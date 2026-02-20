Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Евгений Спицын | Ленин и левое движение. Историография феодальной войны

36 0
Переслано от: Книжный День

Полная Версия: https://delib.ru/video/b33efbaf-8700-4177-bad9-0ff6f14b4086?utm_source=dzen

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Наше Завтра" https://nzavtra.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://den-magazin.ru/utm/97

#Спицын #ЕвгенийСпицын #СССР #КнижныйДень #НашеЗавтра

Комментарий редакции

Краткие тезисы

1. Анонс конференции о «советском человеке» - Планируется мероприятие о феномене советского человека и дружбы народов 4–5 апреля. - Организаторы подчеркивают актуальность темы: межнациональные конфликты в современной России, распад СССР, разрушение единого пространства. - Советский опыт описывается как модель братства народов, отсутствия межэтнической вражды и успешного становления СССР как реальной супердержавы. - Делается акцент: ЦРУ и западные центры целенаправленно били по этой основе – по теме единства народов, что в итоге привело к 1991 году. Сейчас задача – извлечь уроки, а не «наступать на те же грабли». 2. Исторический сюжет: Василий I, Витовт и феодальная война - Василий I правил около 36 лет, во многом находясь под влиянием своего могущественного тестя Витовта, литовского князя. - Витовт вступил в союз с ханом Тохтамышем против Тимура (Тамерлана); в битве на Ворскле союзные войска были разгромлены, потери огромны (более 50 тысяч ратников, по ряду оценок). - После поражения Витовт «ужал свои аппетиты», но продолжал свою линию влияния на русские земли. - На смертном одре Василий I, вопреки завещанию Дмитрия Донского, передает престол сыну – Василию II Тёмному, а не дяде – Юрию Дмитриевичу Звенигородскому. - Это становится причиной феодальной войны за великокняжеский престол между Василием II и Юрием Дмитриевичем и его сыновьями (Шемяка, Косой и др.). - Юрий Дмитриевич – авторитетная фигура: донатор монастырей, удачливый полководец, популярен в русских княжествах, дважды занимал московский престол. - В борьбе применяются типичные для эпохи практики: ослепление как способ вывести человека из политики (Василий II ослеплён, затем ослепляют его противников). - В последние годы жизни Василия II его соправителем становится юный Иван III, поскольку отец незрячий. - Русская историография феодальной войны обширна: - Александр Зимин – крупный медиевист, написал фундаментальные труды, но как человек – конфликтный, нарциссичный, в мемуарах резко отзывается о коллегах. - Скрынников, Борисов, Горский, Черепнин и др. – представляют, в основном, «либеральный лагерь» историков, нередко жёстко критикующий Иван Грозного и централизаторскую политику. 3. О важности знания историографии - Подчёркивается: нужно понимать не только факты, но и «подоплёку» – мировоззрение и идеологические установки самих историков. - Пример: либеральные историки (Зимин, Скрынников и их школа) создают образ Ивана Грозного как демонической, «кровавой» фигуры, которым можно «пугать детей», – и это связано не только с источниками, но и с их политико-идеологическими ориентациями. - Аналогия проводится с перестроечным временем и «актерской братией», массово влюблённой в Гайдара, Собчака и прочих «демократов», – как в моду, «поветрие», а не в результате глубокого осмысления. 4. Переход к фигуре Ленина и левому движению - Звучит реплика Фурсова: Ленин – «профессиональный неудачник, склочник и скандалист». Спицын не принимает такую оценку. - Он удивлён, как можно одновременно боготворить Сталина и при этом демонизировать Ленина, ведь Сталин прямо называл себя учеником Ленина и в теории, и в практике. - Ленин, по Спицыну, не «склочник», а принципиальный человек, жёстко отстаивавший стратегию новой партии революционного типа. - Он высмеивает наивные попытки «объединить всё левое движение» сегодня: - В левом движении никогда не было и не будет единства. - Самоназвание «я – представитель левого движения» не делает человека таковым – как фраза «я физик-ядерщик» не делает специалистом без реальных компетенций. 5. Партия нового типа и демократический централизм - Ленин понимал: для революции нужна не парламентская партия европейского образца, а боевая организация с железной дисциплиной. - Таких партий (социал-демократических, парламентских) много в Европе – они встроены в буржуазную систему и не способны к радикальному перелому. - «Партия нового типа» строится на принципе демократического централизма: - Решение высшего органа обязательно для всех нижестоящих и для каждого члена партии. - Невыполнение – основание для взысканий и вплоть до исключения. - Именно эта «дубинка» позволила Ленину: - Отсечь «прихлебателей» и случайных людей. - Сформировать ядро профессиональных революционеров, способных действовать организованно. - Исторический контраст: - «Союз русского народа» – до 2 млн членов, но в 1917 году не смог защитить ни монархию, ни даже сам институт монархии; в революционных событиях монархисты просто исчезли. - Партия эсеров – до 400 тыс. членов, особенно сильна в крестьянстве, но оказалась бессильной политически и организационно. 6. Ленин и внутрипартийные споры - Ленин выступает против ультразаострых линий внутри партии: - Отзовисты – только нелегальная работа, отказ от думской деятельности. - Их оппоненты – упор только на легальную работу в Думе. - Ленин настаивает: необходимо и то, и другое – нелегальная и легальная работа, пропаганда и подполье. - Его борьба с махистами (Луначарский, Богданов и др.) в «Материализме и эмпириокритицизме» – не «философская придирка», а защита мировоззренческого фундамента партии: - Он видит кризис идеологический – переход к субъективному идеализму, отрицание вечности и несотворимости материи. - Ленин формулирует жёсткие «реперные точки», за которые марксист выйти не может, иначе он перестаёт быть материалистом. - В глазах обывателя это может выглядеть как «склочность», но по сути – защита целостности теории и политической линии. 7. Эсеры, Учредительное собрание и ленинская жёсткость - Пример недееспособности эсеров: Учредительное собрание. - Свердлов предлагает Чернову признать декреты советской власти (о мире, о земле и др.), что могло бы сохранить реальную политическую роль собрания. - Чернов выносит вопрос на голосование – большинство против. Свердлов уводит фракцию большевиков и союзников (примерно 105 человек). - Остаётся меньше, чем необходимо для кворума – все решения автоматически теряют правовой статус. - Спицын подчёркивает: они «сами себе в ногу выстрелили», распустили себя своими руками. - Ленин лишь фиксирует юридическую реальность: - Подписывает декрет о роспуске как констатацию уже случившегося. - Любые дальнейшие сборища без кворума – политический театр без правовых последствий. - Попытки эсеров устроить шествие в защиту Учредительного собрания пресекаются силой (латышские стрелки открывают огонь, есть погибшие). - Комментарий Спицына: революция – это не игра в «берюльки», и в условиях радикального слома власти мягкость оборачивается катастрофой.

