотности сегодня: новость без понимания источника и контекста легко превращается в инструмент манипуляции.
5. «Советский человек» как утраченный проектНачало и конец беседы пронизаны мыслью о том, что тема советского человека – не ностальгический сюжет, а актуальный вопрос выживания. В многонациональной стране выбор между: - общей идентичностью, которая надстраивается над различиями, и - мозаикой идентичностей, которые легко сталкиваются друг с другом. Советский проект пытался быть аналогом того, что в религиозных традициях называют «соборностью»: единство не вопреки различию, а через него. Этот проект был далёк от идеала, но он работал: - Не было межнациональных войн в масштабах, подобных постсоветским; - «Братство народов» было не только лозунгом, но и политикой, образованием, культурой. Конференция, о которой говорит Спицын, – это, по сути, попытка осмыслить: - можно ли без возврата в СССР воспроизвести ту форму единства, - которая позволит стране не разорваться между национализмами, регионализмами и внешним давлением.
Всё это приводит к более глубокому вопросу: если любая организация – от партии до государства – держится на сочетании идеи, дисциплины и образа человека, то какой образ человека мы строим сегодня – и способен ли он выдержать давление истории так же, как в своё время выдержал его «советский человек» или большевистская партия?