Подробный вывод и философский ракурс

В этом видео переплетаются несколько уровней: история русских княжеств XV века, советский опыт XX века, практика большевиков и современное левое движение. На первый взгляд – разрозненные сюжеты, но они объединены одной линией: как устроена власть и что разрушает или сохраняет единство общества.

1. От феодальной войны к распаду СССР: что держит общество вместе?

Феодальная война – это не только династический конфликт. Это пример того, как отсутствие прозрачных и устойчивых правил престолонаследия, личные амбиции и внешнее влияние (Литва, Орда, Тамерлан) ломают ткань единства. Похожий мотив звучит и в оценке 1991 года: - Тогда уже не князья, а элиты союзных республик, спецслужбы, внешние игроки и идейный разброд сыграли роль растворителя. - Общая идея – «советский человек» как наднациональная идентичность – перестала выполняться как связующая ткань. Спицын поднимает, по сути, вопрос: что важнее – формальные институты или внутренняя связность общества? Учредительное собрание имело формальную легитимность, но не обладало ни дисциплиной, ни концептуальной ясностью, ни волей к действию. Большевики – наоборот: сильная идеология, чёткая структура, решимость, но слабая формальная легитимность на старте. И в обоих случаях выигрывает то, что лучше организовано и внутренне согласовано, а не то, что «правильнее по букве». Можно провести параллель с современностью: - Конституции, выборы, институты – это каркас, но без живой «вертикальной» и «горизонтальной» солидарности (общей идеи, доверия, дисциплины) общество быстро рассыпается на кланы и группы интересов. - Советский проект, при всех противоречиях, предложил людям мета-идентичность: не просто «русский», «узбек», «армянин», а «советский человек» как участник общего исторического дела. Распад СССР во многом был не только геополитическим, но и распадом образа человека, образа «мы».

2. Ленин как архитектор структуры, а не «склочник»

Обвинения в адрес Ленина как «профессионального склочника» в этом контексте выглядят упрощением. Склочник – это тот, кто вносит раздоры ради самоутверждения. Ленин действовал иначе: - Он уважал конфликт как способ прояснения принципов. - Он был готов ломать союзы и рвать связи, если видел, что идёт размывание теоретического фундамента или организационной дисциплины. С точки зрения философии организации, Ленин выступает как фигуру, которая жёстко структурирует поле: - Отзовисты vs думская тактика – он ломает дихотомию и настаивает на диалектическом «и то, и другое». - Махизм и эмпириокритицизм – он фиксирует «красные линии» в онтологии и гносеологии: материя не сводится к ощущениям, сознание – продукт материи, а не наоборот. Можно усмотреть здесь параллель с разработкой ядра операционной системы: - Есть множество модулей, пакетов, инициатив – но ядро должно быть целостным и непротиворечивым. - Если пускать в ядро несовместимые принципы, система станет нестабильной и рухнет в момент нагрузки (революции, гражданской войны). В этом смысле Ленин – не «скандалист», а своего рода системный архитектор революционного проекта. Его жёсткость – ответ на жёсткость ситуации: - Империя в кризисе, мировая война, распад институтов – мягкая, «плюралистическая» партия здесь просто размазывается, как эсеры.

3. Демократический централизм: свобода и подчинение

Принцип демократического централизма сам по себе парадоксален: - Демократия – свобода обсуждения, выборность органов. - Централизм – обязательность решений, вертикаль подчинения. Он опасен, если становится лишь формальным оправданием диктатуры, но эффективен, когда демократическая часть не фиктивна, а центризм не подменяет собой мышление. Спицын показывает, что без инструмента «обязательности» никакая партия не выдерживает давления истории. Пример монархистов и эсеров иллюстрирует, как массовость без дисциплины превращается в статистику, а не в силу. Философски это поднимает вопрос: - можно ли совместить внутреннюю свободу и внешнюю дисциплину? В йоге говорят об осознанной дисциплине: человек принимает строгие правила не из страха, а из понимания цели. В ленинской партии многие принимали жёсткие рамки именно потому, что видели в них путь к историческому перелому, а не просто карьерный лифт (хотя и это было).

4. Историография как зеркало идеологии

Разбор Зимина, Скрынникова и других важен не только для профессионалов. Он поднимает более общий сюжет: - Историк неизбежно привносит свою идеологию в описание событий. - Либеральный исследователь легко увидит в Иване Грозном и Ленине «тиранов» и «склочников», а в эсеровской болтовне – «демократический идеал». - Консервативный – наоборот, увидит в жёсткости Грозного и Ленина проявление исторической необходимости и государственности. Факты, как правило, одни и те же; различается то, куда повернут прожектор интерпретации. Отсюда практический вывод: - Нужна не только «знание истории», но и грамотность в историографии – понимание, кто и зачем так описывает прошлое. - Это сродни медиа-грамотности сегодня: новость без понимания источника и контекста легко превращается в инструмент манипуляции.

5. «Советский человек» как утраченный проект

Начало и конец беседы пронизаны мыслью о том, что тема советского человека – не ностальгический сюжет, а актуальный вопрос выживания. В многонациональной стране выбор между: - общей идентичностью, которая надстраивается над различиями, и - мозаикой идентичностей, которые легко сталкиваются друг с другом. Советский проект пытался быть аналогом того, что в религиозных традициях называют «соборностью»: единство не вопреки различию, а через него. Этот проект был далёк от идеала, но он работал: - Не было межнациональных войн в масштабах, подобных постсоветским; - «Братство народов» было не только лозунгом, но и политикой, образованием, культурой. Конференция, о которой говорит Спицын, – это, по сути, попытка осмыслить: - можно ли без возврата в СССР воспроизвести ту форму единства, - которая позволит стране не разорваться между национализмами, регионализмами и внешним давлением.
Всё это приводит к более глубокому вопросу: если любая организация – от партии до государства – держится на сочетании идеи, дисциплины и образа человека, то какой образ человека мы строим сегодня – и способен ли он выдержать давление истории так же, как в своё время выдержал его «советский человек» или большевистская партия?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/7ca129f3421571b6cace64c9844b6425/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Евгений Спицын: Кого мы победили
Таблице Менделеева 150 лет. Евгений Спицын
Евгений Спицын. По-живому
Откуда взялась норманская теория? Евгений Спицын
Евгений Спицын: Страсти по истории
Евгений Спицын про отречение Николая II
Евгений Спицын | Роль большевиков и развитие Советского Союза
История России. Общественный строй Древней Руси. Евгений Спицын

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru